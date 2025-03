Victoria pírrica: No se puede estar así cada mes; sí o no aranceles

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Victoria, pírrica, pero se logró extender un mes lo de los aranceles, pero no se puede estar así cada mes; nada que celebrar, seguirán aisladas las inversiones y así, inversionistas nacionales y extranjeros no pueden tomar decisiones ante un impredecible presidente, que un día da un espaldarazo a la presidente y al otro día el amague y amenaza.

Y no fue la llamada entre ambos lo que pasó otro mes esto, fue Wall Street, y la llamada de CEOS de grandes empresas, GM, FORD, a la Casa Blanca, de parar esto, que afectaría a consumidores porque un arancel del 25 por ciento afectaría a los consumidores, subirán los precios, al igual que a todos los productos que exporta México.

Lo ideal es parar todo y esperar la revisión del T-MEC. El detalle es que el presidente Trump prometió en campaña el regreso de fábricas a EUA, como la automotriz, lo que significa un duro golpe para México. Si lo logra, están de por medio 1 millón de empleos, incluyendo la proveeduría local en varias entidades del país.

¿Se imaginan este escenario? No hay tarjeta del Bienestar que compense esto… ni dinero… A nivel local, el valor de la producción local de hortalizas, solo de la costa de Hermosillo, vale cada ciclo unos 1000 millones de dólares; habría que agregar lo que producen Caborca, Guaymas, Valle del Yaqui, Mayo, Sinaloa, Michoacán, para dar otros ejemplos. El total de la producción nacional, en el 2024, tuvo un valor de 49 mil millones de dólares; subirle un 25 % sería inflacionario, brutal para el consumidor estadounidense.

Ante esto, vendría una contracción en la demanda, creo, y habría que redefinir al productor mexicano, el sonorense, su programa de siembra ante la reacción de las empresas con las que tienen contratos de suministros. Y así no se puede estar; tendrán que ampliar su catálogo de países y empresas a surtir: Europa, Asia, etc. Son tiempos de oportunidades, porque serán 4 años así con la administración de Trump, repito, impredecible, y con compromisos de campaña que prometió cumplir. Y no se puede estar cada día 2 de cada mes a ver qué sucederá.

Lo que sí es un hecho, hay un efecto: Trump, decenas de laboratorios de fentanilo destruidos, sobre todo en Sinaloa, detenciones y extradiciones de criminales de alto perfil que gozaron de impunidad en el sexenio de AMLO, lo que da una idea de la colusión, permisividad, de una política de abrazos, no balazos, la colusión del gobierno que hoy, presidenta, Sheinbaum y Omar García Harfuch, están obligados a cambiar.

Hoy en el Zócalo, reunión de las bases de Morena con Sheinbaum. Espero que solo sean de militantes de la Ciudad de México y zona conurbada. Ya se le cambió de nombre; ahora será “Festival”. No tiene caso mandar acarreados de entidades, ante tantas necesidades, millones de pesos tirados a la basura. En fin, ya sabrán.

Se fue Ramírez

Se fue como Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tierrita volada, dijo, algo ya anunciado, al igual que el extinto Carlos Urzúa, que renunció y lo cesó fulminantemente AMLO; por no estar de acuerdo Urzúa en la política económica del ex presidente. Y el tiempo le dio la razón: obras faraónicas impagables, improductivas, más de 16 billones de deuda, solo 2 billones el año pasado, para retener el poder y el costo de programas sociales, que hoy se han incrementado, con beneficios políticos, pero el dinero no es finito, hay que pagar más de ¡1 billón, 400 mil millones de pesos! anuales, solo de intereses, sin abonar a capital, y en riesgo los próximos 4 años con la guerra comercial con EU, los aranceles… complejo el problema.

Impredecibles alcaldes

Vaya semana en donde otra vez 2 alcaldes sonorenses dieron nota, no por buenas acciones de gobierno, de eficacia, sino de inoportunos ante la realidad que están viviendo en sus municipios. Me refiero al alcalde de Caborca, Abraham “Cubano” Mier, y al de Obregón, Javier Lamarque.

Sin desperdicio, una joya, lo declarado por el “Cubano”, el video que subió a redes, en compañía de sus funcionarios, cuestionando a medios, igual que Lamarque, de malas leches, pintando a un Caborca sumido en balas y muertes durante enero y febrero como si fuera Disneylandia. Que hablen bien del municipio, eso quisiéramos, pero las balas y muertes no dejan. Y lo peor, y risible, es que le están hablando alcaldes de toda la república, porque quieren conocer Caborca y el modelo de “éxito” de su gobierno, lo que obviamente nadie cree, y en Palacio de Gobierno se han de estar rascando la cabeza y diciendo: “¿ Qué hacemos? Ya cállate, por favor”.

