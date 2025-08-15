El corazón del litio mexicano está en Sonora

Comparta este artículo

Hola, Sonora; hola, Sinaloa; hola, Baja California; hola, México.

Estos estados se consideran estratégicos para el desarrollo de la infraestructura energética, transporte y minería. No podemos perder de vista hacia dónde queremos ir: impulsar el desarrollo económico del estado. Y lo más importante, hacerlo aprovechando al máximo lo que hoy tenemos en nuestras manos para transformar el potencial en resultados reales.

Anteriormente, revisamos cómo el litio pasó de ser un mineral más en el subsuelo a convertirse en patrimonio de la nación, con una reforma que en 2022 cambió las reglas del juego. El Estado mexicano decidió quedarse con la exploración, explotación y aprovechamiento exclusivo de este recurso, y para ello creó Litio para México (LitioMx), con la misión de asegurar que los beneficios económicos y tecnológicos no se queden en manos privadas, sino que impulsen el desarrollo nacional.

En la columna pasada terminamos con algunos cuestionamientos que la misma gente me ha hecho al tocar el tema del litio, que sigue generando expectativa en Sonora y en todo México. No es casualidad: estamos hablando de un recurso que, en el mundo actual, vale oro… o mejor dicho, vale baterías. Y no cualquier batería, sino aquellas que mueven desde tu celular hasta los autos eléctricos que están revolucionando la industria automotriz.

Pero tener litio no es suficiente: hay que saber qué hacer con él. Como decía mi abuelo, "santo que no es visto, no es adorado". Ahí entra el famoso Plan Sonora, que el gobierno federal ha colocado como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de energías limpias y tecnología asociada.

¿Qué es el Plan Sonora?

El Plan Sonora, aparte de ser un proyecto minero, busca objetivos claros:

Desarrollar la industria de vehículos eléctricos y semiconductores en Sonora.

Incrementar la producción de energías renovables, como la energía solar.

Explotar y desarrollar la cadena productiva del litio para baterías de vehículos eléctricos.

Construir infraestructura de transporte, como carreteras y trenes de pasajeros.

¿Qué se espera del Plan Sonora?

Se espera que atraiga nuevas inversiones automotoras y aumente la producción de vehículos eléctricos en México. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá cinco centrales fotovoltaicas en Sonora para abastecer el mercado nacional y de exportación. En el mismo tenor, el gobierno mexicano busca adquirir deuda para desarrollar centrales solares a través de créditos otorgados por EU con bajas tasas de interés. El Plan Sonora contempla también la modernización del puerto de Guaymas y la integración de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón.

¿Qué espera la presidenta del Plan Sonora?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: quiere que México no solo extraiga litio, sino que lo procese y lo convierta en productos de alto valor agregado. Esto significa infraestructura, inversión en tecnología y, sobre todo, empleo para la región.

Además de ser la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum es una destacada científica mexicana: física por la UNAM y doctora en ingeniería energética, quien ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el uso eficiente de la energía y el desarrollo sustentable. Por lo tanto, los temas energéticos no le son ajenos, sino todo lo contrario, forman parte de su trayectoria profesional y su vocación. Es precisamente esa experiencia la que la conecta de manera directa con el debate sobre el litio, pues entiende tanto su potencial tecnológico como su impacto estratégico para el país. No es casualidad que, bajo su liderazgo, el litio —y en particular el de Sonora— se coloque como una prioridad nacional dentro de la agenda energética y de transición hacia energías limpias.

El reto no solo está en extraer el litio, sino en crear todo un ecosistema que lo rodee: desde la investigación científica y el desarrollo de tecnologías para su procesamiento, hasta la capacitación de mano de obra especializada que pueda sostener esta industria en el tiempo. Sonora tiene la oportunidad de ser no solo un proveedor de materia prima, sino un referente en innovación y producción de alto valor. Pero para lograrlo, será necesario un trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada, centros de investigación y comunidades locales, porque el litio, al igual que cualquier relación prometedora, necesita cuidado, compromiso y visión a largo plazo.

En próximas entregas analizaremos el modelo con el que salió y las adecuaciones que ha sufrido. Visto desde el punto legal, los contratos de asociación serían un instrumento clave, ¿sería un instrumento clave? ¿Sería más de lo mismo? ¿Cuáles podrían ser las propuestas? ¿Cuáles podrían ser los próximos concursos o licitaciones que puedan echar a andar la economía?

Y es que, si tuviera que comparar el litio con la vida, hoy diría que es como comenzar un noviazgo; estamos en esa primera etapa del enamoramiento, en la que se acelera el corazón, en la que solo ver a la persona te deja sonriendo solo y pensando en lo que viene. Con el litio pasa lo mismo: la emoción es enorme, las posibilidades infinitas, pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de llegar a conocernos de verdad y construir juntos algo grande.

Continuará…

Abogado e ingeniero petrolero con más de 28 años de experiencia en el sector energético, especializado en derecho laboral, contratación pública y procedimientos administrativos. Es autor de libros, entre ellos Derecho de Vía y Ocupación Superficial.