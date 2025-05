Zedillo, Vargas y Malova, Rollins, Berdegué, Manlio, Ceci Flores

Comparta este artículo

Vaya que dolió el artículo que escribió el expresidente Ernesto Zedillo, en donde señala y cuestiona la pérdida de democracia, libertades, desaparición de organismos autónomos, la destrucción del poder judicial, y lo que más caló: el costo de las obras insignia de AMLO, de las que pide que sean auditadas por un despacho internacional.

¿En qué mintió Zedillo? En nada. Una refinería, Dos Bocas, no ha producido un solo litro; el sobrecosto asciende a miles de millones de dólares. El NAIM: se están pagando contratos por más de 300 mil millones por un aeropuerto que ¡no se hizo! El AIFA, otro capricho, el más costoso. Y un ecocidio: el Tren Maya, con más de 500 mil millones de pesos en inversión irrecuperable que casi nadie usa. Una línea aérea, Mexicana, que no levanta vuelo y consume millones de dólares.

En fin, el gobierno haciéndola de empresario, y siguen con esa política: dulces, frijoles, miel, estufas de leña, todo del Bienestar, y el déficit y el hoyo fiscal creciendo.

Y como era de esperarse, vino la respuesta del gobierno, de la misma presidenta Claudia Sheinbaum: la denostación personal hacia Zedillo, lo del Fobaproa, producto del error de diciembre del entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, y que nos salvó el presidente Bill Clinton.

De no haber salvado a empresas, el país hubiera quebrado. Obviamente, hubo abusos: empresarios sonorenses en esa época abusaron gracias al tráfico de influencias. También acusaron, sin sustento, supuestas ligas de Zedillo con el crimen. Obvio, en la mañanera sacaron la lista de empresas y empresarios que se beneficiaron de este programa, que repito: si no lo hacen, el país se hubiera hundido.

Al final del sexenio de Zedillo —quien llegó tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio— cerró con crecimiento económico y reconoció la derrota del PRI a manos del PAN y Vicente Fox. Luego llegaron Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto... Todos estos gobiernos hicieron un “cochinito”, un fondo de estabilización de más de 200 mil millones de pesos… que se esfumaron con AMLO, al igual que programas para sectores. Todo para programas clientelares del Bienestar, que hay que reconocer, perfeccionó, porque entregó el dinero directo a la gente.

En fin, dimes y diretes entre Zedillo y Sheinbaum, y que cada quien juzgue quién tiene la razón, como también hay que reconocer que ante lo desarticulado de la oposición, la narrativa la tiene el gobierno.

PEMEX, quebrado

La petrolera oficial informó que en el primer trimestre del año perdió 43 mil millones de pesos, o sea, 475 millones diarios, 20 millones cada hora. Para dar idea de cómo está, cada año se le tiene que asignar e inyectar recursos, cuando PEMEX debería aportar al desarrollo económico e infraestructura del país.

El secretario de Hacienda reconoció que es un grave problema, e instruyó a revertir esto. ¿Pero cómo? Si el huachicoleo, denunciado y castigado ya por el Departamento del Tesoro, congeló cuentas y detuvo a tres mexicanos… pero allá, no aquí, donde al parecer las “cabezas de la serpiente” están siendo protegidas. Aparte del crimen organizado, hay una coyuntura político-empresarial. Muchos millones de dólares de por medio.

Sonora y varias regiones del país, como Guanajuato (el peor), tienen más oleoductos picados. Grupos se pelean por esto. Por eso esa entidad es la de más crímenes diarios del país.

El oleoducto Guaymas-Obregón y Guaymas-Hermosillo no se usa. Los combustibles se distribuyen en pipas. ¿Por qué? Es increíble, inadmisible. La empresa que lo hace distribuye también en otras entidades con ganancias millonarias.

El huachicol está lesionando las finanzas del gobierno y de la hacienda pública. Es un dinero que debería recaudar el SAT, pero se lo lleva la delincuencia —organizada y de cuello blanco—. Obvio, todo esto no podría pasar si no hay protección desde las alturas. ¿Le va a entrar Omar García Harfuch? ¿Pablo Gómez de la UIF? El tiempo lo dirá, y si hay voluntad de que rueden las cabezas de la serpiente.

Malova y Vargas

A propósito de políticos y delincuencia, un conocido del sur de Obregón, donde tiene amigos y parientes, Gerardo Vargas Landeros, y quien fuera su secretario, hoy diputado, fueron desaforados por el Congreso de Sinaloa.

