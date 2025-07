Buena semana para unos… y para otros, no tanto

Comparta este artículo

Sin lugar a dudas, la noticia que vino a sacudir financiera y políticamente a México fue la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas de mantener vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y de propiciar el tráfico de precursores de drogas, específicamente de China.

Casa de Bolsa Vector, Intercam y CIBanco fueron las señaladas, y muy duro, en un comunicado oficial del Secretario de Estado del gobierno norteamericano, Marco Rubio, contra dueños, asociados, familiares de estas instituciones, en cuanto a su estatus migratorio.

El detalle es que este caso causó revuelo, porque uno de los involucrados, y sobre el que se centró la atención, fue el dueño de Vector. Ni más ni menos que el empresario regiomontano Alfonso Romo, asesor y Jefe de la Oficina de AMLO durante los primeros años de la administración pasada. En esas fechas, según el Departamento del Tesoro, se realizaron transacciones de millones de dólares. De hecho, literalmente señalaron a un cliente como ‘mula’.

El revire no se hizo esperar. La presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió ‘pruebas’, al igual que AMLO con el caso de Zambada y los Guzmán. Obviamente, las autoridades de EU no lo hicieron ni lo harán. Son asuntos personales, de justicia y política interior, y ellos sabrán cómo lo manejan.

La cuestión es que, ante la gravedad del asunto, no se hizo esperar la reacción, y tuvo que intervenir la CNBV y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ante los “problemas de líneas financieras”, que no es otra cosa que miles de clientes empezaron a cerrar cuentas, el pasado miércoles tuvieron que intervenir de manera gerencial, primero CIBanco e Intercam, y un par de días después, Casa Vector.

Y lo hicieron para dar tranquilidad a cuentahabientes, de que sus depósitos, ahorros, están seguros, pero el golpe fue dado, y como dijo el director de Vector, ante cuestionamiento que le hizo Joaquín López-Dóriga, defendió las operaciones de la institución, pero nos pegó, y literal le dijo: “Nos dolió mucho”.

Y claro que duele, porque los clientes ya no pueden hacer transferencias internacionales en ninguna de esas instituciones, y obviamente tienen que buscar otras instituciones financieras, y los clientes tienen miedo, incertidumbre, es normal, va a tardar mucho tiempo para que recuperen la confianza esas instituciones de los ciudadanos, es la realidad.

Ya las calificadoras internacionales como Fitch & Ratings, Standard & Poor’s y otras, han puesto con calificación negativa, van a perder mucho dinero, en pocas palabras.



Un golpe durísimo para Romo, Somoza, familias, accionistas, y todos los que estén en la lista del Departamento del Tesoro, al igual que empresarios, empresas, que también debe tener EU, y quizás algunas otras instituciones financieras mexicanas. Esto ya se había deslizado y rumorado en la pasada convención bancaria en Acapulco, hoy esta semana se hizo realidad.

Creo que las precitadas personas e involucrados no se animarán a tomar un jet y hacer un viaje a EU, el mensaje del secretario Rubio fue muy claro… van por ellos.

Bondi

Y luego, en audiencia pública, ante las presiones del senador Lindsey Graham, un duro crítico de México en relación con los cárteles mexicanos, arrinconó a la fiscal Pat Bondi, que no le quedó más remedio que comparar a México con Irán, Rusia, China, en relación con la lucha contra el fentanilo, que está matando a muchos norteamericanos.

La fiscal le había dicho a Graham que vería el caso en privado con él. El senador Graham se opuso: esta es una audiencia pública, no quiero verla en privado, y pues ahí está lo dicho, quedó asentado.

Creo, en lo personal, que este gobierno le está dando la vuelta a la política de “Abrazos, no balazos”, ahí están los resultados de la labor que está haciendo Omar García Harfuch, pero no se puede arreglar en un año lo que se hizo en 6 años: dar carta abierta a grupos criminales que se apoderaron de regiones. Ya se habla de más de 136 células diseminadas por todo el país, un negocio de miles de millones de dólares. Tardará tiempo desarticular esto, y en ello van políticos, empresarios. EU seguirá presionando. ¿Cederá el gobierno mexicano?

Gobernador, Alfonso Durazo

El gobernador, Alfonso Durazo, presente el fin de semana en la reunión de la Comisión Sonora-Arizona, atajó finalmente todas las especulaciones en cuanto a su persona.

“Hubo información equivocada, y no tiene relevancia”, esto ante la supuesta orden de detenerlo y de señalamientos sin sustento. Y como él bien lo dijo, literal: “Lo que procede es reconocer con todo profesionalismo y gallardía”, y así es. Nada más que agregar, y creo le dará vuelta a la hoja.

