Vaya verano que están viviendo algunos

Vaya verano por el que está pasando Morena y la llamada 4T, con los escándalos de corrupción, ataques a la libertad de expresión, boato, despilfarro y los viajes al extranjero, echando para abajo la narrativa de la austeridad republicana, y que con un pantalón y con un par de zapatos ‘se hace’.

Pues, por lo visto no, y lo más grave: no hacen caso a los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum de vivir en la justa medianía. Y la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, ya no halla qué decir para cubrir lo inexplicable, con hechos que confirman que sí salieron iguales o peor que los del PRI y PAN, a quienes tanto critican.

Y hoy en el poder, hay una guerra civil interior en Morena. Se están haciendo giras entre ellos. Y la población, dándose cuenta de que se les está cayendo la narrativa.

Lo de Adán Augusto López ya es un lastre para el gobierno federal. Ni en el partido le creen lo de que no conocía o no estaba enterado lo que hacía su secretario de Seguridad, Hernán Gómez Requena, quien resultó líder de una banda criminal llamada ‘La Barredora’ y ya se encuentra prófugo. Obvio, por razones políticas, sus compañeros del Senado lo arropan, lo protegen… pero es un lastre, al igual que Ricardo Monreal. Ambos deberían de separarse de las coordinaciones y ya darles el lugar a figuras leales a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esos viajes

Otra de las cosas que ha causado indignación, han sido los viajes a Europa, y no a Estados Unidos, por razones obvias, de secretarios, gobernadores, diputados de la clase política de altura (Monreal, Delgado, Sansores, entre otros). Pero el que más ha generado escándalo en estos últimos días es el viaje de 'Andy' López Beltrán, el hijo de AMLO, acompañado del diputado Daniel Aassif, quien fuera jefe de seguridad, y de una asistente, una mujer que le carga las bolsas de sus compras.

Y el problema, al igual que su hermano que vacaciona en la Riviera Maya, es la justificación. La carta de que, dado que estaba ‘extenuado’ de tanto trabajo, se fue a Tokio a un hotel de lujo, que aseguró costaba valía 7 mil 500 la noche y resultó falso.

Por cierto, la señora Beatriz Gutiérrez Müller y el menor de los hijos de AMLO, ya se encuentran instalados en Madrid, en lujosa zona residencial donde viven artistas, deportistas y empresarios millonarios. ¿De dónde las mulas, Pedro?

Y la señora, ya con pasaporte español, con la ciudadanía y con todo y juramento de lealtad al Rey Felipe. No debemos de olivar que ella fue artífice del llamado a que España pidiera perdón a México por la Conquista. Y vean nomás, qué giros da la vida, el junior va a entrar a la Universidad Complutense de Madrid.

¿Proceso administrativo?

Pues otro escándalo, pero ahora en Sonora. En un desafortunado video el alcalde de Nogales, Juan Gim, quiso justificar lo sucedido: le revocaron o le quitaron la visa de Estados Unidos. Esto sucedió al intentar, el pasado martes, cruzar la frontera por la garita De Concini.

Pues nada, que le quitan la visa y lo meten a un cuarto. Eso fue como a las 21:00 horas y lo soltaron a las 5:00 del día siguiente. Ya sabrán la clase de interrogatorio y los papeles que le han de haber enseñado, de alguna agencia federal o del Departamento del Tesoro.

El señor Gim, en video, señala que se la quitaron por un “proceso administrativo”. ¡Ajá! Igual a lo que dijo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Nada de eso es, obvio, porque las agencias no darán datos ni información, pero es evidente que se la quitaron a él, a la gobernadora, al alcalde de Peñasco, Óscar Castro, y al de Matamoros, Tamaulipas, por graves y serias irregularidades. Podrán argumentar lo que quieran, pero ya no volverán a pisar, de por vida, supongo, suelo estadounidense.

Y la ironía es que Gim, en reciente entrevista con la cadena FOX, alabó las redadas del gobierno de EU contra migrantes. Ni eso lo salvó. Ya lo tenían en la mira.

Y, ojo, estamos hablando de dos alcaldes de municipios fronterizos con relación bilateral con EU. Esto es de vergüenza. ¿Qué pensarán en Arizona de esta situación?

