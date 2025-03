¿Nepotismo, cambio de punto y coma?… Vaya encuentro del Toño

Comparta este artículo

En el sexenio de AMLO, ningún punto y coma se movía a una iniciativa o decisión ejecutiva; hoy, a la luz de los hechos, todo ha cambiado. ¿Debilidad presidencial? ¿Democracia al interior del partido hegemónico? Claudia Sheinbaum, presidenta, pero ¿quién mueve los hilos? Está en Palenque.

Desde la campaña, al inicio de esto, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la hoy presidenta era Omar García Harfuch; de hecho ganó la encuesta, pero AMLO se la tumbó para favorecer a la hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ya en la Presidencia, la candidata de Sheinbaum para presidir la CNDH era Nayelli Ramírez; se la volvieron a tumbar, y repitió una incondicional de AMLO, Rosario Piedra, de muy cuestionable su paso por ese organismo “autónomo”. Luego vino el presupuesto para este año: fuerte recorte en la UNAM, Seguridad, Salud, miles de millones de pesos, y ella, ni enterada, tuvo que salir a atemperar las cosas.

Luego, este año, compromiso de campaña, mando iniciativa para lo de la NO reelección y basta de nepotismo, con claro mensaje para algunas familias. Ahí está el caso más sintomático: los Monreal quieren la tercera gubernatura seguida, tienen diputaciones, alcaldías, controlan todo Zacatecas, y sale Ricardo, coordinador de diputados. En pocas palabras, es que son votados, el “pueblo” quiere, y están encaprichados con ellos, no vaya a ser, no dan margen.

En Guerrero, el acosador senador Félix Salgado Macedonio no pudo ser candidato, pero dejó a su hija, Evelyn; de hecho, él gobierna de facto y quiere relevar a su hija, que está de acuerdo con no al nepotismo, pero que va, al igual que la senadora, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que quiere sustituir a su esposo.

Aquí en Sonora, un caso muy emblemático, el de la Familia Terán, Vicente e Irma, durante 20 años, se rotaban la Alcaldía y la diputación local, y más recientemente, el exalcalde Santos González de SLRC quiso imponer a su hijo; no lo permitieron de la Plaza Zaragoza.

Bueno, el caso es que Adán Augusto López y el PV, Manuel Velasco, el primero se debe a AMLO y el otro al mejor postor. Le metieron una reserva a una iniciativa de la presidenta sobre el nepotismo hasta el 2030, que debe haber molestado en Palacio; le están moviendo puntos y comas. La iniciativa ha pasado a la Cámara de Diputados. Alfonso Ramírez Cuellar ya señaló que van por la iniciativa de la presidenta, el documento a la Comisión que preside Leonel Cota Montoya, y pues a ver cómo lo dictaminan y votan. Ricardo Monreal, coordinador de diputados, ¿le llevará contras a la presidenta?

Por lo pronto, salió al paso la dirigente de MORENA, Luisa María Alcalde, que no permitirán esto en las 2 elecciones que hay este año, y harán cambios estatutarios, al margen de lo que decida en la Cámara de Diputados, no al nepotismo a partir de ya, y con más razón en el 2027.

Para mí, ese año debe ser el parteaguas para la presidenta, Sheibaum, y quien manda en el país. Se renovarán 17 gubernaturasy congresos. ¿Se va a palomear en palacio o en Palenque? Ojo, el secretario de Organización, Movilización y Reafiliación es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán. Aparentemente, proyecto 2030. ¿Será? ¿NO sería la expresión máxima de nepotismo?

29, extraditados o entregados

En un acto de buena voluntad o de desesperación, ante el tema de aranceles, fentanilo, migración, pero por lo pronto lo de aranceles, que sería un duro golpe para la economía mexicana, fueron entregados 29 delincuentes de alto perfil, el de más alto rango, Rafael Caro Quintero. Por cierto, mucho simbolismo en la entrega de este delincuente: las esposas que se utilizaron eran las del agente Enrique Camarena, asesinado en el siglo pasado, supuestamente por Caro, Fonseca y Félix Gallardo, un tema del que mucho sabe Manuel Bartlett, que en su vida se ha parado en EUA, este polémico exsecretario de Gobernación, quien fuera cobijado por AMLO.

Las esposas fueron entregadas por su hijo, que es juez en EUA. Fue una lucha de muchos años de la justicia de EUA que México les entregara a Caro, pues ya lo tienen, al igual que a Guzmán, Zambada y los que vengan. Donald Trump quiere más, quiere a los narcopolíticos y empresarios involucrados en tráfico de drogas, fentanilo, lavado de dinero; la lista es larga, ya la tienen. ¿Hasta dónde llegará Sheinbaum para complacer a Trump y evitar una catástrofe económica para México?