No va a proceder como los gobernadores de Campeche, Puebla y otros políticos contra quienes lances críticas e infundios. Durazo, muchos años en la política, incluso manejó el área de Comunicación con Fox, entiende esto. Ha sido respetuoso a la crítica, a la libertad de expresión, desde la campaña, y así seguirá. No va a andar con que es “violencia de género” cuando lo cuestionen. Hay que saber, en política, andar en arenas movedizas, pantanos. Si no, ni se metan… y él y la que entendió… entendió.

Juan Gim

El que no le entendió a esto, y causó malestar en Palacio y Gobierno Federal, fue el alcalde de Nogales, en una entrevista a la cadena FOX de Arizona, al ¡felicitar! al gobierno de EU por las redadas contra migrantes.

Craso y grave error. En política hay forma y fondo para decir las cosas. Se hubiera respondido que es respetuoso de las decisiones que toman, no intervención, colaboración, etc.… no, nada de eso. Se congratuló, llevando contras a la política del Gobierno Federal y de la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, ante la situación que están viviendo los migrantes mexicanos.

Por andar quedando bien, y proteger su estatus migratorio, su visa, creo, señaló esto, pero se equivocó, le faltó colmillo para responder, y la reportera se lo comió, e hizo su trabajo.

Aguajes

En sesión de Cabildo, el alcalde Abraham ‘Cubano’ Mier propuso, quizás con buena intención, regularizar “aguajes”, o sea, a quienes venden después de cierres de bares, que son las 2 AM, pero creo que lo que hay que hacer, porque es ilegal lo que hacen, es combatirlos con todo el peso de la ley.

Los aguajes, generalmente, son casas habitación, no son locales comerciales, y ahí, a deshoras, llegan “clientes”, y ahora ni eso, por aplicación, hay servicio directo a sus casas, y eso es en todos los municipios de Sonora, de México. Difícil controlar eso.

No puede otorgar la Dirección de Alcoholes ni Ayuntamientos conceder permisos, creo, a aguajes. En el hipotético caso de hacerlo, se abrirían otros, seguiría el problema. Creo que hay que ubicarlos, castigar eso con el peso de la ley, y menos gente se dedicará a eso. En fin, puso sobre la mesa el tema con regidores, a ver qué sucede.

Kino y 400

El cementerio clandestino ubicado en el poniente de Ciudad Obregón, sobre las calles 400 y Kino, pinta y muestra la realidad que hay en todo el país. Por todos lados hay cementerios clandestinos, nomás vean lo de Teuchitlán, Jalisco; el rancho Izaguirre, un campo de “exterminio” y de entrenamiento; en el Choyudo, costa de Hermosillo, decenas de osamentas han encontrado, y así por todos lados.

Calcula el colectivo de madres buscadoras, en ese predio de las calles precitadas, quizás lleguen a encontrar 50, y si se meten al valle… más. Pues vaya trabajo que siguen haciendo estos colectivos, una labor que debe hacer la autoridad, de quienes solo reciben acompañamiento, y de los criminales… amenazas.

‘Cajeme Cómo vamos’

La organización ‘Cajeme Cómo vamos’ con un nuevo informe de fortalezas y debilidades del municipio, que seguramente la autoridad, en este caso el alcalde, Javier Lamarque, atenderá.

Bien en cuanto a servicios públicos: recolección de basura, es el único municipio que recoge tres veces la basura en la semana, un servicio que ve bien la gente, concesión otorgada en la administración de Faustino Félix Chávez.

Otra concesión, servicio qué ve bien la ciudadanía y que yo había cuestionado, es la del alumbrado, porque la empresa que le otorgó la concesión, EMCO, había fallado en Navojoa, y el alcalde Jorge Elías Retes la canceló.

El alcalde Lamarque les otorgó la concesión, y la ciudadanía lo está viendo bien. De acuerdo con ‘Cajeme Cómo vamos’, la está aprobando por arriba del 90 por ciento. Quiero ser sincero: me sorprendió, pero ahí está la evaluación. Y ahí viene otra licitación, otra concesión: la de semáforos. Veremos, toda vez que se otorgue, sus resultados cuando sea evaluado el servicio por los ciudadanos, y que signifique ahorro para las finanzas públicas.

En donde sí ve la organización un pendiente —y creo que la ciudadanía— es en la seguridad, y tienen razón. Estos últimos tres meses han sido malos en cuanto a crímenes dolosos. No hemos cerrado el mes, y ya estamos a punto de rebasar los 40 crímenes. Los del cementerio son osamentas que tienen más de un año.

