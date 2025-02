Plan Hídrico: Se acaba el agua... levanta la mano… la encuesta

Comparta este artículo

El pasado viernes, en el patio central de gobierno, por primera vez veo y escucho a un gobernante. Alfonso Durazo, en este caso, ante una crisis que ya está y se viene fuerte, medidas para tratar de afrontarla. No hay agua, se secan las presas, hay que dar prioridad al consumo humano, pero irremediablemente afectará a la industria, a todos los sectores; vean lo que pasa en el sector agropecuario.

Y ante lo que se viene, quizás posibilidad de tandeos, no descartarlos, se está trabajando en ello. El gobernador, Durazo, pidió neutralidad política, o sea que nadie trate de sacar raja de esto; es un problema que no es de colores.

Presentes en el evento representantes de diferentes sectores de Obregón, se dejaron venir el dirigente de AOASS, Luis Antonio Cruz, y el nuevo dirigente del DRRY, Mario Pablos. Ya vemos la problemática que está viviendo el sur: solo el 20 por ciento de la superficie se sembró por falta de lluvias, el Oviachic se seca y el Novillo, ni se diga. Para el próximo verano, estarán vacíos los pronósticos de lluvias sombríos; lo reconoció el propio gobernador ante el cambio climático, los fenómenos de la “niña” y “niño”.

¿Cómo afrontarlos? Pues no hay de otra, batería de pozos; se están perforando 78 pozos en el estado, en Hermosillo 28. Ante la situación que se vive, sus necesidades crecen en la medida de su crecimiento.

Hay otro problema que se dejó por años y no se invirtió: la reparación de tuberías, un problema latente en la capital, Obregón, por ejemplo, drenajes colapsados. Los gobiernos no invierten en obras que no se ven, y hoy las consecuencias. Se trabaja en ello, sobre todo en la capital, pero falta por hacer, y eso significa desperdicio de agua, hoy tan escasa.

Y de la cultura del agua, mejor ni hablar; no la hay en el hogar, es imposible que promedie 400 litros por ciudadano, contando la industria. No ahorramos; se abren los grifos, regaderas y dejan correr el agua: muchos litros de desperdicio.

A propósito, también en la costa de Hermosillo, se redujo la superficie de siembra; pozos abatidos, está el panorama difícil y complejo, que se refleja en falta de circulante en la economía, lo que ya es un hecho en el sur, que conlleva despidos, cierres de negocios, inevitablemente, por la falta de agua. Se ha roto la cadena de valor, pegará a todos.

El gobernador hizo anuncios de algunas otras obras, aparte de pozos, acueductos y lo necesario para paliar esto. Conagua, en su presupuesto, viene la construcción de 3 presas “arriba”, cerca de siete mil millones; llevará unos años su construcción… y dependerá de las lluvias.

Creo, y seguiré opinando, que la solución es la desalinización de agua de mar; Empalme, Guaymas, San Carlos, aunque todavía utilizan pozos, ya tienen la solución, tienen su planta en el “Cochorit” y asegurado el futuro, más ante el “boom” inmobiliario que se viene, con el Plan de Obras y la carretera que unirá a Chihuahua.

Levantó la mano

Quien levantó un polvaderon esta semana fue la alcaidesa de Guaymas, Karla Córdova, al levantar la mano y declararse lista y preparada para cualquier posición en la elección del 2027… incluida la gubernatura.

Esta declaración la hizo el jueves, en la capital, el viernes en el evento de la Presentación del Plan Hídrico. Al término, fue la más asediada por medios y comunicadores. Esto propició celos, arqueadas de cejas y todo tipo de comentarios. Estuvo sentada en primera fila en el evento.

Así pues, a la carrera, habrá que anotar el nombre de la alcaidesa de Guaymas, que se suma a los senadores: Lorenia Valles, Heriberto Aguilar, Adolfo Salazar, Octavio Almada. Bueno, hasta la titular de Sagarhpa, Célida López, ya anda en una encuesta telefónica, donde el encuestador pregunta por ella y la senadora, Valles. Es evidente que, Lorenia, no está detrás de esta encuesta.

Y pues ahí está el tema de la paridad de género, lo de la igualdad sustantiva, donde hubo hombre, que sigue mujer, aunque partidos lo negocian con otras entidades; habrá que ver cómo vienen las leyes secundarias de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que da por terminada la reelección y el nepotismo electoral.

Con esto, se acabó la carrera legislativa, y no podrán imponer a familiares directos en la elección inmediata. Hay buenos legisladores, sin lugar a dudas, pero también mucho “levanta dedos” que no aporta nada. Es más, se deberían de reducir legisladores en cámaras; cuestan mucho, y desde el sexenio pasado, votan en línea, sin mover una coma.

La oposición gana el debate, pero pierde, abrumadoramente, todas las votaciones. Lo veremos en las 40 reformas de este año. Morena, el segundo piso, va por una nueva Constitución que, benéfica o perjudicial, el tiempo dirá.

