Rollins, cierra o abre... chavero... se vende casa... otro sin visa

Este próximo martes 27 de mayo se vence el plazo de 15 días impuesto por autoridades de EU, de cierre a exportaciones de ganado, ante el repunte del gusano barrenador en el sur de México, y que afecta a Sonora, a pesar del alto grado de sanidad que siempre se ha tenido.

Son miles de cabezas las que se han dejado de exportar, millones de dólares que han dejado de percibir rancheros sonorenses, con un buen precio por libra. ¿Qué decisión tomará la secretaria Rollins? El martes se sabrá.

El detalle es que hay 1,500 cabezas de ganado afectadas en el sur, otras 2 personas, hasta perros, y apenas esta semana el titular de SADER, Julio Berdegué, informó que se enviaron elementos de la Guardia Nacional para “sellar” la frontera sur, ante el contrabando de ganado, el culpable de este problema. Colusión de la delincuencia con autoridades, un negocio, como dije, de entre 350 a 400 millones de pesos anuales: el “huachicol” ganadero.

A esto habría que agregar la quita de presupuesto a SENASICA y la mala decisión de AMLO, para bajar la inflación, de abrir la frontera para importación, y que hoy han debido cerrar, ante el brote de gripe aviar en Brasil.

En fin, veremos qué decide la señora Rollins. Creo que se va a ampliar el plazo de cierre, quisiera equivocarme, ojalá, y si se da, sería un golpe brutal. De hecho, lo advirtió Juan Ochoa en el cierre del año pasado: un mes más que hubiera seguido, colapsa la ganadería sonorense. ¿Y ahora? ¿Qué pasará si se toma la decisión de EUA de continuar el cierre? No van a aguantar, y no pocos ganaderos. Sería un golpe mortal para un sector y estandarte de Sonora, pero la inacción y corrupción tienen sus consecuencias.

Están en su derecho, lo dijo Rollins, para proteger a sus productores y ciudadanos. Tampoco es culpa de Sonora o Chihuahua, sino de la maldita corrupción, ese cáncer que invade todo tipo de esferas en México. Y, por cierto, sería una mala decisión de ganaderos del norte bloquear las garitas de “Mariposa” y “DeConcini”; los ciudadanos no tienen la culpa de esto, y EUA vería muy mal esto.

Quien no quitó el dedo del renglón desde que inició el problema fue el senador Manlio Fabio Beltrones. Muy proactivo anduvo en este tema, reconocido por el director de comercialización de la UGRS, Jesús Ancheta. Celebró el legislador sonorense el envío de elementos de la GN para sellar la frontera sur. Ahora solo falta esperar la decisión que tome la secretaria Rollins este próximo martes.

CHAVERO

Ya fue detenido, bien, el que fuera director del Sistema Penitenciario en Sonora, Gerardo Chavero, por el asunto de la fuga de un reo de alta peligrosidad, que de entrada causó la baja del ex secretario de Seguridad, Víctor Enríquez, aunque se dice que ya había presentado su renuncia con anterioridad, y hay custodios detenidos.

El prófugo debería haber sido trasladado al Altiplano, o al CEFERESO federal de la carretera a la Costa, y lo enviaron al local, frente a la Unión Ganadera, donde hizo lo que quiso los 40 días que estuvo ahí, y finalmente salió como Pedro por su casa, sin ningún problema. ¿Por qué? Producto de la maldita corrupción.

Recordaré el caso de Paula Josette, la mujer que entró violando protocolos para una visita conyugal, y salió… ¡muerta! Y esa es la historia de los CERESOS locales: corrupción, al igual que en los juzgados.

Mi fuente de seguridad me informó que se pagaron muchos millones en la fuga de este peligroso reo. Ya veremos qué pasa con Chavero, y, como dice el argot, si suelta la “sopa” de qué fue lo que pasó.

Y este caso molestó mucho entre elementos de AMIC y PESP, porque este delincuente mató u ordenó matar compañeros policías. En fin, detenido un exfuncionario que parece será la clave para llegar al fondo de este asunto, que no ayudó en la coyuntura que hay sobre este tema con EUA: lo tenían en la lista, y aquí se les fue. Ya veremos qué pasa.

SEGURIDAD…

OTRO COLATERAL

Otra semana difícil en materia de seguridad, donde lamentablemente un ciudadano de Caborca, al salir de su trabajo, perdió la vida en una persecución y ataque contra delincuentes. En Obregón, no cede la violencia: en abril fueron 42, este mes en camino a 30.

Y para acabarla de amolar, un policía en activo, delincuente, fue capturado. El crimen uniformado. Siguen desactivando cámaras del crimen, etc. En lo personal, insisto: hay que probar Mando Único, pero es decisión de la Mesa de Seguridad.

