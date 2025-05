Ficoseg... Peñasco... Trigo... Gusano barrenador... Visas y listas

Comparta este artículo

Sin lugar a dudas, interesante el encuentro del gobernador, Alfonso Durazo, con empresarios, alcaldes, para dar a conocer pormenores del Ficoseg, el Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad, recursos que saldrán del incremento de 1 por ciento al impuesto de nóminas a empresas con más de 100 empleados.

Se espera recaudar 1,000 millones de pesos anuales; al parecer ya tiene el Fondo alrededor de 350 millones, y ya alcaldes empezarán a levantar la mano para acceder a esos recursos. Tal es el caso del de Cajeme, Javier Lamarque, el municipio con más incidencia en crimen doloso hace años, y no cede…

Lo importante de ese encuentro, desde mi punto de vista, fueron dos cosas: el fideicomiso estará integrado por 20 personas, de entre empresarios y sociedad civil, y solo 4 representantes del gobierno, o sea, la parte patronal, la sociedad, tiene mayoría y decidirá —obvio, atendiendo lo que digan representantes del gobierno— a dónde y cómo se aplicarán los recursos, y lo más importante, que se den resultados; se estará evaluando.

Y aquí lo importante dicho por el propio gobernador Durazo —y vaya reto—: si no hay resultados, literal señaló “a devolver entradas”. De hecho, el representante de la Comisión Ciudadana de Seguridad Pública, el vocero, fue claro también: va para atrás, y el empresario tendría derecho a ampararse, lo cual no creo que haya necesidad.

El gobernador dio su palabra, y por el bien de Sonora, esperamos y queremos que haya resultados. Y más cuando está focalizado el problema en dos municipios, Obregón y SLRC. Aunque hay problemas en otros, los dos precitados son los que tienen más problemas. Hay un nuevo secretario, Braulio Martínez, capitán marino; veremos los planes, estrategia, inteligencia que se aplique contra los grupos delincuenciales para reducir los índices de violencia. Y, pues, a esperar resultados en los próximos meses.

Peñasco… ojo con este punto

El gobernador, Alfonso Durazo, ha dado relevancia a la industria turística; ahí está la modernización del puerto de Guaymas, el boom inmobiliario en San Carlos, la conectividad; está lo de la carretera Chihuahua–Guaymas, Bavispe–Agua Prieta.

Pero hay otro punto turístico muy importante: Puerto Peñasco, que está en estos momentos con dos problemas. Uno, la conectividad: la carretera Sonoyta–Peñasco está en muy malas condiciones, y es la que utiliza el turista de Estados Unidos (EU), sobre todo de Arizona, para visitar este importante polo turístico.

Otro problema, y que tiene molestos a turistas, nacionales y extranjeros, son las extorsiones de policías municipales, y, pues, se van a sus lugares de origen y no hacen buenos comentarios sobre esto. Es algo que debe atender la autoridad local, y lo de la carretera, la Junta de Caminos; no puede estar en malas condiciones tan importante rúa.

Otro detalle: Peñasco aporta recursos del impuesto que recaba, pero no se está devolviendo, en promoción, a la OCV. Para que tome nota mi estimado Roberto Gradillas, hay que volver a Peñasco, donde está la planta solar más importante de Latinoamérica, por cierto, que una vez que esté lo de la línea de transmisión, generará energía limpia y recursos.

Por cierto, un grupo empresarial local, la familia Bours, le sigue apostando a este centro vacacional. Están por terminar otra torre; están en proceso otras. Eso es una buena señal, tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.

Seguramente el secretario Gradillas y el gobernador, Alfonso Durazo, tomarán nota de esto. Hay que apuntalar Peñasco, y dar tranquilidad al ciudadano, al turista y a los inversionistas.

Gusano barrenador

De no creerse el ver un reportaje de Chiapas, de una inversión de 100 millones de dólares, durante la administración de AMLO, de una planta para producir insectos benéficos, para atacar plagas como el gusano barrenador, que se quedó como “elefante blanco” y hoy lo usa la Guardia Nacional como base.

Otra: el mismo AMLO, dizque para bajar la inflación, le quitó presupuesto a SENASICA, y abrió la importación sin revisión, para que entrara al país ganado, puerco, aves, de todo, pues… Y hoy el país, los rancheros mexicanos, están pagando las consecuencias.

Por segunda vez vuelven a cerrar la frontera, decisión que tomó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. No para atacar a México, como señaló, sino para proteger a ciudadanos y productores de su país, y tiene toda la razón y derecho.

