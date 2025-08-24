Programa de reconversión de cultivos y reubicación de viviendas

Comparta este artículo

El Gobierno Federal anunció un programa de apoyo a reconversión de cultivos de trigo a cebada, cártamo y canola, y que se abrirán las ventanillas mañana lunes para registros, pero también habrá que ver las letras chiquitas del programa, pues hay una problemática que se viene arrastrando por años: la falta de cumplimiento de pagos y apoyos, que se agrava porque no hay agua.

El anuncio lo hizo el delegado de Sader, Juan González, pero, ¿será parejo? ¿Solo para ‘Sembrando Semilla’? ¿Hasta 50 hectáreas, nomás?

La falta de agua obliga a la reconversión y a la tecnificación del sistema de riego, otro programa que llevará a cabo Conagua. Buena gestión del gobernador Alfonso Durazo. Pero llevará unos años implementarlo totalmente en los valles del Yaqui, Mayo y SLRC, pues son 6 mil millones… Pero como es hasta por 50 hectáreas, de ahí para adelante será el productor el que tendrá que meterle lana.

Hay otro problema: se deben apoyos por parte del Gobierno Federal a trigos de ciclos pasados. No se ha cumplido con la Ley ni tampoco con el apoyo a rastreos. El gobierno estatal hizo su parte y lo de los 10 dólares por hectárea de trigo cristalino para este ciclo que terminó, ese era el compromiso.

Pero más allá de eso, el embalse del Sistema de Presas del Río Yaqui está al 17 por ciento. Se va a repetir la historia del ciclo pasado, por eso la solicitud del presidente del DDRY, Mario Pablos, y del dirigente de AOASS, Luis Antonio Cruz, de declarar al Valle del Yaqui como zona de desastre, para acceder a recursos adicionales. En el Valle del Mayo, a como están las presas Pilares y Mocúzari, todo parece indicar que buena parte del programa agrícola se cumplirá.

Lo que se viene: si se siembra igual que el ciclo pasado (40 mil hectáreas de 270 mil) se observará una descomposición del tejido social. Está afectado el sector primario y toda la cadena. Los dirigentes empresariales Gustavo Cárdenas y Alejando Hernández lo acaban de reiterar, el cierre de pymes, mipymes, plazas comerciales desoladas, porque no hay circulante.

Ojo. En el caso concreto de Cajeme, las tarjetas de los programas sociales, federales y estatales se están utilizando para comprar comida, está creciendo la informalidad. Si no estuvieran esos apoyos ahorita, esto será un caos.

Y hay otro problema. Al no terminar rastreos, existe el problema de plagas para el siguiente ciclo agrícola. Le guste o no al Gobierno Federal, se tiene que usar glifosato, no hay producto sustituto. Estará en riesgo lo que se siembre. En fin, es un problema multifactorial que se vive en Ciudad Obregón y el Valle, que si no se atiende parejo, las consecuencias, mejor ni seguir imaginando, ya ven cómo está la inseguridad.

Cebada y Constellation Brands

Hay un programa interesante, el de sembrar cebada en lugar de trigo. De hecho lo anuncian en el programa que abre mañana, según yo está en periodo de pruebas, rendimientos, etc. Y digo interesante, porque el cliente está ahí cruzando la calle. Es una compañía de las grandes productoras de cerveza y necesita de cebada y plantas para producir malta, y ahí está una ventana para productores.

En el caso del cártamo y canola, la industria no se distingue por respetar contratos; en cambio, con Constellation Brands, la cebada, insumo que necesita la industria, se puede lograr un buen convenio con riego por goteo y también lograr un ‘Join Venture’ con ellos, para crear un molino maltero, darle valor agregado al producto y así evitar importaciones, dado el volumen que necesita Constellation Brands, y así se hará un esquema de ganar-ganar para ambos, productor y empresa. Interesante el proyecto, esperemos que se cristalice.

Ganado

Hay otro problema. Sigue cerrada la exportación de ganado. Apareció un caso de enfermedad en un ser humano en Tabasco, por culpa del bicho del gusano barrenador. No es el primero y eso lo complica. Se enteran autoridades de la USDA y la secretaria Brooke Rollins.

Sonora tiene alta sanidad e inocuidad. El gobernador Alfonso Durazo y el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, sostuvieron reunión, junto a otros dirigentes y gobernadores de estados exportadores, con la presidenta Claudia Sheinbaum, para buscar opciones, que no son otras más que fortalecer el mercado interno dentro del Plan México.

Se abre una ventana. Ochoa señaló que el 8 de septiembre llegan a Sonora funcionarios de la USDA para ver el status sanitario, que creo no habrá problema. Sonora busca regionalizar esto y que la USDA entienda que no hay problema, para que abran la frontera, pues Arizona, Nuevo México y Texas necesitan del ganado sonorense, traen déficit. Texas está presionando, por eso instalarán la Fábrica de Insectos Benéficos.

