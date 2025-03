'Alito': Entre el acarreo y la mezquindad... Concesiones ilegales

Comparta este artículo

Vaya a lo que tuvo que recurrir el PRI: inventaron una reunión regional en Hermosillo para la visita del dirigente nacional, Alejandro Moreno, para la toma de protesta de la dirigencia que encabezan Lupita Soto y Onésimo Burrola, ante el temor fundado de poca asistencia. Poca es la militancia; ya no existen las centrales, aunado a que con Alito el tricolor va en caída libre y en riesgo ya de ir perdiendo registros estatales.

Como ya es de todos conocido, Alito, el revanchismo contra exdirigentes y exgobernadores por su reelección, que fue ilegal, fue en proceso electoral, pero avalada por el oficialismo, ya que el campechano es uno de los principales promotores de triunfos, y ahí se va a quedar hasta que al partido lo haga añicos.

Aquí en Sonora, hizo claras sus diferencias con el exgobernador y actual senador Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos con mayor trascendencia en el PRI, con influencia, y que gracias a su trabajo parlamentario, muchas leyes se hicieron para beneficiar a México. Hoy, por cierto, la 4 T está transformando todo, cambiando la Constitución, con esa mayoría aplastante.

Moreno Cárdenas operó la salida de Rogelio Díaz Brown; no se vencía el plazo por una actitud de revanchismo hacia, Beltrones, y qu mejor que poner a alguien de bajo perfil, y recayó en la que fuera secretaria privada de la exgobernadora Claudia Pavlovich, Lupita Soto, que hasta el momento, su trabajo ha sido gris. Nomás se la llevan haciendo homenajes a expriístas; el partido luce desarticulado, y hasta dirigencias municipales aventando las llaves, como en Navojoa… Se fueron a Morena, y para allá van todos.

En el sur, ya no hay PRI; Guaymas, Ciudad Obregón, Huatabampo, Navojoa, ya pocos priistas. Incluso Huatabampo, la tierra de la dirigente estatal, ya sin estructura, sin liderazgos… y sin dinero, y con un futuro incierto para el 2027.

La única carta fuerte que tienen es el alcalde, Antonio Astiazarán, al igual que el PAN, para la candidatura, que no está nada fácil, con todo y el trabajo del 'Toño' contra Morena y aliados, y unos programas sociales, miles de millones que se dispersan y que la población los liga con Morena.

Es más, creo que para intentar retener la capital, PRI y PAN tendrían que recurrir al nepotismo. Para mí, y creo que no pocos, una candidata ideal sería Patricia Ruibal, sí, la esposa de Toño, 3 veces primera dama, con mucho trabajo social y muy querida y respetada por los hermosillenses. Ojo con esto, para que lo tomen en cuenta: Gildardo Real y Lupita Soto.

La posible candidatura de Alejandro López Caballero, la gente no olvida, estaría fuertemente ligada al impresentable de Guillermo Padrés, y pues felices en Palacio y Morena, si se da esa coyuntura.

Por cierto, en el evento en el salón Plutarco Elías Calles del PRI, militantes corearon: "¡Arriba Beltrones!". Mientras Alto hacía uso de la voz, esa fue la nota, y el cariño y respeto que tienen los militantes por Manlio Fabio Beltrones.

Ante los señalamientos que hizo Moreno sobre Manlio, los refritos de siempre, los cobardes aplausos de militantes sonorenses, que cuando viene el sonorense lo saludan, lo corean, la foto y, sobre todo, que como funcionario, como político, recibieron un beneficio de sus gestiones, la mezquindad y condición humana de la gente.

Cena

Por cierto, ayer por la noche, una cena para Alito con empresarios, algunos priistas, aunque ya no se paran por el edificio del PRI. El detalle es que buena parte de los asistentes, ligados y que le deben la vida a Manlio Fabio Beltrones, a quien Moreno Cárdenas no le quita el guante por ser un crítico, junto con otras personalidades del PRI, a su ilegal reelección.

¿Acto de cortesía, su asistencia? ¿Desleales con el de Villa Juárez? Ello sabrán, lo importante es la valoración que haya hecho de esto, Manlio, de quien no hay que olvidar su famosa frase y los mensajes entre líneas que envía cuando es entrevistado: “NO soy rencoroso, pero tengo buena memoria”, y una muy buena que se aventó previo al proceso electoral en el sur , cuando se le preguntó sobre la exgobernadora Claudia Pavlovich, buscando la de 8 columnas: “Nada que perdonar” fue la respuesta, y vaya mensaje cifrado, al estilo de él, y el que entendió… entendió.

