Ley Mordaza…caso, llano... Ucamayo... El ISAF, otra vez...UGRS

Los anuncios de la Secretaria de Seguridad de EU, Kristi Noem, transmitidos en TV nacional, solicitando que los mexicanos no intenten cruzar la frontera, que serán deportados, etc., tuvieron consecuencias, o fueron el pretexto para un proyecto que trae el gobierno, que ya se ha intentado por cierto, Ley Mordaza para controlar los medios de comunicación, pero se fueron de paso e incluyeron plataformas digitales.

Y lo peor de todo, y al modo, la iniciativa llegó al Senado a las 10 de la noche, más de 200 páginas, con aberraciones de artículos que ni leyeron, y que en Comisiones querían aprobar al “vapor”, como todo lo que han hecho. Son mayoría, pero ante las reacciones y protestas, la presidenta, Claudia Sheinbaum, tuvo que recular y mandar este tema al Parlamento Abierto, que para el caso, será lo mismo; van a escuchar, y al final harán lo que les dé la gana.

Esto me hizo recordar el ataque de Echeverría al periódico Excélsior (hoy Proceso), y a López Portillo, el de “NO pago para que me peguen”. El gobierno, aunque ahora quiera matizar las cosas, es que no quiere críticas. Esto es un ataque a la libertad de expresión, a la democracia. Ya destruyeron organismos autónomos, ya no hay INAI, se van a quedar con el Poder Judicial, y ahora van por la censura, el amague a concesionarios de TV, radio, y luego vendrán medios impresos, para vigilar y controlar contenidos, gravísimo esto.

Se creó una nueva Agencia, desapareció el IFETEL; y será el señor José Merino, el gran censor, toda vez que se apruebe esta ley, que repito, a ver cómo queda, pero de que habrá cambios y el intento es regular, eso que ni quede duda.

Increíble, inadmisible, querer controlar hasta plataformas digitales: X, Facebook, Instagram, Internet. Esto es autoritarismo, autocracia, pérdida de libertades, que poco a poco lo están haciendo con las leyes que están aprobando con esa apabullante mayoría que tienen. Tuvo que intervenir la ONU. ¿Y así quieren que lleguen inversiones?

Propiedad Privada ¿Adiós?

La Cámara de Diputados de la Ciudad de México modificó el artículo sobre la propiedad privada, y ahora se llama “propiedad”. Y para pronto iniciaron con expropiaciones en la Delegación Cuauhtémoc: edificios, locales, para hacer casas al “pueblo”, ese plan de 1 millón de casas o departamentos de 60 y 90 metros cuadrados.

Ojo con esto, esta iniciativa seguramente va a bajar a los estados y municipios, para que las autoridades puedan ir sobre lotes en cualquier zona y expropiarlos. Así que vayan teniendo visión de esto. Si ustedes tienen terrenos, empiecen a construir, fincar. En un futuro esto será una realidad. Por ejemplo, en la zona norte de Ciudad Obregón, hay extensiones de terreno. Vayan pensando en proyectos inmobiliarios. Todo puede suceder en este sexenio. Hay proyectos, hay un segundo piso, luego vendrá el tercero, hay una transformación, son mayoría, y van por todo.

Y también, como se está acabando el dinero, ya estamos en recesión técnica. El FMI ya señaló que México no tendrá crecimiento, y por ende, menos ingresos. PIB, mayor déficit fiscal. Pues ya sabrán, y con programas sociales y clientelistas, que ya casi llegan al ¡1 billón! de pesos anuales, y continúan creando más, lo cual está mal. Algunos son cuestionables, pero se necesita dinero, y ya no hallan de dónde agarrar.

Y lo peor, ahora el gobierno de “empresario” está perdiendo dinero en todo esto, y a subsidiar con impuestos. Esto costó mucho en el siglo pasado, y hoy Morena, con AMLO, volvió a implantar este modelo, y van a seguir. ¿Hasta dónde alcanzará el dinero? Quién sabe.

Hay un “Plan México” que anunciaron con bombo y platillo, pero hasta ahora sigue en papel. Las tarifas arancelarias de Trump tienen a México contra la barda. Hay otra pausa de 90 días, y ya los CEOs de la industria automotriz de EUA están tomando decisiones de llevar líneas de producción de marcas de vuelta a EUA, que es lo que quiere Trump. Panorama de claroscuros para México. Olvídense, por lo pronto, del nearshoring, hasta que grandes capitales tengan certeza de cómo quedará lo del Poder Judicial, la Corte, que quedará en manos del gobierno. Se politizará la justicia, está esto de la censura a medios, etc. Esto dificultará las cosas. Veremos qué pasa.

Llano y el Departamento del Tesoro

Trascendió una denuncia del Departamento del Tesoro de EUA y un congelamiento de cuentas dado a conocer por un medio sobre el empresario y desarrollador inmobiliario de San Carlos, Octavio Llano Jr.

Lo que me hizo ruido es que incluyen investigaciones de delincuencia organizada, lo que no creo, pero pues sus abogados tendrán que comprobarlo.

