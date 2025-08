La pausa de 90 días, ¿a cambio de qué? 

Comparta este artículo

La presidenta Claudia Sheinbaum logró pausar, con su homólogo de EU, Donald Trump, otros 90 días para la entrada de aranceles. Venía parejo el 30 por ciento para todo, lo que hubiera sido un golpe brutal para la economía del país. Ahora, la pregunta… conociendo al presidente estadounidense, que tiene en jaque a la economía del mundo, es ¿s cambio de qué?

Me queda claro que la llamada fue de cordialidad y cortesía política por parte de ambos, pero previo a esto se han de haber puesto condiciones. Trump, como empresario y negociador, seguramente lo hizo.

Yo creo que en los próximos tres meses habrá noticias que van a sacudir al sistema político en México, y lo que se viene va a fortalecer a la Presidenta Sheinbaum, y esto vendrá por el lado de la seguridad, y de la famosa lista que está en el escritorio del Presidente Trump y del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Obviamente, los aranceles al acero, aluminio, cobre y todo lo que ya estaba, continúa, aunado a que Trump logró que se quitaran barreras arancelarias en beneficio de EU.

Así pues, un logro, sí. Pero la incertidumbre para el sector empresarial e internacional continuará. El Nearshoring seguirá en espera, hay anuncios de inversiones. ¿El Plan México?, pues a esperar a que se cristalice.

Por lo pronto, Morelos va a resentir, y duro, el cierre de una planta automotriz Nissan. Más de 3 mil empleados sin trabajo, sumando a los indirectos y la proveeduría. La gobernadora Margarita González Saravia, lanzó un grito de auxilio al gobierno federal, ante el problema social que se le viene.

En fin. Tres meses de espera, otra vez. Es obvio que Trump pateó el bote, porque su interés final es la renegociación del T-MEC, con todas las ventajas para su país. Y así nos tendrá a México y al mundo los 4 años de su mandato.

En cuanto al fenómeno migratorio, Trump asignó 175 mil millones de dólares dirigidos al ICE, CBP y agencias relacionadas con esto de las redadas; hasta ‘bono’ recibirán los agentes que logren capturas. Esto ya empieza a pegar a México y a Sonora. En el último trimestre, ya disminuyeron 16 por ciento las remesas que llegaban a familias. Nomás hay que hacerlo exponencial a las demás entidades, y ya sabrán lo que se viene.

Ha mejorado la economía de las familias, según datos oficiales, pero es por los programas sociales y por la informalidad que está creciendo. Esto es una realidad. Sólo el emprendimiento, la creación de empresas, el fortalecimiento a PYMES y MIYPMES, es lo que hará crecer la economía de México, que hoy se encuentra estancada por esta guerra comercial que la estamos librando, pero pegados a la barda.

En cuanto a la seguridad, un tema principal para ambos países por lo del fentanilo y la guerra contra los Carteles, el gobernador Alfonso Durazo se adelante a sus homólogos fronterizos y crea la División de Operaciones Fronterizas, que no es otra cosa que mecanismos para salvaguardar la frontera.

Cajeme, ¿y la seguridad?

Y ya que entramos al tema de seguridad, pues otro mes muy malo para Cajeme, sobre todo para Ciudad Obregón, que cerró julio con 42 muertos, y el día 1 de agosto arrancó con seis asesinatos. Esto es terrible, aunque se sabe que está focalizado el crimen doloso por pleitos de grupos delincuenciales en el control de la plaza, la población no puede seguir viviendo así, con riesgo de ser víctimas colaterales.

Casi 9 de 10 ciudadanos lo perciben así, según los datos oficiales de INEGI. Y, claro, lo repito y lo reitero, no es para celebrar ni se considera un éxito para quienes infórmanos sobre esto. Duele y preocupa lo que sucede en Ciudad Obregón.

Fueron cinco las mujeres asesinadas en julio, otro dato duro. No detienen a nadie, y lo peor, reconocido por el comisario Claudio Cruz, el crimen está reclutando a adolescentes como sicarios. Esta semana detuvieron a otro, de tan solo 16 años.



A este grado está llegando la descomposición social. Su resquebrajamiento, factores y causas varias, económicas, familiares, esto es multifactorial. Pero creo que es en el seno familiar donde inicia esto, lo demás son consecuencias. Por el lado económico, la falta de siembras ha afectado, porque mucha gente está sin trabajo, hay cierre de comercios. Aunque existen anuncios de llegada de empresas, es a mediano plazo.

Ficoseg

Esta semana platiqué con dos empresarios que forman parte de los 20 que, junto con cuatro funcionarios estatales, van a integrar el fideicomiso denominado Ficoseg, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente para seguridad, y que provienen del 1 por ciento de sobre tasa al Impuesto sobre nómina, para empresas con más de 100 empleados. De ahí se está integrando la bolsa, que se espera sea de unos 1000 millones anuales.

