Reabre exportación por Agua Prieta; se gestiona la apertura por Nogales

Con buenas noticias para el sector ganadero, pues se reabre la exportación de ganado de Sonora por la puerta de Agua Prieta.

Serán 900 becerros de inicio este lunes, y a partir del martes se habrán de pasar mil 300 cabezas diarias.

Tuve la oportunidad de consultar con la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Célida López, sobre este tema. Comenta que lo ve bien, el detalle es que para regularizar esta situación pudieran pasar meses. Y es que hay miles de animales ‘atorados’, casi 100 mil, desde que inicio la segunda restricción por el tema del gusano barrenador. Cabe señalar que se reportan 22 casos de contagio en humanos en el sur del país.



Algunos de los ganaderos deberán seguir recurriendo a subastas locales, lo que representa menos ingresos, pero no habrá de otra. Aparte, exportar por Agua Prieta significará costos adicionales en alimentación y fletes. Es más larga la tirada que por Nogales.



En fin, mañana arranca esto. Veremos qué opina el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, y qué perspectiva tiene para el sector en este segundo semestre del año.



MALEZA



Para productores del sur, sobre todo del Valle del Yaqui, el gobernador Alfonso Durazo cumplió. Ha hecho la parte que le corresponde al gobierno, y mantiene su compromiso de apoyar con recursos para rastreo, para evitar maleza y que no afecte a las 40 mil hectáreas que solo se pudieron sembrar esta temporada debido a la sequía extrema.



Se dio un apoyo para atender 75 mil hectáreas, y falta el resto, 245 mil hectáreas, que son las que se dejaron de sembrar en el sur. El detalle, es que la SADER aún no entrega lo que corresponde, a pesar de haber signado el titular, Julio Berdegué, el compromiso.



Ya veremos a qué grado afecta esto para cultivos y rendimientos, pero sobre todo al futuro del campo en el sur. Esto es algo que debe tener preocupados al dirigente de AOASS, Luis Antonio Cruz, y al dirigente del DDRY, Mario Pablos. Esperemos sean generosas las lluvias de este julio en adelante. Por lo pronto, la presa Mocúzari, de tener 0 ya lleva 11 por ciento en el embalse. Ahí va, poco a poco. Es algo alentador para el Valle del Mayo.



LÍNEA 16



Para entregar apoyos sociales, estuvo de visita de trabajo por Ciudad Obregón el gobernador Alfonso Durazo. En esta gira también hizo entrega de 16 unidades de transporte, para mejorar la movilidad y el servicio en la ciudad.



Esa línea, la 16, la manejará TUFESA, una empresa de éxito en el transporte público de pasajeros, que le entró con fuerte inversión en unidades nuevas, con aire acondicionado y todo lo necesario para un traslado eficiente, de calidad, que se lo merece el usuario.



Creo que va a ser un éxito esto. Y ojalá que se replique en todos los municipios. La competencia es sana, así lo está visualizando el gobernador.



En pocas palabras, hay que liberar el transporte urbano, para que tengan la oportunidad de entrarle los empresarios de todos los municipios. Creo que así, más personas usarían transporte público y habrá menos automóviles en las calles. Y si bien se siguen vendiendo las agencias, pero también sigue el contrabando ilegal de unidades “pafas”, que entran por las aduanas de Sonora. Hay mucha colusión e impunidad en esto. El ‘huachicoleo’ de autos sigue y seguirá afectando a la AMDA de Sonora y del país.



VIVIENDA… PROBLEMA



El diputado Óscar Ortiz, acaba de dar a conocer un problema que se visualiza para el proyecto vertical de vivienda, con el cual se pretenden construir, a través del Infonavit, 34 mil espacios en Sonora, y algo así como 1 millón a nivel nacional.



A la CTM le preocupa que este proyecto de edificio vertical, que incursionará en Ciudad Obregón, solamente tendrá ¡una! escalera y pocos lugares para estacionamiento.



También les inquieta que las viviendas, de 60 y 90 metros cuadrados de construcción, estará pegadas, no habrá separación. Así que se pronostican pleitos, bocinas a alto volumen incomodando, y todo lo demás. Al no haber un reglamento, tendrán que lidiar con ello y, seguramente, habrá conflictos entre vecinos.

