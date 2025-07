Ajetreos políticos y empresariales

Comparta este artículo

Este domingo, o mañana lunes, llega a Mazatlán, el último embarque con 5 mil 300 cabezas de Centroamérica, importadas por SUKARNE, de Jesús Vizcarra. Cuando se hizo público el tema, la situación puso en alerta al sector ganadero nacional, sobre todo de Durango, porque ese ganado iba para la planta procesadora de la empresa en Tlahuahilo, pero ya no se podrá. Ganaderos y el gobernador Esteban Villegas se opusierony lo lograron.

Se mandaron cartas al secretario Julio Berdegué, y al propio Vizcarra, en las que se explicaba que se impediría el paso. Y con justa razón. Nicaragua es el país con máscasos de gusano barrenador. ¡19 mil! reses. Yen el ganado que llega, no se conoce la calidad. La guía se hizo allá, y aquí la empresa solo informo a las autoridades. Por ello se generó la reacción correspondiente.

Ante esto, Berdegué anunció en redes sociales que no iría ese ganado a Durango, y que se suspenden importaciones de Centroamérica. A su vez, SUKARNE se pronunció en el mismo sentido, que ese ganado no llegaría a ningún estado exportador. Aquí esta lo ambiguo del mensaje, así que, por lo visto, ese ganado se queda en Sinaloa, en los corrales de la empresa. Entonces, aquí hay 2 problemas; va a bajar en Mazatlán con el ‘mosquero’ que llegue a traer, y van a circular cientos de camiones por el puerto y carretera hasta llegar a su destino, o se hace una nueva guía, y se va a Ensenada, para de ahí moverse aMexicali, donde la empresa tiene otra planta procesadora, que, dicho sea de paso, se comenta que está en proceso de cierre.

Así que, en la solución de ya no importar, SUKARNE mandó otro comunicado, explicando que compraría el ganado en el país. Es decir, se va a surtir de ganaderos deSonora y Chihuahua, por dar por poner ejemplos. O sea, consumir en lo local.

El problema, ahorita, son esas 5 mil 300 que,creo, se deben poner en cuarentena y no bajarlas hasta que autoridades sanitarias,como SENASICA, revisen bien todo el hato que viene en ese barco. Porque de bajarlo, sin revisión, ‘el mosquero’ se dispersaría en el aire… Mazatlán, puerto turístico, temporada alta, y luego, en los camiones, se va a dispersar por donde vaya.

Y ojo, el ‘bicho’ estaría llegando a nuestro vecino estado, y como bien lo dijo la investigadora Yazmin Alcalá, a la comunicadora y periodista Soledad Durazo, el gusano, de no tomar medidas las autoridades, llegaría al norte, o sea, Sonora, en septiembre. Así las cosas. Eso sería un golpe durísimo, ya de por sí el nuevo cierre y los millones de dólares que han dejado de percibir rancheros.

Preocupa que ese ganado sea trasladado a Mexicali. Si se da esa opción, en próximos días o semanas, por ningún motivo la UGRS, SADER, el Gobernador, Alfonso Durazo, deben permitir que circulen por carretera.Deberán reforzar con acciones en EstaciónDon, no hay de otra. Por lo pronto, veremos qué pasa con ese barco que llega hoy o mañana a Mazatlán, y ver qué decisión toman las autoridades, para proteger a los ciudadanos y productores de Sinaloa y del norte del país.

Y reiteramos: tienen que sellar la frontera sur.La delincuencia está metiendo ganado de manera ilegal, con complacencia y colusión,sin autoridades. Esta es otra de las causas del porqué la secretaria Rollins cerró de nuevo, y están en su derecho, para proteger a productores y ciudadanos de EU.