Sin pies ni cabeza

Ahí viene la Reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum, con llamados a la unidad nacional por lo de Trump, pero ignora a un poder, el Judicial, y no los convoca a la ceremonia de celebración de la Constitución; sólo asistieron las ministras aliadas de AMLO y el régimen: Lennia Batres, Yazmin Esquivel y Loretta Ortiz. ¿Qué señal manda esto?, roto el orden constitucional y con previsibles resultados de la elección del 1 de junio.

Una elección que no tiene pies ni cabeza, un costo muy altísimo a nivel local y federal, con decenas de nombres en boletas que el “pueblo” ni le sabe ni le entiende, mucho menos conocerá a quienes vienen en las boletas. ¿Harán campaña los candidatos? ¿La ley como oferta política? Increíble, inadmisible.

Es evidente que no se abrirán muchos centros de votación, y a la gente, militantes, acarreados, beneficiarios de programas, les dirán por quién votar. En lo personal, preocupa lo de la idoneidad, que lleguen los mejores perfiles, aunque para la SCJN, ya están más que perfilados, y quedará en manos del gobierno, y ya no habrá contrapesos, al igual que el Tribunal de Justicia Superior, integrado por 5, que vigilará a jueces que no den amparos a actos de autoridad. Viene el centralismo y el control total.

A nivel local, le pregunté al presidente del Congreso, Omar del Valle, sobre esto, y él me respondió, a título personal, que irán por los mejores perfiles, sin distingos. Ojalá sea así, y no ver nombres, ya que los den a conocer en la lista final, que están ligados a funcionarios; en fin, ya lo veremos.

Por cierto, de la lista de la tómbola del Senado, que invalidó la SCJN, y que al Senado le valió “Wilson”, y mandó al INE, para el 5.° Circuito federal, Sonora, salió de manera directa un cajemense, licenciado Andrés Montoya, especialista en cosas de seguridad, sistemas penitenciarios, un buen litigante. Irá en boleta, a ver cómo le va; tipo preparado, le deseamos suerte.

Por cierto, la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció en gira por Michoacán que el Fideicomiso del Poder Judicial, los 13 mil millones de ahorros de los trabajadores de la judicatura, se irán al ¡ISSSTE!, adiós ahorros, otro fondo que desaparece. Ojo, da por descontado el triunfo para la Corte… que así será, y los miles de millones que costará, en lugar de empalmarla con la elección del 2027.

Y el programa “Sembrando Semilla” (votos y control político de campesinos) cambia de nombre a “Sembrando Soberanía”, lo mismo pues; semilla, insumos, tractores, para que terminan vendiéndose como los yaquis, y listos para recibir a los michoacanos y mexicanos deportados. México los abraza y los recibe, no hay de otra… y con su tarjeta bienestar, a la que tienen derecho.

Yo me pregunto, ante tantos programas sociales que se anuncian, becas: ¿Hasta dónde va a llegar el dinero? Es la nueva economía humanista: que el gobierno te mantenga, te subsidie, pero ¿el trabajo? ¿El emprendimiento? El país necesita de empresas, de ingresos por impuestos; hay que pagar, cada año, y seguirá subiendo, ¡Un billón 400 mil millones de pesos! de la deuda, sólo de intereses cada año; olvídense de abono a capital, y esto crecerá año con año.

Encuestas… y la violencia

Y siguen con sus encuestas de cara al 2027, y esta semana, otra a la “carta” de risa o burla: el alcalde, Javier 'Bebedero' Lamarque, salió en primer lugar con una aceptación de más del 60 por ciento de la población, el mejor de México. O sea, en Obregón están locos de contentos con su administración y la paz, tranquilidad en la que viven (sarcasmo).

Y ya enojado, por aquello del proyecto del bebedero de palacio y toda la parafernalia y argumentación para instalarlo, manda decir a comunicadores “mala leche” que va por instalar ¡50! en oficinas, así que se llevará de ciudadanos a llenar botellas y garrafones, unas colas que se harán, y se supone que para beneficio de burócratas.

Por cierto, interesante será ver el costo de esos bebederos, en el marco, y a cómo compra y factura el Ayuntamiento, por aquello del negocio, al modo, pues.

Y mientras el alcalde, Lamarque, mandó hacer una encuesta de imagen, popularidad. ¿Cuánto costaría? ¿100 mil? ¿150 mil? La violencia no cede en el municipio.

Varios ataques en la semana, muertos: una mujer herida, un niño de 9 años, también con esquirlas. ¿El daño emocional? La noche del viernes, ataque a 5 jóvenes por fuera de un domicilio; 3 de ellos resultaron muertos, y pues lo de todos los días, semanas, no cede esto, no hay inteligencia, solo reaccionan: cinta amarilla, levantar cuerpos, expedientes al archivo, no hay detenidos… y a esperar el siguiente ataque.

