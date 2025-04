Amparos, Navojoa… ¡No estás solo! trabas, pagos... malecón

Comparta este artículo

Con más amparos concedidos a ciudadanos y empresarios de Navojoa, incluidos algunos de Ciudad Obregón, demuestra que una sociedad que se une contra un acto de autoridad fuera de todo lugar, como el incremento de ¡300! por ciento al predial, se puede lograr algo, y espero que así sea; no se puede lesionar de esa manera la economía de familias y empresas de un municipio.

El alcalde, Jorge Elías Retes, ni lo oye, ni los escucha; aferrado, allá él. Quienes sí mostraron sensibilidad fueron el diputado Omar Del Valle Colosio, quien recibió aintegrantes de un movimiento en defensa de ofensivo aumento, y también la subsecretaria, Bernardeth Ruiz, previo a la visita del Gobernador, Alfonso Durazo, a Huatabampo, donde inauguró el nuevo malecón de Huatabampito, y todo parece indicar que los recibirá el próximo miércoles, bien.

Los fallos de esta semana, al parecer ya van más de 50 solicitudes, les fueron concedidos a Roberto González Laborín, Miguel Denguel Hilton, Leticia Fernández Esquer, Elizabeth Silva Vela, Julián Aguilera Zaragoza, Víctor Acosta, a otra empresa subsidiaria de Aceites del Mayo, Carmen Sofía Obregón, Marco Antonio Velderrain, entre otros, que se suman a otros ya concedidos.

Tiene el Alcalde, Jorge Elías Retes, 5 días hábiles para devolverles el dinero y solo quedarse con lo justo, lo que marque la tabla del 2024. El detalle es que solo se devuelve el dinero a quienes se ampararon, quienes primero pagaron el predial, luego solicitaron el amparo y ahora el municipio debe devolverles el dinero.

Por eso la lucha del movimiento, porque no toda la gente puede pagar ese aumento de 300 por ciento, y luego ampararse; no está la situación económica para ello, y menos como está el sector primario, sin agua, sin sembrar.

¿Qué va a pasar con esto? No sé, todo depende de si sigue escalando esto. Buena señal lo de la reunión con Del Valle Colosio, Ruiz y el posible encuentro con el gobernador Durazo. Si hay reversa, tiene que ajustarse a la ley y pasar por Cabildo y luego por el Congreso. Aquí lo importante es que sectores, ciudadanos, despertaron, vieron un acto de autoridad que les afectaba, autoritarismo, y reaccionaron. Lección para que tomen en cuenta ediles: no se vale, y menos cuando no les das los servicios que se merece la ciudadanía.

Malecón.

Y ya que estamos con temas del mayo, en serio, por las fotos y videos que vi, qué bien quedó el Malecón de Huatabampito, una obra a la que le metieron 100 millones. Muy bonita playa, se la merecían los ciudadanos, y una invitación para que vayan a conocerla.

Entre esa obra y la de La Sauceda, en Hermosillo, el gobernador Durazo recupera importantes espacios para las familias, y hace olvidar tranzas del pasado, como el caso Playitas de Huatabampo, donde estuvieron metidos exalcaldes del PAN, fraude con terrenos y los 50 millones que se esfumaron para La Sauceda en el trienio de Alejandro López Caballero… Y lo quiere candidatear el jefe del PAN, Guillermo Padrés, para la alcaldía de Hermosillo, ¡habrase visto!

Por lo pronto, el gran reto para el alcalde, Alberto Vázquez, es conseguir que inviertan en hotel y más servicios. La playa es excelente, la obra que se hizo; ahora lo que falta son servicios para que llegue turismo regional y extranjero.

Mirador

Y mientras en Huatabampo inauguran obras para hacer un polo de desarrollo turístico, en San Carlos, teniendo uno de los mejores atardeceres de Sonora, un mirador escénico catalogado como excelente por revistas nacionales y extranjeras, con una vista formidable, muy visitada, un empresario, un desarrollador, Octavio Llano V, queriendo obstruir la vista con una barda que colinda con propiedades suyas, pero ilegal, estaba en zona federal, y sin permisos.

Acaban de salir de un problema y, otra vez, deben entender, desarrolladores en San Carlos, notarios etc. que ya no pueden hacer lo que les pegue la gana.

Se han presentado algunos problemas; de hecho los hay, con ventas irregulares, escrituras,etc., que han puesto en riesgo patrimonios de ciudadanos sonorenses, de EUA, Canadá, y tuvieron que intervenir la alcaidesa, Karla Córdova, y el mismo gobernador, Alfonso Durazo, para parar tranzas jurídicas ilegales y mandar mensajes de que se acabó el corrido.

