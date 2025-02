¿Gobierno y modelo de éxito? ¿Un buen gobernador?

Comparta este artículo

Fue increíble, inadmisible, como un deja vu, lo sucedido en una mañanera de esta semana, cuando un periodista, denominado el “Lord molécula sonorense”, presentó al municipio de Cajeme como un modelo de éxito y de buen gobierno; pregunta sembrada, cara, lo cual dista mucho de la realidad que viven en Ciudad Obregón.

Y el timing, la pregunta en el marco de una violencia que no cede: 38 muertos en enero, van 27 en este mes; muy probable cierre con más de 30. Víctimas colaterales, drenajes colapsados, el organismo de agua, trinado con alta cartera que no baja, con otra salida, la de Fructuoso Méndez, falta de alumbrado público; se contrató a una empresa, EMCO, muy cuestionada.

Muchas calles aún sin pavimentar, si no es por el crédito de 2 mil 100 millones que solicitó el año pasado el gobernador Alfonso Durazo para obras de pavimentación en municipios, quién sabe cómo seguiría Obregón.

Y todavía, para acabarla de amolar, de acuerdo a un estudio, una encuesta, no a la carta, como las hace el alcalde, Javier Lamarque, Obregón, volvió al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Como era de esperarse, la presidenta, Claudia Sheinbaum, con una respuesta políticamente correcta, no iba a cuestionar a un alcalde del movimiento, con quien al parecer tiene buena relación; hasta dijo, literal, que es un “buen gobernador”.

El timing no fue el correcto; le está costando al erario público del municipio la inversión que se trae el alcalde Lamarque en promocionar su imagen rumbo al 2027, con encuestas que lo ponen en ¡primer lugar!, lo cual está fuera de toda realidad: cero autocrítica; él tiene otros datos.

Modelos de buen gobierno los vemos en Guaymas, con la doctora Karla Córdova; Toño Astiazarán en Hermosillo, la última encuesta de Mitofsky lo pone dentro del top de ediles. Incluso Nogales, un municipio que durante muchos años tuvo una violencia incontrolable y problemas de infraestructura, ha mejorado. Falta, obvio, pero hay otra percepción.

“Denme por muerto”, dijo Lamarque en cuanto a sus aspiraciones rumbo al 2027. Evidentemente, quiere entrar en la baraja y va a seguir invirtiendo dinero público en esto, por su ascendencia, según él, en MORENA, y que supuestamente, él cree, la presidenta lo trae en el radar.

Lo sucedido en esa mañanera no ha de haber caído bien en la Plaza Zaragoza, en precandidatos viables, como lo hay, los senadores, algunos miembros del gabinete, pero en fin, allá él, Lamarque y sus sueños guajiros, y mientras, los ciudadanos, a seguir aguantando la falta de resultados en materia de seguridad, de servicios, y a ver cómo va el próximo verano, ya que la presa El Oviachi está casi seca, al igual que la del Novillo, Mocuzarí, lo que significará un gran reto para alcaldes y gobierno del estado. El gobernador, Durazo, presentó un programa, al igual que el alcalde, Antonio Astiazaran.

Reprobable

La actitud del alcalde de Navojoa, Jorge Elías, ante la agresión a un reportero de TRIBUNA, que solo estaba haciendo su trabajo, y lo seguirá haciendo porque es su labor de cuestionar e informar, y la del funcionario responder.

¿Qué le pasa al alcalde? Pues está enojado, ante el malestar ciudadano, que ya se está reflejando en amparos, por el descomunal incremento al predial, de entre 200 y 300 %, fuera de toda proporción. Tiene derecho la gente a protestar; creo que hoy domingo habrá otra. No van a poder pagar esos incrementos.

Si no se adecuaron tablas en trienios anteriores, o se robaron el dinero, no es culpa de ciudadanos; no se puede ajustar de un jalón, eso no es tener empatía, consideración con una ciudadanía que, al igual que la de Obregón y toda la región sur, va a pasar problemas por falta de siembras. Son miles de hectáreas sin sembrar, miles de millones que no van a circular en la economía, y sale Elías Retes con este aumento, que será difícil de pagar.

Amparo

Por cierto, esta semana, MORENA y aliados modificaron la Ley de Amparo; tendrán que ser individuales, ya no colectivos. Solo quien solicite amparo y el juez lo otorgue será el beneficiario; ya olvídense de que 5 amparos van a crear jurisprudencia.

No son baratos los Amparos, a menos que el abogado realmente quiera ayudar a la gente de escasos recursos, porque sale más caro que lo que va a pagar por el impuesto al predial. ¿Primero los pobres? Duro golpe al ciudadano esta modificación; evidentemente no quieren que se le dé para atrás a ningún acto de autoridad que se apruebe, que será lo que se viene a partir después de la elección de junio, ya que el partido en el poder se queda con todo el aparato judicial.