¿Qué pasa? Bueno, pues Llano ha construido muchos desarrollos en San Carlos y los ha vendido a ciudadanos extranjeros. Las compraventas se hacen de buena fe, y muchas transacciones se hacen vía transferencia de otros países. Tal vez el comprador tiene problemas o realiza acciones ilícitas no imputables a Llano, y pues el Departamento del Tesoro “corta parejo”.

Hace unas semanas hubo un problema con unas hectáreas, más de 300, que tuvo que intervenir el Gobierno del Estado, pero ese es otro boleto. En lo personal, no creo que Llano se dedique a una actividad ilícita, de delincuencia organizada, pero bueno, sus abogados tendrán que arreglar este asunto. No tiene necesidad de andar en esas cosas.

Esto nos hace recordar el caso del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez. Les bloquearon cuentas en EUA, los acusaron, y tras 3 o 4 años de litigar, comprobaron que era lícito su dinero. Les descongelaron sus cuentas en EUA y recuperaron su dinero.

UGRS, reelección

A puerta cerrada, sin campaña, no están dadas las condiciones. Se perdió o dejaron de percibir millones de dólares ganaderos por lo del gusano barrenador, asesinatos de rancheros, abandono de ranchos, que ya recuperaron autoridades, 42 y 2 minas. Se dio la reelección de Juan Ochoa al frente de la UGRS, en el marco del inicio de ExpoGan.

Por cierto, buena decisión de Ochoa, en sintonía con el alcalde Antonio Astiazarán, de no permitir narcocorridos. No es bueno prohibir, pero es bueno iniciar una transformación. Ya basta de apología del delito, más en un país sumergido en la inseguridad, con más de 130 células del crimen en el país, que les pagan a cantantes para que les hagan ese tipo de canciones, y los amagan.

Ya ven lo que pasó en Jalisco: pusieron la imagen del 'Mencho' y lo ovacionaron. Ojo, tienen una gran base social. Luego lo de Texcoco, con el cantante sonorense Luis Conríquez. Dijo que no iba a cantar narcocorridos, y la gente destrozó el lugar.

Al grupo que puso la foto del líder criminal, ya les quitaron la visa de EU, y ya se quedaron sin ese gran mercado que es la comunidad mexicana que vive en ese país, y así estarán en riesgo todos. Perderán carretadas de dólares.

Pero al margen de esto, hay que cambiar esto. Y bien por ello, debe empezar en el hogar y en las escuelas. Inculcarles a los niños que no está bien esto, no verlos como héroes y querer llevar una vida “buchona”, que es corta. Obvio, que es un problema complejo. Factores como pobreza, desintegración familiar, contribuyen a que jóvenes y niños entren a ese mundo, pero por algo se tiene que empezar.

ISAF ¿Otra vez?

Ya se han documentado varias irregularidades en el ISAF: evasiones al SAT, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos, compras irregulares como “bonos” en efectivo, nepotismo, etc. Y pues, que se acaban de aventar otra.

Hubo una remodelación en las oficinas de la OIC, que costó 2 millones de pesos, pero no supera la misma, 250 mil pesos, y al parecer iniciarán otras, validadas por el titular de la misma oficina de Control, Manuel Delgado, quien, por cierto, recibe 10 mil pesos mensuales en “efectivo” y otros funcionarios para gastos de gasolina, sin comprobantes. No hay problema, es el órgano fiscalizador.

Por cierto, el encargado de las remodelaciones es una empresa cuyo dueño es un auditor del ISAF. ¡El colmo!

Total, que es una danza de millones en el ISAF, que encabeza doña Beatriz Huerta, quien hace lo que le da la gana, porque ¿quién fiscaliza al fiscalizador? A ver si toma nota la ASF, quien en el pasado ya le puso nota reprobatoria al uso indebido de recursos, y pues deben entrar auditores del SAT. O de plano que siga en la impunidad y la vida de boato que se dan todos en esa oficina. Lamentable e inadmisible.

Madres…para reflexionar

Una madre en SLRC, su hijo atropella y mata a un conocido ciclista, es detenido por policías municipales, pero no lo presentan. La madre es funcionaria, lo encubren con la colusión de un par de policías municipales, ya detenidos, y huye el joven a EUA.

Ahí mismo, una regidora, Rebeca Ching, lleva dos administraciones siendo acosada por autoridades municipales, en riesgo su vida… y nadie hace nada. ¿Dónde están las feministas y organizaciones e instituciones gubernamentales que velan por ellas?

En Hermosillo, una madre presenta ante la autoridad a su hijo que anda de “machetero”, una mamá protectora, y otra que hace que su hijo pague consecuencias de lo que hizo. Sin duda, para reflexionar.

En la capital también, en el Hospital de la Mujer, se niegan a recibir a una embarazada para parir, la devuelven dos veces. Finalmente, el bebé muere. Les entregan el cuerpo ¡sin órganos! Y la abuela, familia y la madre destrozada protestan ante esta evidente negligencia médica. El Fiscal, Gustavo Salas, señaló que el caso lo resolverá, está en manos de la FGR.