El principal mercado y cliente es EU, no es Europa u otros mercados, no los necesitan y costaría mucho el flete. Las soluciones están aquí: cerrar las importaciones de Sudamérica que hacen SuKarne, y también las de Brasil, las cuales han metido más de 60 mil toneladas este año, afectando al ganadero mexicano.

Y no han sellado la frontera sur al contrabando ilegal ni al crimen organizado coludido con funcionarios en Chiapas. Y así no se puede. Debe dar el manotazo la Presidenta a este y todo tipo de ‘huachicoleo’.

Y la solución, que es de ganar- ganar para el ranchero sonorense, es, aparte de abrir Nogales y Agua Prieta a la exportación de ganado en pie, pues hay que darle valor agregado (como la cebada en Ciudad Obregón, creando un molino de malta), instalar una fábrica de cortes en Hermosillo, Agua Prieta o Nogales. Lo más factible son las dos primeras. Entre 600 y 800 millones se necesitan. Se instala y el productor gana, vendiendo y como socio de la empresa.

Esta es la solución de fondo, y es la que hace Jesús Vizcarra, de SuKarne, en sus plantas de Culiacán, Durango y Mexicali. El señor exporta cortes y maneja más de un millón de cabezas. El problema es que muchas vienen de Sudamérica y la autoridad ya no debe permitirlo, por el riesgo del gusano barrenador. Que se surta del mercado nacional, que apoye a rancheros mexicanos, ¿o no?

Vivienda, ¿clasismo?

El tema polémico de la semana, sin lugar a dudas, el de la vivienda. Que es un derecho tener acceso a ella, pero surgió un problema: Sonora no es la Ciudad de México, donde prolifera el concepto de multifamiliares y dúplex. Aquí, la gente, el trabajador, quiere una casa, no vivir en un lugar tipo 'favela'. Esto fue objeto de protesta de la CTM, en voz del diputado Óscar Ortiz. Y es que se había anunciado, de hecho se dio el banderazo, para iniciar un multifamiliar, donde vivirían entre 4 mil y 5 mil personas dentro de 9 o 4 hectáreas, en una zona de alta plusvalía, pegada al estadio Fernando Valenzuela.

Esto despertó inconformidad en mucha gente de colonias del poniente, sobre el Colosio, donde hay viviendas de media y alta gama, al igual que comercios, escuelas privadas.

Esto escaló y llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum, que cuestionó estereotipos de ‘ricos y pobres’, aunque entendió el problema y el sentir de la gente, y solicitó que el gobernador Alfonso Durazo viera este tema y buscara solución.

El dirigente de Canadevi, y uno de los principales desarrolladores de vivienda, fue claro: no es cuestión de clasismo, sino de planeación, servicios, etc. Y tiene razón, en esa zona, donde querían construir para trabajadores de uno o dos salarios mínimos, no es el mercado de ellos ni tampoco hay escuelas públicas.

Son multifamiliares de tres o cuatro pisos con una sola escalera, nada de elevadores. ¿Y la gente con discapacidad? Luego, los metros cuadrados, ¡60! Una familia no puede vivir emocionalmente en ese espacio, son extractoras, los niños se la vivirían en la calle. Un cajón de estacionamiento, las reglas de condominio, ¿creen que se respetarían? Todos pegados, los ruidos, fiestas, ¿área de lavandería? ¿Closets? ¿Habría guardia de seguridad? ¿Tendrá barda perimetral?

Este tipo de concepto, que parece será nacional, va a generar un tipo de favelas, guetos, tepitos, peralvillos y, reitero, no es clasismo, pero la gente debe ser tomada en cuenta. En este caso, brincó la CTM y habitantes de la zona poniente, e inmediatamente reaccionó la autoridad y vino el anuncio del secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, de que se reubicará.

¿Hacia dónde?

Ahora, ¿hacia dónde será la reubicación y cuál será la reacción de la clase trabajadora?, porque ahorita hay una construcción tipo dúplex que no les gustó a los de la CTM, quieren casas unitarias, y tienen razón, por cuestión patrimonial y de tranquilidad.

En Ciudad Obregón ya inició la construcción de estas torres multifamiliares que, repito, son de poca área, un solo cajón de estacionamiento y sin escaleras. ¿Van a aguantar vivir pegados miles de ciudadanos, cientos de familias? ¿Habrá reglas de condominio? ¿Las van a respetar? ¿Qué opinará un trabajador, con cuatro integrantes de de familia, cuando vea la ‘pichonera’ de 60 metros cuadrados?

El alcalde Javier Lamarque, señaló que no hay problema, el complejo se construirá en la zona sur, popular, pegado a la colonia ‘Machi López’. Bien, solo falta ver que opinen los futuros inquilinos, cuando las torres multifamiliares estén terminadas.

Creo que el señor director de Infonavit deberá escuchar a la gente. Ya hubo reacción en Sonora y se quieren construir un millón en el sexenio, ¿y de este tipo? Ojo, habrá reacciones.

