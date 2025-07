A seguir trabajando en la reapertura

Comparta este artículo

Poco duró el entusiasmo para los ganaderos. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, volvió a cerrar la frontera a la exportación al encontrar en Veracruz un gusano barrenador en ¡un animal! Durísimo golpe, porque, ahora sí, será por tiempo indeterminado.

Que 11.5 millones de dólares diarios dejan de percibir los ganaderos. Se habla de que, hasta ahorita, van como 400 a 600 millones de dólares, más lo que se vaya acumulando. Chihuahua y Sonora, de los más afectados. El gobernador Alfonso Durazo solicita ‘excepción’ para nuestra entidad, dada su alta sanidad y su sistema para garantizar inocuidad. Cabe recordar que fue una decisión unilateral, arguyendo, la secretaria Rollins, protección para consumidores y productores de EU, con todo y que a Texas y Arizona les hacen falta becerros.

Años sin tener este problema, pero vinieron pésimas decisiones en el sexenio pasado: abrió la frontera, para con ello bajar la inflación, pero empezó a entrar ganado sin revisiones correspondientes, particularmente desde Nicaragua, el país donde más se han detectado casos del gusano barrenador. Por otro lado y para darnos una idea, aparte de que le quitaron presupuesto a Senasica, son 700 mil cabezas que entran de manera irregular a México y generan un negocio ilícito de unos 350 millones de dólares anuales.

El titular de Sader, Julio Berdegué, posteó un video de un barco cargado con ganado, camiones que venían certificados, etc., pero resultó un video viejo y era del empresario Jesús Vizcarra, acarreando animales para sus corrales de Culiacán, Mexicali y Durango. Más de un millón de cabezas. Por ahí se le coló el gusano barrenador. ¡Dos veces! han cerrado la frontera por malas prácticas de control de sanidad en el sur. No han sellado la frontera y sigue entrando ganado. Así no se puede.

Vi con preocupación comunicados de asociaciones locales de ganaderos de Altar, Benjamín Hill, Tecoripa, Obregón, entre otros. Me tocó ver el de un ganadero, don Juan Platt, cuestionando, y duro. Y tiene la razón, porque uno de los estandartes de Sonora, la ganadería, se está afectando. El ganado, de nuevo, lo tendrán que malbaratar en el mercado local y nacional. Cuando el precio de exportación estaba por arriba de los 2 mil dólares por becerro, y hoy se pueden quedar al 50% abajo o menos.

Me queda claro, que productores medianos y chicos se van a retirar de la actividad. No podrán repoblar sus hatos, incluso los grandes tendrán que vender en lo local. Se verán afectados todos. Había gran expectativa con la llegada del empresario y productor sinaloense Julio Berdegué, pero no, las cosas siguen igual, y aplicando políticas públicas erróneas en un México que para la autoridad todo es inédito e histórico, pero vean esta realidad, y ahí viene otra.

Ante este problema del gusano barrenador, al parecer se van a invertir 21 millones de dólares en una fábrica de insectos benéficos. En Chiapas, AMLO la canceló y la hizo base de la Guardia Nacional. ¡El colmo! Creo que para el caso, no hay de otra. La UGRS debe invertir en un parque industrial en Agua Prieta, el terreno lo tienen. Procesar carne, exportar cortes, sobre eso debe trabajar y gestionar el dirigente Juan Ochoa, quien señaló que se necesitan 600 millones de pesos, cosa de nada ante el dinero que tira el gobierno federal en otros proyectos.

Cobre

Ahí viene otro ramalazo para Sonora. El presidente Trump anunció un impuesto de 30 por ciento al cobre. Sonora es la principal entidad en industria minera, sobre todo en cobre, y con esto se saldrá del mercado, van disminuir exportaciones dramáticamente. El economista Luis Núñez señaló lo que se viene: pérdida de millones en exportaciones de cobre, el PIB caerá entre 1.5 y 2 por ciento en Sonora, el PIB caería entre 0.2 y 0.5 por ciento en municipios mineros, enfrentaría despidos masivos y lo más grave, la caída de ingresos públicos federales y estatales en gran medida.

En resumen, dos pilares de la economía sonorense están en riesgo. Uno ya está en realidad, y lo otro que se viene, esto del cobre. ¿Qué hará el gobierno federal? Hasta ahora, nada o poco. Estados Unidos, con la pistola en la mesa para negociar. Y trae al gobierno marcándole la agenda a diario, con un futuro incierto, la economía estancada, 138 mil empleos perdidos, no hay nearshoring, no llegan inversiones, y yo creo que hasta el año que entra van a querer ver las sentencias del nuevo Poder Judicial, pero sobre todo de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría son del señor que vive en Palenque, de quien sigue su sombra y espectro en el país, pues no termina de irse.