Vargas fungía como alcalde de Ahome (Los Mochis), y dizque por desvío de recursos para patrullas. Nada de eso: reportajes indican que tiene que ver con delincuencia organizada. Está en la lista roja del gobierno de EUA, al igual que el exgobernador Mario López “Malova”. Si intentan cruzar la frontera, los atoran.

Vargas, previo al desafuero, solicitó separación del cargo para enfrentar, con la “frente en alto” (la clásica), las acusaciones. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero es obvio que hubo presiones, y Rocha Moya, encantado, dio la venia para desviar la atención hacia su persona. A ver qué pasa.

Vaya agarrón

Entre la líder del colectivo de buscadoras, Cecilia Flores, y autoridades de la tribu Seri, a quienes acusa Flores de encubridores de criminales y de venta de drogas en Punta Chueca.

El gobernador Seri revira y la declara persona “no grata”, y que no podrá entrar. Ella responde que va a entrar sin su permiso y que quebrará puertas. Tengo que reconocer lo echada para adelante de Ceci Flores. No sé qué reacción habría por parte de los miembros de la tribu Seri si se atreven a hacerle un daño físico. Sería un escándalo nacional.

Cantante… muerto

Un músico cajemense, Ramón Eduardo Zárate, de 24 años, reportado como desaparecido hace unos días, fue encontrado por colectivos: muerto, semienterrado. Uno más a la lista de Cajeme y del país, en donde la autoridad niega la realidad. Ya ven a Alejandro Gertz, fiscal de la nación, que no reconoció que hubo un campo de exterminio en Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ante la ira de los colectivos. Hace unos días mataron a una líder junto a su hijo. Ya le habían matado a otro.

Lamento que la violencia no ceda en Obregón. El alcalde, Javier Lamarque, tiene otros datos y sigue gastando dinero público en encuestas, cuyas casas encuestadoras nadie conoce, y se pone en primer lugar en preferencias electorales para ser candidato a la gubernatura en 2027. Nada creíble, pero allá él.

Ley Mordaza

Finalmente terminó el periodo de sesiones, y fue bajada la Ley Mordaza a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero que vendrán cambios, hay que darlos por descontados.

Solo quieren hacer cinco “conversatorios”. ¿Eso se considera Parlamento Abierto? Obvio, tal ejercicio será al modo. Cómo quedará en septiembre, en el siguiente periodo, no lo sabemos.

El hecho es que intentan coartar la libertad de expresión, aunque lo quieran matizar, a través de esa nueva agencia que estará al frente de José Merino, como el gran censor. Es el proyecto, el plan.

Quieren controlar plataformas digitales, contenidos. Vendrán las presiones contra televisoras y radio, que están bajo régimen de “concesión”. Luego, medios impresos.

Total, es algo que pueden hacer: tienen la mayoría aplastante. No hay oposición. Está muy desarticulada. Hay ausencia de liderazgos empresariales. En fin, ya veremos. Ya tienen el Ejecutivo, Legislativo; el 1 de junio se quedan con el Judicial, y van por el “cuarto poder”… los medios de comunicación. Al tiempo.

Elección, 1 de junio

Vaya con las denuncias ante el INE por parte de organizaciones de abogados, por la infiltración de personas cuestionables, ligadas a la delincuencia y grupos religiosos como “La Luz del Mundo”, en Jalisco, cuyo dirigente, Naasón Joaquín, está encarcelado en California por delitos sexuales.

Así pues, en las boletas vendrán personajes de “chile, queso y manteca”. Creo que habrá buenos juzgadores, pero también la mayoría serán malos y sin experiencia. Y lo peor: varios ligados a la delincuencia organizada.

Aunado a esto, den por hecho que se quedarán con la SCJN. Los once serán aliados del gobierno. ¿Cómo tomará esto el inversionista nacional y extranjero? Ya veremos. Pero de que se politizará la justicia, denlo por hecho. Ya no será ciega.

Por lo pronto, 47 mil millones salieron fuera del país la semana pasada. Analistas nacionales y extranjeros ven con resquemor esta reforma al Poder Judicial y el hecho de que el gobierno la controle. El capital es golondrino, y si no hay confianza… Porque hasta ahora, el famoso “Plan México”, el anuncio de miles de millones de pesos en inversiones… pura saliva.