Y en Jalisco, para variar, una mujer, una líder de un grupo colectivo de Madres Buscadoras, que tuvo que ver con la localización del campo de exterminio, el Rancho Izaguirre, años buscando a un hijo… pues la matan a ella y a otro ¡hijo! El gobierno pidiendo que se investigue, y ahí se echarán la bolita el estatal y federal, y será otro caso para el archivo. Cada vez más desaparecidos, sobre todo mujeres. Sonora no es ajeno, pero aquí en este país no pasa nada… hay otros datos, y la culpa es de Calderón y ex presidentes “neoliberales”.

Tu IMSS

En Tabasco, a un bebé le ponen un ¡garrafón de agua!, improvisaron para oxigenación de un bebé, una labor como de incubadora, y corren al director y otras personas. En Ensenada, BC, el director médico del hospital denuncia falta de medicamentos, insumos, y a la hora… ¡lo corren!

Quieren tapar las cosas, negar la realidad. No hay medicinas, no hay insumos, corrupción en BIRMEX. Cancelan compras al darse cuenta de una tranza de 13 mil millones, que no habrá problema de abastecimiento, pero ya van años con esto. Ni el Instituto de Cardiología en México tiene reactivos. No hay para tratamientos, gente muriéndose, muchos en el piso de hospitales, no hay camas. Qué problema, no se resuelve, y muy lejos de Dinamarca.

Ucamayo…tronada

Para dar cuenta de los estragos de la sequía y falta de siembra en Navojoa, Ucamayo, la unión de crédito de productores, pues se quedó casi sin socios, está técnicamente quebrada, y pues a vender activos para saldar deudas, aparte de turbiedades, que tarde o temprano van a salir.

Se va a incrementar la pobreza en la región más pobre de Sonora. Miles de jornales se perdieron, hay migración. Vaya problema social que se vive en el sur, no hay programa, tarjeta Bienestar, que subsane esto. No llueve, no hay trabajo, se rompe la cadena de valor… y el no pago, “te debo, pero no tengo”. La presa Mocuzari está cerrada, y si no llueve en verano, ni para qué les cuento.

Y en el Valle del Yaqui, quienes tienen pozo y sembraron hortaliza, tienen un problema: no hay jornaleros. Muchos migraron a otras regiones ante la falta de siembra. Más de 200 mil hectáreas. Una barbaridad.

Y lo que son las cosas: a Guaymas ya llegó hace unos días un barco con trigo, y ya llegarán con maíz transgénico para la industria agropecuaria. Importaciones en dólares, y a trasladar el costo de esto al último de la cadena… el consumidor. Más inflación y más difícil que al “pueblo” le alcance para la canasta básica. Y pues, que llueva también en el Yaqui. De lo contrario, vaya recesión. Ya de por sí, estamos en recesión técnica en el país. ¡Qué panorama!

100 millones

Aprobó el Congreso para que el Ayuntamiento de Cajeme contrate un crédito de 100 millones, para aplicarlos a reparación de drenajes colapsados, que no son pocos.

Qué bueno, ojalá se optimice el recurso, licitaciones transparentes. Es un grave problema esto, como también lo reconoce el alcalde, Javier Lamarque, la alta cartera de falta de pago de agua y prediales: más de ¡2 mil! millones de pesos, en un entorno de crisis, de falta de liquidez, al no haber siembra.

La gente tiene que pagar servicios, prediales, hay gente que puede, pero hay gente que no. Hay que estirar el dinero ante la situación que se vive, pero ese crédito se tiene que pagar, debe haber eficiencia en el cobro por parte de los municipios, lo señaló el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar. Así es, no pueden estar pidiendo adelantos a la Hacienda estatal, y menos con los tiempos por venir; y en Navojoa, lo mismo, más deuda, y se tiene que pagar, los bancos descuentan de participaciones.

Y mientras en Guaymas, excelente resultado de vacaciones de Semana Santa, una derrama de más de 280 millones, le entra dinero a la industria sin chimenea, renta de casas, más ingresos para arcas municipales, que se traducen en más obras que pueda hacer la doctora Karla Córdova, aunado a las obras de modernización del Puerto, hay un uso eficiente de recursos.

Por cierto, hablando del Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, como encargado de política interior, y junto con la Jefa del Poder Ejecutivo, Paulina Ocaña, han sacado la chamba en la convalecencia del Gobernador, Alfonso Durazo, tras una cirugía que le hicieron hace unas semanas. Esperemos su pronta recuperación, ya se le vio en una foto junto al Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque.

Seguridad

Matan a un Comandante policiaco en SLRC, desarman a policías locales, hay investigación, lamentable, pero bajo el crimen doloso desde que se retomó el Mando Único. Ciudad Obregón no cede, más de 20 en el mes, más de 130 en el año. No podemos ser omisos a eso, esperemos resultados. Mesa de Seguridad, que ya le van a dedicar, a diario, más tiempo a este municipio y SLRC.

Fuente: Tribuna