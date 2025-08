Litio en Sonora: ¿El nuevo petróleo blanco de México?

Comparta este artículo

Me complace iniciar esta columna la cual trataremos temas del sector energético, pero hoy quisiera tocar uno de los temas más importantes y que debemos no perder de vista por la importancia para el país y para nuestro estado de Sonora: el litio.



En el sector minero existió una centralización de las prioridades en el litio, incorporándole en los preceptos legales como un recurso del dominio de la nación, las reformas planteadas en el año 2021 con respecto a los recursos energéticos, trajeron consigo una serie de acciones y escenarios en el ámbito social y político del país. En contraste con la reforma del año 2013, el escenario político que se tenía era muy diferente, en ese entonces el gobierno, específicamente, el Poder Ejecutivo había logrado un pacto entre las fuerzas políticas, a este se le llamó ‘Pacto por México’, mediante el cual se pudieron conseguir los consensos para que avanzaran las reformas que se propusieron, donde la más significativa fue la del sector energético.



Para el año 2022, aunque el Ejecutivo poseía un indiscutible nivel de aceptación popular que no había sido mermado por el paso de los años durante el sexenio, y aun contando con mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, el escenario para lograr el consenso y tener lo necesario para aprobar reformas constitucionales no fue tan contundente.



La primera prueba real de consenso entre los poderes públicos se apreció en el proceso de aprobación de la reforma eléctrica. El decreto ejecutivo presentado a la Cámara de Diputados en abril del año 2022, no se encontró con un ámbito propicio para su aprobación; al contrario, el contexto político influyó determinantemente para su rechazo.



El rechazo a la reforma eléctrica se tomó como un estandarte para las fuerzas políticas de oposición, que se conformaron en un bloque conjunto para evitar que avanzaran los cambios planteados en la iniciativa de ley.



Los medios de comunicación y la opinión pública posicionaron al proceso legislativo frente a la discusión de la iniciativa de la reforma eléctrica, como un modelo que determinaba las condiciones de poder y lucha entre los partidos políticos y sus posiciones, tanto ideológicas como partidistas.



Días después, el escenario fue distinto para las reformas de ley en materia de recursos mineros, donde hubo una conciliación de los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, logrando la aprobación de la Ley Minera para reconocer al litio como patrimonio de la nación y declarar como de utilidad pública su exploración, explotación y aprovechamiento.



Así, el 19 de abril de 2022, se votó esta ley después de haber sido enviada 17 horas antes por el Ejecutivo Federal, la misma fue aprobada con 298 votos a favor y 197 abstenciones de la oposición conformada por las facciones del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.



Posteriormente, el 28 de abril, la Cámara de Senadores refrendó la aprobación de esta ley, configurando así un nuevo esquema legal para los recursos minerales e hídricos. Estos se reincorporaron como bienes nacionales con la rectoría del Estado para su uso, explotación y aprovechamiento.



En abril de 2022, el Congreso mexicano reformó la Ley Minera para declarar que: “El litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación y aprovechamiento serán funciones exclusivas del Estado.” Como resultado, se estableció que se debía crear un organismo público descentralizado que se encargara de todo lo relacionado con el litio.



Así nació Litio para México (LitioMx) el 23 de agosto de 2022, mediante un decreto presidencial publicado en el DOF, la finalidad de esta es asegurar que el potencial económico y tecnológico del litio beneficie directamente al país, a través de: Explorar, explotar, beneficiar y comercializar el litio y sus derivados; Coordinarse con otras dependencias federales y empresas productivas del Estado; Supervisar proyectos relacionados con el litio en territorio nacional; Representar al Estado en alianzas con empresas públicas o privadas, siempre bajo control estatal.



Porque el litio en Sonora se debe a la presencia de importantes yacimientos de este mineral en el estado, concentra uno de los más grandes del mundo, ubicado en el municipio de Bacadéhuachi, con reservas estimadas de 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.



La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno priorizará la producción de litio y la fabricación de vehículos eléctricos en México,

Pero la pregunta es, ¿qué es el plan Sonora? ¿Qué incluye? ¿Qué quiere la presidenta Claudia? ¿Qué se está haciendo para la infraestructura? ¿Perspectiva de los nuevos empleos? ¿Puede Sonora convertirse en la capital de las energías limpias en México?

Fernando Mier y Concha Soto



Continuará…



Abogado e ingeniero petrolero con más de 28 años de experiencia en el sector energético, especializado en derecho laboral, contratación pública y procedimientos administrativos. Es autor de libros, entre ellos Derecho de Vía y Ocupación Superficial.