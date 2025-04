El gobernador de Puebla, amaga...Estufas de ¿leña?... Texcoco, apología

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Esta semana, dos hechos para el análisis de empresarios y ciudadanos, lo que puede suceder con tu patrimonio ante una decisión del gobierno o del Poder Judicial, que a partir de septiembre, después de la elección, cuyos resultados ya son previsibles, ya no habrá contrapesos, la justicia ya no será ciega.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en lugar de dialogar con el sector empresarial, pone “pistola sobre la mesa” y amaga a un grupo empresarial para que le done 2 hectáreas para instalaciones policiacas, pero que, si no lo hacen, les va a expropiar 4. Esto me hace recordar al alcalde de Navojoa, Jorge Elías, con las barbaridades que está haciendo y perjudicando a una ciudadanía que ha tenido el valor de defenderse.

Inadmisible lo del gobernador de Puebla, un acto de autoritarismo, soberbia, de perder el piso para ejercer el poder, una pésima señal para el sector empresarial poblano y del país.

Ante esto, no puede quedarse callado Francisco Cervantes, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, ni Coparmex. Es hora de levantar la voz. Se vienen tiempos difíciles. El gobierno está en un hoyo fiscal, el déficit crece y ya no hay de dónde agarrar dinero.

Y sacó a colación esto por otro acto y hecho que hizo el gobierno. Expropió el dinero de otro poder y ordenó a NAFIN que le transforme todo el dinero de fideicomisos, como 13 mil millones, que irán a parar al Issste, afectando a cientos de trabajadores y violando amparos.

Qué pésima señal para el sector privado, para los ciudadanos en cuanto a tu patrimonio en el banco o propiedades. El gobierno, el poder judicial, se van a quedar con él, empezando por la SCJN, aprobando leyes o dando fallos que atenten contra la propiedad privada, con lo tuyo, con tus ahorros.

México, ante lo que se viene, está cayendo en lugares atractivos para la inversión, ante la falta de certeza jurídica, a lo que agregaría los efectos de los 4 años que se vienen de la administración del presidente Donald Trump, impredecible. Vean lo que pasó con las bolsas del mundo. Pone aranceles, y al otro día no se sabe qué decisión tomará. Imaginen cada día cómo se levanta o ocurre, y qué tiene repercusiones en la economía del mundo.

En resumen, mal lo del Gobernador de Puebla, muy mal lo de expropiar dinero sin autorización y teniendo amparo. ¿Qué les depara al sector empresarial y al ciudadano? Lo acaba de advertir el vicepresidente del Banco de México, Jonathan, la economía de México ya entró en recesión, y la incertidumbre no ayuda. Nomás vean estos 2 casos mencionados.

Y máxime que ya se van a quedar con el PJ, y en términos políticos, con los 32 organismos electorales locales. Una mala noticia para los partidos de oposición. No les vendrá ningún fallo favorable. En el caso de Sonora, el Senado nombró a 2 nuevas magistradas al TEE, Ana Maribel Salcido Jashimoto y Alejandra Velarde Félix.

BIRMEX Y QUIRÓFANOS

Vean nomás lo sucedido en el tema de medicinas, de escándalo. La secretaria Raquel Buenrostro canceló unas licitaciones de compras de medicinas en cientos de claves al detectar una tranza, un sobreprecio de ¡13 mil millones de pesos!

Ya separaron al director y otros funcionarios. ¿Y el castigo? ¿O va a pasar lo de Ignacio Ovalle, que se birló 15 mil millones de SEGALMEX, y no le pasó nada? Es más, lo mandaron a una oficina de la SEGOB el sexenio pasado, el caso más escandaloso de impunidad, y no pasa nada.

El Gobierno asegura que no faltarán medicinas, aunque hayan descubierto y parado esta licitación. Que millones de piezas están llegando para su distribución. Mientras, en el México real, uno ve en entidades, vía noticias o redes sociales, el malestar de la gente por falta de medicamentos y tratamientos para cáncer.

Por cierto, en el IMSS-Bienestar, confirmado, 99 quirófanos son inservibles. Y ahí sigue Zoé Robledo. De esas cosas que uno no entiende, o seguiremos sin entender, los intereses políticos por encima de la eficiencia, honorabilidad y resultados de los políticos, de funcionarios, de gobernantes.

ADÁN AUGUSTO, ANDREA

Te lo digo, Adán Augusto, para que lo entiendas, Andrea. Paren esto, ese fue el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el dispendio y uso de recursos en una vil y descarada precampaña electoral de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, con todo el apoyo de su coordinador, Adán Augusto López, y empresarios afines al tabasqueño.

