Izaguirre: Entre el exterminio y la barbarie

Creo que jamás terminará, y no debe, nuestra capacidad de asombro de la violencia que se vive en México, que viene de años, muertos, desaparecidos, pero que se incrementó a partir de la política de "abrazos, no balazos" de AMLO, que hizo que crecieran los grupos criminales, que hoy analistas dicen son más de 130, que controlan zonas de todo el país.

Saco a colación esto, por lo encontrado esta semana en un rancho, Izaguirre, a 40 kilómetros de Guadalajara, un campo de entrenamiento y ¡exterminio! Ahí están las fotos de los crematorios, las mochilas, prendas, los cientos de pares de zapatos, tenis; se habla de 400, y que quizás en esos años la cantidad podrá llegar a mil 800, la barbarie.

En ese rancho se entrenaba a muchachos que los reclutaban con engaños, y de ahí los mandaban a diferentes entidades del país, como sicarios, y si no pasaban los exámenes o querían renunciar, pues los mataban, los incineraban, y mejor ni imaginar los momentos previos, quizás en vivo los echaban, lo que me hizo recordar al 'Pozolero', el que echaba en ácido a las personas, para no dejar huella.

Y ante la magnitud de esto, a los días, encontraron otro en Tamaulipas. El asunto se terminó por politizar, a tirarse la bolita, que si la Fiscalía del Estado, Pablo Lemus, dijo que le va entrando que no le tocó, la FGR no lo quiere atraer el caso, no quiere otro Ayotzinapa, y pues ahí se está tirando la bolita. El hecho es que ahí está este caso de horror, que no es el único.

Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, ¿cuántos cementerios y crematorios clandestinos? Hay miles de desaparecidos por todos lados y la inacción del gobierno, que si no fuera por el Colectivo Madres Buscadoras que hay en cada entidad, no se buscaría ni se encontraría a nadie.

Aquí en Sonora, lo que encontraron en el 'Cholludo', por rumbo de la costa de Hermosillo: 59 cuerpos. ¿Creen que nomás son esos? Rumbo a la Mina Nico, a cada rato encuentran cuerpos, cuatro hace unos días. En Ciudad Obregón, en las miles de casas abandonadas que hay, en el traspatio, Madres Buscadoras han encontrado decenas de cuerpos, al igual que en los alrededores.

Caborca, Sásabe, el desierto de Puerto Peñasco, SLRC, por decir de algunos municipios con alta incidencia de crímenes y peleas entre grupos por la plaza; en fin, un cuento de nunca acabar, y que el gobierno, presionado por Trump, le está entrando al tema. Fuerte la presión, y a ver qué pasa el 2 de abril: pausa o se dejan ir con aranceles, donde perderán ambos países, pero más México.

Y ante los hechos de Techtitlán y Tamaulipas, ningún pronunciamiento de parte de la CNDH, por parte de la señora Rosario Piedra (posición de AMLO). La presidenta Sheibaum defendiendo al expresidente; la desairan en el Zócalo, el pasado domingo, reconocidos morenistas por tomarse fotos con 'Andy', el proyecto 2030, y pues ya ven lo que ha sucedido con sus iniciativas: el Congreso, puntos y comas, se mueve… ¿Quién manda?

Y mientras, los gobiernos con otros datos, el trabajo de búsqueda de desaparecidos y de más lugares como el Rancho Izaguirre quedará en manos de colectivos, y vuelvo a recordar la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones: denles personalidad jurídica como auxiliares de la Comisión Nacional de Víctimas y presupuesto; hacen un mejor trabajo que ministerios públicos, ¿O no?

Navojoa, entre "Varguitas" y Ley de Herodes

Fue muy famosa y recordarán la película “Ley de Herodes”, llevando el rol principal el actor Damián Alcázar, que llegó a un municipio como alcalde, mandado por un gobernador; se envaneció de poder y terminó haciendo lo que quiso: modificó leyes, reglamentos… hasta que terminaron con él.

Saco a colación esto por lo sucedido en Navojoa, donde primeramente, en sesión de Cabildo, ningún alcalde y cabildo se habían atrevido a tanto. Jorge Elías Retes ya tiene desde esta semana superpoderes; podrá hacer lo que quiera, incluso sin consultar a Cabildo. La oposición votó en contra, pero nada se puede hacer contra la mayoría. No saben lo que hicieron, algo antidemocrático, fuera de toda proporción, inadmisible.

Y inmediatamente se sintieron los estragos de esta decisión: el alcalde ordenó reventar ¡banquetas y calles! Por afuera de reconocidos negocios, porque, según el Alcalde, en su afán recaudatorio, como el predial, que lo aumentó en 300 por ciento, se le debía dinero. Sí, hizo eso, en perjuicio, para empezar, de Farmacias Guadalajara y tiendas OXXO; ahí están los videos y fotos, que estallaron en redes sociales.