Huachicol

No deja de sorprender que casi a diario son confiscados millones de litros de contrabando de diésel y gasolinas, El último, ¡129 vagones! que pasaron por la aduana de Laredo y nadie se dio cuenta hasta que llegaron a Ramos Arizpe, en Coahuila, por el trabajo de inteligencia de Omar García Harfuch.

No hay entidad donde no haya piquetes a ductos de Pemex. Esto lleva años y ha sido permisivo desde el sexenio pasado, aunado a la política de ‘abrazos, no balazos’ de AMLO. Que había que atacar las causas, decía, y con el reparto de tarjetas clientelar creyó que se retiraría mucha gente del crimen organizado, incluso jóvenes, pero las células crecieron y hoy dominan gran parte del país. Se reconocen los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero el daño es muy grande. Hacen decomisos, pero no detienen a las cabezas de la serpiente. Hay muchos empresarios y políticos involucrados en esto porque hay impunidad y una autoridad permisiva y coludida.

Y el detalle es que las denuncias, los nombres y los atorones los va marcar la agenda de EU, como el retiro de visas o lo del lavado de dinero a través del sistema bancario mexicano, denunciado por FinCEN y el Departamento del Tesoro gringo, que, por cierto, Hacienda y Banxico tuvieron que inyectar dinero al par de bancos ya intervenidos, ante su falta de liquidez, y a ver si no salen con que hay otros bancos lavando dinero. Me queda claro que Estados Unidos tiene ya la información completa, a lo que sumamos la detención de capos mexicanos que están soltando la sopa a cambio de la reducción de sentencias. El caso más reciente, la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán en la corte de Illinois y la respuesta del gobierno. ¿Cómo es posible que negocien con alguien que ellos consideran un terrorista? En fin, vienen tiempos difíciles. El gobierno gringo, a la ofensiva, y el mexicano, a la defensiva… ¿Qué sigue?

Cuádruple feminicidio

El artero y cobarde asesinato de una madre y sus tres hijas, que cimbró a Sonora y a México, nos hace ver el grado de descomposición social que hay; este abominable acto fue hecho por la pareja sentimental de la madre. ¿Qué pasó? Al parecer el tipo se dedicaba a actividades ilícitas, pero no se entiende por qué tomó esta decisión. ¿Por qué matar a su pareja y a tres niñas? Mata o matan a la señora y luego se llevan a las niñas a un paraje, y, debajo de un árbol, las obligan a acostarse, abrazarse y… las matan.

Nomás imaginen el trayecto al lugar, cómo se encontraban esas niñas, llorando, pidiendo clemencia al tipo o tipos. Nada. Sin corazón, sin piedad, fueron consideradas cabos sueltos y las mataron. En los próximos días este caso quedará en el olvido, y a esperar lo que sigue. Aunque el tipo ya está detenido, ya fue imputado y pasará el resto de su vida en la cárcel, hay especulaciones alrededor del caso. Un padre biológico desconsolado y una sociedad que no terminamos de sorprendernos de este tipo de atrocidades.

Alma

Y a propósito de feminicidios e impunidad, ya dos años del asesinato de Alma, ocurrido en una carnicería de Ciudad Obregón, a manos de un tipo septuagenario, enfermo, que vivía en la zona norte y la acosaba.

El tipo fue a la carnicería y, ante el acoso, la hermana de la difunta le pidió al hombre que se retirara. Lo hizo, para volver después con una pistola a matarla, y tranquilamente se devolvió a su casa. Hasta allá fueron policías y, ahí quedaron los registros en videos, salió a la reja, no se quería entregar, hasta que finalmente lo hizo, confesó su crimen y está recluido en el Cereso… ¡pero sin sentencia! Con argucias legaloides, abogados del asesino han estado postergando audiencias, no entraré en tecnicismos, no soy abogado, pero aquí hay una evidente impunidad y corrupción y se cuestiona la reforma al Poder Judicial. Es comprensible el desconsuelo y la tristeza de la familia de Alma, que no les hacen justicia y no pueden cerrar el círculo, es inadmisible lo que está haciendo el juez que lleva este caso.

Tercera advertencia

El gobernador Alfonso Durazo, en reunión del Consejo Estatal de Morena, nuevamente con el mensaje: “no se aceleren, no son los tiempos y la agenda merece entrega al trabajo”. Y no es para menos, estamos viviendo tiempos difíciles en varios frentes. Y el mensaje y acuse de recibo lo debe haber entendido el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, que se aventó una jugarreta sin consultar en Palacio, donde hay un gobernador y es presidente del Consejo de Morena.