En SLRC, por las mismas, a ver si con los 400 elementos que llegaron para controlar esto, la migración, el acuerdo con Trump, se atemperan las cosas; en Caborca, par de jornaleros agrícolas heridos en medio de balacera de grupos antagónicos que se pelean por el control de la zona, hasta la frontera, drogas y migrantes, un negocio de muchos millones de dólares.

Por cierto, otra orden ejecutiva de Trump, confirmada por la fiscal Bondi, eliminar a los carteles, sus estructuras financieras y sus líderes; en la lista los del CNGJ y Sinaloa, la instrucción a fiscalías y altos mandos, así que ya sabrán cómo se pondrá esto en EU, el mundo… y México.

Reinicia exportación

Bueno, pues las gestiones del gobernador dan resultados, y reinició la exportación de ganado, primero por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, 477 o un poco más el primer día, y así sucesivamente, y que esta próxima semana podría abrir Nogales.

Repito, y como dijo el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, muchas reses “amontonadas”; los que aguantaron y los que no malbarataron. A ver cuánto tiempo se tarda en regularizar esto, porque 100 mil reses no pueden pasar de un jalón; llevará semanas esto, y a como digan de EU, ¿cuánto es el cruce diario?

El precio del becerro y novillos, muy bien en estos momentos, pero evidentemente, desde que inició el problema en noviembre, como 100 millones de dólares dejaron de percibir los ganaderos sonorenses, y eso no tiene remedio, sí para el que tuvo dinero y aguantó, aunque con costo adicional de alimentar el ganado.

Chihuahua, ya empezó, y con ciertos problemas, porque los “aretes” son de acero, o un tipo de material parecido, que al estar salando las reses, se lastiman las orejas, sale sangre, y la autoridad de EU no lo permite, y son devueltas. Es el problema que traen; esperemos no pase aquí en Agua Prieta y ya próximamente, Nogales.

Haces… ¿qué haces?

El senador Pedro Haces, el millonario líder sindical, polémico porque votó desde el Estadio de los Yankees en su serie contra los Dodgers y ya instalado en Nuevo Orleans para ver el Super Bowl, dejó la víbora chillando con una polémica iniciativa que pararon en Palacio Nacional.

El señor Haces propone descontar de la nómina de los trabajadores hasta el 40 por ciento de su salario por deudas contraídas. Nomás imagínense, la banca y demás encantados, descontar "¿Primero los pobres?", algo ilegal, inhumano, que pararon desde Palacio. Iba a ser votado, para que vean que no analizan, votan en línea.

Y así van a estar las 40 reformas que van a aprobar este año; van a pasar todas, por más argumentos de la oposición, como “mantequilla” se irán, aunque brinquen trabajadores y patrones. Los sacarán del Consejo mixto de INFONAVIT, y Octavio Romero, el exdirector de Pemex, que la dejó más tronada que nunca, pero leal a AMLO, dispondrá de más de ¡350 mil millones! de ahorros de trabajadores para construir casas con constructoras afines o militares, la tónica de siempre… y adiós ahorros, otro fondo.

Revocación de mandato

Primero fue el mismo senador y presidente de la cámara, Gerardo Fernández Noroña, quien puso sobre la mesa que el Congreso de Sinaloa utilice la revocación de mandato anticipada de Rubén Rocha Moya, secundada por el senador Manlio Fabio Beltrones. Es insostenible la situación de “Paz Narca”, como señala el legislador sonorense.

Ya muchos muertos, heridos, robos, desapariciones, cierre de actividades económicas, familias encerradas, ya meses; a gritos piden la salida de Rocha Moya, un personaje muy cuestionado, es un enlace del crimen organizado, recibió dinero, al igual que Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, y otros personajes; está en la lista de autoridades de EU, por razones obvias, es arropado por el Gobierno Federal, sabe demasiado, y es un cabo suelto muy peligroso para que caiga en manos de autoridades de EU.

Es un lastre para Morena. El gobierno de Omar García Harfuch se instaló en Sinaloa una temporada, pero ya se fue; ya dio cuenta de que el problema es el inquilino de Palacio. Los sinaloenses, hartos, quieren paz y volver a actividades normales. Urge una salida política a este gravísimo problema, ¿O no?

Semiconductores

INTEL está invirtiendo miles de millones de dólares en Phoenix, en semiconductores, y ya en proceso otro, Silicon Valley, en esa zona; un crecimiento brutal. Mucha gente de California se fue a vivir y trabajar ahí.

Saco a colación esto ante el anuncio de que Sonora, como parte de instalar una planta de semiconductores, tiene condiciones dadas por la Planta Solar de Puerto Peñasco, frontera con EU, a la que se le anunciaron más inversiones. Veremos, son muchos millones de dólares la inversión.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58