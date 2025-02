Trump: Garrote y después negociamos

Comparta este artículo

Garrote y después negociamos; finalmente fue lo que hizo Donald Trump, e impuso, aunque viola T-MEC, cosa que poco le importa, aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, y 10 por ciento a China, y ahora a enfrentar las consecuencias.

La reacción no se hizo esperar: el todavía ministro de Canadá, Justin Trudeau, apegado a la realidad, vienen tiempos difíciles para el país, y habrá que afrontarlos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió con que se tiene un plan A, B, C… y hasta la Z, y así nos vamos a todo el abecedario.

La realidad es que, aunque México imponga aranceles, no nos irá bien; es un duro golpe que afecta, pone en riesgo, 3.5 millones de empleos y la posibilidad de entrar en una recesión. Dicen que tienen un fondo de más de 150 mil millones, cuando en el sexenio de AMLO se gastaron los 300 mil millones de ahorros que tenían los gobiernos “neoliberales”.

Sabían lo que venía con el triunfo de Trump y hasta ahora empiezan a ver cómo negociar el asunto. Ya ven, hasta Trump quiere adelantar las negociaciones, más bien renegociar el T-MEC, en donde seguramente sacará ventaja EU.

Me impresiona que estén viendo con cautela, tranquilidad, y se entiende, imposible ver a la presidenta anunciando en sus mañaneras lo que se nos viene, y luego a un Marcelo Ebrard analizando lo que le pasará a EU en su economía con los aranceles.

Ese es un problema de allá, de Donald Trump, y ya verá cómo enfrenta esto, y la reacción del pueblo estadounidense ante una posible inflación. Lo que debe de hablar el secretario de Economía es el impacto que tendrá en nuestro país, que será peor que el de EU, y que va a disminuir en la medida en que el gobierno acate lo que pide Trump.

¿Qué quiere Trump? Lo tiene diciendo desde su campaña: fentanilo, cárteles, el crimen organizado, desmantelarlos y sus estructuras financieras, y sellar la frontera sur; no quiere oleada de migrantes, en donde se cuelan delincuentes.

¿Qué hará el gobierno de México? ¿Acatará lo que pide Trump? ¿Seguirá apelando a la soberanía nacional y a la no injerencia en asuntos internos? Ya lo veremos.

También quiere Trump que fábricas, sobre todo ensambladoras de automóviles, regresen a EU y que den empleo a los norteamericanos, algo que ya está contemplando GM, de acuerdo a su CEO, la señora Maya, y habrá que ver la reacción de demás CEOS de la industria automotriz, incluso la china.

Por lo pronto, vienen bajas importantes en ingresos para las empresas y todos los sectores que serán afectados, y por ende, una baja en los ingresos del gobierno, así que el déficit se irá para arriba; se gastaron en el 2024, de manera irresponsable y con deuda, ¡2 billones de pesos! en obras faraónicas de AMLO, elección de Estado y los programas clientelares.

La cúpula empresarial, los mismos de siempre, en voz de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Bienestar, el organismo cúpula, cierra filas y ofrece miles de empleos para migrantes deportados. ¿Por qué no lo hicieron para que no se fueran en busca del sueño americano? Puras cuentas y números alegres; la realidad los va a estrellar. Claro, están preocupados por sus intereses: viene una baja en al consumo, desempleo, PIB a la baja, etc.…

Y con otro golpe, las remesas van a bajar, así que menos ingresos para familias que dependían de lo que les mandaban, y estamos hablando de millones de pesos.

¿El nearshoring? La famosa relocalización de empresas en México, esto de los aranceles, pondrá en “stand by” hasta ver cómo se reacomodan las fichas del tablero geopolítico y económico en el mundo con las decisiones ejecutivas de Trump.

Y los deportados, olvídense, se van a quedar en la frontera, y será un problema para entidades, Sonora, no ajeno, no se van a devolver al sur del país, ni a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras; los que entren, a quienes habrá que darles comida, servicios, van a empezar a deambular por las calles, problema social total, un panorama terrible.

38 y 45

Pues vaya cierre de mes, el primero del año, en cuanto a crímenes dolosos en Obregón y SLRC: 38 y 45 crímenes, señal ineludible, a pesar de que anuncian a cada rato la llegada de militares, que las cosas, estrategias, no funcionan, mucho menos retenes, rondines, mientras no apliquen inteligencia y “revienten” casas y debiliten sus operaciones financieras, más una limpia de “crimen uniformado”.

Dirá el ENSU, Inegi, lo que quiera; la percepción ciudadana es de inseguridad y que ya se están acostumbrando a ella. Caso contrario al de Sinaloa; allá sí está la cosa que arde, y una población hastiada, cansada, y una parálisis económica.

