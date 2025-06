MANLIO… GUAYMAS, LICITACIÓN…MORDAZA, PUEBLA… PAUSA, TRUMP

Comparta este artículo

El fin de semana, en reunión con un colectivo de periodistas, el senador Manlio Fabio Beltrones señaló que, ante lo complejo de la relación bilateral y la necesidad de abrir nuevos mercados, hay algo que no debe perderse de enfoque, y literalmente dijo: “Lo único con lo que no te puedes pelear, es con la realidad”.

Y así es, fiel a su estilo, con una palabra, una frase, sintetizó lo que está pasando, por ejemplo, lo sucedido estos días con una Consejera de MORENA de Jalisco, y el Senador Gerardo Fernández Noroña. Tuvo que salir la Presidenta Claudia Sheinbaum a pedir que dejen de usar las redes, en este caso, para golpear al vecino.

Nomás imagínense, la Presidenta se reúne con el Subsecretario de EU, Christopher Landau, dos horas, y la Consejera estatal de MORENA sube un tuit a la red social insultando y arrobando a Landau, diciéndole que su VISA se la metan por el…

Muy respetuosamente, el Subsecretario le contestó que no se pueden meter el documento por donde ella señala, pero que dio la orden de cancelarla; pero sorpresa, se enteró el alto funcionario que Melisa, así se llama la consejera, no tiene VISA.

Y en la semana, Fernández Noroña se burló, entre risas de un Senador de EUA, Smith, por el tema del impuesto a remesas, y pronto vino la respuesta del legislador de EUA, que de 3 por ciento lo subirán al 5 por ciento, que de concretarse significaría algunos miles de millones de USD.

Cada año, de EUA a México entran en remesas alrededor de 64 mil millones de dólares, nomás echen cálculo de lo que costará el impuesto, de 3 y que se incremente al 5 por ciento, por la torpeza y ligereza al hablar de un Senador mexicano.

Ojo con esto: el gobierno de EUA está pendiente de las redes sociales, y máxime de políticos, a ver si entienden el mensaje. Vienen tiempos muy difíciles, en los que se necesitará mucho cabildeo, diplomacia, oficio.

Está esto del impuesto a remesas, aranceles, posible cierre de plantas automotrices de ensamblado que se irán de vuelta para EUA, lo del gusano barrenador, que va para largo el cierre de frontera, etc.… más los problemas internos, está compleja la cosa, no habrá crecimiento económico este año, se necesita prudencia y apoyo al emprendimiento, no hay de otra.

Guaymas… licitación

Esta semana, el Gobernador Alfonso Durazo, de gira por Guaymas, hizo un anuncio importante en relación a APIGUAY, la administradora del puerto, que en los próximos días se lanzará licitación para que sea una empresa privada, un consorcio, que administre el puerto, hoy en plena modernización, uno de los ejes del Plan Sonora.

Bien, que sea la IP que le entre, es una buena visión y decisión, que sean empresarios y no el gobierno quien administre. Siempre hemos comentado que el gobierno, su papel no es de administrar, de hacerle al empresario (nos costó mucho en el pasado), sino de ser un facilitador, así que bien por esta decisión.

En otro anuncio, ahí frente a pescadores, les dijo una verdad, ante la solicitud de ellos de abrir la pesca del pez dorado, les dijo que no, debe seguir como está, pesca deportiva, porque genera mucho empleo, divisas a la industria “sin chimeneas”, la hotelería pues, el turismo.

De hecho, este fin de semana hubo torneo con gran afluencia de visitantes; nacionales, extranjeros, yates, un alto consumo de servicios, que mención aparte, felicitamos al empresario Roberto Lemenmeyer por la organización; fue un éxito.

Y no me cabe la menor duda, ante la problemática que hay, la industria turística será un eje importante de la economía de Sonora y México. El Gobernador anunció más inversiones para San Carlos, en los terrenos que acaban de recuperar, y si le sumamos que cuando esté terminada la carretera Chihuahua, más gente vendrá a invertir en este paradisiaco centro turístico.

Para darnos una idea, la proyección de la alcaldesa Karla Córdova es que para los próximos 10 años no menos de 10 mil proyectos inmobiliarios se realizarán en San Carlos.

A propósito de la alcaldesa y de Guaymas, la federación, ante la eficiencia y disciplina en el gasto e inversión, acaba de reasignar 26 millones de pesos para más obras de infraestructura para Guaymas, más lo que está invirtiendo el municipio. Bien por el puerto, que hoy, hay que reconocerlo, tiene otro rostro.

Creo que bien está esta apuesta, porque ante el nulo crecimiento económico, la pausa en las inversiones por aranceles, la guerra comercial, apostarle a la industria turística es una buena opción. Vean nomás España, miles de millones de euros, su principal fuente de ingresos, turismo.

Sonora tiene tres polos: San Carlos, Peñasco, Bahía Kino, y no en balde, Grupo Bours Castelo acaba de aperturar otra moderna torre en Puerto Peñasco, y van por más. Los números dan y enfrente está EUA, un gran mercado turístico.

Lo malo

En malas noticias, pero esto tiene que ver con el Valle de Guaymas y productores, y no precisamente originarios de ahí, sino de Hermosillo, quienes han adquirido predios para sembrar hortaliza.