Y en Obregón, pues aparte de la inseguridad, ahora Lamarque le echa la culpa a los ciudadanos, que son los culpables de los drenajes colapsados, por lo que tiran por los sanitarios, ¡por favor!, es la falta de inversión. Ya llevan 7 años al frente de la administración del municipio, OOMAPASC, quebrado, sin dinero, alta cartera vencida, ineficiencia, y todavía a solicitar un crédito de 100 millones, una aspirina, ante la gravedad del problema; más deuda, que no resolverá el problema.

Por cierto, esta semana, detenido un policía municipal del muy cuestionado cuerpo policial de Cajeme, la mayor parte coludido con la delincuencia, el famoso crimen uniformado, fue detenido por elemento de AMIC por abusos deshonestos contra una ¡menor!, denuncia levantada por la madre de este tipo de servidores, para proteger y cuidar a la ciudadanía que tiene Obregón. Y ya son varias las mujeres desaparecidas alrededor de la Central Camionera, van 4, y trascendió la desaparición de una joven que se dedicaba al transporte por aplicación. La cruda realidad, la desaparición de mujeres, no solo en Obregón, en otros municipios, en el país, en el marco del 8M“celebrado” el día de ayer, quién sabe con cuántos destrozos y pintas en edificios, sobre todo públicos.

Hay que defender a la mujer de todo tipo de violencia, agresión, del lado de ella, ni con el pétalo de una rosa, pero estamos en contra de que se manifiesten de manera violenta. En este marco, el Gobernador, Alfonso Durazo, anunció la creación de la Defensoría de la Mujer, dándole personalidad jurídica, presupuestal, evento que también sirvió, y con mucha lectura, para darle juego a la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, quien dio el discurso oficial, ahí pegada al Gobernador, con mucha lectura para el 2027, de eso que ya no quede duda, solo falta saber a dónde va en la papeleta electoral.

Afta

Ahora fue un afta en un becerro lo que paró la exportación ganadera por Nogales. Menos mal que no cerraron Agua Prieta, pero es inadmisible que autoridades sanitarias, la UGRS, no revisen, chequen protocolos del ganado que están pasando, después de lo que vivieron meses, y que costó unos 100 millones de dólares, por lo del gusano barrenador. Y lo reconoció el mismo dirigente, Juan Ochoa, otra vez un foco rojo, que se iba a subsanar, que era cuestión de días, y en el mismo tenor, el Delegado de SADER, el “experto” en cuestiones agropecuarias, el joven Juan González, que de vacas y campo no sabe nada, al igual que su antecesor, pero los políticos son todólogos y brincan de un lado para otro.

Falta el reporte de la autoridad sanitaria de EU, que no es fiebre aftosa; esperemos que no y que abran Nogales. Ya los rancheros sonorenses, muy afectados en el bolsillo, una muy mala temporada, producto de la irresponsabilidad y de un contrabando en la frontera sur, que no para, pues. Un negocio ilegal: más de 700 mil reses anuales entran así, un negocio de más de 350 millones de USD, en donde están coludidos funcionarios y crimen organizado, y si no frenan esto, seguirá el problema y no tardará en cerrar otra vez la frontera… al tiempo.

Maíz transgénico

Con bombo y platillo, diputados, sin conocer el tema y las repercusiones, hasta video subieron; una diputada federal de Sonora lo hizo, el de que México prohibiera la siembra de maíz transgénico, que ya se produce en todo el mundo; de hecho,está en las mesas de los hogares mexicanos y en la industria agropecuaria. ¡Ah! Pero sí lo podemos importar, lo que se tiene que hacer; de lo contrario habrá un déficit alimentario, inflación, y los más pobres, a los que dicen proteger, los más afectados. Solo se permitirá, en la visión de estos ineptos, la siembra de maíz criollo, que solo lo sembrarán los campesinos, los del programa 'Sembrando tu voto' para autoconsumo, ya que da solo una tonelada por hectárea.

El productor sonorense, sobre todo el de Sinaloa, el principal productor, seguirá sembrando la misma variedad, que le da 5, 6, 7 toneladas por hectárea. De hecho, habrá déficit este año por falta de agua; de las 8 millones de toneladas que produce Sinaloa, solo 1 millón este ciclo. No hay agua, al igual que en Sonora, que dejará de producir maíz y como 1 millón de toneladas de trigo… y a importar la industria y a trasladar el precio al consumidor, es el que paga.