Por cierto, hay un desarrollo, varias torres, que está haciendo un arquitecto de Hermosillo, prestanombres de una política, exfuncionaria, que está muy atrasado; ya lleva par de años, avance lento, no tardan en demandar a la empresa, y así están otros. Viene un boom inmobiliario a San Carlos con lo de la carretera de Chihuahua, y hay que poner orden.

¿Mayos aTucson?

Corrió la versión esta semana de que el Club Mayos de Navojoa, ante bajas entradas, un estadio “Manuel Echeverría” vetusto, en mal estado, hace años no le meten un 5, se iría a jugar a Tucson, teniendo como sede el Estadio Kino Springs.

Pues es interesante apostarle a la comunidad hispana que vive en Arizona, pero no es "enchílame esta y ya me voy". Aparte de tramitología, está la situación de las VISAS; no todos las tienen, pasaporte mexicano sí, y un alto costo para los demás equipos de la LMP.

Quizás algunas series, si se podría, pero equipos parchados, repito, por lo de las VISAS, pero traslado definitivo, por ahora imposible, creo que eso lo debe entender el dueño, el empresario, Víctor Cuevas.

Y aparte está el asunto de las “redadas” de inmigrantes: de darse una serie, estarían agentes del CBP, y afuera del estadio estarían para revisiones correspondientes, así que difícil, por lo pronto.

Resultados, ya, solo falta la elección.

El 1 de junio será la elección y renovación del poder judicial porque el “pueblo” (ajá) que no le entiende para nada va a elegir a ministros, juzgadores, magistrados en unas papeletas con decenas de nombres y que más bien parece un crucigrama.

Me queda claro que, a nivel nacional, será un acarreo el que harán, y con “acordeones”; la gente no le entiende, no conoce lo que es el poder judicial, ni nombre, ni nada, ni para qué sirve. Ellos solo quieren que se les resuelva su economía, vía tarjetas clientelares y punto.

UN gran reto que salga la gente a votar, Sonora, el segundo lugar en salir a votar en elecciones constitucionales, solo detrás de BC, una total apatía ciudadana por asistir a las urnas. En la elección del 2024, casi ¡un millón! de sonorenses no salieron a votar, les valió, así las cosas en participación ciudadana.

Saco a colación y reflexión, porque mucho se ha hablado de perfiles, y al parecer, no estoy descubriendo el hilo negro: el gobierno, MORENA, se va a quedar con el PJ, y ahora sí, ya nos quedaremos sin contrapesos; es una realidad que deberemos de aceptar. Muchos perfiles son gente ligada al gobierno o a funcionarios, y también cuestionadas sus trayectorias.

La semana pasada retomé un artículo de Peniley Ramírez sobre un exfuncionario del sistema penitenciario de Sonora, Nicolino Cagliamlilla, involucrado en el caso del encubrimiento de Paula Josette, la mujer que entró a visita conyugal a un CERESO de Hermosillo… y salió muerta, y muchas irregularidades en relación a este caso.

Pues acaba de salir otro nombre, Octavio Grijalva, ex consejero del hoy llamado Instituto Electoral, ex visitador de la CEDH, miembro de un despacho que defendió a un ciudadano de India que asesinó a Priscila, su novia o pareja, en Bahía Kino.

Pues resulta que quiere ser candidato a magistrado al Tribunal Estatal Electoral, que por cierto es en el Senado donde se están escogiendo los nombres, y MORENA va por el control de las 32 OPLES, para que la vayan midiendo los partidos de oposición a quien favorecerán las impugnaciones en futuras elecciones.

También hay tráfico de influencias; den por descontado que serán magistradas Ana Patricia Briseño y Maribel Salcido Jashimoto, que traen el aval del hoy poderoso presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ahí nomás.

Repito y reitero, será baja la participación en la elección del PJ; los resultados ya previsibles, con baja o alta participación, esto es parte del segundo piso, y ojo, los ciudadanos perderán hasta el derecho de amparo. El Tribunal Superior, de nueva creación, supervisará actuación de jueces y magistrados. No podrán echar para abajo cualquier acto de autoridad, serán despedidos y se les hará proceso. Así las cosas, ¿cómo la ven?

Por cierto, en relación a Nicolino Cagliamilla, el INE apercibió a un colectivo de Madres Buscadoras de Hermosillo por “criticar” a este exfuncionario que irá en boleta electoral. ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa? Ni las formas cuidan.