En el caso de Obregón, pues, el pleito de grupos que se pelean la plaza, trasiego y consumo, no cede; en el caso de SLRC, se había controlado con la implementación del Mando Único, con excelentes resultados. Lo quitaron y que se suelten los demonios de vuelta.

Toda esa zona, desde Caborca hasta SLRC, es difícil por el trasiego de drogas y la trata de indocumentados, un negocio de muchos millones de dólares, que no tienen pensado dejar ir, con todo y que baje la oleada de migrantes, si México decide sellar la frontera sur.

El gobernador Durazo esta semana entregó unidades, armas, chalecos, todo tipo de suministros para Obregón y municipios del sur. Lo que se necesita es más trabajo de inteligencia, que haya más detenciones; las hay, pero no los que deben de caer, y esto está en las exigencias de Trump. Lo sabe la presidenta y García Harfuch, y mientras no vean esto, información que ya tienen, que caigan políticos y empresarios involucrados.

¿Por qué no cae Rocha Moya?

Para Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un lastre, y seguramente ya está siendo investigado y ver cómo le darán una salida a este grave problema, que se suma a las exigencias de Trump de declarar a cárteles como terroristas.

Rocha Moya llegó al gobierno financiado por el entonces “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, quien fuera asesinado en una barbería de San Pedro, García, Nuevo León, pero antes le entregó a su hermano un celular, a sabiendas de que lo iban a matar, que cruzara la frontera, lo entregara y se acogiera a un programa de protección.

Obviamente, ese celular traía mucha información, ya en poder de agencias federales, y en un buen reportaje de Ramón Alberto Garza, relato como este, financió la campaña de Rocha y después la del delegado de esa campaña, Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas.

Por cierto, la mitad del gabinete de Villarreal lo impuso y lo controla la esposa de Carmona, así como YSQ tiene la mitad del gabinete federal y controla ambas cámaras… todavía.

El mundo se le vino abajo a Rocha con la reunión que tuvo con 'El Mayo' Zambada y Héctor Melesio CUEN, exrector de la UAS, en donde el hoy capo fue detenido en una operación de alto nivel ejecutada por agencias de EU, al margen de traiciones y de que no informaron, ni informaran al Gobierno de México, como le hicieron, y deberían estar contentos y no enojados.

En ese encuentro, hubo varios asesinatos: escoltas, un comandante de la policía, que era jefe de Seguridad de ¡Zambada! y Melesio Cuen, que después dizque lo habían asesinado en una gasolinera. Hicieron un montaje que se los tumbó la FGR, y cayó la Secretaría de Seguridad.

Y pues con la detención de Zambada y el arresto de los hermanos Guzmán en EU, donde seguramente “soltaron la sopa”, a partir de ahí se desató la guerra entre la chapiza y los mayos por el control, trayendo consecuencias terribles para los “culichis”.

Ya son varios meses de asesinatos, cierre de negocios, robos, desaparecidos, por cientos, miles, una economía totalmente colapsada, una población harta, que lo único que quiere es paz y que se vaya Rocha Moya, que cada vez que da una conferencia, enardece más a la gente.

Y la crisis que desbordó el vaso fue el asesinato de un par de niños, Gael y Alexander, hermanos y su padre, víctimas colaterales. El insensible del secretario salió con la estupidez de que los mataron porque el automóvil traía los vidrios polarizados. ¡Por favor!

La gente ya tomó las calles, Congreso; están hartos y más el encono al ver la actitud de Rocha Moya, que no se irá porque griten unos cuantos, y ver como diputados federales y senadores arropan al gobernador y se toman fotos todos sonrientes. Todo esto tiene enchilados a los sinaloenses.

—¿Por qué no cae, Rocha Moya? —Porque sería un cabo suelto muy peligroso; sabe demasiado, en su calidad de enlace con el crimen, y sabe que campañas, aparte de la suya, fueron financiadas por la delincuencia. Por eso tanta cautela, incluso de la misma presidenta.

Pero si siguen las cosas así, algo tendrán que hacer. Me queda claro que el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, ya tiene toda la información sobre Rocha, familiares y todos los involucrados, y tarde que temprano, se tendrá que tomar una decisión, por el bien de Sinaloa, del gobierno y de Morena. Este tipo es un verdadero lastre.

Crisis rancheros… y anuncian la cantina

Vaya “timing” sensibilidad del dirigente de la UGRS, Juan Ochoa: más de 120 mil reses, más las que se acumulen para poder cruzar a EU, millones de dólares que han dejado de percibir ganaderos, sin liquidez, malbaratando reses, y Ochoa anunciando la EXPOGAN, los artistas, la apertura, por varias semanas, de la “cantina” más grande de Sonora, que obvio es negociazo, para la dirigencia, no para los agremiados.