Y con otra, los esfuerzos del gobernador Alfonso Durazo, de posicionar a la entidad para la llegada de inversiones con el Plan Sonora, donde ambos municipios son estratégicos, y los alcaldes salen con esto. ‘No me ayuden, compadres’, ha de decir el mandatario estatal. De por sí, complicado el panorama con lo de los aranceles y esto no ayuda, al contrario, le da ‘fichas’ al inquilino de la Casa Blanca, a la Fiscal Pam Bondi y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Orden Ejecutiva: Aniquilarlos

Y ya que entramos en temas de EU y su 'quitadero' de visas, el tema de seguridad es de prioridad para la administración de Trump. El presidente norteamericano ya firmó una orden ejecutiva, no para desarticular cárteles, sino, literalmente 'aniquilarlos'. Así lo dijo el mandatario y lo ratificó la señora Bondi.

¿Cómo lo harán? Sólo ellos sabrán cómo (las agencias federales y el Comando Norte), pero de que van por ellos en el mundo y en México, van por ellos. Que ni duda les quede. Ya ven cómo se llevaron a Zambada, al margen de traiciones. Fue algo bien organizado.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que no habrá invasión de comandos militares, sino colaboración, y cooperación, por lo de la soberanía. Fue una respuesta políticamente correcta.

Repito y reitero, la orden ejecutiva ya fue firmada, y para tal efecto, con la tecnología que tienen en EU, no es necesario invadir desde un fuerte de Arizona o de Nevada. Un operador militar, utilizando controles tipo 'Play Station', puede enviar un dron o un misil, a cualquier parte del mundo, dando exactamente en el objetivo que quieran. Y para eso también están los poderosos portaviones, desplegados por el Pacífico y Atlántico.

En mi pasada colaboración señalé que los 90 días de pausa de Trump no eran nomás porque sí y que habrá noticias, algo que cimbrará al sistema político mexicano. Y por ahí va la cosa, ante esto y lo que viene.

No olvidar que esta semana el fiscal solicitó a jueces la no pena de muerte para Zambada, Carrillo Fuentes y, ojo, para Rafael Caro Quintero. Éste último, es quién sabe qué pasó, en el siglo pasado, con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y quiénes fueron los involucrados. Y los quieren para hacer justicia. Esto se pondrá… ya sabrán.

Claudia a Panamá

Otra noticia que cimbró a Sonora fue el cambio de chamba del Consulado de Barcelona a la Embajada de Panamá, y con poderes plenipotenciarios, para la exgobernadora Claudia Pavlovich. Bien visto por unos, criticado por otros. El hecho es que se dio el nombramiento y fue ratificado públicamente el apoyo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este tema tiene dos contextos. En el sexenio pasado, antes de que llegara AMLO a la Presidencia, el entonces presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray se presentaron en la oficina del hoy defenestrado para negociar la entrega de la ‘plaza’ de la silla, con el asesor, en aquel tiempo, Alfonso Romo, ya a sabiendas de que Meade, candidato presidencial, no ganaría, pues la ventaja era abrumadora. Y simplemente dejaron de operar. Ahora se ve un EPN tranquilo, porque nadie lo molesta. El villano es Calderón.

Al llegar AMLO a la Presidencia, inmediatamente tomó el control, ejerció el poder, presionó a gobernadores del PRI y fueron cediendo a cómo venían las elecciones.

El caso más emblemático es el de Sinaloa. Un día antes de la elección, 100 operadores del PRI fueron retenidos y encerrados en un almacén, y los soltaron hasta el domingo en la tarde, ya con tendencias para el triunfo del hoy impresentable gobernador Rubén Rocha Moya, quien tiene hoy colapsado a Sinaloa en un estado de ingobernabilidad.

Ese triunfo le valió la Embajada de España para Quirino Ordaz, misma que fue ratificada por este gobierno. La quería el ministro Alberto Pérez Dayán, al que doblaron por lo del Poder Judicial y no lo mandaron a Barcelona… ¡Karma!

Murat, Fayad, entre otros gobernadores del PRI, lo mismo. Dejaron de ‘operar’ y ganaron los candidatos de Morena. Sonora no es ajeno a esto. Y es lo que le critican a Pavlovich. El único que aguantó la presión fue el exgobernador de Coahuila, y hoy senador, Miguel Riquelme, y ganó Manolo Jiménez, que, creo, quizás me equivoque, es la única gubernatura que le queda al PRI, bajo el mando de Alejando Moreno, como dirigente nacional... ¡Qué cosas!