En lo del triple asesinato en Pitiquito, pues fue un ajuste entre bandas que se pelean plazas, en donde uno de los abatidos, con ficha de búsqueda, resultó ser quien asesinó al marino estadounidense Nicholas Douglas Quets, quien venía de vacaciones a Sonora.

En Hermosillo, un agente de la AMIC, Julio Contreras, junto con otros compañeros, en cumplimiento de una orden de cateo, fueron recibidos a balazos, y desafortunadamente cayó abatido.

Ignoro los procedimientos y protocolos para este tipo de acciones. Solo la autoridad lo sabe. Solo lamentable, pues, que en cumplimiento de su deber, un policía muera.

¡SE VENDE!

Pues la quita de VISA, creo de por vida, para la gobernadora de BC, Marina del Pilar, ya tuvo consecuencias. Aparte de amparos de gente cercana a su marido, Carlos Torres —a quien primero le quitaron la VISA también—, es investigado. Pues la señora ya puso en venta su “casita” de San Diego.

Está valuada en 4 millones 475 mil USD, y consta de 5 habitaciones, 4.5 baños, y está ubicada en el 7910 Nathanaiel Ct., San Diego, California. Y la pregunta obligada: ¿de dónde las mulas, Pedro?

No cabe duda, qué redituable es la política. Los inmuebles que tiene la clase política en entidades de EUA son solo una señal de la podredumbre que hay. ¡Ah!, pero la señora, con la frente en alto, tranquila, arropada por el gobierno y partido en el poder. Y así todo, no tiene distingo de colores.

OTRO SIN VISA

Otra vez, y por segunda vez, por algo será, le quitan su VISA al cantante Julión Álvarez, quien, como Marina del Pilar, subió un video con cara de “yo no fui” y no sabe qué pasó.

El fin de semana se presentaría en el Estadio ATT, de los Dallas Cowboys, con boletaje totalmente vendido. Así se ve el video del estadio y escenario, todo montado… ¡y adiós! Y ahora a devolver las entradas. Y el señor Álvarez, quien al igual que el grupo que puso la figura de un líder criminal en el escenario, a quienes se las quitaron, se quedarán sin ingresos en dólares, del mercado hispano en EUA.

¿Qué cantante sigue? ¿Qué político sigue? Está muy bueno el calambre. Sigue metiendo goles el gobierno de Trump, y el gobierno mexicano no da una.

IMPUESTO DE 3.5…

¡Y LO CELEBRAN!

Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un impuesto de 3.5 % a las remesas que mandan a México familiares que viven y trabajan en EUA, que era de 0. El año pasado, para darse una idea, el envío fue, números cerrados, 64 mil millones de USD. Pasa al Senado la minuta para su aprobación final. Ambas cámaras las controla el republicano Trump.

Aquí el detalle es que el embajador Esteban Moctezuma y el gobierno ¡lo celebran! O sea, metieron 3.5 goles o carreras, en lugar de 5, hablando en términos deportivos, contra cero, y es un triunfo.

Y todavía peor, lo celebraron legisladores que fueron a Washington la última semana a dizque cabildear, y no con republicanos… con ¡demócratas! Entre ellos la controvertida senadora Andrea Chávez, Ignacio Mier, Alejandro Murat, Amalia García, entre otros… Les digo, no dan una. Aranceles, y ahí viene la revisión adelantada del T-MEC.

Y ahí viene el secretario de Estado, Marco Rubio, en unas semanas. Ya lo anunció, al tocar el tema de las dos personas ejecutadas muy cercanas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. De lo que no hay que especular, pero el mensaje ahí quedó. Algo está pasando.

LOS MAYOS

El Club de Beisbol Mayos de Navojoa finalmente confirmó lo que era un rumor: se van de la plaza y decidieron irse a Tucson, Arizona, donde hay una buena cantidad de hispanos. Sin lugar a dudas, una interesante apuesta del empresario Víctor Cuevas.

Y para pronto aparecieron los memes. Uno que me causó risa: “No íbamos aquí, menos a Tucson”, y es cierto. La verdad, una baja sensible de aficionados los últimos años. Esto es un negocio: no se puede estar perdiendo dinero.

¿Causas? Primeramente, un deteriorado Estadio Manuel Echeverría, ya con una pésima infraestructura, años sin meterle un cinco. El gobernador, Alfonso Durazo, acaba de anunciar un proyecto ejecutivo para remodelarlo. Qué bueno, pero por lo pronto el equipo se va. Y si les va bien en Tucson, difícil que vuelvan.

Esto nos hace recordar Guasave: también se quedaron sin equipo, y eso que remodelaron el estadio. Pero pues la situación económica también, en el Mayo sin siembra, afectado el sector primario, pues las gradas, peor, estarían más vacías. Y Cuevas dijo: mejor le busco por otro lado. La cruda realidad. Y a ver qué pasa la próxima temporada con los Yaquis de Obregón, quienes también en los últimos años ha bajado la afluencia.

