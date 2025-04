Narcocorridos: Nota roja, pero cantada

Comparta este artículo

Hace muchos años, una maestra de circulación señalaba que los narcocorridos eran una “nota roja, pero cantada”, y eso es una realidad que no podemos negar. También es cierto que han crecido los exponentes musicales de este género, a raíz del crecimiento exponencial de las células del crimen organizado.

Esto viene a colación por lo sucedido con el grupo musical que proyectó en pantalla la imagen de un líder criminal, quien fue ovacionado como héroe, dejando en evidencia la gran base social con la que cuentan.

Y más recientemente, lo que pasó en Texcoco, en la Feria del Caballo, cuando el cantante Luis R. Conriquez, intérprete de este tipo de canciones, advirtió que no las interpretaría, lo que desató la furia del público. Increíble e inadmisible: prácticamente destrozaron el lugar y parte del equipo del grupo.

Esta narcocultura, esta apología, está muy arraigada en México. El único detalle es que las cosas han cambiado. La llegada de Trump a la presidencia de EU cambió la geopolítica del mundo y su lucha contra los cárteles, a quienes considera terroristas, ha centrado su política y presión sobre su vecino, México.

Las organizaciones criminales tienen el control de varias zonas del país, y desde hace años es sabido que existe colusión y financiación de campañas políticas, algo que seguramente confirmó ‘El Mayo’ Zambada, ya detenido en EU.

La narrativa del gobierno ha sido ambigua: que sí, que no, sobre este tipo de letras. Pero ya hubo reacciones. EU le quitó la visa al grupo musical que expuso la imagen del ‘El Mencho’, y esa será la tónica del gobierno. Por eso la reacción de Conriquez, y seguramente la de muchos cantantes, incluso los famosos Tigres del Norte: se les puede ir ese gran mercado hispano que hay en EU, millones de dólares están en riesgo, así como sus visas. Cada quien debe asumir sus riesgos.

REACCIONES

Por lo pronto, en México ya hay reacciones. En un hecho sin precedentes, el Congreso de Aguascalientes aprobó las corridas de toros y peleas de gallos, parte de su esencia cultural, pero prohíbe los narcocorridos. Esto último también lo hizo Michoacán.

Aguascalientes defiende su tradición cultural y económica.

Está por iniciar su tradicional Feria de San Marcos, que representa 10 mil millones de pesos. No los pueden dejar ir. Sonora, por cierto, es el estado invitado a este magno evento, donde habrá gallos, toros y una gran cartelera musical con grupos de talla mundial… pero sin narcocorridos. Me imagino que era algo esperado. Ya veremos qué pasa.

Aquí en Sonora, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, ya dijo no a permisos para cantantes de narcocorridos. Y se aproxima, en la capital, la Expo Ganadera, la Fiesta del Pueblo, las Fiestas del Pitic. Ya veremos qué decisión toman en la UGRS y el alcalde Antonio Astiazarán, y si en el futuro el congreso le entra al tema, como lo hizo Aguascalientes y Michoacán.

Por último, una reflexión: se consideran las peleas de gallos y la tauromaquia como crueldad animal… pero el asesinato, el aborto, el quitarle la vida a un bebé inocente dentro del vientre de una mujer, como un DERECHO. Increíble. Incongruencias, cosas de la vida.

SECRETARIO DE GOBIERNO

Estuvo esta semana en la Mesa de Cancún, donde se reúnen columnistas e invitados especiales, el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, quien tocó varios temas, incluido el Plan Sonora, sus vertientes, el Plan Hídrico y la construcción de presas “arriba”, lo que ha generado controversia entre habitantes de comunidades aledañas que consideran que se verán afectados porque el agua, dependiendo de lluvias, se irá para Hermosillo.

Él señaló que no, que no se verán afectados. Agua para todos. En lo personal, le pregunté dos temas: el descontento social en Navojoa por el incremento al predial, tema que ya atendió la misma Secretaría a través de la subsecretaria Bernardeth Ruiz. También el Congreso, su presidente Omar del Valle y los legisladores David Figueroa y Emeterio Ochoa, prometieron acompañamiento ante el Frente Ciudadano que se organizó.