La esencia de la EXPOGAN es la exhibición de ganado, toros, posibles operaciones que ahorita, imposible; la situación no está para bollos para toda la industria agropecuaria, ganaderos y productores del sur de Sonora. Mal año, pinta para año seco, y las presas secas; ya lo reconoció el propio gobernador, Alfonso Durazo.

Se hará lo necesario para que no falte agua, señaló el mandatario estatal, y esto no es, creo, otra cosa más que batería de pozos. Hermosillo, en unos meses, ya no contará con agua del Novillo, ya al menos de un 10 por ciento de su capacidad.

Obregón tiene más margen de maniobra, aunque bajo el nivel del Oviachi, pero un subsuelo sin explotar. Ya debe el organismo estar trabajando en perforar pozos para el campo. La situación crítica: solo se sembró el 20 por ciento de 250 mil hectáreas aproximadamente. ¿Qué “piojo” se viene a la región? Miles de millones que no circularán en la economía del Yaqui, Mayo. Rota la cadena, cierre y desempleo; lo que se avizora es el panorama, es la realidad.

¿Mala leche?

Ahora resulta que medios y comunicadores son objeto de risa y burla del alcalde Javier Lamarque; son de “mala leche” por cuestionar toda la parafernalia, hasta con corte de listón de un… ¡“Bebedero” en palacio!, para que ya no gasten en botellas, etc.

Que quizás forme parte de un proyecto de poner más, pues sí, bien, pero hacer de esto un gran evento “inédito e histórico”, como les gusta decir a cada cosa que hacen, pues ni al caso.

Obregón, con problemas complejos: drenajes colapsados, con un OOMAPASC tronado técnicamente, ineficiente para cobrar, prediales que no pagan, alta cartera.

Mientras en la capital, el alcalde, Antonio Astiazaran, innovando con recursos propios, con un paso a desnivel que mejorará la conectividad, 400 millones de pesos, recursos propios; la gente paga servicios prediales porque ve obras, y hasta un auto eléctrico se rifará entre pagadores al corriente de servicios, y en Obregón, Navojoa, puras broncas, y con enojo social, en el Mayo, por el descomunal aumento del predial, entre 200 y 300 %. ¿Primero los pobres?

Renuncias

5 alcaldes de Yucatán renunciaron al PRI de “Alito” y este fue, pero a una boda; le valió y aquí en Sonora, renunció otro que se pasó a Morena y pues no les quedó de otra que poner a Miguel Ángel Murillo de secretario técnico, viejo lobo de mar, a ver si puede operar y parar la desbandada que hay, que obviamente su dirigente, Lupita Soto, entre tanto tiburón y sin experiencia, no puede con esto.

Y en México, Alito sigue expulsando a críticos, dividiendo más al PRI. Tocó el turno a Enrique Ochoa, exdirigente nacional, quien obviamente se fue a tribunales.

Hubo una reunión de exdirigentes, exgobernadores, encabezados por el hoy senador Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Aurelio Nuño, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, para solidarizarse con su compañero.

No se irán del PRI, formarán un grupo, una asociación interna, como una corriente crítica, que sirva de contrapeso al campechano, que ilegalmente se reeligió, si no es por una colaboración del gobierno, que saben que es un lastre, y eso ayuda al partido en el poder.

'Kaly'

Esta semana se nos fue Carlos 'Kaly' Rodríguez, empresario en varias ramas, sobre todo el transporte, y también en medios de comunicación. Fundó uno de los primeros portales, recuerdo y fundador de la Mesa Cancún, que reúne a periodistas, comunicadores, que semanalmente nos reunimos con algún invitado, generalmente de la clase política.

A pesar de su enfermedad, que la enfrentó con ánimo, todavía con la visión de seguir haciendo negocios, teniendo en mente un periódico impreso a nivel estatal, que hoy les tocará ver a sus hijos, Carlos, el 'Bebo' y Luis.

Mucho acompañamiento tuvo mi estimado 'Kaly': muchos amigos, muchas anécdotas, un hombre que vivió la vida intensamente, privilegiando la unidad familiar, como debe ser, y el compromiso social con empleados de sus empresas y todo aquel que requería de su ayuda o consejo.

Como diría el recién fallecido David Noel Ramírez, rector emérito del Tec de Monterrey, los empresarios tienen una “hipoteca social” que cumplir y ser éticos y tener a Jesús como “socio”.