Rollins, Berdegué, Beltrones

A veces es increíble lo que se entera uno, y la torpeza de un gobierno. La secretaria de Agricultura y Ganadería de EUA, Brooke Rollins, posteó en su cuenta de X que, ante trabas del gobierno mexicano, cerrarían de nuevo la frontera a la exportación de ganado de México el último día del pasado mes de abril. De nuevo, pegándole muy duro a Sonora, uno de sus estandartes y pilares de la economía.

¿Por qué? Por trabas para que entraran aviones de EUA a dispersar insectos benéficos para atacar al gusano barrenador. O sea, están ayudando… y el gobierno frenando este apoyo.

Ante esta declaración, la torpe respuesta de Julio Berdegué: patriotera, “no a la subordinación”. De no creerse. Un productor millonario, empresario, dueño de una importante cadena de hoteles, con ese tipo de visión… no puede ser.

Ante esto, el senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, en su cuenta de X le pide una explicación al secretario, porque el posible cierre afectaría a más de 35 mil rancheros sonorenses, que aportan un 20 por ciento a la economía, y que fueron afectados en el cierre del año pasado, con más de 100 millones de dólares.

Le responde Berdegué que por qué no solicita información a SADER. Pues porque la información salió de la Secretaría del ramo de EUA, ante la inacción del gobierno mexicano.

Lo invita a su oficina. Beltrones le dice que sí, pero que tome en cuenta que es una cuestión institucional y no de redes sociales. El encuentro debe ser con la Comisión del Senado y el titular de la dependencia.

Total, se encienden alarmas, y a trabajar de inmediato con Washington. Se resuelve el problema y, ya “picados”, EUA dobla de nueva cuenta a México, y lo obliga a cumplir tratados de agua. Ahí se está enviando agua, y la zona norte en sequía extrema. ¿Qué no somos piñata de nadie? Vaya exhibida que les dio, y lección de cómo se deben manejar las cosas, del senador sonorense. Se hicieron virales sus comentarios, y el gobierno tuvo que reaccionar.

Pero el problema sigue latente si no paran el “huachicol de becerros” en Chiapas: ganado de dudosa calidad que viene de Sudamérica, de contrabando. Un negocio ilegal que reditúa entre 350 y 400 millones de USD anuales. Crimen y colusión de autoridades. Y le quitaron presupuesto a SENASICA. ¿Así cómo, pues?

Ochoa, UGRS

Reunión esta semana de un grupo de columnistas de la Mesa Cancún con el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, quien fue claro y contundente: de haber seguido un mes más el cierre de la frontera, se hubiera colapsado la ganadería en Sonora.

Ante esta situación, Ochoa señaló la necesidad de un Plan B: la creación de un parque industrial engordador en Sonora. El proyecto ya lo tiene SADER y está en conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que sí es un hecho es el alto estándar de sanidad en Sonora. El problema está en el sur. Si no “sellan” la frontera, repito, el problema estará ahí, latente.

Morena

Este domingo, reunión del Consejo de Morena, el cual preside el gobernador Alfonso Durazo. Uno de los temas es mostrar lealtad al proyecto de la presidenta. Algo que hay que reconocer: no lo han demostrado los coordinadores parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Está el caso de la campaña adelantada de la senadora Andrea Chávez, que quiere la candidatura al gobierno de Chihuahua. Está violando la ley. Incluso la presidenta no está de acuerdo. Le están moviendo puntos y comas a iniciativas presidenciales. Ahí está la del nepotismo: no se hizo ley su propuesta, pero habrá cambio en estatutos para frenar esto. Creo que no va a romper con el de Palenque, pero ya no tarda en dar el manotazo.

Previo a esto, reuniones del gobernador Durazo para dar seguimiento al Plan Hídrico. Ahí viene el verano. A ver qué pasa con las lluvias, que urgen. Sostuvo encuentro con integrantes del Grupo Kutsai, en temas de llegada de inversiones de semiconductores.

Se está haciendo fuerte inversión en pozos ante la problemática del agua, sobre todo en Hermosillo. Por Nácori Chico, por allá anduvo la jefa de Oficina, Paulina Ocaña, para dar seguimiento a la apertura de tres pozos ante la problemática en ese municipio.

En el sur, ante la sequía, falta de recursos —reconocido por el director del DDRY, Miguel Humberto Borbón— hay maleza en canales, falta de limpieza. Maquinaria e infraestructura hay, pero no hay recursos. No hubo siembra. Está rota la cadena. Así las cosas en el Yaqui, y peor en el Mayo.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @Abn58