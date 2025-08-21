¿Reseteo mundial o renovación?

Comparta este artículo

Para renacer hay que morir, para construir lo nuevo se debe destruir lo viejo, para que entre energía nueva en tu hogar hay que tirar o vender lo viejo que tienes guardado. Y en eso estamos en el mundo en este momento, por eso se sacuden las estructuras de lo que creíamos conocer. Se está haciendo limpia en el planeta.

Pero en la ciega necedad de los que se creen dueños y señores de este mundo, así como sus lacayos que se creen dueños de territorios y países, junto con sus 'minions' en estados y ciudades, que piensan que pueden todavía manipular nuestras creencias, y así les hagamos otro nuevo mundo para que ellos sigan siendo amos y señores, librándose de ser echados de la tierra como parte de la basura acumulada por milenios en la tierra, que a pesar de todo, aún mantiene en parte su belleza.

Como decía, en su necedad creen que pueden usar el despertar de la humanidad a la verdad como parte de una estrategia donde ellos pretenden hacer creer a todos que existe un grupo ‘de la luz’ al que llaman 'sombreros blancos', y vendrían a ser en este nuevo cuento de la dualidad: 'los buenos' y la elite oscura, 'los malos', que nadie conoce… según ellos.

Durante milenios han usado a la humanidad como la parte co-creadora de las realidades que a ellos les interesan, por lo que siempre han manejado una serie de narrativas, la historia, las religiones y creencias, etc. Por lo que ahora nos quieren meter la idea que un muy poderoso grupo de 'buenos' es el responsable de la caída del cabal, de los iluminattis, los oscuros, la nobleza negra veneciana, el ojo que todo lo ve, etc. Tienen muchos nombres y, muchas veces, estos nombres pertenecen a sub grupos, pero popularmente se manejan como el nombre de los 'jefes del mundo'.

La principal forma de control es la del dinero, pero ya se les destapó que su dinero, los dólares, no valen ni la tinta con la que fueron impresos, porque su valor depende de la confianza de toda la población terrestre. Por eso se le llama dinero FIAT. Esto incluye a todas las monedas del mundo, no solo al dólar, sólo que era el principal. Entonces, la confianza en el dólar como reserva de valor, se está esfumando y la principal economía del planeta se derrumba mientras lees esto. Las teorías llamadas de conspiración se empezaron a corroborar una por una y continúan. Así nos podemos ir renglón por renglón, religiones, medios tradicionales de comunicación (propaganda) y todo lo que llamamos instituciones, todo está perdiendo credibilidad día con día. Por lo tanto, están creando instituciones 'secretas buenas' que venían luchando y triunfando contra las 'instituciones malas' y que nos están salvando. Por cierto, una de las principales estrategias es el desarrollo e implementación de las finanzas cuánticas o dinero cuántico (obviamente, dinero electrónico) que supuestamente es imposible de robar porque es rastreable y lo controlarían las nuevas autoridades 'buenas'… Volvemos al tema del control, dinero 100 por ciento controlado por los mismos de siempre, disfrazados de héroes que dicen derrotar a los malosos.

Por eso empecé este reflexión con eso de que para renacer hay que morir. Porque estos seres de los que les platico, quieren engañar a la energía de la vida, cuando además tienen en contra literalmente todas las fuerzas del universo entero, no tienen ningún camino a seguir, su única esperanza es abrazar el cambio y relajarse, pero no, no quieren dejar ir el mundo de riquezas materiales que acumularon, sin querer entender que nada se van a poder llevar, se creyeron la simulación.

Todo lo que era el mundo que veníamos viviendo, de acuerdo a esos preceptos de la renovación de las energías, va desaparecer. Luego entonces, ¿se desaparecen bancos? ¿El dinero deja de valer? ¿Los gobiernos y sus instituciones se van? ¿No habrá pensiones?

No he podido vislumbrar que va a suceder después de que todo se caiga, cosa que estamos viendo que sí va a suceder. Pero lo que viene, todavía no se divisa a lo lejos. ¿Cuál va a ser el sistema por el cual nos vamos a guiar? ¿Va ser un reseteo del planeta o una renovación del mundo?

