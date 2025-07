¿El mundo loco? Apenas empieza…

Comparta este artículo

El escándalo, la incertidumbre y el miedo, es la síntesis en tres palabras de lo que acontece en el planeta. Ya les he comentado en varios escritos sobre el tema del apocalipsis que no es fin del mundo, sino ‘REVELACIONES’. Y no reflexiono esto desde una religiosidad, sino desde el análisis de informaciones, contra poniéndolas al lado de lo que está aconteciendo recordando lo que anteriormente se dijo que iba a suceder… Es decir, revisando supuestas profecías, teorías de conspiración, revelaciones religiosas, ideas y actos de política y geopolítica, ciencia, medicina y aunque no lo creas, todo lo que llamamos entretenimiento (Te entretengo, mientras te miento).

También mucho les he comentado de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea en la política de tu país o en la geopolítica en todo el planeta, es una descomunal obra de teatro diseñado para engañarnos y creer que eso ‘que sucede’ es la realidad, de esa manera al creer que esa es la realidad y esa ‘realidad’ es cruel y brutal, estamos de manera continua y perpetua en un estado de miedo-pánico, incertidumbre, estrés, etc. Vaya, sufriendo.

Solo que para que esta obra de teatro se vea como real, tiene que morir mucha gente, obvio, que se vea real y que nos impacte a nivel emocional. En el capítulo de la obra en el que nos encontramos ahora, es que los países del primer mundo se derrumben política y económicamente. Para esto, se tiene que derrumbar su máximo exponente, el imperio del capitalismo: Estados Unidos.

Este país debe implosionar para que el script de la obra se dé. ¿Qué significa esto? Significa que existen poderes mucho más arriba de las naciones y que tienen una agenda de acontecimientos que nos anuncian anticipadamente en forma de ‘profecías’ que no son tales, sino puntos en una agenda general de sus planes. Es fácil intuir que Estados Unidos algún día caería, como todos los imperios por entrar en decadencia, pero al parecer no iba cayendo a la velocidad requerida y han tenido que meterle el acelerador.

Eso hace que se noten las decisiones y los actos estúpidos que han estado llevando acabo los últimos presidentes de ese país. Digo esto por la absoluta carencia de lógica y sentido común. Cualquier ciudadano con cierto grado de educación, en algún momento se preguntó: ¿qué les pasa a los políticos? Bueno, pues. El actor que tiene a su cargo, en este momento, el papel de llevar a Estados Unidos a la ruina absoluta es el Sr. Donald J. Trump y lo está llevando a cabo muy efectivamente, hay que reconocérselo. Muy vulgar y sin nada de clase en sus formas, pero está dando el resultado que desean sus jefes.

No todos en la obra de teatro están al tanto de que es una obra de teatro, están al tanto de informaciones que nosotros los comunes no, pero también están engañados hasta cierto punto. La información está dividida, ninguno tiene todos los datos, es compartimentada. De esta manera, también los miembros de las logias, gobiernos, sectas, religiones, etcétera, están en un estado de miedo-pánico, incertidumbre, estrés.

Si ponemos atención a todos esos detalle ilógicos en los eventos mundiales, podemos acercarnos un poco a lo que sucede, como, por ejemplo, en Ucrania. ¿Por qué los rusos, pudiendo barrer con el ejército ucraniano en una semana, se ve avanzando poco a poquito? ¿Por qué Irán no acaba con el estado israelí teniendo un arsenal para acabarlo y quitarles a los palestinos ese infierno que han soportado por 80 años? ¿Por qué Trump culpa a China y México del problema del fentanilo en Estados Unidos y no hace absolutamente nada para acabar con los carteles gringos y canadienses que tiene dentro de su territorio? ¿Por qué no hace nada para ayudar a su población a que deje de consumirlo? ¿Por qué quiere criminalizar y deportar a los inmigrantes si en su espalda se cimienta la economía interna de Estados Unidos? Siendo un empresario desde que nació, ¿Cómo es que no puede ver o entender que sus aranceles socaban directamente al consumidor gringo y saca de la competencia a sus propias empresas? Ni a un principiante en economía se le escapa eso.

¿Cómo es que está pasando por encima de la constitución de los Estados Unidos con sus órdenes ejecutivas y ni el senado ni nadie mueve un dedo para detenerlo? Y no sigo porque no acabo. En la historia mundial no creo recordar un pasaje en el que tanta desvergüenza, cinismo, aparente estupidez e inconsciencia se agolpen en un periodo tan corto de tiempo.

El Trump de su primer periodo fue también déspota, pero la economía de su país mejoró ¿Por qué ahora todo lo que hace hunde más a su país? El tratado de libre comercio con Canadá y México del que hoy alega que es un tratado diseñado para abusar de Estados Unidos, él fue quien lo condicionó y lo negoció y ahora dice que es lo peor que le pudo pasar a su país. ¿De pronto este presidente se volvió un imbécil con amnesia?

No, ni es imbécil ni tiene amnesia… Los dueños de este mundo, desea cambiar la narrativa que venía sucediendo, por una nueva narrativa. El primer mundo se va al tercer mundo y el tercer mundo se va al primero. Se cambiaron los papeles. ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Quiénes son? Si quieres entender todo lo que está pasando con la ‘educación’ que recibiste en casa, la ‘preparación’ que te ensartaron en la escuela y lo que dicen los noticieros de los medios de comunica… de propaganda, nada va a tener lógica para ti de toda esta aparente locura que estamos viviendo.

¿Recuerdas la escena en la película 'Men in Black' de 1997 con Tommy Lee Jones y Will Smith, donde el agente ‘K’ (Tommy Lee) busca una fuente de información fidedigna y recurre a los tabloides (Publicaciones amarillistas que solo mueven noticias falsas y teorías de conspiración)? Bueno, en esa escena que es primado negativo puro, te están diciendo dónde está la información verdadera, pero crees que es fantasía o ciencia ficción. Por cierto, ¿qué es primado negativo? Es decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita, un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te ves expuesto a ella.

Mucha gente ya comenta como las teorías de ‘conspiración’ pareciera que se están empezando a volver reales… No pareciera, ni se están empezando a volver reales, siempre lo han sido, pero nos manipularon con el primado negativo en todas las películas y programas y no podíamos verlo.

Aún hoy día muchos todavía simplemente no lo pueden ver a pesar de los hechos que están pasando cada vez más desde el 2020. Si todavía me ves como conspiranoico, descuida, vienen más eventos que van a cimbrar tu sistema de creencias. Apenas empieza todo.

1CP