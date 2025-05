Obregón y SLRC

Comparta este artículo

Y siguiendo con la mala semana en temas de seguridad, por primera vez, Sonora, en un día, con más crímenes dolosos, 8, y 7 de ellos lo aportó el pasado jueves Obregón, que ya lleva más de 15 o 16 en el mes, a pesar del despliegue de muchos elementos, que nomás reaccionan, no hay inteligencia, no hay nada, y cada día encontrando más cámaras de vigilancia de delincuentes.

En un video se ve una persecución de policías a delincuentes a quienes sometieron, y en el mismo se ve cómo un albañil se tira al suelo, y la bala pega en la mezcladora. Se salvó, la libró de haber muerto y ser otra víctima colateral. También murió una adolescente, 15 años, embarazada, victimizada, que andaba en malos pasos, se entiende. El problema es que la violencia no cede en Obregón, la autoridad no lo acepta, tiene otros datos, y si no se acepta que hay un problema, por razones políticas, no se resolverá, punto.

En SLRC, se restablece el Mando Único, acaba de cambiar de comandante, de vuelta a Hermosillo, y se sueltan los demonios de vuelta, varios muertos, hasta dentro de una famosa tienda de conveniencia. En fin, una pésima semana en materia de seguridad, y a ver qué decisiones toman en la Mesa de Seguridad. Creo, hemos insistido, a Cajeme debe llegar Mando Único.

Lo más delicado…

Que el próximo 1 de junio, unas elecciones, boletas con colores y números, que el “pueblo” ni le entiende, ni saben quiénes irán, no van a las constitucionales, creo menos a esta. A Sonora llegaron 14 millones de boletas.

¿Qué porcentaje de población asistirá? Creo bajo, habrá mucho acarreado, a quienes les indicarán qué hacer. Lo que es un hecho es que van en la lista: personas sin experiencia, cuestionados, otros ligados a la delincuencia, como también gente capacitada, aunque el “filtro” del Senado permitió de todo. Lamentable.

En lo personal, asistiré, no sé quiénes van, casi nadie sabemos. Solo que andan en campaña algunos, como si la ley fuera una oferta política; solo se interpreta y se aplica. A partir del 1 de septiembre se politiza.

Habrá un Tribunal, adscrito al Poder Ejecutivo, que vigilará a los juzgadores, para que, por ejemplo, no den amparo a actos de gobierno, de lo contrario serán separados y juzgados. Esto es lo que se nos viene a nivel nacional, ciudadanos, lectores, hasta el derecho de amparo se perdió, aunado a la SCJN, los ministros, los 11, alineados al gobierno y al Poder Ejecutivo. Ya sabrán las leyes que se nos vienen, quedaremos en total indefensión, ya con los 3 poderes en manos de ellos… y van por el cuarto poder, los medios de comunicación.

Cambios gabinete

Lo sucedido con la fuga del delincuente obligó a cambios en el gabinete. Ante la salida de Víctor Enríquez, llega el capitán marino Braulio Martínez, personaje cercano al gobernador Alfonso Durazo; fungía como su secretario particular. Por sus credenciales se ve que le entiende, tiene un gran reto ante sí: pacificar Sonora, y que ya sabe que el asunto está focalizado en 2 municipios: SLRC y Cajeme. Veremos las acciones que emprenda.

Y al Sistema Estatal de Comunicación llega la diputada Paloma Terán, que este lunes habrá sesión extraordinaria en el Congreso para oficializar su salida y llegada de suplente. Esta oficina era ocupada por Paulina Ocaña, que dejó para asumir la Jefatura de Oficina del Poder Ejecutivo. Está dando seguimiento a las obras del gobernador Alfonso Durazo.

Llegó como encargada de despacho Doris Arenas, y ya se dio el cambio. Paloma Terán es licenciada en Ciencias Políticas, Criminalística pues también, un nuevo reto. Creo que la mayoría de comunicadores, medios, no la tenían en el radar. Fue una sorpresa. Para ambos se les desea lo mejor y buenos resultados.

Conversatorios

Ya iniciaron los conversatorios para intentar hacer cambios en la 'Ley Mordaza', que se nos viene, guste o no, para el siguiente período de sesiones. Y que de que habrá cambios, los habrá, denlo por un hecho.

Son 5 a celebrar; Denisse Dresser, Ricardo Anaya, Adriana Labardini, extitular del IFETEL, dieron cátedra, bien argumentada, de lo que se viene: control de contenidos, plataformas, cómo el Estado maneja lo de radio y TV como concesión. Ya sabrán las presiones que vendrán, y ya con la SCJN y juzgadores del lado del gobierno, harán lo que quieran.

Lamentable ver a un comunicador, un ex panista, exgobernador, Javier Corral, tratando de censurar a un ponente, senador Ricardo Anaya, quien siempre argumenta muy bien lo que dice. Serán 5 conversatorios. ¿Y saben qué? No va a pasar nada. El Congreso es una aplanadora. Habrá una nueva agencia que sustituya al IFETEL. Volveremos al siglo pasado. Van a aprobar lo que ellos quieran. Estará en riesgo la libertad de expresión, y la tirada es intimidación y acallar la crítica. Es parte del proyecto de transformación, y el señor José Merino será el “Gran Censor”.