La falta de campeonatos, y al igual que en el Mayo, la falta de circulante. Miles de millones de pesos que dejarán de circular en la economía: no hay agua, y se dejaron de sembrar miles de hectáreas. Rota la cadena de valor.

Hace muchos años, en Guaymas, se quedaron sin sus “Ostioneros”, un estadio donde Vicente “Huevo” Romo tiró un juego perfecto, habiendo en el parque un poco más de ¡30! aficionados. Hoy, lamentablemente, otro equipo sonorense se va. Pero así son las cosas: esto es un negocio, y si no da, cierro o me voy a otro lugar.

Y lo que son las cosas: en Obregón y Hermosillo, el “TOG” y el “Héctor Espino” remodelados, casi sin uso, que serían Escuelas de Beisbol, un capricho de AMLO que costó muchos millones de pesos. Y ahí están como un par de “elefantes blancos”. Esto es lamentable también.

Por cierto, el gobernador Alfonso Durazo anunció, en una buena noticia, la Serie del Caribe en Hermosillo para el 2027, que seguramente será un éxito. Es buen negocio en la capital: hay buen equipo, aficionados, con todo y lo lejos que está el estadio. Y hay la infraestructura hotelera y de servicios para recibir a los aficionados de los países que vendrán.

¿CENSURA?

Mucha solidaridad es la que han recibido los periodistas Héctor de Mauleón, su medio en el que escribe, al igual que Ramón Alberto Garza, de Código Magenta, quienes no han soltado el tema del “huachicol” que incluso obligó al gobierno a decomisar un buque en Tampico con millones de litros.

Una candidata a magistrada, Tania Contreras, en Tamaulipas, con una celeridad que no tiene un ciudadano —pero seguramente auspiciada por el gobernador Américo Villarreal, el centro de la investigación, y a quien los mencionados periodistas, con argumentos sólidos, no le quitan el guante—, interpuso queja ante juez, y este obliga a De Mauleón y al periódico a que bajen columnas. Y va por Ramón Alberto Garza. Obviamente estos se defenderán.

Resulta que un familiar de Contreras está involucrado en el “huachicol” y ya está documentado que Sergio Carmona, el “empresario” huachicolero asesinado en Nuevo León, fue quien financió la campaña de Villarreal y Rocha Moya en Sinaloa.

Este, a sabiendas de que lo iban a matar, entregó un teléfono a su hermano, a quien le dijo: “Soy un cabo suelto. Sé demasiado. Cuando esto suceda, te vas a EU, entregas el teléfono y te acoges a un programa de protección”. Y fue lo que pasó.

La esposa de Carmona controla la mitad del gabinete de Villarreal. Recientemente fue objeto de un ataque; no estaba en el lugar, sino sus escoltas, para dar cuenta de cómo andan las cosas y con lo que tiene que lidiar Omar García Harfuch.

Y ahí están los conversatorios sobre la nueva ley de comunicaciones. A ver cómo le va al espectro de radio, TV, incluso medios impresos. Las señales de lo de Mauleón y Ramón Alberto Garza ahí están. ¿Censura? ¿Libertad de crítica y expresión? ¿O ahora todo será violencia de género? Ojo con esto.

VOTAR O NO

Esta semana, en Mesa de Cancún, estuvieron dos candidatos a magistrados: Iván Guereña y Eduardo Sánchez. Nos causaron buena impresión, trabajan en el poder judicial, se ven preparados, los conocimos. ¿Pero la población? ¿Estará interesada? Ese es el gran reto para el gobierno.

Y luego enterarse de los “acordeones”, como la operación que está haciendo el gobernador Samuel García, de MC, a favor de ¡Morena! y concretamente Lennia Batres y Jazmín Esquivel. De no creerse. Obviamente busca inmunidad en su salida, al igual que exgobernadores del PRI.

En lo personal, no sé por quién me toca, pero iré, por ejercicio periodístico, porque no quiero que otro decida por mí. No estoy de acuerdo con esto. Sé que hay “dados cargados”, aunado a que los resultados los darán días después. Ellos van a contar, decidirán quién ganará. Los órganos electorales no son autónomos. Es la realidad.

BUENAS NOTICIAS

Lo bueno de la semana: un total éxito EXPOGAN y Fiestas del Pitic. Bien por Juan Ochoa y el alcalde Antonio Astiazarán. El gobernador Alfonso Durazo arrancó con entrega de uniformes escolares, inauguró electrolínera pública —creo la primera en el país— y este lunes entrega un remodelado Mercado Municipal. Ya lo vi: muy bien por locatarios y clientes. Y como dijo el mandatario, listo para otros 100 años.

Correo: arturoballesteros@hoitmail.com X: @ABN58

Fuente: Tribuna