Concesiones ilegales y crisis que se viene

Conagua está en revisión de concesiones de agua a nivel nacional; se estima que hay irregularidades en unas 7 mil, y saben que Sonora no es ajeno a esto. Hace meses, en este espacio, con información de productores, escribí una columna sobre permisos, títulos ilegales de pozos en la costa de Hermosillo.

Algunos productores cayeron, le entraron, y otros se negaron; en un acto de congruencia y honestidad, estos pozos, obviamente, no están en el padrón, y si hace una auditoría Conagua Sonora, que hoy encabeza el joven Juan González, vaya sorpresa que se llevaría.

Esto se hizo durante la gestión como dirigente del Distrito de Riego de la Costa de un Sierra, en la época de Padrés, como Gobernador. La venta de estos títulos significó unos 900 millones de pesos, que se echaron a la bolsa entre funcionarios coludidos y la dirigencia, de ese tamaño la tranza.

Ya van 2 años sin llover. Ahí viene una crisis, una guerra por el agua en Sonora, las presas vacías, ríos, arroyos, y los pronósticos para este próximo verano, por el cambio climático, el Niño, la Niña, los pronósticos, nada favorables.

Ya se cerraron las compuertas de la presa Mocuzari, Oviáchic ya con niveles muy bajos y lo que le queda para consumo humano es sector primario pasando por una severa crisis. No habrá circulante de dinero este ciclo, varios miles de millones, en el Yaqui y Mayo, con repercusiones.

La presa El Novillo, ya seca, impresionante las fotos, ya una o dos bombas apagadas, solo hay una como “sapiente” jalando lo poco que queda para enviarla a la capital, en riesgo, incluso de tandeo, aunque el alcalde, Antonio Astiazaran, indicó que harán todos los esfuerzos para que no suceda, y esto significa apertura de más pozos. Tengo entendido que el gobierno estatal está apoyando en la perforación de 28 pozos, así las cosas para Hermosillo, para este próximo verano.

Hacen falta medidores, más reparaciones de tuberías; hay desperdicio, pero por muchos años, desde el siglo pasado, se dejó de invertir en infraestructura, que no se puede resolver en unos cuantos años. Se necesitan miles de millones, recurso que en su primera administración, Toño, habló de unos 4 mil millones de pesos, y la respuesta de AMLO fue: "¿Y la nieve de qué la quieres…?" Y Toño fue y se tomó una foto en una nevería…

Y aparte de esto, la población no tiene cultura para el ahorro del agua, y pensar que Hermosillo ya tuviera una planta desalinizadora y pagada, pero el PAN y el entonces alcalde, Francisco Búrquez, se opusieron. El entonces gobernador, Armando López Nogales, iba a firmar contrato con la empresa española Unión Fenosa y se cayó la operación. López Nogales les aventó con la Coapaes a los panistas, con números negros… y se vino el desastre. Nomás hay que preguntarle a Dolores del Río el mote que le duele y ella lo reconoce: de “Lola Tandeos” jamás se lo podrá quitar de por vida; con ese estigma jamás se lo podrá quitar.

Sí, viene un plan hidráulico, 3 presas arriba, pero eso llevará unos años, y dependerá de si llueve o no; 7 mil millones destinará Conagua para eso; arrancan este próximo verano. ¿Qué va a pasar si no llueve este verano? Un colapso total de la economía del sur de Sonora; el agua será para consumo humano, y solo sembrará quien tenga pozo.

El resto del estado, sobre todo en la capital, Conagua deberá tomar la difícil decisión de cancelar concesiones, limitar a la industria que utilice grandes volúmenes de agua; cerveceras, la Constellation, las Minas, ya vieron lo que estaba haciendo Grupo México, de Germán Larrea, un acueducto ilegal, poniendo en riesgo municipios y comunidades. O sea, pues, toda actividad que requiera mucha agua tendrá que reducir operaciones, así de grave la situación.

Incluso en la Cota de Hermosillo, cuyo valor de lo que se produce supera los mil millones de dólares por ciclo, se tendrán que cerrar pozos, creo yo. Viene una afectación para todos los sectores; lo prioritario será agua para el consumo humano, así las cosas si no llueve el próximo verano.

En Monterrey y Tamaulipas, se salvaron por la “tromba” que les cayó de 3 días seguidos de lluvia, y se llenaron las presas de Sonora, sin una gota en 2 años.

Paula Jossete

Vaya narrativa y balconeada de la periodista Peniley Ramírez, en un artículo publicado en Reforma, sobre el caso de Paula Jossete, la joven que fue a una visita conyugal al Cereso en Hermosillo… y salió muerta.

Da cuenta, Peniley, en base a investigaciones, testimonios, sobre todo de la mamá, como fue encubierto este asunto, y las irregularidades que se cometieron, y también, debo reconocer, la imprudencia y arrojo de Paula; se arriesgó, y eso le costó la vida…

Y la balconeada es nada más y nada menos que para quien fuera encargado del sistema penitenciario, Nicollino Cangiamilla, a quien hoy ve uno en espectaculares, y aspira a acceder al Poder Judicial en la elección del 1 de junio.