El hecho es que llega la exgobernadora Claudia Pavlovich a Panamá, con amplias facultades para negociar, porque es plenipotenciaria. También tendrá margen de maniobra para llevarse a algunos de sus leales de Sonora, quienes seguramente estarán esperando que les suene el celular, menos a su exasistente privada, Lupita Soto, hoy al frente de lo que queda del PRI.

21 y contando

Al momento de redactar estas líneas, iban 21 asesinatos dolosos: el levantón a otra mujer, que quedó registrado en video; detenciones de adolescentes, de sicarios; todo esto y más de lo que sucede en mi querida Ciudad Obregón, municipio con las autoridades rebasadas, a pesar del despliegue de elementos. Una ciudad que no pueden ciudadanos vivir en paz, y no saben si les puede tocar un fuego cruzado, un pecho a tierra o lo que quieran.

Y estamos a 10 de agosto, saquen el promedio, y pinta para 60 o más. Y ya son varios meses con una tendencia al alza del crimen doloso.

El Gobernador y el mismo alcalde, Javier Lamarque, anunciaron importantes obras de infraestructura y condiciones para la llegada de inversiones, que están difíciles por los aranceles de Trump. Pero el Gobernador haciendo esfuerzos, y sus jefes policiacos, agentes, las dependencias de seguridad, sin dar resultados. Sí en otros municipios, pero en Cajeme, no. Y deben de reconocerlo, es una asignatura pendiente.

Glifosato

El director de Bayer, presente en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que el glifosato, producto que utilizan los productores a nivel nacional para matar plagas, no es dañino, se tiene años usándolo y no hay un sustituto u otro producto en el mercado.

La respuesta de la presidenta es que ya no se permitirá, pero no presentó argumentos, y eso que es científica. Y esto me parece delicado, pues en un contexto en el que también quiere que se siembre maíz criollo, que no da rendimientos, los agricultores de Sonora, Sinaloa y el principal productor, Tamaulipas, no lo harán.

Tampoco quieren, por ideología, que se siembre maíz transgénico. Y es el que está en la mesa de los sonorenses y los mexicanos. Y la industria pecuaria, ante el déficit que hay, lo está importando de EU, Canadá y Rusia, por falta de agua y una política agropecuaria incorrecta del gobierno federal, que creí que cambiaría con la llegada de Julio Berdegué, el productor y empresario sinaloense.

Pero no, siguen con el rollo de ‘Sembrando Vida’ y regalando tractores y semillas que el campesino vende, y que es lo que sucede con los yaquis, quienes rentan las tierras, ya que están peleados con el pico y la pala.

Mientras, en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo se comprometió a pagar, con recursos estatales, 10 dólares por tonelada de trigo de la cosecha de este ciclo que terminó. En tanto, el Gobierno federal no ha cumplido su parte.

Y a como está el panorama de lluvias y el embalse de la presa Oviáchic, el distrito de riego, que encabeza Mario Pablos, y la Conagua estatal, que preside Rodolfo Castro, ante la gestión de Durazo, están trabajando en la rehabilitación de pozos, para, que con lo que se pueda disponer de agua, programar de perdida 60 mil hectáreas de cultivos, de las 250- 270 mil hectáreas disponibles. Si no llueve, otro ciclo igual y más cierres de negocios. Qué panorama.

Tania y Fernandito

Tania Contreras, quien presidirá el Tribual de Justicia en Tamaulipas, la misma que quiere obligar al periodista Héctor de Mauleón y a EL UNIVERSAL, a que bajen un artículo relacionado con huachicol, donde se involucra a allegados a ella, está en la línea de investigación por el asesinato del delegado de la FGR, Édgar Vásquez Reyna.

Dos días antes del atentado, se decomisaron dos millones de litros de huachicol, y ya hay un detenido.

Y en Reyes de la Paz, Estado de México, Fernandito, un niño, puesto en garantía por un adeudo de su mamá por ¡mil pesos!, fue asesinado. Hay detenidos. Pero qué grado de descomposición social en México. Es abominable lo que se vive a diario.

Fuente: Tribuna