Ya ven la estupidez que dijo Paco Ignacio Taibo: nacionalizar TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Que se podrá estar de acuerdo o no con él, pero queda claro el fondo. Es una opinión particular que la dio en el Consejo de Morena. Una pésima lectura esto, porque en el fondo sí hay un proyecto de controlar medios de comunicación. A ver en qué termina esta “Ley Mordaza”, cómo queda el articulado y las reacciones a nivel nacional.

INAI… adiós

Este pasado viernes fue el RIP para el INAI, el Instituto para Acceso a la Información, que hoy pasa al gobierno, que dirá sí o no a dar información. Un duro golpe al periodismo de investigación, otro gran retroceso. Quieren controlar todo, opacidad, la corrupción.

Pasa a la oficina de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, de mano dura. O sea, el gobierno vigilará… ¡al gobierno! Y los ciudadanos, medios de comunicación, solo podrán acceder a la información que ellos quieran dar. Así que a partir de ahora, a puras “filtraciones”. Qué retroceso. Y todo esto, y lo del PJ y desaparición de autónomos, por venganza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Autocracia, autoritarismo se vislumbra en el horizonte.

Uniformes Escolares

El programa de Uniformes Escolares, que inició en el sexenio de Guillermo Padrés, terminó en una tremenda corrupción, un programa tan noble que ayuda a la economía de las familias, tomó un nuevo sesgo en la administración del gobernador Alfonso Durazo.

Inició con problemas, y ya con la llegada de Rodrigo Flores Hurtado a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, dio un giro de 160 grados, y aplicando una logística adecuada, compras consolidadas, se arregló el problema y ya lleva 2 años así.

Entrevistamos en la radio a Flores Hurtado junto a mis compañeros: Fernando Oropeza y Arturo Soto, y nos dio pormenores de la inversión, el paquete de uniformes, que incluye calzado, útiles escolares, etc.… Sin lugar a dudas, haciendo buena mancuerna con el titular, Froylán Gámez, un buen administrador, un buen funcionario, que deberá ser aprovechado en un futuro.

Como amante del deporte “ráfaga”, el basquetbol, coordina torneos interprepas a nivel oficial, y en lo particular, en la Fundación FHOR, que preside junto con su esposa Patricia, impulsan este deporte y dan becas a futuras estrellas del baloncesto que han figurado a nivel nacional. Bien porque con esto, lo de los uniformes gratuitos, se coadyuva la economía de los padres de familia, y a jóvenes, adolescentes, los aleja de andar en malos pasos.

Este 20 de mayo inicia la entrega de uniformes para el ciclo 2025-2026, en Hermosillo, en el CUM; Guaymas, del 30 de junio al 4 de julio; Obregón, del 7 al 12 de julio; y Navojoa, del 16 al 19 de julio, para que estén atentos padres de familia y alumnos.

Amparos

Continúa la lluvia de amparos contra el 300 por ciento del impuesto predial en Navojoa, y también en Obregón. No lo traía en el radar. Están en su derecho, ante un acto de autoridad exagerado, lastimoso a la economía de ciudadanos, empresas. No es cuestión de si eres pudiente o no, eso lo debe entender la autoridad, y que la ley es pareja. Si un gobierno toma una decisión social para ayudar, es otra cosa.

Fueron amparados, en un solo día, por la jueza del VII Distrito: Miguel Denguel Hilton, Sofía Denguel Esquer, Carlos Alberto Díaz, Margarita Fernández, Pedro Andrés Fernández, Jusis Alonso Padilla, Miguel Enríquez Martínez, Juan Pablo Rojas Guereña y Granjas OJAI. A esto le llamo tener valor civil ante algo que consideran una injusticia.

Sanidad

Vaya acallada que dio a algunos el director de Comercialización de la UGRS, Jesús Ancheta Molina, al señalar que la sanidad ganadera de la que hoy goza Sonora se debe en gran parte a lo hecho por el sector, el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones y el entonces dirigente de Rancheros, Luis Leocadio Aguayo. Hubo visión, pues, en esto.

El senador Beltrones fue criticado por defender al sector ante la posibilidad de que se hubiera vuelto a cerrar la exportación, y que fueron enterados en México por una carta oficial que subió a redes la secretaria de Agricultura y Ganadería de EU, la señora Rollins. Intercambiaron tuits él y el secretario Julio Berdegué, se encendieron las alarmas y empezaron a negociar con Washington, y se paró la cosa. Hay que estar agradecidos con Beltrones, señaló Ancheta Molina.

Vaya anuncio

El gobernador Alfonso Durazo anunció la fuerte inversión que vendrá de las más de 300 hectáreas recuperadas en San Carlos, quitadas a los Llanos por irregularidades. Estamos hablando de terrenos valuados entre 7 mil y 10 mil millones, y que hay clientes, señaló el mandatario.

Ganas de haberle echado guante al notario que hizo esto, pero ya no está. Pero ahí queda el mensaje para notarios, los del “cártel”, que han dañado patrimonio de los ciudadanos. Hay varios casos. Creo ya no permitirá más triquiñuelas el gobernador… que así sea.

Fuente: Tribuna