¿AVANZA LA CENSURA?

Preocupante el avance de la censura a ciudadanos y medios de comunicación en los últimos meses, previo a la aprobación de la nueva Ley de Comunicaciones en, septiembre, en la que se constituirá una nueva Agencia que encabezará José Merino, quien al parecer será el censor para medios, radio, televisión e impresos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que la libertad de expresión está garantizada, pero en los hechos la realidad que estamos viviendo nos dice otra cosa; sociedad y medios en riesgo, no quieren críticas. Ya tienen los tres poderes y van por el cuarto poder, para poner el último clavo en el ataúd de la democracia.

Pero vámonos a los hechos recientes. A Héctor de Mauleón y a El Universal les ordenan bajar un artículo sobre Huachicol. A Ramón Alberto Garza, de Código Magenta, lo demanda un funcionario: Ricardo Peralta. La gobernadora Layda Sansores cierra un medio, TRIBUNA de Campeche, y le embarga la casa al ex Director, Jorge González, quien tiene que pagar una multa de 1 millón de pesos y pasar dos años sin ejercer periodismo. En Puebla, el Gobernador Miguel Armenta, con apoyo del Congreso, aprueba en fast track y castigará hasta a quienes en redes sociales lo critiquen. ¡Y ahora pide realizar foros, cuando ya lo hizo Ley! La incongruencia.

Ahora, ya se está replicando la estrategia. Sinaloa prepara iniciativa para acotar a medios y ciudadanos, mientras la sociedad en esa entidad vive en la zozobra, con miedo, con muertos, cierres de negocios, en medio de una constante critica al gobernador Rubén Rocha Moya. A como esta las cosas, no hay gobierno, el crimen manda ahí.

Por si fuera poco, el pasado viernes, a Salvador García Soto, quien tiene una columna muy leída, “Serpientes y Escaleras”, y un programa de TV en EXCÉLSIOR con alto raiting, la empresa ya le dijo que el programa televisivo se suspende. Así de tajo. Nomás hay que imaginar la presión a los dueños. Obviamente, el programa lo trasmitirá de ahora en adelante en plataformas digitales.

Y así como estos casos, hay otros personajes que han tenido que dejar sus espacios en medios electrónicos o impresos por obvias presiones.



GOBERNADOR DURAZO

Si alguien ha aguantado la crítica, y vaya que le dan hasta con la cubeta en redes sociales, es el gobernador Alfonso Durazo, quien ha defendido la libertad de expresión en Sonora.

De hecho, estos últimos días se incrementó el golpeteo, incluso a nivel nacional, ante las noticias sobre cancelación de visas a funcionarios. Y es que se sumó al tema de un supuesto “pantallazo” proveniente de de una agencia federal norteamericana, luego que un periodista comentó que el Gobernador ya estaba catalogado con el señalamiento de “terrorista”.

Inmediatamente, el mandatario atajó esto y les dijo a reporteros “no caigan en el ‘anzuelo’, jóvenes”.

Es así que en los próximos días, estará decepcionando a los que esperan otra cosa, cuando asista a Phoenix, a la anual reunión de la Comisión Sonora-Arizona, junto a la Gobernadora Katy Hoobs.

Hay que recordar que, en su momento, fue la encargada del Sistema de Comunicación de Estado, Paloma Terán, quien emitió una respuesta oficial, desmintiendo lo dicho en ese momento por el periodista Luis Chaparro.

¿Lo van a demandar? No. Porque aquí lo que ya se vio afectado fue su credibilidad periodística. Porque con información de este tipo, EUA y sus agencias federales, son cuidadosas y no andan con pantallazos. Pero, en fin, así las cosas. En política hay que saber andar en arenas movedizas y en pantanos, si no ni te metas.



PUERTO PEÑASCO… CASO CONTARIO

Mientras el Gobernador Alfonso Durazo, atajó con oficio el obús, el que se tardó día, escondió la cara, y salió con una respuesta políticamente incorrecta, fue el alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Castro, pues a este sí, junto a su familia, le revocaron la visa norteamericana, y de por vida tendrá que consumir en lo local.