Todo parece indicar que habrá solución, hay voluntad política. Pero la primera ruta, y quien tiene que ceder, es el alcalde Jorge Elías Retes y el Cabildo, quienes, por cierto, le acaban de otorgar superpoderes para que haga lo que quiera sin pedirles permiso.

Dijo algo cierto Salazar sobre ajustes de tablas prediales: la falta de recursos, cierto, pero también señaló la falta de eficiencia en el cobro y malos servicios. También es cierto. Ahí están los casos de los organismos operadores de agua de Navojoa y de Obregón, técnicamente quebrados, solicitando más deuda.

En ambos municipios, drenajes y tuberías colapsadas, la población molesta y el riesgo de problemas de salud pública.

En pocas palabras, Adolfo, entre líneas, les manda mensaje: sean eficientes. No pueden estar volteando al gobierno estatal. Ya no habrá otro crédito de 2 mil 100 millones como el que solicitó el gobernador Alfonso Durazo para apoyar obras de infraestructura.

Mientras en el sur batallan, en la capital el alcalde Antonio Astiazarán hace obras, compra patrullas, mejora parques, construye pasos a desnivel… con recursos propios.

Por cierto, interesante el trabajo e investigación de Tribuna sobre la gestión del alcalde de Navojoa. Mientras las calles están abiertas, los drenajes colapsados, aumentan los prediales y hay amparos, sale a relucir que se gastan más de 30 millones en asesorías. ¿De qué? Ahí está el detalle.

Y no rendirá cuentas: el mismo Cabildo le otorgó la facultad de no hacerlo. Contradictorio.

OBREGÓN

En cuanto a Obregón, le pregunté a Adolfo Salazar sobre el tema de los crímenes dolosos. Ahí están los números del Secretariado Nacional: Sonora está entre los diez estados con más casos; ocupa el sexto o séptimo lugar. Y no se reconoce el problema.

Señaló el secretario que se está trabajando, que según ellos los índices van a la baja. Y dijo algo adicional que considero positivo: todos los días, la Mesa de Seguridad, pero a partir de esta semana habrá una hora adicional para analizar Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado.

Por cierto, le comenté sobre el municipio fronterizo. Había Mando Único, y el crimen doloso bajó a cero. Lo quitaron y se soltaron los demonios. Lo acaban de implementar de nuevo… y otra vez, cero homicidios. ¿Es o no solución?

A propósito, se han encontrado más cámaras de la delincuencia en Obregón. Ya van más de 40. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas más habrá? Y que le entren a Villa Bonita, donde se implantaron las Jornadas de la Paz. Es donde más hay “tiraderos”.

Todos lo saben, menos los policías de los tres niveles de gobierno. Y bien lo dijo el exsecretario de Seguridad y hoy gobernador de Sonora: un gran problema es el “crimen uniformado”. Hay que atacar.

En fin, buen encuentro con el secretario, que trae una gran agenda. Con la convalecencia de la cirugía del gobernador Alfonso Durazo, tiene con qué rumbo al 2027, al igual que otros muy activos estos días. Por cierto, en Mazatán hay un problema que quieren hacerle ver al secretario: al parecer, al alcalde le entró el “síndrome de Navojoa”.

La jefa de oficina, Paulina Ocaña, hasta Arizona se dio una vuelta para ofrecer e incrementar la gama de servicios a los sonorenses que viven en esa entidad, y dar seguimiento en Hermosillo y en el estado a las obras del Ejecutivo.

El titular de la SEC, Froylán Gámez, ya adelantó que para mayo iniciará el proceso de entrega de uniformes para el siguiente ciclo escolar, contando con el apoyo y buen equipo que ha formado con el subsecretario Rodrigo Flores. Desde que llegó a la dependencia se subsanó el problema que había. Y así otros miembros del gabinete, activos. Ya los veremos en 2027.

42

42 ranchos y 2 minas, de acuerdo con comunicado oficial del secretario de Seguridad, Víctor Enríquez, fueron recuperados en el norte, en la ruta de la droga e indocumentados. Rancheros abandonaron todo, con ganado y familias. No se podía, no se puede vivir así.

Recordar que fueron asesinados dos rancheros, hermanos, y también Alejandro Morales, hecho que conmocionó. Y otros problemas más. Qué bueno que se recuperaron esos lugares. Ignoro si hubo detenciones.