Obviamente, hubo una reacción de Femsa en Monterrey, poderoso corporativo regiomontano; se dieron contactos en la capital, vino el “jalón de orejas” y tardó más en reventar banquetas y calles que en dar órdenes de reparar las calles el departamento de Obras Públicas.

Pésima decisión, autoritarismo y tener que usar recursos públicos, hoy escasos, como si estuvieran boyantes las finanzas públicas, para volver a carpetear, como era de esperarse, Farmacias Guadalajara. Se fue al amparo, concedido, al igual que hicieron algunas otras empresas y empresarios, contra el incremento del predial.

¿Qué le pasa a Elías Retes? Solo él lo sabe, y porque se le permite esto, que son gobierno, la marca está fuerte, se reconoce, pero no les da derecho al abuso de poder, a la autocracia, al autoritarismo, que tal parece será el rumbo del país. Por lo pronto, Navojoa tiene a su "Varguitas".

INAI

Esta semana, el día 20, desaparece formalmente el INAI, un organismo autónomo que fue una lucha de partidos de oposición, sobre todo la izquierda, ante la corrupción, falta de transparencia de gobiernos del pasado… pues hoy esta semana, lo entierran, y los datos personales de todos los mexicanos, a la oficina de Raquel Buenrostro.

¿Qué significa esto? Que el gobierno va a fiscalizar ¡al gobierno!, y adiós al acceso a la información. Podrá el gobierno mandar a reserva lo que quiera; ya no podrán organizaciones civiles, ciudadanos, solicitar información, o si lo hacen, el gobierno te dará lo que considere conveniente, y esto se traducirá en falta de transparencia, opacidad y corrupción. No nos enteraremos de nada, a menos que sean filtraciones, un duro golpe al periodismo de investigación, ni más ni menos.

Y el 1 de junio, la elección del Poder Judicial, ahora sí ya oficial, cero contrapesos; la SCJN quedará en manos del gobierno, y las judicaturas se quedarán con todo, y pobre de aquel juez que otorgue un amparo contra un acto de autoridad. Creo, viendo hacia el futuro, que los patrimonios y la propiedad privada estarán en riesgo, y estarán a merced de los ingresos del gobierno, hoy con déficit.

Y se están creando más programas sociales; no los cuestiono. Bien, ya inició la dispersión de la Beca Rita Cetina, un apoyo adicional a jóvenes y padres de familia para evitar deserción escolar, y en agosto, inscripción universal, apoyo a mujeres de 60 a 64 años, 3 mil pesos bimestrales, pero tiene que ir acompañado de un crecimiento económico, más ingresos para el gobierno, hoy con déficit, 18 billones de deuda, pagos de más de 1 billón de intereses anuales, y esto es una fuerte presión.

Por lo pronto, estos programas sociales, su dispersión, tienen un efecto social, económico y político; nada tiene que hacer la oposición, hoy desarticulada, tal es el caso del PRI y el PAN, y se verá en elecciones.

Drenajes

Recibí mensajes y video de amigos empresarios instalados en el PICO, Ciudad Obregón, parque que alberga empresas y genera miles de empleos, y que desde hace años tiene graves problemas de infraestructura, y me consta: calles destrozadas. Ellos ponen dinero, y los gobiernos municipales no resuelven el problema.

Y ahora se agrava, porque el drenaje está colapsando, al igual que en colonias de la ciudad, y ya sabrán, estar trabajando y viviendo con olores fétidos todo el día y la noche, con la posibilidad de problemas de salud, no se puede vivir así.

Y el Oomapas de Cajeme, bien gracias, tronado sin dinero, ineficiencia en el cobro, más deuda, otro crédito de 100 millones, aspirinas, para una ciudad con kilómetro de tubería colapsada, molestia ciudadana, ya con problemas de agua.

Circula la foto en redes sociales, la foto de un mesero de conocido restaurante, que se fue envuelto en toalla a las oficinas del organismo; se quedó sin agua cuando se estaba bañando.

De risa, se hizo viral, pero nos pinta también una realidad: la sequía extrema, en el sur, ya viene el verano, se incrementará el consumo, y es un serio problema para Obregón, que aseguran tiene asegurado para consumo, pero el Oviáchic se está secando, y donde la cosa está peor es en Hermosillo; El Novillo ya casi seco, una o 2 bombas de extracción ya paradas, solo queda una como manguera, serpiente, que está jalando agua.

La capital dependerá exclusivamente de pozos. Este próximo verano se están perforando más pozos, que bueno, pero hay un estrés hídrico a nivel local, nacional, el cambio climático y la guerra… por el agua.

Conagua, por gestiones previas del gobernador Alfonso Durazo, va a construir tres presas "arriba" de 7 mil millones de pesos; en junio arrancan con 500 millones. Llevará unos años el término de las mismas para solucionar el problema de la capital, bien.

