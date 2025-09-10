Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión

El 16 de julio de este 2025 fue promulgada la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual representa desafíos y nuevas oportunidades, con énfasis en aquello que se prometió y no se cumplió con la reforma del 2014, así como nuevas adiciones que en este breve espacio tratare de explicar, empezando con su entrada en vigor un día después de su promulgación, es decir, el 17 de julio del 2025, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Empezaré por el órgano que quedo a deber a los mexicanos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su extinción efectiva se dará entre el 12 y 15 de septiembre 2025 y sus funciones pasarán a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones bajo la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Cabe hacer mención que las empresas del sector no perderán la validez de las concesiones y permisos otorgados por el IFT. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene una posición de autoridad central en materia de planificación y regulación, así como el de concentrar políticas públicas del sector, pero, adicionalmente, o a diferencia de la ley del 2014, la Agencia amplia su alcance hacia las plataformas digitales y asume la bandera de la conectividad social, que es principal punto donde el viejo IFT nos quedo a deber o lo dejo en el papel, el no velar por los intereses de los ciudadanos en la reducción de brechas digital, simplemente se relajaron, cedieron a presiones políticas y no consolidaron ni de cerca un sistema de medios digitales público.

¿Qué pendientes existen tras la promulgación de la ley?

De entrada, la legislación secundaria para estar en condiciones de definir claramente las funciones, plazos y procedimientos, es decir, falta avanzar en reglamentos para que las disposiciones funcionen en la práctica, dado que es vital y muy importante que no existan vacíos regulatorios y vulnerabilidades, por otro lado, la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aún no cuenta con estructura orgánica, es decir, la designación de los comisionados.

¿Qué tema de la ley fue controversial y/o polémico?

Sin lugar a dudas, el Artículo 109 que habilitaba al gobierno para bloquear plataformas digitales sin necesidad de orden judicial. Esta disposición generó un fuerte rechazo por ser percibida como una amenaza a la libertad de expresión y a la neutralidad de Internet, tras amplio rechazo, el artículo fue eliminado del texto final de la ley.

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Las entidades federativas deberán crear sus agencias. A la fecha, dos estados lo han hecho; Sonora, donde el Gobernador Alfonso Durazo Montaño la creó mediante un decreto estatal y un convenio marco con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Federal, con el objetivo primario de universalizar los trámites digitales, permitiendo el uso de la Llave MX en gobiernos federal, estatal y municipal. Al igual que Sonora, los estados de Morelos y Tamaulipas están caminando en ese sentido.

MA. José Antonio Paredes Cortes

www.telesalud.lat

X: @JAParedesCortes