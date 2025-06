No importa nada… Dentro, somos paz

Comparta este artículo

¿Te sientes confundido o confundida por lo que nos dicen que estamos viviendo? Es normal. La locura, aparentemente, está invadiendo al mundo. Los líderes políticos sensatos y racionales fueron cambiados por payasos que juegan a gobernar. De pronto nos cambiaron la razón y resulta que lo bueno se convirtió en lo malo y lo malo, ahora es lo correcto. Definitivamente, el mundo se convirtió en una casa de espejos donde nada de lo que vemos se muestra como realmente es.

Personajes que admiramos están resultando ser seres despreciables y repugnantes. Doctores que no buscan curar, medicinas que no alivian, policías criminales, alimentos que enferman, expertos ignorantes que solo actúan como si supieran, verdades que mienten e informaciones que nos extravían, guerras por la paz, genocidios que son “defensa”, educación que es adoctrinamiento… Podría seguir enumerando las cosas extrañas que están sucediendo en el mundo y que hay quienes piensan que no vamos a notar que “algo no anda bien en el mundo”.

No te equivocas, no perdiste la razón. No necesitas escudarte en lo que la mayoría crea, porque la mayoría piense que algo es lo correcto, esto quiera decir que la mayoría tiene razón. Y no te preocupes, darte cuenta de que algo no anda bien en el mundo no te convierte en loco, tal vez solo eres conspiranoico, de closet… Bueno, ese término fue inventado por la CIA en su época dorada, para menospreciar a aquellos que usan su razonamiento para atar cabos a partir de dudas razonables o situaciones que no tienen fundamento lógico de acuerdo a las historias que inventan “los expertos” oficiales.

Pero las incongruencias no solo están en la política o las religiones, también están en lo que dicen que es la espiritualidad… ¿Qué no es espiritualidad la religión? Es que me refiero a la espiritualidad de la que hablan el new age o el yoga, esa que otra vez se puso de moda. La que habla de registros akáshicos, reencarnaciones o vidas pasadas, ese tema que llama fuente creadora al que muchos llaman Dios. Y dentro de esa misma “espiritualidad” nadie se pone de acuerdo y unos te hablan de karma, mientras otros dicen que el karma no existe. Que debes buscar dentro de ti y conocerte y no fuera de ti, porque lo que sucede afuera solo es distracción. Que el alma es lo que ancla el espíritu al cuerpo; por lo tanto, no son sinónimos… Claro que estás en la confusión absoluta, digo, contestando la pregunta con la que doy inicio a mi reflexión. No importa qué tema selecciones, todo parece haber perdido coherencia.

Bueno, pues déjame te digo que en toda esa revoltura que sucede afuera de ti, que dicen que es distracción; y en toda esa revoltura que sientes dentro de ti, que te dicen que lo que hay dentro de ti es lo que debes conocer, porque es ahí donde puedes encontrar el sentido, la cordura y la verdad… Aunque suene tonto y contradictorio, es cierto. ¡Suena más loco todavía! Sí lo sé. Pero es cierto. En todo lo que te rodea hay engaño en mayor medida y verdad en menor medida y esto es lógico, porque como la verdad pesa más que el engaño, debe existir mucho más engaño para solo tapar una verdad. La verdad es simple, solo es. El engaño es complejo, simbólico, abstracto, complejo, elegante, místico, enorme y laberíntico.

Por eso el discurso político es rebuscado y largo, también por eso “los caminos de Dios son insondables”, y solo los “expertos” tienen las respuestas que todos nosotros no entendemos. También por eso, “debemos ser temerosos de Dios”, etcétera.

Por otro lado, aunque la verdad sea simple, la verdad es fuerte, impactante, directa, sin recovecos, pero dura… Tan es así que en México tenemos un dicho: “La verdad no ofende, pero incomoda”.

Y sí, es cierto, la verdad siempre ha estado dentro de ti, pero ni tus padres, ni en la escuela, ni en el templo, ni el gobierno te han enseñado ni te enseñarán a aprender a buscar dentro de ti, a conocerte y descubrirte. La vida es la que se encarga de eso y cuando no somos buenos alumnos, aumenta la intensidad de las lecciones y es cuando viene y te golpea a la cara.

Guarda silencio en tu mente, ¡Cállala! Pon atención a tu intuición, es decir, pon atención a lo que sientes en la centésima de segundo al entrar o llegar a algún lugar, conocer a una persona, ya sea en forma presencial o remota (audio o video); observa las sincronicidades o lo que la mayoría llama “coincidencias”. El universo se comunica con todos nosotros, pero no con palabras, sino con sensaciones, emociones… Que son frecuencias que varían y se sienten diferentes… Eso, emociones y sensaciones. También con situaciones, si no debes de salir de la ciudad ese día, tu auto nuevo no enciende o tiene una llanta sin aire. O, por el contrario, todo se puso de la manera correcta para que lo realices.

Entonces, todo lo que está sucediendo en el mundo en todos los renglones de lo que llamamos vida está complicado, incierto, mal, revuelto, sin sentido, etc. Todo esto te hace sentir inseguro, temeroso, triste, depresivo, enojado, desesperado, etc. Todo eso es baja vibración, por lo tanto, es falso, es distractor de tu esencia, que es todo lo contrario. La estrategia es aprender a callar a la mente anexa (meditar), aprender a observar lo que sientes (tus emociones) y entender que no eres tus emociones, para que las puedas entender, expresar y luego controlar, que no te controlen a ti. Verlas cuando surgen, reconocerlas, sentirlas y dejarlas ir como el agua del río que llega y se va. Porque, así como el agua que no fluye, que se estanca, se pudre, igual es con las emociones; si te estancas en ellas, te enferman.

Para que todo lo que sucede en el mundo actualmente no te enferme de confusión y miedo, necesitamos entender que no somos lo que sucede a nuestro alrededor, allá afuera de nosotros. Entendamos que no importa lo que pase en todo el mundo… Somos paz.