Me confirman, que ese recurso no entra en la ‘licuadora’. Pregunté por qué no han iniciado con proyectos y a dispersar recursos que urgen, por ejemplo para Ciudad Obregón.

Me comentan que son cuestiones del banco, de tramitología. El detalle es que lleva siete meses esto. Se espera que este mes ya quede establecido, y se inicien con proyectos. Ojalá, porque urgen resultados y que se destinen recursos para ello: tecnología, equipamiento, inteligencia.

Obviamente, se entiende y están en su derecho, hay empresarios del sur que han recurrido a amparos, los que ha otorgado los Juzgados VII y VIII de Distrito, y se entiende, porque no hay resultados en Ciudad Obregón. Veremos qué pasa en los próximos meses, ya que inicie este proyecto. Hay un compromiso de empresarios y del gobierno, de que esto funcionará. Así lo deseamos y esperamos. Los ciudadanos de Sonora quieren vivir en PAZ.

Oviáchic al 13 por ciento

Pues llegó agosto, y aunque ha reverdecido todo alrededor de la presa Oviáchic, su embalse anda sobre el 13 por ciento. Pero tienen que dejarse venir tormentas este mes de agosto y parte de Septiembre, para programar el ciclo agrícola 2025-2026.

El panorama luce mal para el Valle del Yaqui. Es imposible sembrar 270 mil hectáreas. Y si no mejora esto, pues igual o peor el programa para el siguiente ciclo. Entre 20 mil o 40 mil hectáreas, eso sería un colapso para la economía local. No resistirá. Se vendrán más cierres, problemas sociales, desempleo, informalidad, migración a otras ciudades. Ese sería el panorama para un municipio, un Valle que dio un Premio Nobel, el doctor Norman Borlaug, hoy en graves problemas por la falta de agua.

Esta semana, el dirigente del DDRY, Mario Pablos, se presentó en las oficinas locales de Sader, en solidaridad con los productores de maíz de Sinaloa, porque que el gobierno federal se las quiere aplicar de nuevo. De por sí, ante la sequía, de 8 millones de toneladas que producen se vinieron a 2 millones, y el gobierno no quiere cumplir acuerdos ni la ley. Así no se puede.

Pablos hizo llegar una carta oficio, porque no se ha cumplido en su totalidad con los apoyos prometidos por SADER, sólo el gobierno estatal lo ha hecho, por eso los productores no han tomado otras medidas, pero le siguen apostando a las negociaciones. Veremos también qué pasa con el sector primario del Valle del Yaqui.

En el Mayo pintan mejor las cosas, porque entre las presas Pilares y Mocúzari, puede que saquen una buena parte del programa agrícola. Que así sea.

Senador… de compras

Quien fuera secretario particular de AMLO, el que abría y cerraba la puerta de la oficina más importante de palacio nacional, el hoy senador, Alejando Esquer, del mero Plano Oriente, anda de compras en Sonora, y no precisamente en plazas comerciales, sino de inmuebles en la capital y en el norte. Son terrenos estratégicos, con futuro; obviamente, con información privilegiada de oficinas de la Ciudad de México.

Es un sobrino, Aurelio, el que anda con ‘chequera’ en mano, cerrando tratos, que el tiempo dirá por dónde fue la cosa. Por cierto, igual que el extinto ‘Sombrero Blanco’, Ramiro Valdez Fontes, es fecha que no sube a tribuna para hacer uso de la voz y presentar alguna iniciativa.

Esquer se hizo famoso en la campaña presidencial del 2018, porque fue quien encabezó el ‘carrusel’ bancario de depósitos de 50 mil pesos y retiros. En su momento, se dieron a conocer los videos de los bancos. Obviamente, la denuncia no prosperó, y ya se vaticinaba el triunfo del tabasqueño. EPN y Luis Videgaray le allanaron el camino.

El cajemense también logro colocar a una hija como directora de Operaciones Internacionales de PEMEX, con oficinas en Houston, con sueldazo, casa y prestaciones que ni el propio Presidente las tenía, y lo único que sabía de petróleo es la gasolina que le echaba a su carro. Las lealtades y no las capacidades. Algo que señoreó el sexenio pasado. Y sigue en algunos casos, ya ven lo que sucedió con la elección del Poder Judicial.

La Sauceda

Grupos de ambientalistas hicieron daño a parte de una pista en el parque La Sauceda, un importante proyecto del gobernador Alfonso Durazo, para darle vida a un parque que administraciones municipales pasadas dejaron caer. De hecho, en el trienio de Alejandro López Caballero como alcalde, se etiquetaron 50 millones y siguió igual.