Por cierto, EUA pedirá la pena capital, muerte, para 6 de los extraditados o entregados: Caro, Alder Sotelo, José Rodolfo Villarreal, Vicente Carrillo Fuentes, Andrew Clark, Luis Gerardo Méndez Estevane; pues también detuvieron a un hermano del Mencho, jefe del cartel CNJG, y en Sinaloa, destruyendo laboratorios y más de 300 cámaras no conectadas al C5. No cabe duda, esfuerzos desesperados de México. Esto ya lo sabían. ¿Por qué hasta ahora? Saquen conclusiones: AMLO, Rocha Moya, Américo Villarreal y un largo etcétera de abrazos, no balazos, de complicidades. ¡Ya basta!

Por lo pronto, buena señal el encuentro entre el embajador, José Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El reloj sigue corriendo, tic tac, tic tac… ¿Aranceles en marzo o para abril? Y todo parece indicar que México tendrá que imponer fuertes aranceles a China, otra petición que deberá ser acatada por México; no hay de otra.

Vaya encuentro del Toño

Lo dicho, aquel desafortunado destape de Guillermo Padrés, el jefe del PAN, de Toño Astiazarán para la gubernatura, no le iba a parecer al Alcalde, y comentamos que tampoco lo veríamos en el presídium, en caso de ir por la gubernatura, con fórmulas relacionadas al impresentable y mal recordado exgobernador, quien todavía trae brazalete en la pierna.

Al otro día del destape, Toño se deslindó, y este fin de semana, encuentro con Alí Camacho, dirigente del partido sonorense, que pasó su primera prueba en la elección pasada y no trae negativos como los tienen el PAN y EL PRI.

Por cierto, inédito, PRI, convoca a rueda de prensa el pasado lunes; no asistió ¡nadie! Son señales que hay que ver. El tricolor está desarticulado, desvinculado de la población, sin estructura, sin recursos, sin CNOP, CTM, campesinos; se quedó solo, pues es “Alito” el que los tiene así, a nivel local y nacional.

Para ser líder, hay que parecerlo y que se sienta. Lupita Soto me da empatía, pero ¿es la dirigente o líder que el tricolor necesita rumbo al 2027? ¿Ha despertado entusiasmo y conformado un equipo ideal para lo que se viene?

Y en el PAN, lo mismo: el militante Bruno Chazaro cuestionando la reelección de Gildardo Real. El TEE da un fallo, dice Real, que no resuelve de fondo. Total, dimes y diretes en un partido que tiene problemas ya de reafilicación, en riesgo registros estatales, al igual que el PRI, y resulta que unos perredistas, encabezados por Juan Manuel Ávila, también acudieron al TEE a solicitar protección de derechos ante la reelección de Joel Ramírez. PRD tiene registro local.

Y mientras, en la esquina de enfrente, MORENA y en palacio, palomitas y sodas, viendo cómo están, difícil panorama para la oposición, llámese PAN y PRI, por eso mucha lectura, ojo, con la reunión del Toño con Camacho, a ver si los de MC agarran la onda. El escenario, el tablero, puede cambiar para el 2027; esto se pondrá interesante.

Amparo

Sale el primer amparo contra el incremento al predial que llegó hasta el 300%, en algunos casos, lo que motivó a empresas, empresarios y a la población a unirse y manifestarse contra el alcalde, Jorge Elías Retes, que mantenía una cerrazón, pero al parecer ya cambió de opinión, ya de perdida, apertura a un encuentro con los manifestantes.

A Celulosa y Corrugados, una fuerte empresa de la región que da muchos empleos, ya le fue otorgado, y seguramente serán otorgados los otros solicitados, lo que implica para Elías Retes la devolución de entradas y solo el cobro proporcional.

Repito y reitero, si no actualizaron tablas, por razones políticas, que ex Alcides se robaron dinero, ese es otro boleto; es inaceptable un incremento de ese tamaño, de ese porcentaje.

Tengo entendido que el Congreso ya recibió un documento de la agrupación navojoense que se niega a pagar esto; solicitan reconsideración y cambio de la Ley de Ingresos, el cual será analizado en la Comisión que preside la diputada de MC, Gaby Félix. Veremos qué pasa.

Cajeme, entre muertes y más deuda

Y mientras, en Navojoa, empresarios y sociedad civil despiertan ante actos de autoridad, en Ciudad Obregón, otra vez, otro mes de 2 dígitos, 30, y el mes calendario tuvo 28 días. Así van 4 años de la administración de Javier Lamarque; no lo cuestionan, pero qué tal el proyecto de “Bebederos” en oficinas públicas, y ahora nos salió con otro crédito de 100 millones para la quebrada OOMAPASC.

¡Ah! Pero que no es deuda, y en un juego de palabras y de números, que nadie cuestionó, salió con que se va a pagar todo, que va a terminar con números negros el organismo.

Que el crédito, que no es deuda (conste), será para entrarle a un grave problema, que tiene hartos a los ciudadanos: sectores, drenajes totalmente colapsados, la gente viviendo entre olores fétidos, un problema de salud pública.