Otra cuestión es el área de equipamiento. No se sabe si estará bardeado el perímetro, porque de no ser así, será un robadero de automóviles y riesgo de que anden los niños sin seguridad. A esto habrá que sumarle la duda de cuáles servicios habrá en el área.



En fin. Dice la CTM que ya enviaron carta al Infonavit. Aunque veo difícil que el señor Octavio Romero cambie las reglas.



A propósito de vivienda en Ciudad Obregón. Hay muchas casas en venta en la zona norte. Ahí se pudiera hacer alguna torre vertical. El crecimiento se debe de dar hacia arriba. Cuesta mucho llevar servicios de manera horizontal. De hecho, algunos productores vendieron terrenos agrícolas, se hizo cambio de uso de suelo para construir vivienda.



¿Por qué no hay torres en Ciudad Obregón? La respuesta la tienen los desarrolladores inmobiliarios. Por cierto, ya están invirtiendo en Hermosillo en un par de torres.



Tarde que temprano tendrá que venirse ese modelo de vivienda para Ciudad Obregón, que, obviamente, no será como el modelo de Infonavit. Veremos qué futuro le depara a este municipio. Lo que sí es una realidad, es que muchas casas están en venta, productores que han migrado a otros lugares y muchas cortinas cerradas de comercio local. La afectación de no haber siembras y tener menos circulante en la economía.



DELEGADO DE CONAGUA EN LA MESA CANCÚN



Estuvo en la Mesa de Cancún, el delgado estatal de Conagua, Rodolfo Castro Valdez, para hablar de proyectos hídricos en Sonora.

Está la construcción de tres presas ‘arriba’, para alimentar a la capital del estado ante el crecimiento que tiene. Esto es bueno, pero algunos compañeros hicieron ver que la inversión, 7 mil millones de pesos, no tiene contemplada la reparación de tuberías en Hermosillo, en donde se registran desperdicios importantes de agua que llega del Novillo. Dicha presa, hoy con serios problemas pues registra muy bajo nivel de almacenamiento, y ha puesto en riesgo, aparte del abasto para la capital, la sustentabilidad del Valle del Yaqui.



Hoy, la realidad nos llegó, el cambio climático ya está aquí. Cada año será lo mismo, va a llover o no. No es malo construir presas, pero la solución futura para la capital y otros municipios será la desalación. Así lo aceptó Castro Valdez.



También está lo del PLHINO. Es un proyecto que existe desde la época de los gobernadores Samuel Ocaña y Antonio Toledo Corro, pero por razones políticas no se ha cristalizado. Consiste en traer agua de Nayarit, donde llueve con abundancia cada año, y mucho de ese líquido se va al mar.



Con esa agua se abrirían más hectáreas a cultivo para Sinaloa y el sur de Sonora. Es un proyecto caro, pero viable, si se le asignan presupuestos anuales en el Congreso, y que así lo vean desde Conagua y desde la presidencia. No creo que haya problema por parte del gobernador Durazo ni el de Sinaloa. Productores y expertos sostuvieron una reunión hace unos días, en el Mayo, para analizar el proyecto. A ver cuándo hay voluntad política para iniciarlo.



Castro Valdez habló sobre la inversión que hará el gobierno federal, una gestión conjunta con el gobernador Durazo, para tecnificar los Valles del Yaqui y Mayo. Son casi 3 mil millones para el Yaqui, y 2 mil para el Mayo. Y le pregunté que si la aportación total sería por parte de Conagua, y me respondió que el componente se dará en base a las hectáreas que tenga cada productor. Para los que tienen 5, 10 hectáreas, el gobierno aportará todo. Y ya de acuerdo al área que tenga cada productor, por ejemplo, de 50 hectáreas para arriba, el gobierno pondrá una parte y el productor la otra.



Esto llevará algunos años, pero qué bueno que inicie esto. Ya no se puede seguir regando con agua rodada y mangueras, se desperdicia mucha agua. Antes, no se contaba con este fenómeno del cambio climático, que llegó para quedarse. Ahora, el riego debe ser por goteo y directo a la planta.



