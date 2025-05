México y su relación tóxica

Comparta este artículo

La potencia del mundo… La expotencia, quiero decir, sigue haciéndose popular en el barrio geopolítico. No quiere aceptar que ya no es lo que era y que ya no puede hacer los desplantes que hacía antes. Los tiburones ya olieron la sangre que le emana por las heridas y dan vueltas a su alrededor. Además, por otro lado, se le crecieron los enanos.

Los países latinoamericanos como Brasil, México y Chile ya son economías muy importantes en el continente americano y México en particular es su principal socio comercial y no está permitiéndole bajo ningún concepto que tenga absolutamente nada de injerencia en las decisiones y estrategias políticas, económicas, jurídicas, ambientales, militares o culturales de este país. Es decir, casi nada.

Se le salió del huacal… México ha estado bajo presión continua del gobierno estadounidense, desde el primer periodo de Trump, luego con Joe Biden y ahora de manera… Vamos a decir, tóxica, si esa sería la mejor manera de ejemplificar la relación México-Estados Unidos. Es una relación tóxica.

Resulta que se cree con derecho a opinar en el tema de la reforma judicial y el proceso de elección de jueces y ministros. El gobierno estadounidense cree que es su derecho inalienable decidir si México u otros países deben obligatoriamente aceptar su "ayuda" financiera a través del Fondo Monetario Internacional; también que deben aceptar el ingreso de tropas gringas para "ayudar" en la lucha contra el narcotráfico, que deben aceptar sus aranceles, vaya y cuanto berrinche se les venga en gana, y todos tienen que correr a cumplirles sus caprichitos.

Ahora resulta que ellos son unas blancas palomitas y que han abusado de su bondad… Claramente, la élite gringa ha perdido contacto con tierra. Si digo la élite, no me refiero solo a Trump, porque él es solo la marioneta que tienen al frente en este momento. Porque sea quien sea, todos sabemos que hay siempre alguien detrás del trono de la decadente “potencia”.

Ahora intenta forzar a México a aceptar a sus tropas en su territorio y a seguir tolerando los vuelos de aviones contratados por todos los gobiernos gringos para "fumigar" todo el país con el pretexto del gusano barrenador y, como la actual presidencia mexicana no les permite hacer lo que les venga en gana, andan emberrinchados y les cancelan las visas a la gobernadora de Baja California y su esposo, sin dar ningún razonamiento al gobierno federal mexicano.

Además, desde un fondo de inversión noruego, se informa de la venta de acciones de Pemex por 105 millones de dólares, que, dicho sea de paso, no es la gran cosa tampoco.

La desesperación es muy notoria y también tiene mucho que ver con que no tarda en salir a flote en las investigaciones sobre el huachicol los nombres de las “honorables“ empresas gringas que están dedicadas a la piratería, el contrabando de combustibles robados en México. Y no tienen ya cómo presionar para que México vuelva al redil de donde se les escapó.

Que casualmente, desde que eso sucedió, los números de la economía en México se fueron para arriba y apareció el superpeso que, aun con ataques en la Bolsa de Valores de Nueva York con posiciones en corto, es decir, apuestas a que el peso se caía… Pero perdieron todas y cada una de las apuestas.

Como he dicho en otras de mis publicaciones, el mundo cambió y algunos no se dieron cuenta.

1CP