México ya no será el mismo: ¿justicia ciega, selectiva o política?

Comparta este artículo

No hay plazo que no se cumpla, y en algo sí inédito e histórico, este día los ciudadanos —quienes acudan a votar— elegirán un nuevo Poder Judicial: ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales. Esto ha generado mucha controversia, a favor y en contra. Lo que es un hecho es que México no será el mismo a partir de septiembre, cuando tomen posesión.

��Justicia ciega? ¿Selectiva? ¿Política? Solo el tiempo lo dirá.

En lo personal —reitero— acudiré como parte de un ejercicio periodístico para ver qué nombres aparecen en una boleta que es un “crucigrama” de colores, números y nombres que hay que cruzar, y que seguramente a muchos ciudadanos les llevará tiempo. Creo que será una elección con baja participación; la mayoría de quienes vayan serán acarreados por el partido en el gobierno, en cada estado, sin distinción de colores, con sus respectivas bases. Lo que sucede cuando hay una elección constitucional.

Acordeones

Se ha cuestionado mucho lo de los “acordeones”, que es antidemocrático: hay una inducción del voto. Por cierto, hasta esta semana el INE y el TEPJF señalaron que está mal y que tomarán medidas cautelares. ¿Y...? No va a pasar nada. No habrá castigo para nadie.

¿Por qué el acordeón? Por lo complejo de la boleta: nombre, número, colores. La verdad, al ciudadano ni le interesa, ni le entiende, ni conoce a los candidatos. En lo personal, en dos reuniones de la Mesa de Cancún conocimos a cinco candidatos, entre hombres y mujeres con trayectoria, que trabajan en el PJ.

Están conscientes de que no están en la famosa lista (el acordeón, pues), y confían en el juicio del ciudadano.

Y luego está eso de que no habrá representantes de nadie. Quién sabe si habrá observadores. Ellos van a contar los votos. Los resultados se darán a conocer entre siete y diez días después. ¿Cómo será esto? En fin, veremos, diremos. De acuerdo con los resultados y los juzgadores que “ganen”, se verá cómo pinta la justicia para el ciudadano que la requiera.

Y sobre todo: ¿habrá independencia judicial? ¿Serán autónomos? ¿Adiós al contrapeso? ¿Al derecho de amparo ante actos de autoridad? El tiempo lo dirá.

Repercusiones

Claro que hay repercusiones con esto de renovar el PJ por voto popular. Esto viene de meses atrás, y comenzó con la llegada de Donald Trump al poder en EU y la guerra comercial que ha desatado en el mundo, sobre todo con México, su vecino y principal socio comercial.

Los aranceles están afectando la economía de EU Ya ven en México: Banxico —el único organismo autónomo que quedará— pronostica ¡0.1% de crecimiento! O sea, prácticamente nada.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, esta semana, en reunión con altos directivos de BBVA, reconoció que están “pausadas” las inversiones en México. Cree que es por la política arancelaria de Trump. Él quiere el regreso de fábricas a EU para que den empleo allá. Fue promesa de campaña y obtuvo un voto masivo por ello. En eso está su objetivo.

Otro 25 %

Otro 25 % más de arancel al aluminio y al acero entrará en vigor el próximo miércoles. Otro duro golpe que resentirá México, especialmente la industria automotriz. Trump quiere que regresen a su país. Dura la presión para los CEO. Quizás dos o tres plantas se vayan de regreso; ya lo anunciaron.

Así pues, todo, por lo pronto, en “stand by”. El nearshoring, la famosa relocalización de empresas, hasta nuevo aviso. Dependerá del gobierno de EE. UU., su política comercial y económica, y, en segundo lugar, de los resolutivos que emita el nuevo PJ a partir de septiembre, que marcarán la pauta a seguir.

Vargas

Con un excesivo uso del poder, fue detenido en Los Mochis el alcalde desaforado Gerardo Vargas Landeros, en su casa. Y, a las horas, ya ante el juez, fue liberado y consiguió ampliación del término hasta el próximo miércoles.

Todo parece indicar que es un acto de venganza contra Vargas Landeros por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, quien es quien debería andar pasando por estos trámites, con el estado como lo tiene y los nexos que lo llevaron a la gubernatura.