Ramírez, en su columna, da pormenores del caso, nombres de involucrados, lo que da una idea de la corrupción e impunidad que hay en el sistema penitenciario, no solo en Sonora, en México, y data de años.

800 millones

En su cuenta de X, el gobernador Alfonso Durazo posteó que se iniciaba la dispersión de recursos, 800 millones, que se les debía y, por ley, artículos 133 y 134 de la Ley de Desarrollo Sostenible, a trigueros del sur de Sonora.

Cheque con algunos productores, me confirmaron, y pues qué bueno, ante tanta mala noticia y crisis de agua, falta de siembra, que llegue esta ayuda, un paliativo para el sector agrícola, ante los meses por venir, una buena gestión del gobernador, la secretaria, Célida López, y la buena disposición del titular de Sader, el sinaloense, Julio Berdegue, productor también y sabe por lo que está pasando el campo mexicano.

Por cierto, coincido con la secretaria, Célida López, que en su visita a Obregón con motivo del Día del Agricultor señaló que hay que pensar en el ciclo 2025-2026 en referencia a precios de garantía, reconversión de cultivos, tecnificación, etc. Bien, lo que no se puede planear es la naturaleza; si no llueve, todo se viene abajo, y bien ya lo señaló Mario Pablos: la inducción de lluvias con yoduro de plata no ha dado resultados; se gastan unos millones que se van a la basura.

Acueducto y giras

Por cierto, el Gobernador, Alfonso Durazo, se dio una vuelta por Álamos para ver lo del Acueducto. Salió un reportaje cuestionando la obra y fallas, y la CEA fijo posicionamiento, y pues a checar el asunto. Yo lo que digo, si hay fallas, pues aplicar fianzas a constructoras; la gente de Álamos y comunidades quiere agua; la grilla no les quitará la sed.

El gobernador, Durazo, como parte de la solución, anunció la instalación de paneles solares; cuesta mucho el rebombeo, y las finanzas de Álamos no dan para pagar el recibo a CFE, otro ejemplo de la importancia de energías limpias.

Tuvo un Zoom con una empresa danesa para que tomen en cuenta el Puerto de Guaymas, ya finalizando la primera etapa, un proyecto que al terminar podrá recibir hasta seis barcos al mismo tiempo, y de ahí transportar lo que llegue a EUA, donde también se está modernizando la aduana y las vías del tren.

Durazo se dio una vuelta por Nogales para supervisar el grado de avance de la obra, pero previamente fue el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, para planchar la idea, ante el malestar de algunos proveedores por falta de pago. La obra está a cargo de los militares.

La importancia de esta obra y su modernización es que de tres cruces diarias se podrá ir hasta entre 18 y 30 cruces para exportaciones, por eso la importancia de ambas obras, la de Guaymas y Nogales.

Y previamente, gira por California, encuentro con el gobernador Gavin Newsom, firma de entendimiento, encuentro en cámara de comercio y capitolio con legisladores.

¿Cómo veo esto? Pues, al margen de aranceles que se vienen, el presidente Trump no quiere nada con el nearshoring y quiere de vuelta a su país la industria, sobre todo la automotriz, pues se tiene que seguir trabajando en paralelo y buscar que las inversiones aterricen en Sonora. El plan que trae el gobernador, lo que vaya a pasar con aranceles, T-MEC, es un asunto federal y de mucha diplomacia. Veremos qué pasa el 2 de abril: entran o hacen pausa, y así no se puede seguir. Ningún CEO nacional e internacional puede tomar una decisión. Hoy domingo, Durazo inaugurará la primera etapa del Parque La Sauceda.

Zacatecas, narcolaboratorio

¡Más de 390 hectáreas! Un laboratorio para fabricar drogas sintéticas, ubicó la SEMAR en Zacatecas. ¿Hasta ahora se dieron cuenta? ¿Desde cuándo estaba? Esto nos indica y da idea de que sí hay laboratorios en México, que está dando resultado la presión y colaboración de EUA, y la evidente colusión del crimen organizado con políticos y gobiernos, muchos millones de dólares, lavado de dinero… y muerte. Ahí está el caso Teuchitlán, Rancho Izaguire, se politiza, lo quieren limpiar, no quiere cargar el gobierno con otro Ayotzinapa.

Y queda claro que el colectivo Madres Buscadoras es un estorbo para el Gobierno, no las quieren apoyar, pero ellas seguirán haciendo su trabajo; hay miles de desaparecidos, el gobierno no acepta esa cruda realidad.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58