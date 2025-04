El Buque: Empresarios de Sonora, involucrados en la red

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Lo de Tampico, resultado de investigaciones que trae desde hace tiempo Código Magenta, de Ramón Alberto Garza, ha narrado en varios despachos el desembarque en puertos del Golfo de buques procedentes de Texas, lo que pone también al descubierto la corrupción que hay en las refinerías de EU, y no hacen nada.

Aquí en México, fue asesinado un empresario huachicolero, Sergio Carmona, lo documentó Garza en una barbería de San Pedro, en Nuevo León. Este empresario traía buques, obviamente con la venia de altas autoridades, que lo negaban siempre en el sexenio pasado, millones de litros que se distribuían en varias entidades. Toda una red.

Obviamente, muchos de esos recursos ilegales que afectan, como dije, a los ingresos del SAT y de empresas gasolineras fueron a parar a manos de políticos y financiamiento de campañas, como las de Américo Villarral en Tamaulipas y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. ¿Por qué creen que no cae? Si cae él, caen muchos. Está protegido por razones obvias.

Carmona sabía que lo iban a matar, era un cabo suelto. Entregó su celular a un hermano y le dijo: "Cuando me maten, crúzate a EU, acógete al programa de testigos protegidos y entrega este celular". Ahí está toda la información, que obviamente ya está en poder del FBI, DEA y demás autoridades, lo cual ha servido a la administración Trump para doblar al gobierno mexicano en materia de seguridad.

La esposa de Carmona controla al gobierno de Tamaulipas, casi todo el gabinete es gente de ella, para dar cuenta del compromiso y que se está dando continuidad a este negocio. Lo de Ensenada, en un predio del principal empresario de ese municipio, senador suplente de Morena, más de 8 millones de litros fueron puestos al descubierto, más los 10 millones de litros en Tampico. Nomás imagínense las ganancias: millones de dólares. ¿Desde cuándo? Por lo menos todo el sexenio pasado, el de los "abrazos, no balazos".

Sonora

Desde hace tiempo, en varias columnas comenté el porqué estaba cerrado el poliducto de Pemex, Guaymas-Hermosillo y Guaymas-Obregón, obviamente por los 'piquetes' (huachicoleo) que nunca han remediado, y así en varias entidades del país. Se optó, en una regresión, al sistema de distribución por pipas, para dizque atacar el huachicoleo, y aquí fue el nicho que aprovecharon “empresarios” para hacer negocio.

Lo de Tampico y Ensenada no le quedó de otra al súper policía Omar García Harfuch que actuar, parar esto, y salir inmediatamente a Washington a informar, previo al anuncio de aranceles, que México la libró, aunque con afectaciones. Y pues, ¿qué sale? No contaban con ello, con otro reportaje bien documentado de un barco fondeado en Guaymas, cargado con combustible de contrabando, que salió de Texas, pasó por el Canal de Panamá, para descargar en Ensenada, donde fueron descubiertos, y luego bajó a Guaymas.

En el reportaje se ve claramente cómo decenas de pipas entran por una puerta especial donde cargan y salen, pero fueron detenidos en la carretera de Empalme, previamente estacionados en un área, en un terreno federal. Sin guías, sin nada. ¿Cómo fue posible esto? Empezaron a vender sobre la carretera, hasta que llegaron patrullas de la SEMAR y PESP a parar esto, y quién sabe, hasta estos momentos, qué sucedió con este asunto. Un silencio sepulcral, ningún comunicado oficial del gobierno federal, Pemex ni de la Onexxpo, que son los afectados, al igual que el SAT.

¿De quiénes son esas pipas? El gobierno federal lo sabe. Ya García Harfuch, el fiscal Alejandro Gertz Manero, Pablo Gómez, de la UIF, y Pemex lo saben. Como siempre, el hilo lo rompen por lo más delgado: separan del cargo a cuatro empleados, a un director… pero no a las cabezas de la serpiente. Son cabos sueltos que saben demasiado. La clave está en la Ciudad de México.

¿Van a parar esto? No sé, pero estos casos de Ensenada, Tampico, Guaymas dan una idea del entramado que hay detrás de esto, los involucrados de alto nivel. Nomás echen cuentas de estos casos: 18 millones lo de Tampico y Ensenada, y como 2 millones lo de Guaymas. Una ganancia de 10 pesos por litro. Ahí nomás para dar cuenta si es redituable o no, y lo que ha significado, por años, esto.

