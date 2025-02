El hashtag narcogobierno, punto central y lo que dolió

Comparta este artículo

Ante lo sucedido el fin de semana en el que finalmente se pausaron las cosas entre EU y México, queda claro que el punto central y que fue lo que le dolió al Gobierno de México fue el hashtag Narcogobierno incluido en el comunicado de la Casa Blanca, esto en relación con la colusión de gobernantes con el crimen organizado. Por eso la reacción patriotera que hubo, que poco importa al gobierno de EU, sino resultados, lo que se logró.

Con respecto al tema arancelario, hubo presión del congreso estadounidense al presidente Donald Trump, quien, negociador como es, el amague, el “bluff”, le sirvió. Un arancel del 25% hubiera resultado en una inflación y alto costo para ciudadanos norteamericanos, por todo lo que exporta México, lo agropecuario, un ejemplo.

En fin, le salieron bien las cosas a Trump; su contraparte, la presidenta Claudia Sheinbaum, cedió, concedió, porque el costo sería más alto para México, y pues ahí inició el despliegue de militares y de la Guardia Nacional a la frontera norte para frenar dos temas que le interesan a Trump y son eje de su campaña: fentanilo y migrantes. Y, en contraparte, EU verá que no entren a territorio mexicano armas de alto poder para criminales.

Quedaron ambas partes en revisar el tema dentro de un mes y tomar decisiones, y creo que no habrá incremento de aranceles; no conviene a ambos países, pero sí resultados en cuanto a drogas, migrantes y desmantelamiento de estructuras del crimen organizado.

Ya se detuvo a un jefe en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque hubo balaceras, y creo que durante el mes habrá más aseguramientos de drogas y delincuentes. ¿Políticos? ¿Empresas fachada? ¿Delincuentes de cuello blanco? Lo que sí sabe todo México, y es un ejemplo, es que en Sinaloa hay un gobierno coludido con el narco, que es un lastre, Rubén Rocha Moya, pero en abono a este, todos los gobernadores de esa entidad pactaron con 'El Mayo' Zambada, y quien hoy ya soltó la sopa de todos los involucrados. ¿O no?

Por cierto, no le gustó a la presidenta, Sheibaum, el nuevo posicionamiento del ministro, Justin Trudeau, de considerar a carteles mexicanos como terroristas… “No ayuda”, dijo literal.

Pero también está el ataque que recibió un general y su convoy, en un paraje entre Sinaloa y Chihuahua, y fue utilizado un dron, video que ellos mismos subieron y creyeron que lo habían matado, lo que no resultó así, con algunas heridas, pero ilesos. En fin, veremos los resultados a finales de este mes, lo acordado.

Una prueba más de la colaboración de México es que el lunes un avión de la Fuerza Aérea de EU, con aparatos y tecnología de punta, sobrevoló el golfo de California y las costas de Sonora y Sinaloa; ya sabrán lo que recabaron.

SLRC

Al parecer serán desplegados mil 500 elementos en la frontera de Sonora. El punto crítico que hay ahorita es San Luis Río Colorado, que cerró con 50 crímenes, y el lunes fueron siete los asesinatos. Se soltaron los demonios en el municipio desde que quitaron el Mando Único. ¿Por qué no regresa? Urge, ante la situación binacional; por ahí hay cruce de drogas y migrantes.

En Caborca, a dos estadounidenses de cacería cinegética les quitaron todo; ni imaginar la crisis diplomática si hubiera sucedido otra cosa. Esto afecta al turismo, claro, estos dos ciudadanos, ¿ustedes creen que van a volver? Y lo que van a decir en Arizona, o de la entidad de que hayan venido, y boletín a la Asociación de Cazadores.

No hay medicinas

A finales del año pasado hubo una protesta de 500 médicos y enfermeras del hospital, porque tienen años trabajando y no han recibido su base; se finiquitaba el contrato a fin del 2024 y tomaron los principales cruces de la capital, generando un caos.