El detalle es que la constructora interpuso una demanda por daños, la cual fue recibida por la FGJE y se le dio curso. Los ambientalistas argumentan que no se respetaron acuerdos.

Lo importante es que en lugar de llegar a la confrontación y de quedar como víctimas del uso de poder, se le dio paso a la política. Fueron citados a la oficina de la titular de la Oficina del Poder Ejecutivo, Paulina Ocaña, para llegar a una solución, tal como sucedió. Incluso, se arregló un tema pendiente, de una hectárea en Villa de Seris, que será área verde. Y punto final, carpetazo. Se privilegió el oficio político, tal como debe ser.

Puerta del Sol

Así como sucedió con lo del parque La Sauceda, debe ocurrir en relación a la construcción de las presas ‘arriba’, son tres, ya aprobadas en el presupuesto federal de Congua, una gestión del gobernador Alfonso Durazo. El arranque de la primera es la llamada presa Puerta del Sol, misma que ha levantado resquemor entre habitantes de municipios y comunidades aledañas, porque argumentan que se quedarán sin agua sus pozos y arroyos, y que estarán en peligro sus milpas, ganado y actividades con las que se sostienen.

Esas presas, van asegurar el suministro de agua para Hermosillo, una ciudad en crecimiento y con gran demanda de agua cada año. De hecho, se pusieron en operación como 28 pozos adicionales, entre el gobierno estatal y ayuntamiento, para asegurar el suministro y que no aparezcan los ‘tandeos’. Sí ha habido problemas, pero han sido mínimos, ante la magnitud de la sequía extrema que vivimos.

Se va a formar una Comisión, que encabezará el delegado estatal, Rodolfo Castro Valdez, y funcionarios estatales, para sostener reuniones con los pobladores y presentarles el proyecto. Ellos se han negado, porque no tienen información.

El antecedente es el acueducto ‘Novillo’, una obra que, hasta la fecha, es ilegal. No hay MIA y hay suspensiones de la SCJN que no se han respetado. No se privilegió la política, se impuso el exgobernador Guillermo Padrés, a pesar de ofrecimientos de productores de Ciudad Obregón. Recuerdo muy bien los 500 millones, ofrecimiento hecho a través del extinto Adalberto ‘Pelón’ Rosas, líder del Movimiento Defensa por el agua y sustentabilidad, Valle del Yaqui.

Se negó Padres. Y cómo no lo iba hacer, si la diferencia de la propuesta de ICA, contra la de Exploraciones del Desierto, que encabezaba, Samuel Fraijo, era de 1000 millones, que fue lo que se robaron.

ICA, de Bernardo Quintana, se inconformó. ASF y tribunales le dieron la razón, y el entonces presidente, Felipe Calderón, les adjudicó la construcción del Cefereso, rumbo a Bahía KIno y una carretera en el sur del país, y se arregló el asunto.

El punto es que se deberá hacer política en este tema, que es parte del Plan Hídrico a largo plazo, una inversión de 7 mil millones de pesos. Pero también hay una cosa que agregar, ojo. De nada servirá construcción de presas si no se le invierte a reparación de tuberías de la capital, que trae un desperdicio de entre 30 y 40 por ciento del agua que llega del Novillo. No puede ser esto.

El alcalde Antonio Astiazaran señaló desde su primer trienio que se necesitan 4 mil millones. Se ha reparado con recursos municipales lo que se ha podido, pero es necesario el apoyo de Conagua. Urge redireccionar recursos para tal efecto, y no partidizarlo, por aquello del 2027.

En fin, el tema está sobre la mesa, habrá negociaciones, esperemos sean fructíferas, no se puede estar en contra de obras de infraestructura; siempre serán benéficas.

Censor de medios

Pues se salió con la suya la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y logró que tengan que pasar por un tribunal, por un censor, las columnas y notas de un portal de esa entidad, antes de que se publiquen; no pueden ni deben llevar críticas contra ella.

Otro ataque a la libertad de expresión, que esperemos no sea replicado por otros gobiernos, aunque el Congreso de Puebla ya le aprobó una Ley al gobernador Miguel Armenta coaccionando a medios digitales. Américo Villarreal, de Tamaulipas, ya le anda por las mismas, ante tanta crítica que quiere acallar.

Y en septiembre, entra en funciones la nueva Agencia Nacional, que encabezará José Merino. ¿Seguirá vigente la libertad de expresión o nos queda poco tiempo? A partir de ese mes lo sabremos. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que se respetará. Ya veremos.

CFE, sin representante legal

Si usted está instalando paneles solares en su casa o negocio en Sonora, tendrá que esperar, porque CFE, la empresa de ‘clase mundial’ tiene 2 meses sin representante legal y no se pueden hacer contratos para conectarse con la empresa y empezar a ahorrar… y en pleno verano ¡Es el colmo!



Fuente: Tribuna del Yaqui