¿Qué pasó? Hubo un informe de actividades de la diputada Diana Karina Barreras y el representante del comisionado nacional, Benjamín Robles, de su ronco pecho soltó ‘destapes’, algo que anteriormente había cuestionado la misma presidenta Claudia Sheinbaum, tras el caso de la senadora Andrea Chávez, quien adelantó campaña en Chihuahua y tuvo que suspenderla.

Ahí en el evento, previo al informe, el diputado Robles destapó a Diana Karina para la alcaldía de Hermosillo, así como al diputado Ramón Flores para la alcaldía de Guaymas, y ya picado, al secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, que no creo estuviera enterado de la travesura, para la gubernatura… y el informe pasó desapercibido. Y vinieron las reacciones, no muy positivas que digamos. Creo falta de cortesía y de respeto de Anaya. Esto que hizo el gobernador Alfonso Durazo es un claro mensaje, diciendo: ‘aquí está el PT y la ficha vale’ ¡Órale! Que me disculpe Anaya pero el PT no vale nada solo, pero sí en alianza, y Sonora no es Veracruz y, vuelvo a repetir, el gobernador tiene voz, voto… y veto.

Delfinario

La Cámara de Diputados federal acaba de aprobar la ley, que literalmente dice: “se prohíbe el uso de mamíferos marinos, salvo para conservación o resguardo autorizado, sin fines de lucro”. Saco a colación esto, por aquello del destino que tendrá el Delfinario de San Carlos, donde se da terapia a 600 niños. Aquí no hay fin de lucro, sino de una necesidad, por ahí puede ser la ronda de que siga, para eso fue creado. Sería lamentable que solo se convirtiera en acuario y esperar a que se mueran los ejemplares, como pasó con los animales de los circos cuando el Congreso prohibió que fueran utilizados como espectáculo. En fin, veremos qué pasa con el Delfinario de San Carlos.

Gira

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum revisó el programa ‘Salud Casa por Casa’ y entregó formalmente el hospital en Vícam Switch, con 30 camas, consultorios y sala de operaciones. Ya no tendrán que ir los miembros de la tribu yaqui a Guaymas y Obregón, habrá médicos especialistas, de hecho, hay cubanos. Me parece bien, esto sí es un acto de justicia para los yaquis. Por cierto, el gobernador Durazo supervisó el avance del Hospital IMSS Bienestar en Navojoa y lo que será el Hospital Universitario en Hermosillo, donde fuera el antiguo Hospital General. Creo, lo pendiente que hay en el tema de salud es el abastecimiento, un problema nacional, pues urge que se arregle y se normalice la entrega de medicinas e insumos, y no ver que se atienda a la gente en los pasillos.

Seguridad

No podemos ser omisos de nuevo. Obregón, en julio, con dos dígitos en crímenes dolosos. Ahí están los datos del Secretariado Nacional. Al igual que la capital, Hermosillo, ha mostrado un alza en las últimas semanas. Acaban de detener a un sicario o ‘generador’, como le llaman ahora, que tuvo que ver con crímenes cometidos en la capital. Ese tipo de noticias necesitamos para la capital y para Obregón. Acciones, prevención, inteligencia. Y reiteramos que urge se apliquen los recursos del Ficoseg, en el cual intervienen 20 empresarios y cuatro funcionarios del gobierno. Ojalá den su informe pronto para ver cómo va este asunto. Es por el bien de la sociedad que su aplicación redunde en resultados.

Uniformes y Festival

Está la entrega de uniformes escolares en el CUM de Ciudad Obregón, de gran ayuda para que padres de familia no gasten en ello, ni en zapatos ni en útiles escolares, más con la situación económica del municipio. Buen trabajo del secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez, y la logística que encabeza en todo el estado el subsecretario de Planeación y Administración, Rodrigo Flores Hurtado.

Y por rumbo de Guaymas, la volvió a hacer la alcaldesa Karla Córdova. Un éxito el Festival Mar Bermejo, con varios eventos culturales durante el día, y por las noches, a reventar el Malecón con artistas. El Gran Silencio estuvo el viernes; ayer, Yahir y María León, y hoy cierra Lupita D’Alessio. Llenos los hoteles. Guaymas, ni se diga. San Carlos, nos dimos una vuelta. Lo importante, todo en paz y tranquilidad. Vaya cambio que dio el puerto, ante lo que vivió hace unos años. Se nota que hay trabajo de inteligencia.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com