Lo que sí queda claro es que, si no hay bases permanentes que se queden en esa región, será difícil que regresen los ganaderos y sus familias. Es una ruta para el crimen que vale millones de dólares. No la van a dejar ir. Son pacientes. La autoridad lo sabe. Solo el tiempo lo dirá.

SAN INÉS

Pues otra vez. Hace unas semanas comentamos sobre el levantamiento de jornaleros en el Valle de Guaymas, porque un productor de la capital, que se traslada en helicóptero o avión al campo, llevaba semanas sin pagarles. Estuvieron a punto de incendiarlo todo.

Pues el mismo problema, con el mismo productor, se repite en la Costa de Hermosillo.

No les pagan y se levantaron en protesta. Y es un empresario pudiente y en varias ramas.

Quizás le afectó la pérdida de millones de pesos de una parafinanciera no regulada por la CNBV, cuyo representante legal ya lleva más de tres meses en la cárcel y difícilmente saldrá. Los afectados que lo demandaron no se desistirán hasta que devuelva la millonada que debe. Difícil, no imposible. A ver qué pasa con este tema, que involucra a gente muy conocida.

TOMATES

Vaya problema. Aunque pausado por 90 días, viene un arancel para el tomate mexicano. Sinaloa es el principal productor. Sonora no es ajeno, y en el país se produce en invernaderos.

El presidente nacional de horticultores, el sonorense Germán Gándara Fernández, señaló el gran golpe que esto significaría para México si no se llega a un buen arreglo. Todo esto por presiones de un grupo de productores de Florida, EU.

Gándara fue claro en entrevista: el valor de la producción anual es de 2 mil 700 millones de dólares, más de 500 mil empleos directos. En verano, México surte el 50% del consumo de tomate en EU, y el 70% en invierno.

Como bien dijo el titular de Sader, Julio Berdegué, les van a salir más caras las ensaladas y la catsup. Raro esto. El sol sale para todos.

Años trabajando así. Pero pues hay un nuevo gobierno en EU, que impulsa aranceles y quiere que regrese la industria, sobre todo la automotriz. Y las consecuencias para México y el mundo ya se sienten: se habla de recesión y contracción económica. Nuestro país no es ajeno. Un panorama de incertidumbre.

CONTRABANDO

Esta semana, el secretario Julio Berdegué echó de cabeza al gobierno de AMLO al señalar como culpable del contrabando de ganado por Chiapas, por quitarle recursos a Senasica. ¿Y a quién no le quitó presupuesto? Desapareció fondos, todo. Hacienda sin dinero, con gran déficit fiscal. Lo vamos a resentir.

Obvio, lo que no dijo: la colusión del crimen con autoridades para introducir ganado de manera ilegal, hasta en camiones escolares.

700 mil animales anuales. Un negocio de más de 350 millones de dólares.

¿Jugoso, no?

Por eso el problema que se presentó el año pasado en Sonora, afectó a ganaderos, quienes dejaron de percibir millones de dólares. A pesar del buen control sanitario, se detectó un animal con gusano barrenador, y se cerró toda la frontera por varios meses.

Hoy el problema se presentó en una persona que está en tratamiento en Chiapas.

El colmo. ¿Cierra, sella la frontera sur el gobierno o esto seguirá? El principal introductor e importador de América del Sur es Jesús Vizcarra, de Sukarne. Más de un millón de reses maneja, incluso con engorda en Nicaragua, bajo el régimen dictatorial de los Ortega. Así las cosas. Saquen conclusiones.

200 MILLONES

Pues a pagar 200 millones. No habrá de otra para el impresentable exgobernador de Sonora y actual jefe real del PAN (no Gildardo Real), por evasión al SAT. No sé si con esto libre los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que trae el brazalete.



Pero nos da una idea de la discrepancia en sus declaraciones fiscales. Lo que se robó, pues. Tiene eso y más para librarla. Ahí nomás, para que la ciudadanía tome nota de este personaje que mece la cuna en el PAN y va a imponer candidatos de su grupo.

Y el PRI, desarticulado. Mientras, en la otra esquina, Morena y aliados frotándose las manos.