Señala la organización la falta de un buen pertrecho, equipamiento, más policías para el municipio. Le agregaría uso de tecnología, etc., mejores sueldos, aunque el alcalde Lamarque les ha aumentado.

Es muy complejo lo que vive Obregón desde hace trienios. Grupos delincuenciales peleando la plaza, lo no ajeno a otras regiones del país; el trasiego, por su situación orográfica; el crimen uniformado. En fin, es multifactorial el tema.

Soluciones

Bueno, pues hace unos días el alcalde Javier Lamarque, junto a funcionarios federales, anunció un programa para 10 colonias para tratar de contener esto. Habrá que estar atentos en qué consiste, la ciudadanía lo que espera son resultados.

Y aquí quiero tocar otro tema relacionado a esto: se formó un fideicomiso (Ficoseg) para atender esta problemática, que viene del 1 por ciento adicional al impuesto de nómina para empresas con más de 100 empleados.

Este fideicomiso está integrado por 20 empresarios y 4 funcionarios del gobierno. Este dinero no entra en la licuadora, tiene un fin específico, y el flujo de recursos y cómo se van a aplicar tiene que ser aprobado por ellos.

Checando con fuentes, está en trámite bancario la conformación del Ficoseg. El alcalde Lamarque ya levantó la mano, que se le asigne a Obregón, y creo tiene razón, al igual que a SLRC. Para mí, los dos municipios más focalizados en cuestión de crímenes dolosos, y urge que fluya esto, acompañado con una buena estrategia, medición de resultados. Empresarios y funcionarios involucrados tienen la palabra.

Polo de desarrollo y representación en Phoenix

La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció en una mañanera esta semana, presente el gobernador Alfonso Durazo, un plan de polos de desarrollo económico, mediante importantes incentivos fiscales y de todo tipo, para que lleguen inversiones nacionales y extranjeras a municipios del país.

Ahí se anunció a la capital de Sonora, que trae un buen dinamismo económico, crecimiento, como también me hubiera gustado incluir a Obregón, Navojoa, por dar par de ejemplos, ante la sequía y la afectación al sector primario. Ojalá el gobernador Durazo pudiera gestionar e incluirlos; Guaymas no hay problema, con la modernización del puerto y el Plan Sonora, está creciendo sus naves industriales y, ni se diga, San Carlos.

Pero, por mientras, vaya sorpresa que me llevé. En el marco de la Comisión Sonora-Arizona, el alcalde Lamarque y el dirigente de Copreco, Mario Sánchez Ruiz, inauguraron oficinas en Phoenix para promover al municipio.

Phoenix se ha convertido en un ‘Silicon Valley’, miles de millones de dólares, y bien a Obregón pudieran llegar empresas donde se hagan componentes para esa industria tecnológica que está creciendo ahí. Esa será la labor y reto de Sánchez Ruiz y de quienes colaboren en esa oficina, y sinceramente espero que en el mediano plazo dé resultados. Creo que es la primera oficina de un ayuntamiento en Arizona. Bien.

Guaymas

Si bien el Ayuntamiento de Cajeme abrió oficina en Phoenix, la primera para buscar desarrollo económico, en Guaymas, con un enfoque social, la alcaldesa Karla Córdova abrió la primera óptica municipal gratuita para niños y adultos mayores, y costos de recuperación mínimos para la ciudadanía.

Obviamente, esto conlleva sesgos políticos. Por añadidura, Morena y aliados se llevaron el sur, con resultados de 4 a 1 y 5 a 1, y creo que en el 2027 pasará lo mismo. Hay muchas cartas y la oposición no existe y está totalmente desarticulada. ¿O no?

Periodo extraordinario

Se acaba el periodo extraordinario semana que entra. Desapareció Coneval, elementos militares o de la GN podrán ser votados, hay una nueva CURP, una llave con datos biométricos para identificar criminales, desaparecidos, que la oposición ve con reticencia, que ‘Big Brother’ nos vigilará. Yo creo que el que ande bien, no hay problema. Esto es una realidad, y hay que ajustarse.

Veremos qué más se aprueba estos días, y en septiembre ahí vienen más cambios como resultado de la elección del PJ y la reacción de la presidenta: elección de consejeros del INE por voto popular, desaparición de plurinominales, menos prerrogativas a partidos, y en septiembre también entra en funciones nueva Corte y juzgadores.

Por cierto, 49 juzgadores que ganaron, entre ellos un acusado de abuso sexual que está en la… ¡cárcel! Vaya que fallaron los filtros en el Senado. ¿Cómo se va a solucionar esto? Lo que es un hecho: México, en cuanto al PJ, cambiará a partir de septiembre. ¿Habrá certidumbre en el Estado de Derecho? Ya lo veremos.

