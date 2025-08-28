¡Ana Consuelo llevando la H hasta China!

Comparta este artículo

Ana Consuelo Aguayo Elías, jugadora hermosillense de fútbol americano sin contacto (‘flag’ o ‘tochito’) del equipo Yaks, siempre ha sido una amante de los deportes y actividades físicas. Ahora, luego de ocho años de haber iniciado, es considerada una de las mejores receptoras, ya que ha puesto el nombre de México y de Hermosillo en lo más alto. Ana Consuelo, quien forma parte de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football hizo historia al coronarse campeona de los World Games 2025 en Chengdu, China, al vencer 26-21 a Estados Unidos.

La receptora hermosillense, fue una de las piezas clave para que México, en calidad de invicto (6-0), se alzara con el bicampeonato del futbol bandera femenil en los World Games 2025. En la coronación mundial de la selección nacional ‘flag’, Aguayo Elías colaboró con cinco touchdowns en los seis encuentros del Tricolor, siendo la tercera mejor jugadora ofensiva del país, sólo detrás de Silvia Contreras y Mónica Rangel. Además, la sonorense agregó este triunfo dorado a su palmarés internacional que incluye preseas de plata en el Campeonato Mundial Finlandia 2024 y en la Copa América de la especialidad.

Ana Consuelo Aguayo, tiene 32 años y es arquitecta egresada del Tec de Monterrey, campus Guadalajara. La atleta ha expresado en declaraciones que el ‘Flag Football’ es uno de los deportes que más le ha demandado dedicación y trabajo duro: “Yo inicié con el deporte alrededor de los 7 años: pasé por el atletismo, el baloncesto y ahora estoy con el ‘Flag’. Yo creo que, en todos los deportes o profesiones, la perseverancia es un valor esencial”, comentó.

Queremos ver a más niñas y jóvenes como Ana Consuelo, cumpliendo sus sueños y representando a HERMOSILLO con orgullo, y de acuerdo a sus palabras, próximamente podríamos ver a alguien más triunfando en flag: “Yo creo que el gran crecimiento que está teniendo este deporte es a nivel nacional; aquí en Sonora y en Hermosillo está creciendo mucho. Cada vez se abren categorías para personas más pequeñas, equipos femeninos, mixtos y de adultos grandes; entonces creo que el crecimiento es parejo y eso da esperanza de que el nivel también vaya creciendo en nuestro estado”. ¿Quién irá a ser o quiénes serán las nuevas Ana Consuelo?