En Veracruz, un juez multa a un empresario, Arturo Castagne, con 14 millones por criticar a la hoy gobernadora, Rocío Nahle, por ser “zacatecana” y exhibir sus propiedades en México y EUA; otro juez ordena al ex rector de la UNAM, Enrique Grau, el pago de 15 millones a la asesora de tesis de la ministra, llamada plagiaria, Yazmin Esquivel, en una evidente venganza política.

Ella es esposa de José María Rioboo, el constructor preferido de AMLO; y quiere ser presidenta de la SCJN, pero ya le están echando “montón” Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Lennia Batres por esa posición.

Así pues, a partir de septiembre, habrá que cuidarse de criticar a funcionarios, porque como tienen la piel sensible, van a andar por “daño moral” y con juzgadores de su lado; periodismo de investigación y libertad de expresión en riesgo, ¿O no?

Trabas, pagos

Vi y escuché una entrevista al dirigente del DDRY, Mario Pablos, un poco desconcertado, en relación a la dispersión de 800 millones de pesos que les deben a productores de trigo, de hace varios ciclos por cierto.

A unos sí les ha caído el recurso, pero a muchos no. Señalo, Pablos, están pidiendo requisitos la SADER, incluso hacendarios; nomás falta que les pidan que no tengan multas de tránsito.

Debe entender la SADER y el gobierno que, ante la situación que viven, no hay agua ni siembra; necesitan ese recurso, incluso para regularizarse en cualquier situación. Hay que tener sensibilidad; son meses difíciles por venir, de soluciones, como dijo Célida López, titular de SAGARPHA, no de trabas. En fin, esperemos que llegue a todos ese recurso que se les debe por ley.

¡No estás solo! ¿Llegaron todas?

Francamente, patético, vergonzoso lo sucedido esta semana en la Cámara de Diputados: en tribuna, mujeres, diputadas de MORENA, acuerpando a un supuesto violentador sexual, Cuauhtémoc Blanco, y al grito de "no estás solo".

Sí, en el mes de la mujer, marzo, de sus derechos, igualdad, etc.… poniéndose de lado de este controversial exgobernador, famoso futbolista, pero pésimo y muy corrupto exfuncionario, por el que la mayoría de MORENA y aliados votaron por no desaforarlo.

Que si está mal integrado el expediente, que lo hizo un ex fiscal de Morelos, que ya destituyeron, y que el proceso sigue, es lo de menos, pero la escena esa de mujeres protegiendo a un supuesto violador, de no creerse.

Por cierto, los ocho diputados federales por SONORA, de MORENA y aliados, 4 son mujeres; votaron a favor de Cuauhtémoc Blanco, de protegerlo: Alma Higuera, Anabel Acosta, Diana Karina Barreras y otra que se me olvida su nombre, pluri, creo que de origen étnico.

¿Con qué cara van a hablar en sus distritos, foros, sobre los derechos de las mujeres? ¿Dónde están las feministas, esas que hacen destrozos cada 8 de marzo, por sus derechos? ¿Dónde está Luisa María Alcalde? ¿Citlali Hernández? Y las mujeres de MORENA… silencio sepulcral, respetando y acatando la línea en este tema.

Hubo un cartón, de un monero, en donde se ve a Cuauhtémoc Blanco haciendo la “cuautemiña”, una jugada que hacía apretando el balón entre sus piernas para evadir y burlar a jugadores contrarios. En esta, como balón, la cara de la mujer con ojos vendados, que supuestamente es símbolo de que la justicia es o era ciega. Yo, en lo personal, y creo que no pocos, eso se terminó.

La justicia, a partir de septiembre, se politizará, de hecho, casi ya la espada de Damocles para los adversarios, enemigos del régimen… y protección para los amigos y aliados. Tienen el control de Cámaras y ya próximamente todo el poder judicial y tribunales electorales.

Alito

¿Y qué tal Alito? El dirigente del PRI, que recién vino a Sonora a despotricar al senador Manlio Fabio Beltrones, y también en la lista de posible desafuero, ante carpetas que tiene en Campeche.

Pues dio la orden a diputadas DEL PRI de votar a favor de proteger a Blanco, vergonzoso y mezquino, y mal las mujeres del PRI, silencio: “Hoy por ti, mañana por mí” en esta alianza de MORENO con el oficialismo, que supuestamente critica con hipocresía.

Por cierto, renunció la cajemense Kiki Díaz Brown a la Secretaría de Gestión Social, PRI; se había tardado. No se puede trabajar en un partido dividido por su dirigente y en caída libre.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58