Se decía que Vargas era una carta para sustituir a Rocha Moya en caso de que este fuera separado del cargo. Me informan que fue un buen alcalde. La transformación de Ahome es evidente. Así las cosas en la política: todo contra los adversarios, con uso faccioso del poder, e impunidad e inmunidad para amigos y aliados.

Caso AMIC: ¿qué pasa?

Un policía de AMIC fue asesinado cuando, junto con compañeros, iban a realizar un cateo y fueron recibidos a balazos. No sé cuál sea el protocolo, pero algo pasó. Un error ahí que le costó la vida al elemento.

Después, en otro hecho, iban en persecución de uno o varios individuos. Les dan la marca del carro. Otra vez: no sé cuál es el protocolo, pero confunden el automóvil: era del mismo modelo. Iba un abogado, y le sueltan ¡más de 70 disparos! Está en muy mal estado, ya con varias cirugías. Resultó ser esposo de una funcionaria de la FGES.

Sale el fiscal Gustavo Salas y declara que dos AMIC están detenidos por estos hechos. Luego, días después, el vicefiscal lo desmiente: están prófugos. El fiscal Salas nuevamente señala que hay órdenes de aprehensión.

Y luego, para complicar más el enredo, el presidente del STJ, Rafael Acuña, cuestiona por qué andan libres, por qué los dejaron ir. Hace unos días, policías municipales detuvieron a una agente de AMIC en flagrancia de robo.

Es increíble e inadmisible que sucedan este tipo de situaciones y las decisiones que se toman. Evidentemente hay tensión en las corporaciones. Reitero: protocolos, capacitación... algo está fallando y se tiene que arreglar.

FIRME… otro sin visa

Ahora le tocó al Grupo Firme. Les cancelaron la visa. Se unen a Julión Álvarez, Lorenzo de Monteclaro, al grupo musical que puso la foto de un líder del crimen en el escenario. Por cierto, cancelaron concierto en Michoacán. Obviamente fueron amenazados por un grupo contrario.

Varios artistas han sido asesinados en el pasado: Elizalde, Vega, Gómez, etc. Las letras de las canciones, la apología del delito, incluso relaciones con grupos, son algunas causas. Y ahora, hasta el retiro de visas. ¿Pues en qué andan? ¿Qué les descubrieron? No se las quitan nomás porque sí.

Estos son los cantantes. Ya empezaron por los políticos. Una gobernadora en funciones, Marina del Pilar, de BC, con una casa de más de 4.5 millones de dólares ya en venta. Jamás ella ni su esposo volverán a pisar EU. Además del predial, la casita pagaba 50 mil dólares anuales. Allá no andan con que no pagas, como en Obregón. Es por ley… y se aplica.

Y ya vieron: otro diputado de Morena, Arturo Dávila, también tiene su casa en San Diego. “Sí, es mía”, dijo. “Soy un empresario exitoso”. Por cierto, la CNBV canceló dos casas de cambio por irregularidades. Ya me imagino el lavadero, la causa.

Que tiene un crédito hipotecario que paga 25 mil dólares mensuales. Sí, cerca de 500 mil pesos al mes. ¿De dónde, mulitas, Pedro? Y así como este, hay muchos, y de todos colores. Y no se han acabado en México.

¿Qué empresario o político sigue? Solo el Departamento de Justicia, el FBI y la Lista de Marco (Rubio, el secretario de Estado) lo saben. Y cómo la harán efectiva. Tiros de precisión, de acuerdo a sus intereses. Están bien nerviosos y agarrados al gobierno de México. Y más de dos o tres.

Encuentro

Ante esto, interesante hipótesis de Código Magenta, de Ramón Alberto Garza. Después de que se hizo del conocimiento público que la presidenta Claudia Sheinbaum fue a la Secretaría de Gobernación —ningún presidente ha visitado el despacho de un miembro del gabinete—, eso levantó suspicacias.