Y mientras el gobierno federal, vía Infonavit, proyecta este tipo de vivienda, el Ayuntamiento que preside el alcalde Antonio Astiazarán construye Casas Unifamiliares H, con paneles solares y toda la cosa. Las familias que las habitan, contentas. Metros cuadrados respetables, habrá sana convivencia familiar.

Reducción, pero…

El vocero del Consejo de Seguridad Pública, Marco Antonio Paz Pellat, señaló que se ha reducido el crimen doloso en Sonora, pero se ha incrementado en Hermosillo y Ciudad Obregón. En esta última, el problema vine de años, y en la capital, en los últimos meses.

¿Causas? Multifactoriales pero principalmente pleitos por la plaza de grupos delincuenciales, con un dato grave delicado: en los crímenes dolosos no hay detenidos. Eso sí, toda la parafernalia de la cinta amarilla, llegan los policías, Semefo, lo de siempre, y a esperar el siguiente código rojo, y el expediente al archivo.

Y más delicado, Ciudad Obregón volvió al top cinco de ciudades violentas. Al día de ayer, 42 o 45 asesinatos. Cimbró mucho el de Marcos Rojas, un ciudadano de bien, víctima colateral en un municipio donde ya la gente se está acostumbrando a esto, y ahí ya la perdemos como sociedad. No se puede ni se debe permitir vivir así.

El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, está obligado a dar tranquilidad a la sociedad, y no se está dando en Obregón. Más mano dura de la Mesa de Seguridad, y urge la implementación del Mando Único, del Ficoseg, impuesto del cual algunos empresarios han interpuesto amparos, y con justa razón… no hay resultados ¿o me equivoco?

Y a propósito de inseguridad e injusticias, los familiares de Alma, asesinada por Hilario ‘N’, ya sentenciado, ahora buscan una compensación económica. No es que tenga valor una vida, pero sí velar por una niña, una hija que dejó, de 11 años. El asesino y su familia tienen recursos, abogados y un juez ‘leguleyo’ entrampando las cosas. Esperemos que se destrabe esto y se establezca un fideicomiso para esa niña, por justicia.

Ahora, Café Bienestar

La presidenta anuncia un nuevo proyecto, Café Bienestar, que se suma a otros que vienen desde el sexenio pasado: Tren Maya, Mexicana Aviación, chocolates, gas, estufas (de leña), dulces y demás productos y servicios denominados Bienestar, y para que más se ‘retuerzan’, señala literalmente la presidenta a los críticos.

No, creo que no es eso, sino que se sigue aplicando el modelo de Luis Echeverría, y debemos recordar que el Gobierno no es un buen empresario, no es su función. Nos costó mucho en el pasado y seguirá hoy con miles de millones en subsidios, y el dinero no es infinito.

La función del Gobierno es generar condiciones para la libre empresa y para que lleguen inversiones, dar certeza jurídica. Hoy en el limbo a partir del 1 de septiembre, que arribe el nuevo Poder Judicial, hay incertidumbre, y agréguenle los aranceles de Trump, la economía la tiene estancada, no hay tal ‘nearshoring’, pues quiere fábricas de vuelta a EUA… y lo está logrando.

Que llegaron 31 mil y pico de millones de dólares en IED, sí, pero solo 9 por ciento es nuevo, lo demás son reinversiones, que no está mal, pero es la realidad. La economía está estancada, no hay crecimiento y los programas sociales no se pagan solos, vienen de impuestos o de deuda. Y de esto último, hasta el cuello: 17 o 18 billones de deuda externa, con un costo de interés anual de casi un billón (un millón de millones)… y sin abonar a capital ¿Cuánto aguantaremos esto?

Haces y Vidulfo

El líder sindical de Catem, el legislador Pedro Haces, el de la hacienda y vida de lujos, el que celebra su cumpleaños y cierra hoteles en España, el que vota electrónicamente estando en un juego de Serie Mundial en Nueva York, está hoy denunciado por supuestas extorsiones a productores en la comarca lagunera. De 20 mil para arriba la cuota. Están hartos, obviamente. A ver qué hace la autoridad con este líder charro.

Y Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de Ayotzinapa, los deja que vayan y busquen los huesos de sus hijos… Él encontró otro hueso, pues será asesor del ministro Hugo Aguilar, con jugosa dieta.

Ruta de la Salud

Anuncia el gobernador Alfonso Durazo el arranque de clínicas móviles para que lleguen a todos los rincones de la entidad. Arrancó también la Ruta de la Salud, para entregar medicinas, esas que hacen falta en hospitales. Dio el banderazo a las unidades que ya salieron a recorrer municipios.

La presidenta Sheinbaum anunció inversión de 4 mil millones para el Hospital de Guaymas, obra que arrancará el año que entra. La alcaldesa del puerto, Karla Córdova, consiguió el terreno, destrabó problemas legales que tenía, buena disposición de empresarios, e hizo la gestión con el gobernador. Bien. Al Puerto le urge un nuevo y moderno hospital.