Una tragedia

Tal como lo comentó el ex Ministro de la Corte, José Ramón Cossío, es una tragedia lo que se viene en impartición de justicia, y lo muestra al señalar los nombres de algunos candidatos a la corte, que querían su inscripción con su nombre y mote, lo que muestra también que hay dados cargados. Obvio, el INE rechazó la petición.

Ahí les van algunos: “La Ministra del Pueblo”, “El Ángel de la Justicia”, “El Defensor Popular”, “El Magistrado del Pueblo”, “El Abogado del Pueblo”, “El Juzgador de la Nación”, “El Magistrado del Cambio”, etc.

Vean nomás, nada de que son perfiles, registros de personas capacitadas, por eso muchos de los que serán despedidos, quienes hicieron carrera judicial, y quienes creen, no se registraron; obviamente, la mayoría de la Corte y juzgadores de circuito, etc.… estarán ligados al gobierno, ya no habrá contrapesos.

Se dio el caso esta semana, y se hizo viral, de una señora que irrumpió en un Congreso local, donde se hacía una tómbola, y dio a conocer que un miembro de un cártel sale nominado para ser votado, da su nombre, 2 de sus hijos fueron asesinados, y ella, con justa razón, señala que si este individuo gana y es juzgador, los asesinos saldrán libres. ¿Cuántos casos habrá como estos en todo el país? La delincuencia impulsando a sus abogados, y en muchos casos, van a ganar, y sí, esto será una verdadera tragedia lo que se viene en la impartición de justicia, se politizará esa imagen de un velo en los ojos en cuanto a dar justicia equitativa… ¡Adiós!

En el caso de Sonora, finalmente fueron 700 los inscritos. Vendrá el proceso de “criba” por parte del Congreso, y me quedo con lo comentado en entrevista con el presidente de la mesa directiva, Omar del Valle Colosio, a la pregunta que le hice sobre perfiles y la preocupación de que se cuelen algunos que no, o que tengan relación con algún funcionario.

Del Valle Colosio me respondió que van por los mejores perfiles para juzgadores en Sonora. Espero así sea; solo queda esperar a ver la lista de quienes van a contender.

Por cierto, mucho del dinero al nivel federal y estatal para esta elección inédita, será un gran reto legitimar esta elección. La ciudadanía no sale en las constitucionales. Sonora, en segundo lugar, después de BC, poco interés, y ahora entrar a una mampara donde el “pueblo” verá a decenas de nombres que no le entiende, es algo que no comprendo. En fin, es un hecho, costará mucho dinero y tantas necesidades que hay en el país, y todo por una venganza personal de AMLO. ¿Qué había corrupción en el PJ? Me queda claro que sí, había que corregir, pero no así, destruyendo todo el aparato de justicia.

IMSS

Otra vez, como en el sexenio de Padrés, una persona no atendida muere afuera de una instalación del IMSS, en este caso en Empalme, ante la falta de empatía, de atención, por parte del personal médico. Qué falta de humanidad; se ve claramente en video cómo la persona cae al salir, no recibió la atención debida, lo levantan, pero ya había fallecido.

Y todavía, al día siguiente, la directora ordena al personal de seguridad que corran a medios de comunicación, a reporteros que querían información, la versión oficial de los hechos, nada, y el que calla, otorga. El “humanismo” en la medicina, que por cierto, hasta marzo se va a regularizar a nivel nacional la entrega de medicamentos, así que derechohabientes, no se enfermen, aguanten… o vayan a farmacias privadas o hospitales privados, si pueden.

Y en buena noticia para Guaymas, por fin la doctora Karla Córdova anunció que se destrabó un problema de los terrenos que donó el empresario, mi estimado Francisco Uribe Maytorena, “El Chavalón”.

Había una anotación en el terreno donado, algo a lo que no es ajeno, ya venSan Carlos, ya saben los problemas que se presentaron semanas pasadas, bueno, pero en fin, el municipio, la alcaldesa hizo su trabajo, el apoyo del gobernador Alfonso Durazo y la buena disposición de Francisco.

Con esto, pues, ya se corrió la escritura correspondiente; ahora la pelota pasa a la cancha del director del IMSS, Zoe Robledo, para que inicie con la asignación presupuestal, para que Guaymas tenga un hospital nuevo, tal como se lo merece la ciudadanía, el derechohabiente, que así sea.

Trump… la pausa

Quedan pocos días para que termine febrero, y a ver qué pasa con los aranceles de Trump, quien tiene a México y al mundo contra la pared. Es indescriptible; el empresario y hoy presidente de EUA hizo promesas de campaña y está en proceso de cumplirlas, nos guste o no.