Y más preocupante, la reacción del titular de SADER, Julio Berdegué, de echarle la culpa a EUA del problema. Qué torpeza y falta de diplomacia. Primero, restringen la entrada de aviones para dispersar millones de insectos benéficos, y sale con esto, exigiendo una planta de insectos, y, pues, resulta que se construyó una, con un costo de 100 millones de USD que se quedó… ¡tirada! Qué bien informado está este funcionario venido de la IP; ha sido un fracaso al frente del sector…

Y, pues, por lo pronto, a pesar de la sanidad que tiene Sonora desde hace años, cerrada su frontera, al igual que Chihuahua, Coahuila, toda la frontera, supuestamente por 15 días, pero vayan ustedes a saber.

La secretaria de Agricultura y Ganadería, Célida López, en entrevista con Soledad Durazo, dejó entrever que quizás se vaya más tiempo. Es una decisión unilateral de EU, de la secretaria Rollins, que está en todo su derecho de proteger a su país, algo que no se hace aquí.

No se está “sellando” la frontera sur. Ahí están los videos, cómo meten ganado de contrabando en camiones escolares, que les quitan asientos, en lanchas… Un negocio donde está metida la delincuencia en colusión con funcionarios corruptos. Un negocio anual de más de 300 millones de dólares anuales.

Y mientras no corten la cabeza de la serpiente en este “huachicoleo” ganadero, como otros, seguirá latente, siempre, el cierre de frontera. Mientras, 11.5 millones de dólares, las pérdidas diarias de rancheros mexicanos. Sonora incluida, los de Chihuahua y Coahuila, ya tronaron contra Berdegué, piden su renuncia.

Hace un par de semanas, en la Mesa Cancún, donde confluyen columnistas, el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, señaló —sobre el primer cierre que hubo el año pasado— que si hubiera durado un mes más… colapsa el sector ganadero en Sonora… ¿Y ahora?

Hoy, ante este cierre, veremos cuánto dura. Dicen que 15 días… lo dudo. Y lamentable lo dicho por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard: que son solo 15 días, y que no afectará, que se van a reponer… Les digo… y es el encargado de la Economía.

Y, pues, si esto dura más de 15 días, pues a malbaratar el ganado en el mercado nacional. Y tan bien que estaba el precio, la libra, alrededor de 1,500 dólares por becerro. El que aguante, pues a esperar, con costos adicionales que implica; el que no, pues hasta la mitad para abajo se le irá en el mercado nacional.

Así las cosas: el costo de la inacción del gobierno federal, la corrupción en la frontera sur, y una planta de insectos de 100 millones de dólares que no se usó y hoy es una base de la GN… misma que no frena el contrabando… qué contrasentido.

Para dar una idea del golpe a la economía de rancheros: el valor de las exportaciones ha caído un 50 %. El primer trimestre de 2024, el valor de exportación fue de 341 millones de dólares; el primer trimestre de este año, 162.8 millones. Y, pues, ya con otro cierre de frontera… qué panorama. Y son cifras de Banxico, no grilla.

Trigo cristalino

Un buen encuentro en Casa de Gobierno, de productores del sur, encabezados por el dirigente de AOASS, Luis Antonio Cruz, en compañía de otros productores y cabezas de sectores, para ver el asunto del precio al cereal, que, como se sabe, no se sembró lo esperado por falta de lluvias, y no se producirán el millón anual que produce solo el Valle del Yaqui.

En el encuentro, el gobernador, Alfonso Durazo, y un representante de la industria molinera, y, pues, se llegó al acuerdo que la industria iba a poner una parte: 20 ó 30 dólares por tonelada, y el gobierno del estado, 10 dólares, para llegar a un precio de 310 dólares por tonelada.

Quizás no sea lo esperado por los productores, pero, ante la situación que hay, pues creo se llegó a un acuerdo. Y quiero hacer hincapié en que la ley, el artículo 134 de Desarrollo Rural, señala que es el Gobierno Federal el que debe de aportar la diferencia cuando hay una caída de precios, lo que marca la Bolsa de Chicago.

No es el gobierno del estado, por lo que tengo que reconocer el esfuerzo del gobierno del estado, del gobernador Durazo, de poner 10 dólares por tonelada, cuando debe ser el Gobierno Federal, la SADER, Julio Berdegué. Pero así las cosas.

Malecón

No llega a dos meses la construcción del malecón de Huatabampo, que fue un éxito en Semana Santa, quedó muy bien por las fotos y video que vi, muy visitado el lugar, pero ya presenta daños estructurales. Circularon fotos, video, un reportaje de trabajadores tapando ¡baches! Y eso que no ha llovido y no se ha dado una marejada.