La 4T, ya tiene a su García Luna

Una de las noticias y escándalo de la semana, fue el anuncio de que existe una carpeta de investigación, una denuncia hecha por SEDENA, en contra de quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán BermúdezRequena, en el lapso en que el hoy senadorAdán Augusto López fue gobernador en dicho estado. Según los reportes, Bermúdez también era el jefe de plaza de una célula delictiva denominada “La Barredora”, que contralaba todo, incluso el huachicol. O sea, el encargado de salvaguardar a los ciudadanos, de día era funcionario y cuando salía del trabajo, un criminal. Esto sirve para entender por qué se fue al alza el crimen y Tabasco dejó de ser un edén.

Y ojo, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, (¿les suena el apellido?), nada más y nada menos que hermano de AMLO, señaló ante esto, y literal lo dijo: “Esto es una pudrición”. Palabras que debieron retumbado en Palenque.

Varios días sin saber nada del senador, hasta que este fin de semana salió y dio la cara, y dijo estar dispuesto para lo que sea. Pero salió, porque, previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo; ‘debe, AdánAugusto, dar una explicación’. No hay que olvidar que, tanto Adán Augusto comoRicardo Monreal, no han acatado al pie de la letra las reformas que ha mandado Sheibaum, así que ya salió de Palacio el primer mensaje, con acuse de recibo para Monreal en cámara de diputados.

Ya se emitió ficha roja en la Interpol, para la localización de Bermúdez Requena. Pero,como es un cabo suelto, quizás le pase lo que al empresario Sergio Carmona, quien fuera asesinado en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Este personaje fue uno de los principales contrabandistas de huachicol y financiador de campañas políticas. Él sabía lo que le pasaría, por eso le dio su teléfono a su hermano, con la instrucción de que si le pasaba algo, se fuera a EU, lo entregara y se acogiera a programa protección testigos.

La presidenta Sheinbaum y el secretarioOmar García Harfuch, están trabajando y dando resultados en contraatacar al crimen y al huachicol, y han realizado importantes decomisos. Pero todo esto lo dejaron crecer mucho el sexenio pasado. Por lo pronto, en el caso del ex colaborador de Adán Augusto, se cae narrativa. A Gómez Requena, militante de Morena, ya lo dieron de baja.

Y pues para el presidente Donald Trump no es suficiente, ni para la fiscal Pam Bondi, pues señalaron que el gobierno mexicano está ‘petrificado’, y que grupos criminales tienen control de autoridades. Creo injusto eso, pues la presidenta y García Harfuch, repito, están haciendo lo que les corresponde y mandando el mensaje a EU, de que se está trabajando en el tema. Mientras tanto, Trump se entretienecon firmas de decretos, aranceles, y ahí viene el del 1 de agosto con 30 por ciento de arancel para todo. No olvidar que ya anunció lo del tomate, que se convirtió en duro golpe a productores de Sinaloa y del sur de Sonora, en el Valle del Yaqui. Estamos hablando de millones de dólares y con sus consecuenciasadicionales. Se han perdido 138 mil empleos a nivel nacional, de junio de 2024 a junio de 2025, según datos del IMSS, y ya han cerrado más de mil 900 empresas, la mayoría Pympes y Mipymes, situación que se acrecentó este año con la llegada de Trump y la guerra comercial de aranceles.

Otro ejemplo es el de Sara Barstow, CEO de Sahuaro Limited, la empresa que construiría el gasoducto de Texas a Puerto Libertad y una planta de licuefacción con una inversión de más de 13 mil millones de dólares, con un impacto positivo en la región y miles de empleos. La empresaria ha anunciado que se pospone el proyecto ¡7! años, aduciendo líneas de financiamiento. Pero no es eso… es Trump y sus efectos colaterales.

Polos

Ante esta situación con el gobierno de EU, que tiene una pistola sobre la mesa para negociar, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado el Plan México, que no es de otra más que los grandes capitales nacionalesinviertan en las entidades del país. Yal como lo anunció la panificadora Bimbo esta semana, más de 2 mil millones de pesos en siete entidades.