La misma presidenta, Claudia Sheibaum, quien espera la llegada de inversiones, reconoce que por el momento hay pausa. Ya hay un arancel al aluminio y acero que va a afectar a la industria, sobre todo a la construcción. Lo del 25% a los automóviles tiene en jaque al país. Trump quiere que se vayan las armadoras, ensambladoras. ¿Qué le pasaría a México si se van? ¿Qué le pasaría a Hermosillo si se va la emblemática Planta Ford? Un logro del extinto gobernador Samuel Ocaña y del también fallecido Guillermo Tapia Calderón, escenarios que mejor ni imaginar.

Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard, a Washington, a negociar. Por cierto, a punto estuvieron de detener a otro, Guzmán, esta semana, que salió herido, huyó, pero fue detenidosu brazo derecho.

Me queda claro, con esto, que hay una colaboración; no en balde aviones, drones, ya andan por todo el país, mapeando, ubicando a criminales. Ya van varios sobrevuelos sobre Manzanillo, sobre Michoacán. Es de todos sabido que por el Puerto Lázaro Cárdenas es la principal entrada de precursores químicos de China para producir fentanilo. Vendrán más destrucción de laboratorios y delincuentes; es lo que quiere Trump.

Mientras, la presidenta, Claudia Sheinbaum, manejando un doble discurso, y bien, por un lado, el discurso patriotero, de no injerencia, que la soberanía, “mas si osare un extraño enemigo”, con iniciativas al respecto… y por otro lado, “pásenle”, aviones, marines, por aquello de la declaratoria oficial de EUA, de clasificar a 5 cárteles mexicanos, enemigos, ya ya dijo el presidente, Pam Bondi, Mike Waltz, el secretario de la Defensa, que van por ellos, a eliminarlos, junto con sus estructuras financieras, en EUA… y México.

La presidenta no quiere injerencia, pide colaboración. A mí me queda claro que no van a entrar miles de militares, aviones, ni veremos más de cerca portaaviones. Eso sí, desde Fort Huachuca, en Arizona, pueden salir drones y dar en puntos específicos con poderosos misiles. ¿LO harán? Esa es la gran duda, preocupación, Trump ya dijo, literal, si necesitan ayuda, pues es eso.

LO de la carta de Zambada, que solicita su repatriación, que va a colapsar México, ¡por favor!, ese personaje jamás volverá a pisar territorio mexicano, nunca lo devolverán. La información, la sopa que soltó, esa sí será de mucha utilidad para agencias de EUA; que la FGR va a “evaluar” es solo una respuesta política, diplomática, a algo que nunca sucederá.

SNTE

Más tardó el dirigente nacional del Sindicato de la SNTE en prometer un millón de afiliados a MORENA de maestros, que miles en brincar por dos cosas: uno, hay pluralidad, no al corporativismo, que es ilegal; dos, la nueva Ley del ISSSTE que pegaría en sus jubilaciones, cuentas de AFORES, y si un sindicato no es dejado, son los del SNTE y la CNTE, que puedan causar caos en paralizaciones y dejar de dar clases, perjudicando a millones de estudiantes.

Amagan con no dar clases la semana que entra. Sonora, no ajeno, el viernes por la tarde-noche salió a protestar. El mismo viernes, el Secretario de Educación, Froylán Gámez, hizo un llamado a la concordia, a no afectar a los estudiantes, y ya más tarde se informó de un diálogo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, para calmar las aguas y no afectar al Magisterio.

ISAF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le está solicitando al SAT una auditoría al ISAF, por retención indebida de poco más de 72 millones depesos, de 312, entre empleados y funcionarios de este organismo fiscalizador del Gobierno y municipios.

Esto, aunado a otras irregularidades encontradas en el manejo de recursos al interior del organismo, privilegios, nepotismo, tráfico de influencias y un largo etcétera, es lo que debe rendir cuentas su titular, Beatriz Huerta, y ya se verá cuando entren los auditores del SAT; ese dinero es del fisco, ¿dónde quedó?

¿Quién lo iba a decir? El organismo fiscalizador con ¡observaciones! que ya ni el Estado o municipios, es el colmo.

Vivienda

Este domingo, gira del Gobernador Alfonso Durazo por Ciudad Obregón, junto con la titular DE SEDATU, Edna Elena Rangel. El mandatario gestionó que fuera Sonora donde arrancará el programa de vivienda nacional del INFONAVIT, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Qué bueno que inicie en Cajeme para reactivar el sector de la construcción, ante la contracción del sector primario. Para darnos una idea, Nogales, el año pasado, se construyeron alrededor de 400 viviendas; la demanda es de ¡34 mil! ante el crecimiento del sector maquilador, y así otros municipios. En una primera etapa van por construir 4 mil. Bien.

En cuanto al inminente relevo de rector UNISON, el gobernador, Alfonso Durazo, señaló estar ajeno al proceso, respuesta políticamente correcta.

Economía

Inversionistas se deshacen de 35 mil millones de bonos gubernamentales; ya se fueron 400 millones de dólares. Ya veremos qué sucede en los meses por venir; hay incertidumbre, que ni duda quede.

