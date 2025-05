Contradicciones y coincidencias… Desbocadas

Comparta este artículo

Hay demasiadas contradicciones en todos los eventos que están sucediendo en diferentes países; la mayoría de ellos son esos que se autodenominan primer mundo o países "desarrollados", que en realidad están demostrando que solo se mostraban como muy "poderosos", cuando la realidad está demostrando que son en realidad sumamente frágiles. Llama mi atención el cúmulo de coincidencias que han estado surgiendo, sobre todo desde el año 2018. Como nací en México y he vivido toda mi existencia en México, obviamente tomo como referencia este país y desde mi cosmovisión mexicana es lo que influye en mi análisis del entorno de mi país, como el ambiente geopolítico.

Como dije al inicio de este escrito, hay demasiadas contradicciones en todo lo que nos rodea e igual número de "extrañas" coincidencias (Y si tienes tiempo leyéndome, sabes que no existen para mí las coincidencias). En 2018 en México se cambia la línea de tiempo de este país con la elección de Andrés Manuel López Obrador. (Ojo: Para aquellos que aún pelean por cuestiones de chairos o fifís, yo no entro en tomar postura de un lado u otro, sino que tomo en cuenta datos, cifras, estadísticas, etc. No emociones o conveniencias personales).

Si revisamos lo que sucedió desde el momento en que este señor tomó el mando del país, curiosamente o "casualmente", conforme iba avanzando en controlar los aspectos económicos, fiscales, saneamiento de empresas estatales de injerencias empresariales y gubernamentales extranjeras, la economía empezó a reaccionar positivamente como no se había visto nunca, por lo menos desde que llegué a este mundo. Pero eso no es lo que me ocupa en esta reflexión, sino que "coincidentemente", al mismo tiempo que México subía en su economía, Europa principalmente y Estados Unidos en menor medida, empezaban a declinar sus economías de manera sincronizada, con respecto a la economía del país azteca. Hasta llegué a preguntarme si México era, en un alto porcentaje, el que mantenía boyantes las economías de esos países del "primer mundo".

En apenas seis efímeros años, el mundo de los países potencias hegemónicas se volteó. En seis años se volteó el mundo patas arriba y desde entonces no hemos visto más que películas de acción, terror, invasión, enfermedad, escándalos políticos, religiosos, de Hollywood, de la industria de la música, en la medicina y las farmacéuticas, en accidentes aéreos, "ataques terroristas" en las hegemonías, luces y aparatos desconocidos en los cielos en diferentes partes del mundo, crímenes de lesa humanidad, etcétera, en cantidades nunca antes vistas.

Y ahora, en los días previos a este momento en que escribo estas líneas, 19 de mayo de 2025, empiezan los "accidentes" en barcos, es decir, ahora andan colisionando cruceros de pasajeros y, más recientemente, el barco escuela de la armada de México tuvo un muy extraño "accidente" en Nueva York. Suceso que está enmarcado en un ambiente de diplomacia muy tensa entre Estados Unidos y México porque este último no quiere aceptar la "ayuda desinteresada" del primero.

Entonces, contradictoriamente a la tradición de las hegemonías de ser siempre las que estaban siempre muy bien en sus economías, ahora se han hundido como piedras en el mar y, coincidentemente, guerras y tragedias surgen por doquier, particularmente en aquellos países que dejaron de hincarse ante sus "majestades serenísimas". Y como toda teoría de conspiración que nace de dudas razonables, aquí les comparto esta otra teoría de conspiración loca y negacionista desquiciada.

Es que ya raya en lo ridículo la cantidad de sucesos trágicos y peliculescos en el mundo. Primero cada 3 meses, luego llegamos a un suceso pasmoso por mes y últimamente semanal o incluso diario. Nótese que estadísticamente, nunca antes del 2020, se había dado tanta tragedia de accidentes, enfermedades y fenómenos “naturales” como tormentas instantáneas y poderosas o tsunamis y terremotos tan frecuentes. Aquí hay gato encerrado.

Por otro lado, las decepciones de personajes del espectáculo están a la orden del día e incluso algunas andan regresando de la muerte, como la cantante Jenni Rivera, ya que anda circulando un video que supuestamente comprueba que está viva y que su muerte fue fingida. Este se ha… O lo han convertido en un mundo de locos, donde las más fantásticas películas de Hollywood se quedan cortas y la realidad está superando a la ficción.

Mientras en Estados Unidos su presidente, Donald Trump, parece querer convertirse en todo un Mussolini pinochetista inspirado por Franco, pasándose por el arco del triunfo las leyes y hasta debe tener la Constitución de Estados Unidos en su baño con excusado de oro, y no para leerla… Espero se entienda. Son tiempos extraños que, a mi parecer, también son apasionantes, donde las contradicciones y las coincidencias… Se desbocaron.