Tuvo que entrar al quite el gobernador, Alfonso Durazo, que tuviera paciencia, que se les daría la base, que se vería como ir viendo el proceso, y se calmaron las cosas. Algo sucedió, que no vi otra propuesta; quizás les renovaron el contrato. Bien, mientras se ve lo de su base.

Pero ahora brincó otro problema, una manta, en donde demandan médicos, personal de enfermería, que no hay medicinas, no hay esto, lo otro, y así no pueden atender a la gente, y esto en deterioro de su salud y riesgo de vida.

Este problema viene desde el sexenio pasado. AMLO canceló proveedores, el Insabi fue un desastre y se centralizaron los servicios de salud, todo a través del IMSS-Bienestar, que su farmacia de Huehuetoca no surte nada. Ahora quedaron que para marzo se regularizaría la entrega de medicinas a entidades; mientras tanto, problemas para sus gobernadores.

Tribunal de Disciplina Judicial

Un jurista originario de Ciudad Obregón, independiente, con larga trayectoria, Luis Enrique Osuna Sánchez, se inscribió para el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará integrado por cinco, órgano nuevo, que se encargará de vigilar la actuación de los jueces.

Pues no, no salió en la famosa tómbola; eso de la insaculación fue otra mentira, los dados están cargados, y en la elección del 1 de junio, que costará miles de millones, ni el 15% del padrón saldrá a votar. Jueces locales, federales y la SCJN estarán identificados con el partido hegemónico en el poder, así es el proyecto, y así será. Tanto es así que ni invitados están los Ministros de la Corte, los independientes, a la celebración de la Constitución, hoy muy manoseada, y con otras 40 reformas para este año.

Y pues ni modo, se va a politizar la justicia, quizás hasta nombres ligados a la delincuencia aparezcan en boleta; es un riesgo, pero en fin, así será esto, la justicia no será ciega, y la espada de Damocles la tendrá el gobierno.

Acuerdo reparatorio

Hubo acuerdo reparatorio, y el gobierno recuperó, del principal desarrollador inmobiliario de San Carlos, más de 300 hectáreas de terrenos irregulares nacionales, desde el estero hasta Playa San Francisco, puro “chuqui”.

Fueron quitadas las órdenes de aprehensión, ante acuerdo y beneficio que da la ley; lo que no entiendo es la colusión de exautoridades municipales, en este caso, Sara Valle, que la libró, mas no su síndico, tesorera, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, y se fugaron, me imagino, al igual que uno o dos notarios.

Me informan que hay cientos más de hectáreas, en la misma situación, lamentable, más involucrados, un vicio de años, que le debe poner un alto; por lo menos se ve que lo están haciendo el gobierno municipal y el estado, bien… ¡Ya basta!

Fundación FHOR

El fin de semana, pasando por mi alma mater de primaria, secundaria y preparatoria, Colegio Regis-Lasalle, vi lleno el gimnasio y las canchas aledañas ante una nueva edición de un torneo anual que organizan Rodrigo Flores y su esposa, Patricia Lara.

Más de 150 equipos, entre locales, de otros municipios, incluso de Arizona; un éxito, porque involucra a muchos: niños, adolescentes, familias, y la oportunidad, ante visores, de ir a una escuela de alto rendimiento en EU; obvio, una buena derrama de servicios hoteleros y gastronómicos. Bien por los Flores Lara, promoviendo deporte, valores, respeto, hoy en estos tiempos que hacen tanta falta.

Ana… 400 millones

Aclara Rommel Pacheco, director de Conade, que hay más de 400 millones, sin aclarar o dónde fueron a parar de la pasada administración que encabezó Ana Guevara, quien fuera una atleta de alto rendimiento, orgullo de Sonora, pero una política, funcionaria muy cuestionada, arrogante, soberbia, mal recordada por su frase “compren calzones” a los atletas, que tenían que hacer rifas o acudir a fundaciones para viajes, etc.… El brazo de la justicia no le llegará; es otra protegida y purificada desde Palenque, Chiapas.

