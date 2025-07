Buenas noticias (y retos) para el sur 

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Esta semana fue de buenas noticias para el sur, pero también de retos que tienen que enfrentar los tres niveles de gobierno, sobre todo el de Cajeme, ante la encuesta e informe de ENSU e Inegi, en relación a que el municipio ha vuelto al top 5 de ciudades en las que la percepción ciudadana se enlaza a la inseguridad.

Casi nueve de 10 ciudadanos lo perciben así. Es la realidad. Y la reacción del alcalde, falto de humildad, de autocrítica, de reconocer que hay un problema: el crimen doloso, señaló que parece que los comunicadores lo celebran. Pero es lo que hacemos, solo informar una realidad que salta a la vista.

En lo personal, jamás celebrare como un ‘éxito’ esto. Un municipio adoptivo para mí. Dos de mis hijos nacieron aquí. Conozco el tema y sé de la realidad que se vive el día con día; el no tener certeza si te tocara un fuego cruzado y no volverás a casa… el crimen organizado, aquí y en el país, no tiene escrúpulos. En fin, hay que trabajar mucho en el tema.

Adicionalmente, el gobernador Alfonso Durazo anduvo de gira por el sur. Encabezó un evento de canje de armas y juguetes bélicos, cambio de dinero en efectivo. Estuvo acompañado de la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcena, y se anunció un nuevo programa en colonias, para tratar de reconstruir la tan anhelada paz que esperan los ciudadanos de Ciudad Obregón.

En Esperanza se realizó un cateo, se decomisaron armas, drogas y hubo detenidos. Eso es lo que espera la sociedad: resultados. Quiere más noticias como ésta y no los ataques diarios por todos lados, que ponen a la población en situación de vulnerabilidad. En lo personal, sigo y seguiré tocando este tema, no por celebrarlo, sino porque quiero que vuela la PAZ a mi querida Ciudad Obregón.

Por cierto, Hermosillo subió cuatro puntos en percepción de inseguridad. Los dos últimos meses han sido malos. Bien evaluado en otros rubros, el alcalde, Antonio Astiazarán no ha salido a dar conferencia para cuestionar ni molestarse, toma el informe a como viene, y a trabajar sobre de ello y punto.

Que este mes quedará establecido el Ficoseg en el banco respectivo. Urge. La sociedad espera, porque hay la palabra empeñada de que si no funciona, se eliminará la sobre tasa del 1 por ciento a la nómina para empresas con más de 100 empleados.



Buenas noticias

La gira del gobernador Durazo trajo buenas noticias para Ciudad Obregón, en el mediano y largo plazo. Por fin le van a entrar a reconstruir calles del PICO; también habrá inversión en la Laguna de Náinari, en el Parque Ostimuri, en la Ciudad Universitaria y en el aeropuerto.

Considero de relevancia la posibilidad, dicha por el secretario de la Marina, de que la aerolínea Viva Aerobús establezca una base de mantenimiento, lo que implicará una fuerte generación de empleos. Pero se tendrá que capacitar a muchos jóvenes de los institutos tecnológicos, para obtener mano de obra calificada, bien pagada.

De lograrse esta gestión que ya trae el gobernador y directivos de la aerolínea, también implicará inversiones y desarrollos en la salida sur, en lo habitacional, sobre todo, pues habrá plusvalía en terrenos aledaños. Con la ampliación de 500 metros de la pista ya podrán llegar y despegar aviones de carga con lo que se produzca aquí, tanto en el sector de manufactura como en el Valle del Yaqui.

Así pues, no todo son malas noticias. El futuro, de aquí a cinco años, puede ser promisorio. Solo hay que esperar a que se cristalicen las inversiones que se han anunciado. Como también hay que espera a que salga el apoyo federal de Conagua, para la reconversión de sistemas de riego. Es un proceso que llevará tiempo. El gobierno federal se ha comprometido a meterle algo así como 5 mil millones en los valles del Yaqui, Mayo y SLRC. Esto debe venir acompañado de una reconversión de cultivos, como también certeza para el productor, por parte de industriales, y que se aplique parejo el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, no sólo para los que tienen 5 o 10 hectáreas.