¿Por qué se la quitaron? Obviamente por estar relacionado con actividades -él mismo o sus familiares- ilegales, detectadas por agencias federales de EU. Y cuál fue la respuesta del alcalde cuando por fin dio la cara: que no necesita visa para entrar a palacio… reconocimiento tácito de que se la quitaron.

Ya no podrá asistir a eventos oficiales ni familiares a EU. Y, obviamente, este será su último puesto. Fue diputado y alcalde (hasta el 2027), y se le acabó el corrido. A lo mejor no le importa, pero la quemada, la estigmatizada, es de por vida. El señalamiento ahí quedará y tendrá que vivir y aguantar con eso.



AGUA: HASTA YAQUIS SE LEVANTAN

Los estragos de la sequía también están haciendo estragos en la economía de Cajeme, del Yaqui y del Mayo. Son 250 mil hectáreas, entre ambos valles, lo que se dejó de sembrar. Miles de millones de pesos que no están circulando en la economía, con un efecto de dominó en el comercio y en todo en todo lo demás.

Con datos duros, el director del DDRY, Miguel Humberto Borbón, señaló que un 10% del padrón se ha retirado de la actividad. Si conforman el padrón de usuarios, entre el sector privado y social, 22 mil productores, estamos hablando de 2 mil 200, cerrando números. Vaya impacto.

Estos productores migran, se dedicarán a otra actividad, rentarán o venderán campos. Ahorita todo Obregón está en renta o se vende. Así las cosas.

Y lo peor, los millones de pesos en jornales que no se pagan. Esa gente tiene que llevar comida a sus casa, por las buenas o las malas, y esto trae incidencia en el incremento de delitos.

Manuel Cazares, dirigente del Sistema Producto Tomate, anunció que ‘no les salió’, que el precio se cayó… ni para el flete. Aparte de que las empresas tienen contratos con Sinaloa, el principal productor.

Y pues, que los Yaquis, después de un impasse de años, volvieron a tomar la carretera federal. Menos mal que abrieron un carril a la altura de Loma de Guamúchil. La medida fue tomada ante supuestos incumplimientos en el tema de agua potable, y quién sabe qué más cosas, todas dentro del famoso Plan de Justicia, que sí realizó obras, por cierto.

El problema es que se instaló un tubo con toma de agua de la Presa Oviáchic. Un distrito de riego, el 018, que solo está en papel. Canales. Que las lozas se están cayendo. Más de 2 mil millones de pesos. Y es que… no hay agua. ¿De dónde? La presa está al 13%. Urge una tormenta, un ciclón, un huracán. Se acaba el agua para el consumo humano y se dependerá de pozos.

Obviamente, no hay que olvidar, que siempre han estado divididos los pueblos Yaquis. El INPI hizo lo que quiso el sexenio pasado, aunado a que, como siempre se ha sabido, están peleados a muerte con el “pico y la pala”, y están acostumbrados (así los hicieron) a estirar la mano y depender de lo que les den los tres niveles de gobierno.

Ahí está el ‘rentismo’: 22 mil hectáreas, incluso las tierras y ranchos que les compro SEDATU el sexenio pasado, dizque para abrir al cultivo 60 mil hectáreas. Ahí están, siguen igual, los dueños vendieron y los Yaquis les dijeron ‘no se salgan, se los rentamos’. Así, con tractores, semillas y fertilizantes que les dan, tardan más las autoridades en regalárselas que ellos en venderlas.

PÉRDIDAS POR EL GUSANO BARRENADOR

Luis Fernando Haro, de la CNA, ante el segundo cierre de frontera para exportación de ganado señaló que entre Sonora y Chihuahua, los principales exportadores, cruzaban a diario 5 mil 700 cabezas, con un valor promedio de 2 mil dólares, lo que significaba alrededor de 11 millones de dólares de ingresos diarios, en promedio.

Hoy, la pérdida mensual asciende a unos 350 millones de dólares mensuales, un golpe devastador para un sector que venía ya de un cierre y de una fuerte sequía.