Las empresas que da cuenta el reportaje, todas fuera de Sonora, BC y Tamaulipas seguramente, son lotes vacíos o casas abandonadas. Los domicilios fiscales... habrá que ver quiénes aparecen como accionistas, pero son vivos, involucran a gente, a empleados.

Va a caer la espada de Damocles sobre este par de empresarios de Sonora. Lo dudo. El poliducto de Guaymas seguirá cerrado, solo esperarán que se enfríen las cosas, pero esto seguirá a nivel nacional. Son muchos millones de dólares de por medio. Vienen campañas políticas y mejor se les pondrán las cosas, con un sistema judicial que se va a politizar y encubrirá todo esto. La cruda realidad.

Navojoa

Pues al parecer puede que dé un giro lo de Navojoa. La lucha ciudadana para echar para abajo lo del incremento del 300 por ciento al predial, al ser recibidos en Palacio de Gobierno, integrantes del Frente Ciudadano, y hay voluntad del mismo Gobernador, Alfonso Durazo, de recibirlos, pero está convaleciente debido a una cirugía, y está operando este asunto el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, para buscar una salida al asunto.

Ya fueron recibidos previamente por el diputado Omar Del Valle Colosio, y les mostró la mejor disposición, pero primero la ruta es el alcalde Jorge Elías Retes y el cabildo, que por cierto, recién le otorgó súper poderes para hacer lo que quiera, sin consultarlos. Ni el PRI del siglo pasado se había atrevido a tanto.

Por lo pronto, siguen empresarios tramitando amparos, se les está otorgando, y Elías Retes está teniendo que devolver el dinero, ante este acto de autoritarismo que lesiona a empresas y ciudadanos. Ya veremos en qué termina este espinoso asunto, que pone de relieve que cuando una ciudadanía se organiza, puede lograr que se dé reversa a actos de autoridad, aunque el futuro se ve nebuloso. Después de la elección del Poder Judicial, resultados previsibles, solo falta la elección. La justicia, reitero, se politizó, ya no será ciega.

¿Paros técnicos?

En relación a los aranceles impuestos por la administración Trump, hay efectos para México, aunque pretendan matizarlos. Hay un paro técnico del gigante automotriz que fabrica modelos Jeep Cherokee en Toluca, por 30 días, sin despido de personal, se les va a pagar su sueldo.

En Aguascalientes, NISSAN ha suspendido indefinidamente el envío de autos a EUA, y de seguir así, va a pegar durísimo en esa entidad, es la empresa más importante establecida ahí.

¿Qué pasa? Pues que los CEOs de la industria automotriz están analizando la situación. El presidente Trump quiere que vuelvan las fábricas a EUA. Lo ha reiterado, promesa de campaña. Aunque ahorita les está pegando duro esa decisión, han perdido billones de dólares en la Bolsa de Wall Street, y así en todo el mundo.

Será inflacionaria la decisión de Trump, lo acepta, pero es parte de su estrategia. Cuestionada por gobiernos y analistas, pero ya es un hecho. Entraron tarifas para todo el mundo. Canadá y México la han librado por el momento, aunque hay consecuencias. Nos salvó el T-MEC, mismo que quiere renegociar. Trump señala que ha sido nefasto para EUA. Así que ya sabrán el año que entra, cuando se venza, y las condiciones que impondrá el presidente estadounidense.

Cócorit…Seguridad.

Lamento mucho que Cócorit, ese pueblo mágico del municipio de Cajeme, a donde gente de Obregón se está yendo a vivir, esté perdiendo la tranquilidad para quienes habitan ahí. Son recurrentes el rugir de balas y muertes. Urge que le devuelvan la paz y tranquilidad que merecen.

Mientras, en Obregón, elementos de la AMIC abatieron a un delincuente. Se han encontrado más cámaras de videovigilancia de la delincuencia, y lo preocupante: en 7 escuelas se han encontrado en alumnos vapeadores, objetos tipo bélicos, lo que nos da una idea de que la apología del delito impacta en la niñez y juventud, ya sea por la música, internet, pobreza, desintegración familiar. Son múltiples factores.

Ya ven lo sucedido con el grupo musical que puso la figura de un líder del crimen en el estrado donde cantaban, en Jalisco. La gente lo ovacionó. Ojo con esto: los criminales tienen una fuerte base social, sobre todo en municipios donde ayudan y son protegidos por la comunidad, pero están impactando en los jóvenes que quieren imitarlos y llevar una vida de 'buchones'.

