La falsa realidad

El espejismo o la pesadilla de lo que nos rodea es que todo es muy difícil, muy confuso y tremendamente complicado. Y de alguna manera, no sé cómo no porque, desde que tengo uso de razón, es decir, desde que era un niñito de 4 o 5 años, me peleaba con mi papá negando que la vida es difícil y complicada, sólo porque simplemente así es.

Aún hasta este momento en que escribo estas líneas, y a pesar que he nadado como salmón en la vida, es decir, a contracorriente, aún ahora sigo sintiendo, pensando, diciendo y viviendo que la vida es más sencilla, simple y hay que disfrutarla.

El sistema que vivimos se encarga de convertirla en laberinto con trampas, tentaciones y traiciones.

Sus artilugios y engaños tienen muchos nombres, por ejemplo: democracia, economía, burocracia, educación, religiones, expertos, medicinas, salud y beneficencia pública, etcétera, etcétera. Puedo casi nombrar a todo lo que forma la sociedad humana que es una contradicción con patas.

Y cuando una información sale a brindarnos una o muchas opciones, salen corriendo y tropezándose los políticos y sus científicos y expertos pedorros a decir que tal o cual información es una amenaza a la seguridad que ellos nunca nos proporcionan, que la mencionada información es desinformación o fake news.

'Pero si no la has revisado ni puesto a prueba...', les dices y te callan apresurados, y desaparecen esa información que pudo ayudar a muchas personas.

El mundo de los inventores está lleno de historias de inventos fantásticos que hubiesen ayudado tanto a la humanidad, pero siempre surgen personajes conectados a gobiernos a desaparecer cualquier nueva solución a los problemas de la humanidad.

Eso sí, tráeles a su atención un nuevo problema o posible catástrofe y hasta te podrían dar un premio nobel.

Han inventado tantas nuevas necesidades y tantos productos para satisfacerlas, que ya se les acabaron las ideas y han llevado a la humanidad a un punto que nos parece querer convertir en un absoluto ridículo.

En un descuido y van a querer desaparecer ese dicho que reza: 'En la sencillez está el buen gusto', y tratan de contrarrestarlo con otro dicho que dice: ‘primero muerto que sencillo’.

Pero, bueno, de esta absoluta ausencia de lógica y sensatez, es desde donde parten las teorías de conspiración, desde dudas razonables... Como ese conocimiento de que el universo en el que vivimos es infinito, pero nuestro planeta ha sido el único que de manera ‘fortuita’ y ‘coincidental’, pudieron darse las condiciones de para el sufrimiento de la vida.

Además, también de forma casual y de suerte sucedieron unos eventos fortuitos que llevaron a la especie humana a evolucionar como seres inteligentes y conscientes, y ninguno de los otros seres vivos han evolucionado casi nada.

En las narrativas o discursos oficiales, la casualidad es elevada a rangos de ley científica, y en lo que la gente común encuentra o inventa, todo es inseguro, peligroso, contaminante y mortal.

Igualmente pasa con el talento. Es una mentira que el talento te abre puertas en este mundo, mientras a otros ‘destalentados’ nos los quieren meter por los ojos como lo máximo (cualquier parecido con Bad Bunny es totalmente intencional).

Últimamente, todo esto se ha estado manifestando abiertamente en todos los ámbitos humanos, donde la idiotez y las psicopatías son los nuevos talentos.

En cada rubro se están dando las alertas. Por ejemplo, en la política se nota porqué la gente, si vota, lo hace por el que considera el menos peor de todos los candidatos. En las ciudades buscamos movernos por dónde haya menos policías por nuestra seguridad y dejamos como última opción, si enfermamos, el ir con los médicos, que si no nos enferman más, seguro nos desfalcan.

Entonces, volviendo a con lo que inicié este escrito, en realidad, todo es más sencillo incluso en esta sociedad agresiva, ladrona, peligrosa y degenerada, sólo no hay que brindarles nuestra atención a los problemas que nos traen a regalar o que inventan para arrancarnos la paz, es decir, negarles toda credibilidad y en lo posible, vivir como sentimos que debe ser.

¿Suena a desobediencia ciudadana? En parte. Existen zonas grises del tablero de juego donde podemos establecernos.

Otra sencilla estrategia es entender que toda información que nos provoque terror, incertidumbre, inseguridad, depresión, etc., es manipulación, por lo tanto, es falsa.

La vida es simple, pero el sistema gratifica el engrandecimiento del ego, que la envidia nos inunde, que corramos detrás de objetivos falsos y que creamos que debemos ser exitosos a través de pisar a otros.

Lo bueno de estos tiempos es que el escenario y la utilería que disfrazaba la falsa realidad se cae y cada vez nos es más fácil darnos cuenta de la falsa historia de la 'realidad'.

