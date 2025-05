El caos crece en mayo...

Comparta este artículo

El caos en el mundo al parecer brinca al siguiente nivel en vez de alcanzar el pico de la locura; el pico en la gráfica de la insensatez se eleva más y más en este mes de mayo. Ya que el presidente Donald Trump regresa a su retórica de anexar a Canadá como el estado número 51; lo dice en una entrevista a nivel nacional. Pero no dejó ahí la situación; también retoma el punto de apoderarse de Groenlandia y, a la pregunta de si va a utilizar la fuerza militar en ambos casos, responde que hay muy pocas probabilidades de que lo haga de esa manera, pero no la descarta. Y la cosa no paró ahí, porque la periodista que lo entrevistaba en vivo a nivel nacional le pregunta si va a respetar la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente le responde que tiene un equipo de abogados muy preparados analizando cómo sacarle la vuelta a la Constitución de su país, porque se está topando con muchos tribunales que le están amarrando las manos para "salvar a Estados Unidos".

¿Que no juró respetar y hacer respetar la constitución de su país en su toma de protesta como presidente?

En su red social Truth, expresó además que le gustaría ser papa en 1er lugar y en segundo lugar, ser presidente de Estados Unidos. Para la mayoría de los ciudadanos de este país y del resto del mundo, es un escándalo de proporciones bíblicas lo que el presidente Donald Trump ha revelado en dicha entrevista, porque se evidencia la posibilidad de que el gobierno del mencionado país está en vías de convertirse en una dictadura. Ya que, desde ahora, el derecho de libertad de expresión, que ya era muy cuestionada su existencia, está por desaparecer oficialmente en el país que lo presumía en todo el mundo.

También se abre la posibilidad de que se produzca una guerra civil en un país donde hay más armas que personas, las cuales en su mayoría están entrenadas en el uso de éstas. Un veterano de guerra está haciendo un llamado a los veteranos pensionados y sobre todo al personal en activo en las diferentes fuerzas militares estadounidenses, a recordar que ellos también juraron con su mano sobre la biblia respetar y hacer respetar la constitución. También les llamó a recordar que, si bien todos deben respetar y obedecer las órdenes del comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el presidente, la constitución les ordena desobedecer órdenes ilegales y que contradigan lo establecido en dicha constitución y que juraron defender a los ciudadanos e instituciones de su país de los enemigos extranjeros, así como de los que están dentro del propio Estados Unidos.

Esto es un llamado a desobedecer a Trump y atacar a la presidencia y a quienes estén aliados a la misma y, por ende, se acerca más la posibilidad de una guerra civil en esta potencia mundial.

Yo en múltiples columnas les he venido comentando sobre la caída del sistema mundial, de la caída del velo de los ojos, es decir, lo que comúnmente se le nombra como apocalipsis y de cómo vamos a ver con nuestros propios ojos la verdadera naturaleza de los líderes, monarquías, élites, religiones y la estructura misma de lo que llamamos sociedad en absolutamente toda su complejidad. Al parecer, el papel real de Donald Trump no es hacer a “América” grandiosa de nuevo, sino usar la demolición estructural de Estados Unidos como un ariete para provocar la caída de los demás subsistemas que componen “la civilización” occidental.

Donald Trump, entre otras cosas, trae el discurso de que va a acabar con el estado profundo, pero este es inmensamente poderoso económicamente hablando, por no decir que es lo más poderoso que existe en el planeta. Entonces, ¿cómo él y su aparente equipo de desquiciados van a poder poner de rodillas a los más grandes poderes sobre el planeta?

Pues haciendo lo que está haciendo. La élite mundial no tiene sus riquezas en bóvedas en sus mansiones u oficinas; la gran mayoría lo tiene invertido en el mercado de valores, en los fondos buitres como BlackRock, corporaciones y otros fondos de inversión, por lo que destruir la economía más grande del planeta haría que a la élite dueña del 99 por ciento de la riqueza mundial se le evapora en la mayoría de sus brutales fortunas. Y todos los sectores de poder del mundo se verían afectados, incluso todas las religiones. De un plumazo, Trump está borrando la riqueza y el poder del estado profundo, pero cuidado, Trump y el grupo al que pertenece no son necesariamente benefactores de los ciudadanos estadounidenses y se darán cuenta si su plan da los resultados que él y su grupo esperan. Porque por la “seguridad” de los gringos los meterá a un sistema sobrerregulado de corte tiránico o dictatorial.

El grupo de Trump se vende en teoría como el libertador de la humanidad y el otro grupo, el que desea mantener las cosas como están, lo muestra a él como un loco delirante y ellos se venden como la parte racional y correcta de este conflicto estructural de "La Matrix". En realidad, solo estamos presenciando la tercera guerra mundial de unos demonios, peleando contra otros demonios. Realmente, a cada bando no le importa nada el bienestar de la humanidad; eso es solo un discurso ya muy desgastado. Ojo, no son dos bandos, son varios bandos que están divididos en dos o tres grandes grupos y que son enemigos entre sí… Todos.

Conforme sus ataques en el ámbito económico, político, religioso y cultural continúen, van a empezar a sacar en sus medios de comunicación y redes sociales, sus respectivos trapitos muy sucios al sol… Por eso digo que presenciaremos de primera mano las revelaciones de sus verdaderas naturalezas y actos del pasado, del presente y cuáles eran sus planes futuros para nosotros. Les aseguro que no les va a gustar nada e incluso muchas personas entrarán en shock por la podredumbre que saldrá a la luz.

En México, curiosamente, se inició este proceso de revelación desde hace 6 años y medio, aunque en México se ha venido manejando con mayor delicadeza y precisión a pesar de las continuas trampas del tío Sam hacia nuestro país, que no puede tolerar que se le haya salido del huacal (que se le revelara).

Mientras al otro lado del mundo, en el Vaticano aún no se ponen de acuerdo con el tema de suceder al papa… Que según recuerdo, la profecía era que, cuando tomase el papado el papa negro, este sería el último papa y el fin de la iglesia católica como tal. Mucha gente cree que se refieren a un papa de raza negra, pero pocos saben que, al más alto dirigente de los jesuitas, se le llama papa negro y Bergoglio era el dirigente de los jesuitas cuando tomó el papado, es decir, él era el papa negro. Ya veremos qué pasa con el cónclave.

Por lo pronto, este mes de mayo se va a intensificar…