Es increíble, la cartera de OOMAPASC, desde hace años, en niveles de 1,400 millones de pesos de cartera vencida, fue usada como caja chica para cuestiones políticas y hoy las consecuencias; hasta se contrató a empresas para cobrar, como North Collect y otras, y de nada sirvió, solo se llevaron algunos millones, con el respectivo “moche” a funcionarios involucrados.

Así pues, Obregón, envuelto en problemas de inseguridad, malos servicios, más deuda, y el alcalde, gastando dinero en imagen, promoción de candidatura a gobernador (es en serio, se la cree) y una población apática y acostumbrada a esto; otra triste realidad: no hay liderazgos.

Lo que debe hacer, Lamarque, lo que no ha hecho, ni como diputado, al igual que la ex legisladora Gabriela Martínez y la actual Anabel Acosta, es acompañar al sector primario, que les paguen a los agricultores los apoyos que les deben por ley, artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Son 800 millones de pesos, señalado por el dirigente de AOASS, Luis Cruz, que ante la falta de siembra, por escasez de agua, con eso serviría en parte para pagar agua, prediales, etc.… El agua para consumo humano está asegurada, mínimo 3 años, señaló también Mario Pablos, dirigente del DDRY, pero está difícil la situación del agro. Ahí viene el verano, más demanda de agua para Obregón y Hermosillo, y las presas Novillo y Oviachi, en unos meses, estarán secas; se dependerá de batería de pozos a ese punto las cosas, y pinta año seco.

Helicóptero

A propósito de Novillo y el Acueducto, tuvo un accidente en el Aeropuerto de Hermosillo el empresario Samuel Fraijo, con consecuencias leves, gracias a Dios, en su helicóptero: solo un chequeo en conocido hospital.

Yo recuerdo a este personaje, violando la ley de espacio aéreo, cuando bajó su helicóptero en el Club de Golf de Obregón, porque tenía “tee time” (tiempo de salida) y no alcanzaba si hubiera aterrizado en el aeropuerto.

También fue el “ganador” a través del consorcio Exploraciones de Desierto para la construcción del acueducto Independencia, a pesar de que la mejor propuesta fue la de ICA, empresa especializada en ese tipo de obras: más de 1000 millones la diferencia… Fue lo que se robaron en el sexenio de Guillermo Padrés.

ICA se inconformó, y el entonces presidente, Felipe Calderón, para calmar las cosas, le dio a ICA la construcción del CEFERESO federal en Hermosillo y una carretera en el sur del país, para que vean cómo se maneja el poder y la justicia.

Madres buscadoras..iniciativa

Senador Manlio Fabio Beltrones, con iniciativa, para que los Colectivos tengan personalidad y presupuesto ante la Comisión Nacional de Víctimas, en la búsqueda de familiares y seres queridos desaparecidos, que son muchos, y hacen un mejor trabajo que agentes de ministerios públicos. Creo que Beltrones tiene la capacidad y oficio para lograr consenso con sus pares; es una buena causa.

¿ Tiempo de Mujeres?

En el homenaje a Carlos “Kaly” Rodríguez, fundador de la Mesa de Cancún, en representación del Gobernador Alfonso Durazo, asistió la Jefa de Oficina, Paulina Ocaña, nieta del recién fallecido ex Gobernador Samuel Ocaña.

Mostró tablas, de alguien lo aprendió, primera vez que la escucho con un speech ante público, por algo está donde está, teniendo proyección, y alguien especial en el equipo del Gobernador, al igual que otros miembros del team “Durazo Boys” que seguramente veremos en boleta electoral. ¿En qué posición, Paulina? No sé, pero me queda claro que va en boleta electoral 2027.

Por cierto, emotivo y de risas, el homenaje al “Kaly” presente: doña Gloria, hijos, en donde cada quien de los que integran la mesa, una semblanza de lo vivido junto a él. La mesa sigue, continuando con el legado de su fundador.

Por cierto, el viernes estuvo el Senador Heriberto Aguilar, quien también quiere aparecer en la boleta; hay que reconocer, buscará la gubernatura en el 2027 junto a otra del tiempo de mujeres, la Senadora Lorenia Valles.

Quien también ha tenido buenas semanas y reflectores últimamente, sobre todo desde un evento en el patio central del palacio, es la alcaidesa, Karla Córdova, quien también va a aparecer en la boleta en el 2027. ¿Qué posición? Ya veremos. Tiene los pies en la tierra, y siendo alcaidesa de un municipio clave en los proyectos del gobernador Alfonso Durazo, con un éxito en las fiestas del Carnaval, saldo blanco, y concluyen el próximo martes.

Acciones

Mientras se resuelve lo de la pausa, aranceles, Gobernador Durazo firma acuerdo de entendimiento con importante empresa tecnológica Hon HAI para impulsar ciudades inteligentes e industria estratégica; convenio con notarios para 50% de descuento a población en algunos servicios, y encabezó destrucción de armas y supervisión de construcción de Hospitales.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58