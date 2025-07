No soy miedo…soy paz

Comparta este artículo

En el mundo, la tercera guerra mundial ruge. No lo hace como nos lo han vendido en películas de Hollywood, sino que está sucediendo como guerra híbrida. ¿Qué es eso? Quiere decir que se está llevando a cabo por medio de guerra económica, guerra de información, guerra biológica, guerra química, guerra de avances tecnológicos, guerra demográfica, guerra política y guerra de recursos naturales; esta última, puede estar englobada dentro de la guerra tecnológica.

Todo esto está sucediendo al mismo tiempo, aunque no existen declaratorias de guerra oficialmente, la guerra mundial se está llevando a cabo.

Desde 2020 les he venido diciendo que ese año inició la tercera guerra mundial, e inició atacándonos a los ciudadanos comunes con una pandemia y con una supuesta vacuna, como estrategia para pretextar limitar la libre movilidad ciudadana y la perdida de la patria potestad sobre nuestros cuerpos ‘por nuestra seguridad’.

No les funcionó. Aunque sí lograron infringir mucho daño. Y arrancó una carrera por el despertar de las personas, respecto a que entremos en consciencia de que la sociedad humana no es como nos dijeron desde siempre que era.

De todas las guerras, o mejor les llamaré frentes de batalla, el más potente ha sido y está siendo la batalla por la mente humana, la guerra de la información. Es en esta trinchera en la que nos encontramos muchos comunicadores ciudadanos, independientes, en la medida de lo posible, luchando contra la desinformación promovida por gobiernos, intereses corporativos, medios de comunicación, etc. Están intentando convertirnos ingenuamente en unas brújulas para las demás personas, con los pros y los contras de nuestras personalidades, equivocaciones y correcciones que implica aventarse a desenmarañar los significados e intenciones ocultas en la psicología de masas que están aplicando en el manejo de la comunicación a nivel mundial, donde es muy fácil confundir las líneas que separan los bandos que en este momento se pelean el control de la humanidad, la baja poblacional y el control absoluto de lo que quede después.

Y dejé para el final lo más importante...

Nosotros, como humanidad, creemos estar despertando y vivimos en una guerra espiritual, entendiendo que no somos débiles a pesar de no contar con sus armas y tecnología, y que nuestra mayor arma es volvernos conscientes de quienes somos en realidad y quiénes son ‘ellos’ en realidad... Y que no darles ni nuestra atención ni nuestra credibilidad, es lo que en este momento tiene a todo el sistema de la sociedad humana. Lo que llamaron en la famosa película, La Matrix, derrumbándose ante nuestros ojos.

Se los he comentado en muchas de mis columnas y videos. Esos que se creen dueños de nosotros, van a llevar el relato del terror hasta lo último posible para hincarnos de miedo, pero no van a desatar el infierno atómico en la tierra, no se los van a permitir. Lo que sí van a hacer y están haciendo, es inventar guerras, asesinando a muchas personas en diferentes lugares del mundo, para que nos creamos lo peor y el terror se apodere de nosotros, y así poder doblegarnos. Ignorarlos, seguir, dentro de lo posible, con nuestras vidas y prohibiéndole al miedo vivir en nosotros es y será nuestra mejor respuesta y arma en contra de ‘ellos’.

Lo que vemos actualmente en la geopolítica y la política, las noticias y lo que sucede en todo el mundo es una colosal obra de teatro para arrinconarnos con el miedo.

Ninguno de los protagonistas está realmente a favor de nosotros. Quieren que tomemos bandos. Nos hablan de sombreros negros y sombreros blancos, nos hablan de un tal ‘Q’, nos hablan de pleyadianos, confederaciones galácticas, occidente VS oriente, democracia y capitalismo VS comunismo, etc. Todo eso es para dividirnos, todos responden al mismo amo.

En la humanidad real solo tenemos un único aliado, mesías o salvador... Nosotros mismos, nadie más, todo lo demás es espejismo y engaño.

Se inicia, a partir de ya, la parte donde van a aumentar los sucesos más fuertes.

Respiremos profundamente y recordémonos en cada momento que sintamos que flaqueamos y nos llegue el miedo, NO SOY MIEDO... SOY PAZ... LO DEMÁS NO EXISTE.

1CP