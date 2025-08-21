Cultura de los pueblos originarios vs. Bellas Artes

Comparta este artículo

A menudo surgen grupos que defienden a las culturas indígenas por encima de las bellas artes y viceversa, pero últimamente observo una tendencia a anteponer las culturas indígenas por encima de las manifestaciones artísticas representantes del occidentalismo, es decir, las bellas artes.

¿Cuál es la diferencia entre cultura indígena y bellas artes?

La RAE define como Culturas Indígenas al "Conjunto de manifestaciones culturales propias de un pueblo indígena". Entendamos manifestaciones culturales como algo muy amplio, recomiendo leer mi columna anterior donde definimos 'Cultura'. Es decir, es la manifestación de un pueblo que tiene una conexión ancestral con un lugar geográfico y tienen sus propias tradiciones, usos y costumbres, haciendo énfasis en sus tradiciones previas a la llegada de otros grupos, en el caso de Latinoamérica, previo a la llegada de los españoles. Sin duda, el preservar las tradiciones de los pueblos originarios nos brindan un sentido de identidad y autenticidad y es importante que permanezca.

Por otra parte, la RAE define bellas artes como "Conjunto de disciplinas artísticas cuyo objetivo es la expresión de la belleza. Asimismo, la RAE define 'arte' como "la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros". Es claro que las bellas artes tienen como principal encomienda una búsqueda estética y las culturas indígenas o populares solo buscan preservar sus tradiciones. Justo aquí solo con las definiciones encontramos objetivos distintos.

Y… ¿dónde nacieron las bellas artes?

Europa es un continente que en cada etapa ha mostrado un desarrollo significativo, desde el arte griego y posteriormente el arte romano. El arte medieval fue la época de oro del Gótico el cual se extendió por toda Europa occidental. Después vino el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo y el siglo XX.

Posiblemente debido a que el continente europeo tiene una extensión en forma horizontal presentando menos discrepancias de climas y una distancia razonable no muy grande entre algunos países, la comunicación comercial y cultural hizo que el avance en términos artísticos se fuera homogenizando en todo el continente. Por ésta y otras razones posiblemente de tipo político y económico, Europa tuvo un desarrollo constante y sin duda en sus manifestaciones artísticas, que pasaron de solo preservar las tradiciones y costumbres locales al proceso de aculturación, es decir, integrar elementos de otras culturas sin perder la propia. Sería inútil no reconocer la trascendencia de la obra plástica de los italianos Miguel Ángel y Da Vinci, o de los franceses, Van Gogh o Monet, o de la majestuosidad de la obra musical de los alemanes Bach, Hándel, Schubert, Beethoven, Brahms, Schumann, entre otros, o el austriaco Mozart, o la influencia de la Comedia del Arte italiana en la dramaturgia actual, y ni hablar del desarrollo de la danza y la literatura.

Debido al gran desarrollo económico de Europa, entró en un proceso de expansionismo, como es el caso de las 13 colonias inglesas y la llamada Nueva España. Evidentemente, cuando una cultura se impone sobre otra entra en un proceso de asimilación cultural, que es cuando una cultura es absorbida por otra perdiendo sus rasgos distintivos poco a poco. Esto provocó que la cultura europea se expandiera por imposición en el continente americano, provocando la imposición del arte europeo por encima de la cultura de los pueblos originarios. Esto tuvo implicaciones positivas y negativas, pero dentro de las positivas, estaba la posibilidad de desarrollar las disciplinas artísticas con el sustento de siglos de desarrollo europeo.

Nos guste o no, vivimos en una parte de mundo dominada por el sistema político y económico occidentalista, y actualmente el principal difusor de esto es los Estados Unidos como la aún primera potencia mundial, y también vivimos en un proceso constante de globalización, y más ahora con los sistemas de comunicación electrónicos.

¿Por qué en los últimos años ha surgido la preocupación por la preservación de las culturas de los pueblos originarios?

En el año 2015, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en donde se le da peso a la preservación de las culturas de los pueblos originarios, aunque no hay un objetivo específico sobre ese tema. Los puntos que más lo mencionan son el 10, referente a la reducción de las desigualdades; el 11, referente a ciudades y comunidades sostenibles; el 16, referente a justicia e instituciones sólidas, y el 17, que trata sobre alianzas para lograr los objetivos. Muy posiblemente la presión política de la ONU tenga impacto en nuestros países a tal grado que es un tema en la agenda política actual, sin embargo, considero que políticamente está en peligro de llevarse a un extremo.

Importancia de ambas

Considero que tanto la cultura de los pueblos originarios y las bellas artes son importantes. La primera nos da una identidad, un origen y nos recuerda nuestro pasado, pero no nos garantiza un desarrollo de las disciplinas artísticas. Por otra parte, las bellas artes, en su búsqueda de la estética, nos ofrecen una metodología probada, un conocimiento de causa, las diferentes técnicas que son la base para el desarrollo artístico contemporáneo. Entonces, si esto se llevara a un extremo, correríamos el peligro de recortar recursos para las bellas artes y dar más financiamiento a proyectos que difundan las culturas populares. Esto nos conllevaría a frenar el desarrollo del arte a cambio de fortalecer nuestras raíces, y no tendría ningún sentido. Culturalmente hablando, sería como dejar de hacer historia para solo dedicarnos a estudiarla.

Héctor Acosta es maestro en Música por la Universidad de Arizona, director orquestal y coral y especialista en repertorio vocal. Docente de tiempo completo en la Universidad de Sonora.