No hay de otra, hay que fortalecer el mercado interno. Debemos ser claros y objetivos, con Trump no habrá nearshoring, porque quiere que regresen las grandes fábricas a EU, fue su promesa de campaña, y quiere renegociar el T-MEC, obvio, con beneficios para EU, y no para Canadá ni para México. Y así será los cuatro años de su gobierno, a menos que pierda las posiciones en el Congreso, a la mitad de su término. Mientras tanto, a batallarle, sobre todo Marcelo Ebrard y José Ramón de la Fuente, con autoridades norteamericanas.

Muchos se preguntan, ¿qué quiere, Trump?, aparte de que vuelvan empresas a EU. Quiere a las cabezas de la serpiente. Ya tiene a los Guzmán, Zambada… y quiere más, a más políticos y empresarios involucrados en actividades ilícitas. Ya ven lo que paso con un par de bancos y la casa de bolsa Vector, de Alfonso Romo, asesor de AMLO; ya intervenidos, multados con 185 millones depesos, perdiendo clientes, y Banxico tuvo que inyectarles recursos ante falta de liquidez. Así las cosas… ¿Quién sigue?

Polo Sur… y el destape

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su reciente gira por Sonora, con temática de salud en Ciudad Obregón y Vicam, dio anuncios importantes e inauguróformalmente el hospital IMSS-Bienestar, por cierto, muy bien equipado con sala de cirugías, consultorios, 30 camas, etc. Lo necesario para que los miembros de la tribu Yaqui, no tengan que ir a Obregón o Guaymas a atenderse. No pasarondesapercibidos dos detalles. En Ciudad Obregón, el alcalde Javier Lamarque no estaba contemplado en el templete, y la presidenta Sheinbaum lo subió y lo puso enseguida de ella. Pero lo más interesante fue lo sucedido en una mañanera de esta semana, cuando alguien le preguntó, que si Cajemeestaría incluido en el plan de Polos de Desarrollo. Ella dijo que sí, pero agregó algo que hizo arquear las cejas a no pocos en Sonora: “Javier es un compañero del Movimiento. Cuando empezamos en la colonia Roma, después llegaron otros, y el hoy Gobernador Durazo, también”.

Y tengo entendido, de manera extraoficial, que antes de ser presidenta, cuando llegaba Sheinbaum a Ciudad Obregón, comía, visitaba, quizás pernoctaba en la casa de Lamarque.

El punto es que con esto, les guste o no a ciudadanos, Lamarque es una persona cercana a la presidenta, y esto tiene lectura para el 2027. Ya dijo el alcalde de Cajemeque aspira, pero aclaró ya no tocará el tema. Y tiene razón, porque el gobernador Alfonso Durazo ya hizo un tercer llamado a los suspirantes para que no se aceleren. Hay trabajo, problemas que resolver, y hay que respetar tiempos electorales, esos que se brincó el PT y tuvo consecuencias.

Por cierto, Durazo y el Secretario de Marinaanunciaron proyectos de renovación de aeropuertos de Obregón y Guaymas. En el de Obregón se contemplan 500 metros más a la pista, para que aterricen aviones de carga, con el fin de exportar lo que se produzca, lo cual me parece excelente, aparte de la tecnificación del Valle del Yaqui para dar paso a la agroindustria en los próximos años.También fue presentado por parte del alcalde, en la oficina de la Jefa de Oficina Poder Ejecutivo, el proyecto de Ciudad Universitaria, que también tiene el apoyo del Gobernador, y se darán más detalles en su siguiente visita a Ciudad Obregón.

En cuanto a Guaymas, el crecimiento de la Industria ‘sin chimeneas’ ahí está, cientos de casas en construcción, las Torres del Grupo ELGA, la de Roberto Lemenmeyer, y otros proyectos como el nuevo Malecón, anunciado ya también por, Paulina Ocaña.Esto, más las obras del Plan Sonora en el puerto, exigen un aeropuerto a la altura del crecimiento de Guaymas y San Carlos. Hay una buena administración de la alcaldesaKarla Córdova.