Retos y problemas

Excelente el anuncio de las fuertes inversiones para, Cajeme, pero ahora, aparte de la inseguridad, hay problemas de inmediatez a los que se le debe entrar y tiene qué ver en lo económico. Ante la falta de siembra por la crisis hídrica que existe en el estado, el cierre masivo de empresas que hay en el centro de la ciudad, como Almacenes García y La Parisina; no hay ventas, no hay circulante… Esto nos da idea de la realidad. Son muchas las Pymes y Mipymes que están cerrando.

Y esa gente difícilmente encontrara trabajo, ahorita, en otro lugar. Se irán a la informalidad o migrar a otra ciudad. Y, lo peor, que muchos serán reclutados por la delincuencia, al aumentar la deserción escolar. Las becas, federales y estatales, que se entregan a los jóvenes, se están utilizando por los padres de familia para comprar comida. Y me consta esto, sé de varios casos.

Otro problema es que, a pesar de las lluvias, las presas siguen en bajo nivel. Oviáchic y Mocúzari tiene una recuperación baja. Se acaba julio, viene agosto, y si no se generalizan más las lluvias, si no llegan ni a la media los embalses, se repetirá la historia de este ciclo en el venidero. Entonces sí, un escenario, que mejor ni imaginar, en lo social, económico… Se va a descomponer el tejido social, la ‘ruina’ que hay se acrecentaría, va a generar muchos problemas; el crimen doloso y el robo, será una parte. Todo al alza, la gente tiene que llevar alimento a sus casas, y si no hay trabajo, un salario, pues ya sabrán lo que se viene.

Vaya que ha afectado lo del sector primario en el sur. Se tiene que dar el paso a la agroindustria, que lleguen inversiones nacionales, extranjeras, pero pues, Trump y los aranceles nos tienen en jaque. Ahí viene para el día último el 30 por ciento de arancel para todo. Ya entró en vigor el 17 por ciento al tomate. Y hay que sumarle el cierre de la frontera a la exportación de ganado.

Por cierto, una lástima ver cerrados los corrales en Nogales. Las pérdidas se acumulan, millones de dólares, y todo por el contrabando y la entrada de carne de Nicaragua, por parte de SUKARNE y Jesús Vizcarra. Las 5 mil cabezas sí bajaron y se fueron a Culiacán. El bicho ya está enseguida y puede llegar en septiembre, con todo y la alta sanidad e inocuidad que hay.

Tengo entendido que el dirigente de la UGRS y el gobernador Alfonso Durazo, irán a Washington para sostener reuniones con funcionarios federales, en un esfuerzo para que a Sonora lo tomen como entidad de excepción y permitan que se exporte. Veremos resultados. El detalle es que siguen saliendo casos en entidades del sur, sigue entrando ganado de contrabando, sigue la colusión de delincuentes con funcionarios, y eso no coadyuva.

Aeropuerto y puerto en Guaymas

Otra buena noticia, aparte de la inversión en el aeropuerto de Ciudad Obregón y la posible llegada de base de mantenimiento de Viva Aerobús, fue el anuncio del secretario de Marina, en relación al Puerto de Guaymas y su aeropuerto.

Señaló el secretario que con la modernización del puerto de Guaymas, el proyecto vendrá acompañado de una ampliación en Empalme. Se habla de la compra de 80 hectáreas, para crecer y para que el puerto de convierta en la puerta de entrada de minerales y autopartes para Arizona.

Por cierto, con la construcción de la carretera Chihuahua-Guaymas, será más factible la salida de productos de esa entidad por Guaymas, porque es más cercano que la ruta que utilizan por Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Guaymas será la opción más factible, y pues, Arizona será el puente para distribución de productos a entidades de EU ante un saturado puerto de Long Beach, California.

Y viene la modernización del aeropuerto, para que vuelvan también los vuelos comerciales, y ante el resurgimiento de la ‘industria sin Chimeneas’ que es San Carlos, una fuente de ingresos que aporta al PIB estatal, y que actualmente es un boom inmobiliario ese polo turístico. Hay que apostarle, al igual que a Puerto Peñasco y a Bahía Kino. Y pues de plácemes la alcaldesa Karla Córdova. Guaymas sigue de ‘chipilón’ con el Plan Sonora. Una buena administración municipal y un municipio al que regresó la PAZ.