Hace unas semanas el propietario de Campo “Inés”, semanas sin pagar salario a jornaleros, estuvieron a punto de quemar pallets y lo que pudieran; tuvieron que pagarles, y al dueño de este campo, también en la costa de Hermosillo, le pasó lo mismo… y gente de recursos, qué injusticia.

Bueno, pues al campo “La Huerta”, en el Valle de Guaymas, llegaron autoridades de la Secretaría del Trabajo, abogados, policías, porque el propietario tenía más de 300 jornaleros sin su paga de varias semanas, y no se fueron hasta que les pagaron.

¿Qué está pasando con los productores que se dicen “machuchones”? Se supone siembran grandes extensiones, exportan, y es lamentable enterarse de este tipo de casos, de productores conocidos, y ya son varios casos.

No sé cómo andará el Valle del Yaqui o Mayo, no me he enterado, pero sí ya de varios casos en el Valle de Guaymas y Costa de Hermosillo; al parecer bien: Caborca y San Luis Río Colorado, productores cumpliendo con jornaleros.

Cerrada…

mercado nacional

Donde al parecer no habrá vuelta de hoja y se tendrán que enfocar al mercado nacional, a las “subastas”, serán los ganaderos de Sonora y México. Será hasta fines de año, o hasta que se instale la fábrica de insectos benéficos, o hasta que EUA le conste que está erradicado el gusano barrenador, que se abrirá la frontera, lo que significará entre 10 mil a 12 mil, quizás más, que dejarán de percibir ingresos en próximos meses, algunos millones de dólares, bajar la rentabilidad, que afecta a grandes, medianos y pequeños. No en balde, el gobierno está apoyando a pequeños con alimentos, no pago de fletes, para que subsistan. Está difícil la cosa.

Bien dijo Juan Ochoa: hay que construir un parque industrial para hacer cortes y exportar, que es lo que está haciendo Jesús Vizcarra, el dueño de SuKarne, en Mexicali. No ha dejado de exportar porque produce cortes, y eso no tiene problema de exportación, es el único, y entre Mexicali y Culiacán tiene un millón de cabezas… la está bateando.

Es lo mismo que debe pasar en la agricultura: industrializar productos, crear marcas, abrir mercados. Claro que es importante el vecino del norte, el principal cliente, pero ante la guerra comercial que hay, el cambio en la geopolítica económica y política, hay que adaptarse, reconvertirse o tarde que temprano el mercado, la competencia, la tecnología, etc.… harán que cierre tu empresa.

Mordaza… Puebla

Lamentable lo sucedido en Puebla, a iniciativa del gobernador Miguel Armenta, el Congreso acaba de tipificar como delito el “ataque”, el asedio, incluso en redes sociales, la crítica, pues, a personas, políticos, que ya fue catalogado por Artículo 19 como Ley Mordaza, que afectará a quienes ejerzan el periodismo.

Así pues, Puebla es la primera entidad que aprueba un tipo de censura que inhibirá la crítica, en el marco de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, ya que desapareció IFETEL, y será discutida y aprobada en el siguiente periodo de sesiones del Congreso Federal.

¿Cuál es el futuro de los medios de comunicación? Televisión, radio, impresos, columnistas, redes sociales… no lo sé, pero de que esto va a cambiar, no me cabe duda. Ante la nueva ley federal de telecomunicaciones, la agencia que encabezará José Merino, que dicen será el gran censor, no lo sabemos hasta ver cómo queda esta ley, y tomando en cuenta que entran nuevos juzgadores, magistrados y Suprema Corte a partir de septiembre, México, eso sí, ya no será el mismo.

Pausa

El Presidente Donald Trump ya dio cuenta del golpe que está dando a la agricultura y servicios, como restaurantes y hotelería, que es una parte donde trabajan los latinos, al igual que la industria de la construcción, y ha ordenado cancelar redadas para deportar en ambos rubros… un respiro pues. El lunes o martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Vancouver, Canadá, reunión del G7, ojalá logre avances en negociaciones.

Cambio

Un nuevo cambio en el gabinete: sale Manu Cañez del Instituto de Crédito Educativo y Becas, el principal programa social del Gobernador Alfonso Durazo, y llega otro joven, Abraham Sierra, a dar continuidad.

Como decirnos aquí “Buen chavalo”, lo conozco, joven preparado, muy cercano a la Jefa de Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, forma parte de esa nueva hornada que quiere formar el Gobernador Alfonso Durazo, a quienes se les llama los “Durazo Boys”, y claro que darán de qué hablar rumbo al 2027, y no habrá ningún grupo, sobre todo externo, que pueda operar lo contrario… y el que entendió, entendió.

Y mientras en la otra esquina, MC, por ejemplo, anuncia con bombo y platillo la incorporación a sus filas del ex alcalde del PRI, Alberto Natanael “Pitillo” Guerrero, y lo perfila ya Manuel Scott para candidatura a la alcaldía… y que renuncia una regidora y se declara independiente.

Así pues, todo pinta a que la oposición — MC, PRI, PAN, hoy desdibujada, sin nuevos rostros — va por el reciclaje, y ante este escenario MORENA y aliados se llevarán el sur, como en la elección del 2024, de 5 a 1; pinta para carro completo ¿o no?