Y lo peor, que hizo arder a senadores de Morena, es que el senador Ricardo Anaya les demostró y presentó un libro del exsecretario de Sader con AMLO, Víctor Villalobos, donde habla de las bondades del maíz transgénico, que no es dañino para la salud, con más rendimientos por hectárea y otros argumentos… pero hoy, sin resultados científicos, y por ideología, propaganda, a sembrar maíz criollo, que da una o dos toneladas por hectárea, y no resuelve el problema alimentario… y a importar millones de toneladas, que pagará el pueblo en el producto final.

Valor civil

Ante actos de autoridad que ciudadanía y empresarios consideran injustos, recurren al amparo, que es un derecho, y así lo han hecho ciudadanos o empresas de Navojoa y Obregón. Yo celebro, y bien, que VIMIFOS, Celulosa y Corrugados, Julián Aguilera, Regino Angulo, Clemen Almada, Enrique Gamiz, entre otros, recurren a este instrumento legal ante actos que consideran anticonstitucionales, como ese salvaje incremento al predial que llega hasta el 300 por ciento, inadmisible esto.

Lamentablemente para los ciudadanos, nos quedan pocos meses para que los jueces nos protejan; ya ni derecho de amparo tendremos ante actos de autoridad después de la elección del 1 de junio del Poder Judicial, cuyos resultados son previsibles. El régimen se quedará con la Corte y los Juzgados, y nos quedaremos en el desamparo. Como ya es sabido, se votará por un Tribunal Superior, integrado por 5 consejeros o magistrados, que se encargará de vigilar a jueces, a quienes no les permitirán amparos contra actos de gobierno; serán penalizados. Este es el futuro de la justicia en México: ya no será ciega, con intereses políticos de por medio. A ver cómo reaccionan los inversionistas extranjeros: ¿confianza cuando no hay certeza jurídica?

Duelo

Sigue el duelo entre SLRC, Caborca y Obregón por ver cuál es el municipio más violento. Lamentablemente, esta semana, otro policía, en compañía de su esposa, fue ultimado; al igual que hace un par de semanas en SLRC, un militar, su esposa y la hija herida, pero también emocionalmente para toda su vida. Dolor para las familias, para sus compañeros, militares, en este caso, elemento AMIC, pero pues es la cruda realidad en la que se vive: más de 6 años empoderadas las células criminales, no se puede arreglar en un mes. Acaba de salir una nueva generación de policías; esperemos lo asignen a estos municipios.

Balconeada

Vaya balconeada que se dio la clase política en un video, donde supuestamente Ricardo Monreal le dice, con respecto a la Ley de Nepotismo, que el PAN daría 100 votos a cambio de que no compitan los hijos de AMLO. Dimes y diretes, obvio lo negó Monreal, y la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, al igual que Federico Doring, del PAN, pero así se las gastan. El hecho es que “Andy” es el proyecto 2030. Volvieron a batear una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quería no al nepotismo a partir del 2027, aunque Luisa María Alcalde, dirigente de MORENA, dijo que cambiarían estatutos para que en las elecciones locales de este año y 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, no haya lugar al nepotismo.

Lo preocupante desde mi punto de vista es la guerra intestina que se viene en Morena. Sheinbaum no está ejerciendo el poder y, si no da el manotazo, será una presidencia débil, y se ejercerá el poder y se va a “palomear” todo desde Palenque, Chiapas… Y aquí en Hermosillo, de risa, la dirigente del PRI, Lupita Soto, por fin fueron reporteros a una rueda de prensa; señaló que el tricolor no tiene candidato a la gubernatura (no tienen líder, menos candidato) ante el destape de Toño Astiazaran en asamblea del PAN.

Preocupante lo que sucede en ambos partidos: sin militantes, sin cuadros, van a tener que recurrir al reciclaje. Si en Alianza no pudieron, solos menos, y dudo que se haga una gran alianza opositora; PRI-PAN-MC, Partido Sonorense. Ante este escenario, no sé cuál será la estrategia de Antonio Astiazarán. Por lo pronto, directo el senador Manlio Fabio Beltrones, para que regresen militantes al tricolor. Se tiene que ir Alito, y también yo creo que el PAN; se debe deslindar de Guillermo Padrés, porque a como están las cosas, MORENA y aliados, con la pura marca y programas sociales, van a arrasar de nuevo y hasta en riesgo la joya de la corona… Hermosillo.

Fuente: Tribuna