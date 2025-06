Sader, Frontera, Conciliación

Comparta este artículo

A propósito del sector primario, esta semana estuvo en la Mesa de Cancún el delegado de SADER, Juan González, y dio una noticia que creo importante: la inversión que se hará, gestión hecha por el gobernador Alfonso Durazo ante autoridades federales, para invertir en tecnificación de sistemas de riego, de más de 5 mil millones en el Yaqui y Mayo.

Señaló González que serán 3 mil 600 millones para el Valle del Yaqui y 2 mil 60 millones para el Valle del Mayo. La mayor parte vendrá del Gobierno Federal, y solo una parte el productor.

Creo que esta es una buena solución, y coincido con Juan: ante el cambio climático, el que si llueve o no, ya no se puede regar cultivos con agua rodada y mangueras; es directo, la gota a la planta. Suscribo: esto ya cambió.

Y, al igual, suscribo también y estoy de acuerdo en la reconversión de cultivos. Es cierto, la vocación del valle es triguera; de ahí surgió en el siglo pasado hasta un premio Nobel, Norman Borlaug, por su aportación a variedades de este cereal.

Pero fue el siglo pasado, con presas siempre llenas, y hoy la realidad es otra: llegó el cambio climático, fenómenos de “La Niña”, “El Niño”, y ya llevamos 2 años sin lluvias. Presas del sistema del sur, casi secas. Es una de perforar pozos por todos lados para afrontar la situación que se viene. Urge que llueva, y a cántaros, que si no… mejor ni pensar. Peor que la pandemia de COVID se vendría.

Canola, cebada, entre lo que se puede sembrar. Ya hay una prueba: unas hectáreas de cebada. Es una buena opción. Ahí, cruzando la calle, está Constellation. Qué mejor cliente, quien puede hasta habilitar y dar avíos. Es una empresa sólida. A ver los resultados de las toneladas que dé por hectárea, o algún otro cultivo que necesite poco laminado de agua.

Lo que sí creo es una realidad: ya no se podrán volver a sembrar más de 200 mil hectáreas de trigo ni producir 1 millón de toneladas. No hay agua y hay que cambiar el “chip”: reconversión de cultivos y tecnificación para regar las siembras. No hay de otra.

Frontera… cierre

Lamentable noticia: cayó en Chiapas un avión. Hubo muertos. El aparato iba a tirar 100 millones de insectos benéficos, ante el problema del gusano barrenador, que tiene cerradas las fronteras a la exportación de ganado.

La expectativa del gobierno mexicano y la UGRS, que encabeza Juan Ochoa, es que se reabra pronto. De hecho, Juan espera que este mes de junio... Mas no sé qué tanto afecta este accidente, y qué posición tiene el gobierno de EUA, la secretaria Rollins, sobre esto, que será una decisión unilateral.

Se van a invertir 21 millones de dólares en una planta en Chiapas o rehabilitarla. La canceló AMLO y la hicieron base de la Guardia Nacional. Aparte, abrió las fronteras para dizque bajar la inflación, y empezó a entrar de todo, como también otro nicho de mercado para la delincuencia: el contrabando de ganado. 700 mil cabezas anuales, negocio de millones de dólares… y se coló el gusano barrenador.

Sonora, con alto grado de sanidad e inocuidad… A SENASICA le quitaron el presupuesto. No se puede regionalizar una decisión, y pues Sonora y Chihuahua la perdieron, por lo que sucede en el sur.

Consulté el pasado viernes a un par de ganaderos sobre este problema, cómo lo veían, y pues que seguirán engordando, pero ya empezaron a vender en el mercado nacional y local.

Y sí: de 10 mil a 12 mil pesos por becerro lo que dejarán de percibir por el cierre. Estaba muy bueno el precio, hasta 2 mil USD por animal exportado, y pues será menos ahora. Y como me dijo uno: “¿Tú crees que no nos duele? No creemos que se vaya a reabrir pronto la frontera. Llevará tiempo”. Así las cosas. Veremos qué pasa.

Lo que sí: decepcionados del secretario Julio Berdegué. Todo un empresario, me dijo, estudió en EUA. Esperábamos otra cosa. Aparte, su falta de diplomacia: echarle la culpa a EU de un problema que es de aquí, por culpa de políticas del gobierno y la apertura del sur a todo tipo de animales, contrabando… Ya ven, Brasil con grave problema de gripe aviar. El huevo por las nubes.

Conciliación

Un logro que en la actual administración estatal se hayan reducido, bajo el esquema de conciliación laboral, los casos de diferencias entre patrón y empleado. Y que, ante el dinamismo de Hermosillo, GAP anuncia la inversión de 1,000 millones en el aeropuerto. Presente el gobernador Alfonso Durazo… y en Obregón, cancelando vuelos. Qué contrasentido.