Señaló también la necesidad de reconversión de cultivos, que el productor del sur, ya lo entendió al tener cultivos con menos laminado de agua. Pero también es importante que la industria respete los contratos, con una política comercial que le dé certeza al productor y que el gobierno aplique la ley, el artículo 134, del desarrollo sustentable para el campo. Parejo para todos. AMLO sólo lo aplicó para los pequeños productores de ‘Sembrando Vida’, pero para efectos de control político.



EL SULTÁN



El ayuntamiento de Navojoa, acaba de revocar la pensión del dirigente sindical, Ramón García Vallejo, a quien le gusta que le apoden el ‘Sultán’, y también el ‘Nopal’, por aquello de las propiedades que tiene.



A este pseudo dirigente, el clásico ‘charro’, sindical -que sobran, por cierto-, le firmó este ilegal convenio la entonces alcaldesa, de malos recuerdos en Navojoa, Rosario Borbón. Quién sabe qué tipio de arreglos hicieron.

Pero hoy, el alcalde Jorge Elías Retes, dijo ‘basta’ a tantos privilegios ilegales, en un municipio con tantas necesidades, drenajes colapsados, y aun así, invirtiendo en maquinaria y limpieza de tuberías. Se cansó de tener que estar pidiendo créditos, mientras el líder sindical, y los 14 familiares que tiene en la nómina, están controlando el dinero, prerrogativas, y hasta la compra de uniformes, para beneficio personal.



Lo que no entiendo, es cómo desde el 2020 está cobrando esto, y las autoridades, contralorías, ISAF, y la misma directiva de Isssteson, no dieran cuenta de esta grave e ilegal situación. Este ‘líder’ se ha echado a la bolsa 5 millones de pesos extra, que no se merecía. Por lo pronto, ya se le acabó el corrido a este sultán. ¿Cómo andarán otros? Sería bueno que checara la autoridad conducente.



Por cierto, el director de organismo operador de agua de Navojoa y el mismo alcalde, están tomando nota ante la distribución de agua que hay por pipas, luego de haber descubierto que algunos operadores estaban pidiendo ‘mochada’ para brindar el servicio que se ofrece de manera gratuita.



JULIO CÉSAR JR.



Pues sigue siendo Estados Unidos el que está marcando la agenda política bilateral, y poniendo nerviosos a no pocos políticos, empresarios, cantantes y ahora deportistas.



Tocó el turno a Julio César Chávez Jr, el hijo de la leyenda, acusado de relaciones con el crimen organizado. Fue detenido por agentes del ICE en California, por estar de ilegal con su visa vencida.



Este nuevo escándalo sacude al gobierno mexicano, y ahora resulta que aquí ya se sabía desde el 2023 en lo que andaba, tenía orden de aprehensión ¡y no la ejecutaban! Como este ejemplo, no me cabe la menor duda, hay muchos en México.



Pero es el gobierno norteamericano el que está dando a conocer estos casos, no el gobierno mexicano. Y no les queda de otra. Desde que se llevaron a Zambada y los Guzmán, han insistido en pedir pruebas, que, obviamente, el Departamento de Justicia y del Tesoro no las presentarán. No hay confianza, con todo y esfuerzos de Omar García Harfuch, con tantas detenciones y decomisos de huachicol, de que las cosas están cambiando.



Así pues, siguen las sorpresas. Ya la gente se pregunta quién sigue. Pues cuando lo decida el Departamento del Tesoro, de Justicia, el ICE, ante la información que ya tienen del soltadero de ‘sopa’, que están dando los capos detenidos en Estados Unidos para conseguir algún beneficio. De hecho, familiares de los Guzmán ya están en norteamérica bajo el programa de protección de testigos



PRIVACIDAD, ¿O NO?



José Merino, el director de la nueva Agencia de Transformación Digital, señalo ante el periodista Joaquín López Doriga, y la misma presidenta Claudia Sheibaum también lo ha reiterado, que sólo con orden judicial habrá intervención de celulares. Merino le dijo al ‘teacher’ que la tarjeta biométrica no es obligatoria, es solo para quien la solicite. La credencial del INE es un documento oficial.

Para la oposición es ‘ley espía’. Sólo el tiempo lo dirá.



BECAS



Entregó el gobernador Alfonso Durazo, otra vez, apoyos en becas. Y continúa la entrega de uniformes a miles de estudiantes. Una gran ayuda a economía familias, con logística a cargo del sub secretario Rodrigo Flores Hurtado.



Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58