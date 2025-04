El reseteo de la humanidad…

Comparta este artículo

Estamos entrando… Perdón, estamos en medio de un momento histórico de incertidumbre mundial. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos preguntamos en América (el continente), en África, en Asia, en Europa, en Medio Oriente… Vaya, en todo el mundo.

Las perspectivas y percepciones varían diametralmente dependiendo de cada zona por sus contextos de historia particulares en cada región. Las expectativas, es decir, lo que en cada zona del mundo CREE que es lo que va a pasar, es muy diferente, pero en lo que toda la población mundial coincidimos es que, en realidad, no sabemos para dónde se dirige la sociedad humana. Algunos podremos tener ciertas nociones o vislumbrar borrosos escenarios mentales aproximados y parciales de a dónde nos dirigimos la humanidad, pero es muy limitada nuestra visión o estimación.

Las diferencias culturales entre países y regiones muchas veces son abismales. Tal cual como estaban constituidas las diferentes culturas en el mundo, no era fácil que se entendieran entre sí… La barrera de los idiomas no es nada comparada con las barreras culturales con las que cada pueblo crea en sus mentes el andamiaje para poder percibir y autoengañarnos que podíamos percibir y VER realmente el mundo que vivíamos.

Según los estudiosos de la espiritualidad, en teoría nos dirigimos a un mundo mejor, más unido e integrado como una sola sociedad humana, no diversas sociedades humanas separadas, como veníamos hasta hace poco viviendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a integrar en una sola sociedad tantas formas diferentes de percibir el mundo? Ciertamente, cada vez más personas nos hemos integrado al estudio de la espiritualidad en números muy importantes, pero aún somos una fracción muy minoritaria, eso, sin tomar en cuenta las diferentes formas de percibir la espiritualidad y sin contar a aquellos que aún no dejan de percibirla desde una óptica religiosa.

Según los estudiosos de la economía, nos dirigimos hacia el mundo de las criptomonedas y la economía digital, donde se dividen entre los que expresan que va a ser desde la descentralización de las monedas, es decir, monedas que no pueden controlar los gobiernos, y la lucha de estos gobiernos por imponer sus propias monedas digitales o criptomonedas para no perder ese control, que cada vez más se les escurre de entre sus dedos. Vaya, es una concepción aún muy materialista, de control y manipulación del miedo de los ciudadanos, que, a mi parecer, es precisamente lo que está acabando con el mundo que veníamos viviendo. Es una visión, me refiero a la economía, demasiado parcial de la humanidad que en realidad es muchísimo más compleja que la simple economía, que es como se venía imponiendo la autopercepción humana. "Tanto tienes, tanto vales".

Y así, podemos entrar en las ideologías, las cuales nunca resolvieron nada en ningún lado y sí que complicaron y dividieron a todos los grupos humanos, llegando al punto de convertir los géneros humanos en una ideología de géneros, donde si ya se buscaba la división entre hombres y mujeres, ahora se buscaba dividirnos en muchos más géneros, aumentando exponencialmente la división entre las personas por temas de percepción. Y este solo es un tema sobre las percepciones, ya que todas las construcciones de grupos sociales como culturas regionales, nacionales, raciales y religiosas ya tienen a la especie humana completamente fractalizada, vaya, dividida hasta su núcleo esencial.

Pero, sin embargo, a pesar de todo este diabólico laberinto de ideologías, religiones y constructo de percepciones engañosas, hay algo que nos mantiene conectados a todos como la única humanidad que somos como especie y que nos caracteriza: nuestra naturaleza espiritual, que es lo que nos da esa intuición, ese sexto sentido, ese "no sé qué2 que nos termina devolviendo al carril que durante miles de años nos han tratado de arrancar y simplemente no han podido… Ni podrán, eso me queda más que claro.

A mi edad, me tocó el cambio de la tecnología análoga a la digital y con ella la desaparición del mundo antiguo, que algo me tocó vivir de eso, que fue el mundo de mis padres y abuelos hacia atrás en el tiempo. Me tocó vivir la caída del imperio de la Unión Soviética, el cambio de siglo y, con este, el cambio de milenio, el surgimiento de las redes sociales que tanto están ayudando a la reconexión humana, aunque su creación fue para control y manipulación. Además del cambio de la era de piscis a la era de acuario, donde cada era dura 25 mil años. Y con todo esto, estamos viendo la caída del imperio estadounidense, último heredero del sistema de control y explotación humana que ha venido trabajando desde la época del imperio sumerio, con el que se dice que nace la civilización humana.

Entonces, no es cualquier cosa lo que nos está tocando vivir, no es solo la caída de Estados Unidos o el triunfo de China o Rusia… Todo lo que estamos viviendo son solo los síntomas de algo mucho más grande, tan grande e importante que muchos no alcanzan a percibirlo y creen que lo fuerte es el hundimiento del poderío gringo sionista con sus exsocios europeos. No, repito, esos son solo los síntomas.

Entonces… Retomando, para poder movernos de las sociedades humanas divididas que hemos venido siendo a la sociedad integrada de la especie humana, es necesario que todos desaprendamos, soltemos, todo lo que habíamos aprendido, para poder aprender, entender e integrarnos al nuevo mundo. Unos le llaman quinta dimensión, otros de otra manera, cosa que poco importa realmente. La humanidad requerimos resetearnos. ¿Viene un reseteo? ¿Cómo va a ser dicho reseteo? Algunos ya lo iniciamos por cuenta propia, otros se están enterando y empiezan a trabajar en sí mismos y otros muchos… Se sientan a esperar la venida de un mesías para que "los salve". Ahí te lo dejo para que lo reflexiones. 1CP