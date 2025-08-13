¡Semana de Girl Power en MLB!

Comparta este artículo

Vaya que en esta semana que pasó la MLB nos dio material para comentar en 'Acá en la Primera', y eso no sucede muy seguido. Me agrada ver que en el béisbol se esté ampliando la presencia de la mujer en diferentes ámbitos.

El 5 de Agosto pasado, los Medias Rojas de Boston marcaron un precedente en la historia de la franquicia y la de las Grandes Ligas en general, y es que durante la previa del partido en Fenway Park, la cabina de transmisión de NESN estuvo conformado por un equipo de sólo mujeres como parte de la Noche de Celebración de las Mujeres.

Emma Tiedemann, quien trabaja como locutora para Double-A de los Red Sox, encabezó el grupo, narrando jugada por jugada; Alanna Rizzo, fue la analista de color; Kasey Hudson, reportera secundaria; y Natalie Noury y Jen McCaffrey, presentaron el programa de estudio. En la transmisión detrás de escena, también había una docena de mujeres trabajando: incluida la productora Amy Kaplan. "Espero que en un futuro muy cercano, ya no tengamos que hablar de ello de esta manera", declaró Tiedemann, refiriéndose a la ‘hazaña’ que representó este hecho en el mundo del beisbol. "No tenemos que hacer este juego de celebración de una temporada, porque esperamos que haya más y más mujeres asumiendo roles a tiempo completo en el futuro", puntualizó.

Esta no fue la única noticia relacionada a las mujeres en la MLB esta semana, pues la liga también anunció a la primera mujer ampáyer de la historia: Jen Pawol, estaría en la serie de los Miami Marlins y Atlanta Braves este fin de semana. Jen, se convirtió el sábado pasado en la primera mujer ampáyer en un partido oficial de MLB; debutó en la primera base. En el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche estuvo en la tercera, y el domingo tuvo la responsabilidad total al estar detrás del plato. Pawol venía trabajando desde el 2016 para llegar a este momento, y el recibir esa llamada donde le notificaron que su sueño de Grandes Ligas se cumpliría la llenó emoción. El ascenso de Jen a la historia de la MLB se produjo 28 años después de que se rompiera la barrera de género de la NBA para los árbitros y 10 años después de que la NFL contratara a su primera árbitra a tiempo completo.

La Copa Mundial de Fútbol Masculino contrató por primera vez a una árbitra hace tres años. Pero la NHL nunca ha tenido mujeres como árbitras sobre el hielo, aunque sí importa el mucho tiempo que pueda pasar en que estas noticias lleguen, hay que reconocer que están llegando.

Espero que la próxima semana también nos sorprendan con tantas buenas noticias de las mujeres en los deportes. ¡Hasta la próxima!

X: @BustamanteCarla