Registrada

La ciudadana Karla Estrella, demandada por la diputada ‘Dato Protegido’, quedará registrada en el padrón de personas violentadoras hasta el 2027, ante sesgado fallo del TEPJF. Simplemente por la relación de la presidenta del Tribunal con el esposo de la legisladora, el también legislador Sergio Gutiérrez Luna.

La ciudadana cumplirá por 30 días la sentencia de pedir disculpas, pero también acudirá a instancias internacionales, quienes juzgarán al TEPJF si encuentran elementos de que hubo un exceso, tal como lo hizo ver la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y hasta el PT, al deslindarse del tema, dejando a un lado a la diputada.

No sé por si no dejar el tema o, según él, posicionar a su esposa, esta semana Gutiérrez le echó la culpa a la ‘derecha’, y concretamente al empresario Claudio X González, de estar orquestando una campaña contra la diputada Barreras. Ni al caso. Ni la conoce. Y creo que, González tiene cosas más importantes que hacer que andar en esto. En fin.

Y por si fuera poco… por instrucciones de Gutiérrez, el senador Gerardo Fernández Noroña pidió un minuto de aplausos para el recién fallecido cantante Ozzy Osbourne, una leyenda del heavy rock, pero con una vida personal que no fue un ejemplo.

Los legisladores aplaudieron. Muchos de ellos sin conocerlo. No deja de ser un extranjero. Y mientras aquí hay miles de víctimas, desaparecidos, colectivos de búsqueda, mujeres, niñas violentadas, que merecen no nomás aplauso, sino justicia.

El más reciente caso es una maestra jubilada de Veracruz, Irma Hernández. Para tener ingreso adicional tenía un taxi. Le pidieron extorsión, se negó, los sicarios le tomaron una foto, se hizo viral… y apareció muerta. Una mujer valiente, que solo quería lo mejor para su familia. Y la reacción del gobierno es lamentable, ha causado malestar. No se vale, no es justo.

Abelina

Y para no dejar el tema, porque implica a medios de comunicación, reporteros, columnistas y hasta ciudadanos, por aquello de la censura y ataques a la libertad de expresión. La alcaldesa de Acapulco, la polémica, Abelina López, la misma que dijo que ‘la calor’ es la causa de la violencia, consiguió que el Tribunal silenciara por 15 días a un periodista, Jesús Castañeda, por criticarla. Su argumento fue el de ‘violencia de género’.

Resulta que la Auditoría de Guerrero, conminó a López a explicar a dónde fueron a parar 800 millones de pesos no aclarados. Es una observación que hizo el organismo fiscalizador, pero no quiere hacerlo. Nada de que transparencia ni rendición de cuentas. Pero el Tribunal le da la razón. Es el colmo.

Ya son varios casos: Campeche, Puebla, Tamaulipas, Sonora. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que hay libertad de expresión, pero gobiernos de su partido le llevan contras, como en otros casos, y eso ocupa y preocupa. En septiembre entra el nuevo Poder Judicial, la mayoría de juzgadores y la SCJN estarán del lado del gobierno, y se crea una agencia que estará a cargo de José Merino, como el gran censor, sobre todo en plataformas, streaming, etc. ¿Qué futro depara a medios, comunicadores, ciudadanos? Sólo el tiempo lo dirá. Quizás estemos a poco tiempo de dejar de ejercer nuestras libertades. ¿Será?

¿Austeridad?

Ricardo Monreal, en España; Mario Delgado, en Portugal; la reciente adquisición, Miguel Ángel Yunes, también en Europa, y quién sabe cuántos más anden en el viejo continente, y no en EU… ¿Miedo a perder la VISA?

Y para rematar, el senador Adán Augusto López señaló ante Ciro Gómez Leyva, que “no sospechaba” de su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, en lo que andaba. Nada más ni nada menos que como líder de una célula criminal, ‘La Barredora’.

Esta persona cuenta con ficha roja, orden de aprehensión, un pariente detenido en Paraguay. Por si fuera poco, la UIF, que encabeza Pablo Gómez, les ha congelado cuentas a familiares y socios de negocios que fueron registrados en una notaría. Sí, la de… ¡Adán Augusto López!...

Hay Presidenta. Esto empezará a cambiar. Al tiempo.



