Es confuso… Pero ahora es nuestro tiempo

Y yo pensaba que, para lavar un cerebro, como se decía antes, había que conectar a la persona a una computadora con electrodos en la cabeza y correr un programa que invadiría la mente de la persona en cuestión… Y no, es muchísimo más sencillo; solo hay que “educarle, enseñarle, adoctrinarle”, y eso es todo.

Hoy día en particular vemos a muchas personas debatiéndose en diferentes temas que consideran vitales para el bienestar suyo y de sus familias. En la política lo empezamos a ver en México con quienes apoyaban a AMLO y quienes estaban en contra; ahora lo vemos en Estados Unidos entre quienes apoyan a Trump y quienes lo atacan. Los que están de acuerdo o no con la reforma judicial en México y la votación de los jueces, que por cierto este domingo se llevó a cabo dicho proceso electoral.

También en la nueva “moda” de la espiritualidad, chocan diferentes “creencias” de lo que es verdad y de lo que no… O lo que es manipulación. Aquí es todavía más complicado y, para complicarlo aún más, hay divulgadores que están agregando a razas de otras dimensiones que manipulan a los manipuladores… Y pues esto es ya la madre de todo caos habido y por haber.

En mi columna anterior hago una reflexión sobre cómo el mundo está tan revuelto y convulsionado que ya muchas personas empiezan a ver que esto, en vez de ir tomando calma, va acelerándose y complicándose cada vez más y está empezando a provocar parálisis por saturación. Muchas personas empiezan a creer que ya no van a alcanzar a ponerse al día y que no van a tener ni la capacidad ni el tiempo para aprender tantas cosas, tantos cambios, tantas tecnologías, etc., y están pensando “Me rindo, no puedo con esto”.

Pero no es así, es la buena noticia que les traigo a todas aquellas personas que sientan que todo esto las está dejando atrás. No se van a quedar atrás, no se va a acabar el mundo de la manera que narran las películas fatalistas de “ciencia” ficción; se acaba o cambian las formas y fondos del mundo que veníamos viviendo, solo hay que adaptarnos, aprender con calma y para esto debemos de no hacer caso de todos esos avisos fatalistas. Dichas informaciones son los restos y las últimas patadas de ahogado del sistema que veníamos viviendo desde siempre, que es lo que se termina. Ese sistema solo conocía el manejarnos a través del miedo.

Precisamente, la mejor manera de navegar estos tiempos de manera segura es mantenernos en calma; en nada de lo que (la mayoría) los medios de comunicación están divulgando hay certidumbre, es mayormente propaganda. Este tiempo no es para tomar partido por un grupo u otro, solo tome partido por usted. De seguro habrá notado que un bando dice buscar ciertos objetivos que a usted le parecen correctos, pero también busca objetivos que no le parecen y el otro bando está invertido en los objetivos… ¡Qué casualidad! De tal manera que, si existiera el bando que juntase lo bueno de los dos bandos, sería lo perfecto, ¿verdad? Lo hacen a drede. Mande al carajo todos los bandos que se le pongan enfrente. Solo siga su vida, lo más en paz que pueda, y no haga caso del desmadre que traen todos esos que se enriquecen de la desgracia ajena, que, dicho sea de paso, les funciona porque les hacemos caso. No les hagas caso.

Como dije en mi anterior reflexión, la verdad es mucho más simple; sólo la mentira requiere de complicar las cosas. Entonces, si la información está complicándose cada vez más, es porque cuando la verdad está aflorando, la mentira necesita crecer para cubrirla… Y ya no puede crecer más sin perder todo el sentido, que es lo que actualmente estamos viendo: todo está perdiendo sentido, porque lo que vivíamos no era real y se cae a pedazos.

Voy a repetirte algo que no me canso de decir: estamos viviendo el fin del mundo, pero el fin de SU mundo… Y el nacimiento del nuestro es confuso, pero es nuestro tiempo. 1CP

