Tras muchos años de ausencia en mi columna, ¡estamos de regreso! Y no puedo estar más que agradecida por la oportunidad que me brindan ahora en el periódico TRIBUNA, en su versión impresa y en línea, por abrirme las puertas de este espacio para que hablemos desde Acá en la Primera, en donde, como siempre lo hemos hecho, nos enfocaremos principalmente en las mujeres en los deportes. Con declaraciones como las de ‘Chicharito’ dando opiniones no necesariamente sobre futbol, en donde ‘prefiere ser real’ e ‘interesante’, es importante seguir comprometidos con promover la equidad de género y dar visibilidad a lo que la mujer está haciendo en el ámbito deportivo y, claro, tampoco dejaré por fuera el deporte de mis amores: el beisbol.

Y justo en esta primera edición quiero hablarles de estos dos temas en conjunto, a través del caso de Kelsie Whitmore. Kelsie es una beisbolista estadounidense, pionera en la participación de mujeres en ligas profesionales masculinas. En 2016 hizo historia al formar parte del equipo Sonoma Stompers de la Pacific Association, una liga de beisbol independiente, lo que la convirtió en una de las primeras mujeres en jugar en un equipo profesional masculino desde los años 1950, cuando las mujeres jugaban en las Ligas Negras. Fue en este equipo en el que registró su primer hit profesional, el 20 de julio de 2016; posteriormente, en 2022, se convirtió en la primera mujer en jugar en una liga afiliada en MLB.

Como parte de Mujeres en el Diamante, clínicas de beisbol para niñas y mujeres que organizo desde hace ya más de 8 años, en noviembre de 2024 la tuvimos de visita en Hermosillo, donde fungió como coach de las clínicas, donde a través de ellas, buscamos empoderar a la mujer en el deporte y en donde precisamente logró eso: inspirar a niñas y a mujeres a perseguir sus sueños.

En Abril de 2025 buscaba hacer historia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al convertirse en la primera mujer jugadora en una liga profesional en México; durante la pretemporada, Whitmore fue invitada a entrenar con El Águila de Veracruz, donde demostró su habilidad como lanzadora y jardinera. Sin embargo, al publicarse el roster del inicio de la campaña 2025 de la LMB no fue incluida. En declaraciones de Kelsie, en la nota de Alejandra González para Sports Illustrated México, comentó: “México no está listo para ver a una mujer en el beisbol”. En el programa ‘Sin Censura’ de David Faitelson, el periodista de TUDN expresaba que no estábamos como país listos para esta conversación. Si bien fue un episodio duro para Kelsie y le costó el volverse a levantar para seguir luchando por sus sueños, la experiencia le ha enseñado a reconocer que cuando una puerta se cierra, otra se abre.

Este viernes 1 de agosto, el equipo Savannah Bananas anunció en sus redes sociales que la habían firmado para formar parte de su equipo. Tras su llegada al Banana Ball, también anunciaron la firma de Ashton Lansdell para el equipo Party Animals, y Valerie Perez, desde el mes de mayo, funge como head coach del equipo Fire Fighters.

Este sábado 2 de agosto, Kelsie Whitmore hizo su debut en el montículo del Camden Yards, estadio de los Orioles de Baltimore ante un lleno completo. Para la Kelsie de niña, que siempre soñó con tener un campo de beisbol como su oficina, esa noche, vestida con su uniforme amarillo, le demostró a ella misma que vale luchar por lo que ella quiere y como lo dijo Sports Illustrated USA cuando Savannah Bananas hizo el comunicado: se está demostrando que “el beisbol es para todos y el talento como el de ella pertenece a cada etapa”. Por lo pronto, ya tengo mi gorra y playera de los Savannah Bananas para apoyarla. Let’s go, Kelsie!