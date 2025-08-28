Habrá Viviendas del Bienestar

Comparta este artículo

El tema de las llamadas Viviendas del Bienestar que se proyectaba en el sector poniente de Hermosillo, generó inconformidades en varios puntos, que van desde la zona asignada que actualmente es de alta plusvalía, hasta por el modelo de construcción vertical al que no se está acostumbrado en las clases populares.

Y si bien ya se aclaró que cancelan ese proyecto ahí, se obvió el hecho de que quienes se encargaron de elegir ese punto cometieron un error de logística, que tuvo un costo en pérdidas por los trabajos que estaban por iniciar.

Y no se trata de buscarle el mal olor al calcetín como se dice, pero considero que el gobernador Alfonso Durazo debe tomar en cuenta quién o quiénes cometieron esa pifia, porque a final de cuentas debe tratarse de colaboradores que están cerca de él y en esos niveles ese tipo de fallas no deberían pasar con un ‘borrón y cuenta nueva’.

El bulevar Colosio poniente está lleno de fraccionamientos residenciales de mediana y alta gama, con servicios públicos de primer nivel y muchas comodidades que el poder económico puede alcanzar.

Y no se trata de dividir entre pobres y ricos (‘fifís’ dirían por ahí), pero esta zona de Hermosillo no tiene espacios para industrias o fuentes de trabajo que pudieran servir como opción para los jefes de esas familias que tendrán acceso al programa de vivienda en cuestión.

Hace meses tuve la oportunidad de entrevistar a gente cercana a ese proyecto, y una de las justificaciones era construir este tipo de viviendas cerca de las fuentes de trabajo, para evitar que el obrero pierda una, dos o hasta tres horas en llegar a su taller o maquiladora, con lo que se le daría un beneficio adicional.

Sobre el diseño de la construcción, hasta lo que se sabe es que serán módulos de cuatro niveles, con una escalera central de acceso a la segunda, tercera y cuarta sección.

Obvio esto elimina la opción de un pequeño patio tan necesario para una mascota, o simplemente tender la ropa lavada. Tampoco se contemplan espacios de recreación como pequeños parques o canchas para practicar algún deporte y si asumimos que son viviendas para el trabajador promedio, generalmente tienen uno, dos o hasta tres hijos menores de edad.

En conclusión, es un tema que requiere de muchas evaluaciones por parte de quienes toman las decisiones y no pensar que se trata de resistencia al proyecto solamente por ser negativo.

Buenos números de Froylán

Tal como les comentamos en la colaboración previa, el miércoles anterior estuvo Froylán Gámez como invitado especial de la Mesa Cancún.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora tiene la tarea resuelta, como le dijo el exrector de la Unison y compañero de la Mesa, Pedro Ortega. De entrada, todos los niños y adolescentes que regresarán a clases en septiembre ya tienen su uniforme nuevo. Los libros y material didáctico necesario ya se encuentran en las aulas de los diferentes planteles para ser entregados desde el primer día de clases.

Eso, entre muchos otros detalles, que en años anteriores los titulares de la SEC andaban en octubre, noviembre y diciembre buscando resolver, pues ahora ya está listo.

Son puntos buenos para Froylán, a quien se le clasifica dentro del equipo de jóvenes (aunque reconoce que ya anda recién llegado al cuarto piso) en el que el gobernador Alfonso Durazo tiene puestas las canicas para seguir con el sistema guinda.

Hay quienes aseguran que se le verá en alguna boleta electoral, la duda es conocer en qué puesto le tocará buscar los votos, quizá una diputación local, y hay quienes hasta lo ponen como serio aspirante a ocupar la oficina más refrigerada del Palacio Municipal.

Veremos cómo evoluciona esto. Por lo pronto, su encomienda está en el sistema educativo.

Otra fuga en Hermosillo

Hay quienes aseguran que fue desde el sábado cuando se registró lo que viene a ser la segunda fuga del año en el Cereso Hermosillo 1 y otras versiones sostienen que fue la tarde del lunes.

Lo que es claro es que algo sigue pasando en el sistema estatal penitenciario, donde por cierto todavía hay un encargado de despacho en la Dirección del Sistema Estatal Penitenciario desde principios de junio, cuando se dio la salida de Gerardo Clavero Bernal, a quien procesaron por la fuga de Salú Francisco Hernández “El Ponchis” y/o “El Fantasma”.

Dentro de lo malo, está el punto bueno de que el reo fugado ya fue recapturado, aunque está pendiente que divulguen la información de cómo se dio esa fuga para corregir la falla que se presume ocurrió.

Además de naranjas veremos manzanitas

Cuentan que en Hermosillo, además de ser la ciudad de los naranjos, pronto veremos también manzanitas y no precisamente las frutas. Resulta y resalta que el alcalde de la capital, Antonio Astiazarán, ya confirmó que al cuarto foro mundial de energía solar vendrá Steve Wozniak, cofundador de Apple.

Wozniak impartirá una de las conferencias magistrales y, como creador de la primera computadora personal, será un atractivo fuerte para cientos de jóvenes que actualmente ven opciones de buen futuro en las ingenierías y ciencias de la computación.

El Cuarto Foro Mundial de Energía Solar se desarrollará los días 15 y 16 de octubre, para que vayan agendado su presencia en Hermosillo.

Nos reportamos el próximo lunes

Los invito a escuchar los domingos de 9:00 a 11:00 horas El Komal de La Kaliente 90.7 FM, donde hacemos mancuerna con Clara Elena Díaz, el tremendo Gilberto Otero y un gran equipo de colaboradores como Arturo Fernández, Marco Paz, el psiquiatra Juan Manuel Tong, la psicóloga Armida Parada, y en especial su participación con sus comentarios y sugerencias.

También los invito a escuchar mi colaboración con Sergio Valle de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas en @101.1 FM y de 13:00 a 14:30 horas por La Poderosa 88.9 FM con Oralia Acosta.

Y por supuesto que los espero de 1 a 2 de la tarde de lunes a viernes en Radio Sol 104.7 FM, en el programa A 40 GRADOS.

Correo electrónico: en40grados@gmail.com

WhatsApp: 6626 60 05 82

Twitter: @sebastmd

www.a40grados.mx