Aquí el detalle: que a futuro estas obras dependerán de lluvias, y qué va a pasar con la actividad económica de municipios aledaños a esas presas: la agricultura, ganadería, etc. ¿Tendrá afectaciones? Y como toda obra, unos a favor, otros en contra. No hay agua, y esto será como una guerra, y la posibilidad de que se colapse la economía, como está sucediendo en el Yaqui y Mayo, que si no llueve el próximo verano… ¡Ya sabrán!

Seguridad

Otro mes de 2 dígitos de crímenes dolosos en Obregón, 81 en el año y desapariciones de algunas mujeres; la última, una joven que se dedicaba a ser chofer de aplicación, y que se han presentado problemas alrededor de Central Camionera. No lo reconocen, son rumores de gente que catalogan el alcalde, Javier Lamarque, como "mala leche" y que no hablan bien de su administración, que según él es un ejemplo de buen ejercicio de gobierno.

Soluciones

Coincido con la secretaria de Agricultura, Célida López, quien estuvo en Obregón, precisamente para la instalación de una mesa sobre este grave problema del agua, que tiene en jaque al sector primario.

No puedo seguir viniendo sin presentar, como gobierno, soluciones para la reconversión de cultivos y tecnificación de sistemas de riego, y tiene toda la razón del mundo: el sexenio pasado, AMLO cerró todos los programas relacionados con el campo, solo puso uno, "Sembrando Semilla" (tu voto), dirigido a pequeños productores para autoconsumo, y aun así los tractores y semillas los vendieron, rentan todo, así como le hacen en la Tribu Yaqui, peleados a muerte con el “pico y la pala”, así los acostumbró el gobierno, y eso no cambiará.

El dirigente del DDRY, Mario Pablos, fue claro y directo: la situación está mal para el productor; grande, mediano, chico, y es cierto, la falta de agua afecta a todos, y una primera solución es que les paguen los apoyos atrasados, unos 800 millones de pesos, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Sustentable. Supuestamente, la dispersión iniciaría esta semana; veremos qué dice Julio Berdegue, titular de Sader, quien también es productor y empresario.

Acueducto ilegal

Otra del Grupo México, del poderoso empresario Germán Larrea: desde hace meses, gentes de municipios quejándose de la extracción con pipas de aguas del río para las minas del señor, afectando pueblos, comunidades.

Pues que se construye un acueducto de 10 kilómetros, ilegal, y Profepa se lo acaba de cancelar; estaba afectando ya no solo la actividad económica, sino agua para consumo humano.

El detalle, si no se destruye ese acueducto, como aquella famosa presa de Guillermo Padrés, es que este empresario va a lograr que lo reabran, y esto tendrá un alto costo para pobladores de esa región; no pueden permitir esto.

"Ya la juzgó"

Increíble que un juez haya absuelto a la exalcaldesa de Guaymas, Sara Valle, de una playa incluyente que no existe y que, en el último mes de su administración, desaparecieron 8 millones de pesos.

No sé qué valoración hizo ese juez, que desde un escritorio, sin ver el lugar, la absolvió, pero esta semana en la Mesa de Cancún, que congrega a reporteros y columnistas, la alcaldesa, Karla Córdova, fue clara: son 14 denuncias que pesan sobre ella, que heredó aparte muchas demandas contra el municipio, en pocas palabras, que no ha caído el último out; hay funcionarios inhabilitados por este caso.

Hay que hacer las cosas bien; que no se olvide que los que estamos como funcionarios, 10 años después de dejar el cargo, estamos sujetos a procedimientos legales, si hicimos cosas indebidas.

Señaló que Guaymas, en proceso de modernización, es una de las anclas del Plan Sonora del gobernador Alfonso Durazo. El municipio, donde fue reelegida, ha recibido más de 21 mil millones de pesos en apoyos de la federación y también del Estado.

Y sí, como cualquiera que tiene aspiraciones, tiene levantada la mano para el 2027. ¿En qué posición? El tiempo y las circunstancias lo dirán. Levantó un polvaderón su anuncio en un evento en Palacio; ella seguirá con su chamba, pero sí creo que va a aparecer en la boleta electoral.

Arborización

La capital, Hermosillo, recibió un reconocimiento internacional por ser una ciudad comprometida con la arborización. Se han sembrado más de 40 mil árboles en lo que va de la administración del alcalde Antonio Astiazarán para hacer de la capital un lugar más sustentable. FAO y The Arbor Day Foundation otorgaron este reconocimiento, otro más para el 'Toño'.

Centro

A propósito de Hermosillo, Paulina Ocaña, Jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, con informe de la fuerte cantidad que se está invirtiendo en el centro de Hermosillo: remodelación mercado municipal, pavimentación y reposición de tuberías, resultados y un nuevo rostro de esa zona que se está viendo.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X:@ABN58