Esto no creo que tenga nada contento al gobernador Durazo, ni mucho menos a la jefa de Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, encargada de dar seguimiento a las obras impulsadas por el gobernador. Esto, aparte de la fianza de la obra, amerita una inspección por parte de SIDUR. Esto no es cuestión de estar “parchando”, sino de una revisión de la calidad de la obra, porque, repito, si están saliendo fallas y no ha llovido, pues ya sabrán si llegan y hay oleaje.

Loma de Guamúchil

Pues estalló la violencia otra vez en Loma de Guamúchil. Gente armada entró y quisieron levantar a integrantes de la etnia; la “libró” César Cota, aunque salió golpeado, pero nos da una idea de la problemática que hay. Aparte de esto, hay división en los pueblos… el cuento de nunca acabar.

Aparte de esto, pues ahí están fotos, video, de cómo se está deteriorando la obra del acueducto, los canales por donde llegaría agua de la presa “Oviachic”, ya a punto de quedar seca el próximo verano, junto al “Novillo”, si no llueve. Obregón, Hermosillo y la etnia dependerán de pozos.

La loza y cemento de los canales se está cayendo, y quedará en pura tierra, de un distrito 018 del Plan de Justicia que solo existe… en papel.

Las VISAS… y la lista

Vaya polémica lo de las VISAS norteamericanas, que inició con algo inédito: se la revocaron a una gobernadora en funciones, Marina del Pilar, de BC, entidad limítrofe con California, el estado más rico de EUA, con el que hoy esta entidad mexicana tiene nulo contacto con el gobernador Gavin Newsom, más que con representantes.

La gobernadora ha minimizado este hecho, argumentos endebles, pero el hecho es que ya no podrá visitar, de por vida, EU. Ni su casita en San Diego, ni sus cuentas —que fueron canceladas o le devolvieron el dinero— y su esposo y cuñado son objeto de investigaciones.

Obviamente, algunos —pero no muchos— salieron en defensa de la gobernadora morenista. Pero el que se voló la barda fue Ricardo Monreal, coordinador de diputados, abogado, exgobernador; salió a decir que fue un acto inconstitucional, que viola el Estado de derecho y otras barbaridades que dijo.

Señor Monreal: el gobierno de EU da y quita VISAS; es una decisión de ellos, en base a información de sus agencias. Y si se la quitaron a la gobernadora, a Torres, a su marido, a su cuñado, fue por algo. Y Monreal sale con esto…

Y ojo: el prestigioso periodista Tim Golden, y premiado con varios galardones por su trayectoria, publicó una columna donde señala que efectivamente hay una lista de funcionarios, exfuncionarios, quizás hasta empresarios.

Todo depende de lo que tenga el Departamento de Justicia y otras agencias; que les van a revocar las VISAS… o esperarán a que crucen… para “atorarlos”. El calambre está muy bueno; dos que tres, como diría el inolvidable ‘Kaly’ Rodríguez, la van a pensar.

Y esto toma relieve ante el cruce al otro lado de toda la familia de Ovidio Guzmán —17 en total— quienes fueron recibidos por autoridades de EU, y ya deben estar bajo protección de algún programa.

Es obvio que Guzmán negoció, y como se dice aquí, está soltando toda la “sopa”, lo que seguramente meterá presión a otro detenido, Zambada. Y aquí en México… y obviamente la solicitud de que den información no se dará. No hay confianza. EU sabrá cómo manejar esto y a su debido momento.

Lo que sí es un hecho: DEA, FBI, Departamento del Tesoro, de Justicia y la Casa Blanca ya deben tener bastante información. El 9 de julio, la audiencia de Guzmán ante la Corte, y lo que se diga ahí será público… ya sabrán.

Alianzas

PRI y PAN perfilan alianza en Nuevo León para recuperar la gubernatura de tan importante entidad, que desafortunadamente cayó en manos de un irresponsable, de MC, Samuel García, cuyo mandato ha sido un desastre, y el poderoso grupo “Chipinque” está harto.

Muy probable el candidato sea Adrián de la Garza, un buen perfil, actual alcalde de Monterrey, una entidad donde Morena ganó una senaduría por mayoría. Ojo con esto.

Mientras, aquí en Sonora, el PRI y PAN no pasan por buen momento, no se ven perfiles competitivos, mientras en la otra esquina sobran, sobre todo miembros del staff 'Durazo Boys'.

De mucha lectura, la reunión del alcalde Antonio Astiazarán con el Partido Sonorense. Es la única opción que hay para la gubernatura, pero “Toño” necesita un frente amplio para enfrentar a la aplanadora de Morena y aliados.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, acaba de señalar que van por recuperar la capital. Toño está haciendo un excelente papel, pero hay un problema: no hay perfil para sucederlo y que sea competitivo dentro del PRI y PAN… ¿O sí?

Fuente: Tribuna