Espectaculares, ambulancias con placas del Estado de México. Todo esto expuesto a nivel nacional. Y vino la reacción presidencial de que pararan esto. No son tiempos electorales, y había malestar incluso de gobernadores de MORENA ante los excesos de Adán Augusto, quien es el que está parando y modificando iniciativas presidenciales. Y ya están cobrando facturas de Palacio Nacional.

ESTUFAS DE ¡LEÑA!

Lo escuché, lo vi, el anuncio del funcionario frente a la presidenta, y no lo puedo creer. Cuando estamos en el siglo XXI, electromovilidad, gasoductos, plantas de licuefacción, de modernidad, pues, y anuncian la construcción, la inversión de ¡500! millones de pesos para 16,500 estufas de ¡leña! del Bienestar, 30 mil pesos cada una. No puede ser.

Entiendo que es una comunidad de Michoacán, pero por el amor de Dios, ¿estufas de leña? Y evidentemente, a sobreprecio, ni las estufas de gas de buena marca llegan a ese precio. Ese programa exige una auditoría de Raquel Buenrostro.

¿Por qué no invertir esos 500 millones de pesos en conducción de líneas de gas, poner distribuidoras en esos municipios? Pero estufas de leña, qué atraso. ¿Qué significará la tala de árboles con otra? En serio, no se puede creer este tipo de programas. ¿Qué pensarán los países desarrollados al ver este tipo de anuncios?

PROYECTOS INVIABLES

A propósito de vacaciones, el gobierno promovió paquetes para el Tren Maya y MEXICANA, y solo 2 solicitudes diarias se recibieron, de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Esto nos da idea del fracaso, del capricho de AMLO. Un tren con un costo de más de 500 mil millones, sin posibilidad de retorno de inversión, y aparte habrá que asignarle presupuesto para mantenimiento. La gente no lo usa, las estaciones, lejos de los cascos urbanos, implican costos adicionales. Traslado, aunado al ecocidio, la tala de millones de árboles.

Y MEXICANA, pues una línea aérea que no despega, que también necesita dinero público, y el gobierno, en su papel de empresario, que no le corresponde, y a un costo muy alto, se vició en el pasado con la SEMIP (Secretaría de Minas e Industria paraestatal) que absorbía miles de millones al año. Todas perdían, hasta teníamos un bar, dijo, siendo secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog... y perdía, señaló, y hoy hasta chocolates Rocío, con exceso de azúcar que está prohibido, venderá el gobierno, pondrá tiendas del Bienestar por todos lados y van a terminar perdiendo dinero y chupando presupuesto.

MADRES BUSCADORAS

Lamentable lo sucedido en el Senado. No hubo resultado de las reuniones de colectivos de búsqueda. Ahí está lo declarado por Cecilia Flores, una de las cabezas visibles, líder en Sonora, su frustración y también discrepancia con otros colectivos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, abandonó abruptamente una reunión ante tanto reclamo, incluso con llantos de familiares de desaparecidos. Y la titular de la CNDH, Rosario Piedra, ni acudió, ni nunca las ha recibido, ni lo hará. Ella siempre ha estado del lado del gobierno. Es un estorbo este tipo de colectivos. Siempre ha dado muestra de no estar de lado de las víctimas, y es la titular nacional.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, supuestamente las recibirá en el transcurso de este mes. Veremos qué pasa y si son incluidas sus propuestas en la iniciativa de Ley de desapariciones forzadas.

Mal que hayan limpiado con agua y jabón, por fuera del Senado, los nombres de desaparecidos. Una falta de sensibilidad. Mientras se daban las reuniones, eso no resuelve nada. Soluciones. Y pues ahí está la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones de darles personalidad jurídica, presupuesto. Están haciendo un trabajo, una obligación del gobierno. Lo menos es apoyarlas.

MANDO ÚNICO

Pues la Mesa de Seguridad retomó la decisión de restablecer el Mando Único en SLRC. Había funcionado, cero homicidios dolosos. Lo quitaron, y se soltaron los demonios de nuevo. Ejecuciones a diario, fuera de control.

Pues llegaron esta semana, y desarmaron a todos los policías, muchos de ellos, seguramente coludidos. Algunos van a renunciar. Pues bueno, que se vayan. La ciudadanía quiere paz y tranquilidad.

Por cierto, el hijo de una hoy exfuncionaria atropelló y dio muerte a un ciclista. Quisieron encubrir el asunto, en colusión con policías o alguien del palacio municipal. Pero se dio cuenta la gente. Hubo reacción. No se presentó Tania Castillo, ni su hijo, a la audiencia. ¿Impunidad? ¿Encubiertos? ¿Otro caso como el del BEER House, 14 muertos y no pasó nada?