Pues, de acuerdo con fuentes de Bucareli, que no se han desmentido, Sheinbaum se reunió en el sótano, en un automóvil, con el expresidente AMLO. ¿Por qué? Por el cambio en la política de seguridad de Sheinbaum. Los tiros de precisión que está dando Omar García Harfuch, y el de Palenque teme que el “varazo” de la justicia de EE. UU. llegue a gente cercana a él, incluso a su círculo familiar.

Interesante esto, y no muy alejado de la realidad. Nomás vean lo del huachicol: las incautaciones que se están dando. La última: ¡4 millones de litros! En Tabasco, la tierra de AMLO. Y así en otras entidades. ¿Quién o quiénes son las cabezas de la serpiente? Un negocio de miles de millones de pesos que dañan las finanzas de Pemex, Hacienda, y de negocios legalmente establecidos que sí pagan impuestos. García Harfuch, quien por cierto AMLO no digiere, no lo acepta.

Está dando resultados, y eso lo tiene muy nervioso. Y así deben estar: Rocha Moya, Villarreal y una larga lista de políticos y empresarios. Por eso repito: ¿a quién van a detener cuando cruce a EU? Las fichas y la presión vendrán de allá. ¿Aguantará la presión Sheinbaum?

Gusano barrenador

Interesante entrevista con el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, quien espera que en próximos días llegue una comisión de EU que dará cuenta de la sanidad con la que cuenta Sonora para su ganado. Siempre se ha invertido dinero y se cumplen los protocolos. El problema, como comentamos, es el sur: el contrabando y la pésima decisión de AMLO —dizque para reducir la inflación— de abrir las puertas a todo. Hoy, las consecuencias.

Ochoa espera que para junio se reabra la frontera. Sí ha pegado, pero no tan duro todavía. La están librando. En Chihuahua, según una nota que vi y declaración de Terrazas, dirigente, de 2 mil dólares el becerro se vino a 24 mil pesos al venderlo en lo local y nacional.

Ochoa insiste en la creación de un parque industrial para exportación de cortes, darle valor agregado. Unos 600 millones cuesta el proyecto. Ya está enterado el gobernador Alfonso Durazo.

Por cierto, ante la sequía y el cierre, el mandatario está apoyando con un programa de 40 millones de pesos en alimentos, sin pago de fletes, a diferentes asociaciones locales, con descuentos especiales para quienes tienen 50 reses. Bien. La situación es difícil. Ojalá en junio se reabra la frontera. La ganadería es uno de los estandartes de Sonora y gran aporte al PIB local. Muchas familias viven de esta actividad. Es orgullo de la entidad.

Alejandro

Me topé con el exalcalde Alejandro López Caballero, y me aseguró que será candidato a la alcaldía de Hermosillo, y que ganará. Yo solo esbocé una sonrisa y le dije: “¿Cómo vas a ganar?”. Que sí. Bueno, ya platicaremos después, y nos despedimos.

El exalcalde y exsecretario de Hacienda pertenece al grupo de Guillermo Padrés. Y de ser así, implicaría el regreso del padrecismo y su grupo a una contienda electoral. Habrá que ver cómo lo tomaría el PAN, sus militantes, y no sé el PRI de Lupita Holguín, con serios problemas rumbo a 2027, desdibujado y sin cuadros competitivos.

Pero también: ¿cómo lo tomaría el alcalde Antonio Astiazarán? La carta que tiene la oposición —la única— como candidato a la gubernatura. Tener en la fórmula, estar en presídium, en campaña, con impresentables… De por sí difícil.

Toño está bien posicionado en Hermosillo, la joya de la corona, por lo que aporta en votos para una elección a gobernador. Pero no hay perfil para sucederlo en tan importante candidatura y retener la alcaldía. En la otra esquina, sobran. Nomas vean la actividad de los “Durazo Boys”: Paulina, Adolfo, Froylán, Roberto, Omar, y un largo etcétera. Ojo con esto.

Becas

Entrega de becas a más de 10 mil estudiantes, de 7 u 8 mil pesos. Es de gran ayuda al joven, inhibe la deserción, coadyuva a la economía familiar y tendrá, al cerrar 2027, un presupuesto de 2 mil millones. ¿Qué puede hacer la oposición ante esto? Más la dispersión federal… Nada.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58

Fuente: Tribuna