Macheteros

En Hermosillo, la policía acaba de desmantelar a una banda de macheteros… ¡niños! ¡adolescentes! que andaban haciendo de las suyas en Pueblitos, una zona de alta densidad de población.

Y todavía subieron a redes sociales lo que hacían, asaltando e hiriendo a gente, incluso a compañeros. Así el grado de descomposición social, y la base es el hogar. Los padres de familia... el gobierno podrá implementar programas, pero es en el seno del hogar, la casa, la familia, el origen de todo. Y es ahí donde está la solución a esta problemática.

¿Crisis?

53 consulados de México, más de 1000 empleados, no recibieron su sueldo en marzo, ni para gastos. Uno de ellos, la oficina de Nogales en Sacramento, California, de plano, cerraron en señal de protesta. Ojo con esto. Al margen del problema presupuestal de la cancillería, da idea del problema del déficit fiscal, aceptado en los criterios de la SHCP. Hay que reducir el déficit.

El gobierno está obligado a bajar gastos. Ya no podrán implementar más programas sociales ni aumentar los vigentes. Ya casi se está llegando al billón de pesos anuales, a dispersar en programas sociales. Y ese dinero sale de los impuestos, de que crezca la economía, las PYMES… o más deuda. Ya se deben más de 18 billones, con un costo anual de un billón de intereses… sin abonar a capital. Y esto sigue creciendo.

Caen depósitos

La oportunidad de checar con algunos productores de Obregón sobre la dispersión de los 800 millones de pesos anunciados por el gobernador Alfonso Durazo, y me respondieron que sí, ya les cayeron en sus cuentas.

Todavía falta. Hay requerimientos, trabas, como comentamos, pero se están solventando. Qué bueno. Ojalá sea así, para paliar un poco lo de la falta de siembras. No hay agua, y con pronósticos no muy favorables para el próximo verano. El cambio climático, pues, si no llueve, mejor ni imaginar lo que sucederá en el sur de la entidad.

Pausa… Desaparecidos

Ante la reforma que se quería hacer a una iniciativa presidencial sobre desapariciones forzadas, un problema gravísimo que hay en México y que no fue atendido en el sexenio anterior, de hecho, un tema que molestaba a AMLO, la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió pausarlo para tocar este tema con los actores principales de esto, los colectivos de Madres Buscadoras.

Estas cientos de mujeres que, con picos, palas, con lo que puedan, buscan y encuentran desaparecidos, cementerios clandestinos, y lo que vino a tronar y cambiar la narrativa y actitud fue lo de Teuchtitlán, el campo de “exterminio” en Rancho Izaguirre, en Jalisco.

Ante esto y previo, el Senador Manlio Fabio Beltrones había estado impulsando una iniciativa para que estos colectivos se les diera personalidad jurídica y presupuesto, ante el trabajo de alto riesgo que hacen, amenazas, un trabajo que debe realizar el gobierno y que ellas hacen.

Creo que la voz de Beltrones fue escuchada. Un político, hombre de estado, con amplia carrera parlamentaria, con la capacidad y oficio que tiene, pudo lograr esto. Parte, pues, de esta pausa, para que ellas fueran escuchadas, y la misma presidenta las recibirá. Y creo que sus planteamientos serán incluidos en la ley. Esto no es de colores ni partidos. Es un grave problema que será atendido y plasmado en ley. Que así sea.

Por cierto, ante la reciente visita de Alito a Sonora, donde despotricó contra el senador sonorense, en entrevista, Manlio fue claro y preciso en algo que ya hemos comentado: el PRI ya está en riesgo de perder registros locales, y tiene razón.

Aquí en Sonora, en Navojoa, la dirigencia renunció y se fue a Morena. En Ciudad Obregón, una exdiputada y exdirigente, Tere Caraveo, acaba de asumir la Secretaría de Contraloría en la administración de Javier Lamarque. Miembros de la CROC se acaban de sumar al PT, y así la desbandada por todos lados, abierta o soterrada. Un futuro incierto para el PRI en Sonora, aunado a una presidencia débil, sin experiencia, en manos de Lupita Soto.

Dicen, por cierto, que muchas llamadas a la oficina de Manlio por parte de “amigos” que asistieron a eventos de Alito en Sonora y que le aplaudieron como focas. Obviamente, Beltrones se enteró de todo.

Y la respuesta no tardó. Al estilo de él, mensajes entre líneas, cifrados: “Prefiero saber de enemigos, adversarios, que de amigos hipócritas”. Ya sabrán si les contestó o devolverá llamadas.

Fuente: Tribuna