Dato Protegido

La sentencia del TEPJF contra la ciudadanaKarla Estrella, quién cuestionó en un tuit en cómo llegó a la candidatura la hoy diputada, Diana Karina Barreras, obliga a pedirle disculpas la legisladora por 30 días seguidos, y todavía ocultando el nombre de ella. La tuitera puso DATO PROTEGIDO en el texto. Esta situación generó tantas críticas yrepudio, de tal manera que se hizo viral en redes sociales, en la opinión analistas, traspasando fronteras y llegando hasta las altas cúpulas de Morena y Palacio Nacional.De acuerdo a analistas, más de 650 mil Rt’s, más de 2 millones de visualizaciones, más lo que se acumule mientras dure la sentencia.

Lo más duro para la diputada ha sido eldeslinde. La secretaria de la Mujer del Gobierno federal y la dirigencia de Morena. Pero el más devastador salió de la boca de la misma presidenta, Claudia Sheinbaum: “Unexceso, falta de humildad”. Bueno, hasta el comisionado y diputado, Ramón Flores, quien primero la había apoyado de manera muy sutil, se deslindó en una entrevista después de las declaraciones de la presidenta.

En resumen, ganando la sentencia, la perdió la diputada Barreras, y creo que es imposible, desde mi punto de vista, que acceda a una candidatura en el 2027. No están dadas las condiciones. Aunque el PT sea aliado, y lo necesita Morena, creo que no aceptarían una candidatura cargada de negativos. Todavía esta semana, la legisladora se revictimizó. Craso error. Y volvieron a tundirle. Ha estado muy mal asesorada.

De todos modos, no hay que cantar victoria en contra de la censura. En Tamaulipas, la hoy juez Tania Contreras, que tomaráposesión el 1 de septiembre, quiere que EL UNIVERSAL y uno de sus columnistas, Héctor de Mauleón, bajen un artículo sobre huachicol, donde sale a relucir un familiar de ella. Está lo de Campeche, de la gobernadoraLayda Sansores, quien no quiere críticas y propone que un tribunal lea artículos antes de que sean publicados. Pero si la critican, ¿qué le pasa? Y está la ley que aprobó el Congreso de Puebla. El Gobernador Miguel Armentatampoco quiere críticas.

Y esta semana, el portal electrónico La Silla Rota fue conminado a que informe sobre tema ‘acordeones’ que manejó. Se lo mandata el INE, y si no… ¡multa!

Se dice que no a la censura, que hay libertad de expresión y ¡ñacas! Siguen saliendo con estos resolutivos, entonces, que va a pasar con; ciudadanos, medios, reporteros, columnistas, a partir del 1 de septiembre, que entren nuevos juzgadores locales, federales y una nueva SCJN, todos del gobierno. Pues se estará en total indefensión y sin derecho de amparo. Ya se verá qué futuro depara. La línea está muy delgada entre la libertad y autoritarismo.

GIM… Nogales

Primero, el alcalde Juan Gim, de Nogales, felicita, en entrevista de la cadena FOX, al gobierno de EUA por las redadas a migrantes. Y ante el desbordamiento de agua de la calle Tecnológico, que se embovedó, le echó a la culpa a los ciudadanos, y a él mismo, por no limpiar. Confiando en una obra, que hay que reconocer, falló y costómás de 500 millones de pesos. Ya fueron a revisar arquitectos e ingenieros. Harán obras complementarias para que no vuelva a suceder. Será la prueba de fuego para una segunda lluvia.

Puerta del Sol

Presentó el gobernador el Plan Hídrico, que incluye tres presas, con inversión 7 mil millones de Conagua. En la primera de estas, Puerta del Sol, llega maquinaria, perotambién la primera protesta de ejidatarios, pobladores, quienes tienen unas pocas vacas y milpas, pero están con miedo a que se sequen sus pozos

El proyecto es bueno. Asegura agua para la capital, pero hay que dar certeza y seguridad a ciudadanos que viven alrededor de esa obra, que no les faltará agua. Hay que operar con oficio. Hasta ahorita no les han dicho nada, y al no tener información pararon las máquinas.