En el caso de Cajeme, iban 9 o 10 asesinatos hasta el día de ayer, rumbo a 2 dígitos de nuevo. Esto lleva años. Van 118 o 119 este año. Es el municipio que estadísticamente contribuye al incremento del crimen doloso en la entidad. Ahí están los números del Secretariado Nacional, y el lugar que ocupa la entidad en este rubro.

Qué cosas. Guaymas tranquilo, volvió la paz. Navojoa, ni se diga, todo controlado. Huatabampo, igual tranquilo. Hay Mando Único. Lo solicitó el mismo alcalde, Alberto Vázquez, quien se apresta a recibir a muchos visitantes, por cierto, ante la remodelación que le dio al malecón el gobernador Alfonso Durazo.

Por cierto, le pregunté al alcalde sobre el reto de recibir turistas en el futuro, y respondió que está el proyecto de un hotel y la llegada de franquicias de servicios, sobre todo de comida. Ojalá...

En cuanto a establecer o no Mando Único en Cajeme, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, consideró que no es necesario todavía. Tienen su análisis y radiografía de cómo están las cosas. Uno solo opina en cuanto a números oficiales. Es la Mesa de Seguridad quien toma las decisiones.

Por cierto, el secretario de Gobierno dio el banderazo en Puerto Peñasco previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, que esperemos tengan saldo blanco en ese balneario. Bahía Kino, San Carlos, en donde sus respectivos alcaldes, Karla Córdova y Antonio Astiazarán, han tomado las medidas preventivas conducentes.

AMPAROS... SALIDA

Ante la situación del incremento del 300% al predial, el malestar ciudadano, los amparos que están obligando al alcalde Jorge Elías a devolver dinero, se está vislumbrando una posible solución que tiene que aprobar el cabildo, sin necesidad de modificar la ley.

Ya se dieron encuentros de dirigentes del movimiento, primeramente con el presidente del Congreso, Omar del Valle Colosio, quien mostró disposición, al igual que los legisladores Emeterio Ochoa y David Figueroa, al igual que con la subsecretaria de Gobierno, Bernardeth Ruiz. Señal de que hay voluntad del gobierno, del gobernador Alfonso Durazo, de encontrar una salida al problema.

Y creo que se dará vía descuentos para que paguen lo justo, pero tiene que aceptar esto el alcalde Jorge Elías y el cabildo, el mismo que le acaba de dar superpoderes para no consultarlos para nada… qué incongruencia.

TEXCOCO... DESTROZOS

Lo que es la apología del delito, las letras de las canciones. Hace unos días, un grupo regional de Sinaloa puso la figura de un líder criminal en el escenario, y vino una tremenda ovación. Y de EUA ya les quitaron las visas. Ya no podrán trabajar allá.

Este fin de semana, en las fiestas de Texcoco, Feria, se iba a presentar el cantante Luis Conríquez, quien señaló que no iba a cantar narcocorridos. Y pues vaya reacción de la gente. Abucheos y destrozaron el lugar. Ahí están las imágenes, contundentes.

Ojo con esto, los criminales tienen una fuerte base social, que el gobierno pretende que esto acabe, lo que se alentó por años, máxime el sexenio pasado.

En serio, esto es para reflexionar, incluso para los mismos cantantes, que puede ser que se queden sin trabajar, ni en EUA. Ya no se quiere más apología del delito. Va a costar tiempo, pero es una decisión correcta, aunque no les guste.

¿PIPAS? ¿AL OLVIDO?

¿Qué va a pasar con el asunto de las pipas que aseguraron en Empalme, cargadas con huachicol? En las puertas de los tráileres, siempre viene la razón social de la empresa o el propietario. ¿De quiénes son? ¿Cuándo dará informe el fiscal Alejandro Gertz Manero?

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quieren parar esto ya. Hay fuertes operativos en aduanas para revisar guías por toda la frontera de México y puertos.

Son miles de millones de pesos que se manejan de manera ilegal, que afectan al SAT, empresarios gasolineros. Mucha colusión. Y lo que no quiere la presidenta es que se canalice a campañas políticas. El año que entra viene lo de la revocación de mandato, y en el Senado, Cámara de Diputados, incluso dentro del partido, algunos le están llevando contras, y eso no lo va a permitir. Es la presidenta, jefa de Estado, y va en camino de tomar el control.

OTRO CÁRTEL

Pero de maquinaria para construcción. Un tipo, Rodolfo Maldonado Morales, vendedor de una empresa, Kobalt Ventures, con sede en Phoenix, ya se fregó, fraudeó a varios miembros de CMIC-Sonora. Ya hay denuncias. No lo encuentran. Debe estar en EUA. A tomar nota, constructores.

Fuente: Tribuna