No les queda otra más que aguantar. El que pueda vender en subastas locales que lo haga, aunque con precios a la mitad, porque no hay señales de cuando reabrirán.

Se ha dicho que se van a capacitar a ganaderos, que se van a invertir 21 millones de dólares en la fábrica de insectos benéficos, pero eso lleva tiempo. El sector ganadero depende de una decisión unilateral, que tomará la Secretaria de Agricultura de EU, la señora Brooke Rollins, cuando ella considere, en base a información que le proporciones inspectores que vendrán a México. Hasta entonces tomará la decisión.

Mientras, al terminar este bloqueo, a ver cuántos rancheros quedan en la actividad.

Al igual que los productores agrícolas, ambas actividades son estandartes de la economía de Sonora y hoy están en riesgo, uno por falta de agua, y otro por contrabando ilegal del ganado.

MARY LEYVA

Pues que nadie le quiso entrar a la dirigencia del PRI, y tuvo que entrarle la Regidora Mary Leyva, hija de Juan Leyva, que obviamente la va a ‘pilotear’. Y como a Juan le gusta jugar carambola de tres bandas, pues ya sabrán. Por si me quieren entender.

Fue Lupita Soto, la dirigente estatal, a tomarle protesta. Juntó más un atropellado que la convocatoria del evento. Y las caras de siempre, aunque algunos fueron por cortesía política. La realidad es que el tricolor esta desarticulado en Ciudad Obregón y en todo el sur. Y, creo, que están hasta en riesgo de perder registro estatal. Tan mal andan las cosas que no tienen para la nómina. Velador, gastos de oficina. Nadie le va a meter. Así que el recurso saldrá de ¿Hermosillo? ¿Del PRI estatal? Para nada. Están igual, sin dinero. Ese saldrá de otro lado para sostener al PRI local… y el que entendió, entendió (y no es de donde se imaginan).

NATALIA

Natalia Rivera, de larga trayectoria en el servicio público, regidora, funcionaria de las más capaces en el sexenio de CPA, diputada del PRI. Luego brincó a MC, partido en el que el día de hoy tomara las riendas, haciendo fórmula con el cajemense, ex todo en el partido naranja, el empresario Gustavo Almada.

Dicen que viene Jorge Álvarez Máynez a tomar protesta (espero que venga sobrio).

Natalia, es una mujer que sabe arrastrar el lápiz, argumenta bien todo y con solidez, difícil rebatirle, muy claridosa. Creo que le dará un empuje a MC, hay capacidad, hay oficio.

Tiene enfrente retos rumbo al 2027. Pueden seguir solos, sin alianzas, que no les augura grandes triunfos, más que los de siempre, o pueden buscar alianzas. Pero me queda claro que no lo harán con el PRI o PAN. ¿Partido Sonorense? ¿Tendrán candidato o candidata a la gubernatura o una alianza con Toño Astiazarán? El tiempo lo dirá.

Obviamente, esto tuvo un costo. Renunció una de las fundadoras de este partido en Sonora. Rosa Elena “Pinky” Trujillo no estuvo de acuerdo con las formas, o sea no se planchó el tema, luego vino la decisión vertical, cupular, como se hace en todos los partidos. Ella cierra el ciclo, deja la política y vuelve a la academia. No hay más que decir.

PROPIEDAD PRIVADA

Señala Claudia Sheinbaum que no está en riesgo la propiedad privada, ante el proyecto de INFONAVIT que prácticamente invita a invasores a que se queden con casas las abandonadas, y que les ofrecerán comprarlas a crédito. Es cierto, hay déficit de vivienda, hay más de 800 mil abandonadas en el país, y se habla de más de 24 mil solo en Ciudad Obregón.

Pero, ¿esto da certeza jurídica a inversionistas? Entra un muy cuestionado Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. ¿Qué opina el mundo del nuevo Estado de Derecho que se viene? ¿Qué sigue? ¿Invadir tierras agrícolas como en 1976?



Correo electrónico: arturoballesteros@hotmail.com

Cuenta de X: @ABN58