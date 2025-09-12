La frialdad de los números

Dicen que los números son muy fríos, pero muy certeros, cuando se trata de análisis de datos, y en base a esto, hay un buen balance de la situación que se vive en la capital sonorense.

El reporte que presenta la agrupación Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, que encabeza Ernesto Urbina, abarca datos de Hermosillo y del Estado, y en cuanto a personas en condición de pobreza, hay una reducción del 33 por ciento entre el 2022 y el año 2024 para ocupar el segundo lugar a nivel nacional con este indicador de manera positiva.

Hermosillo aparece entre las capitales con saldo positivo en generación de empleos formales, con poco más de 17 mil nuevos puestos entre 2021 y 2024, manteniendo también una tasa de desocupación históricamente baja, datos que en su momento el alcalde Antonio Astiazarán ha expuesto.

El tema de la seguridad reporta que pasamos del 66.8 por ciento en percepción de inseguridad que había en el 2021 a un muy favorable 45.3 por ciento en el 2024, dato que posiblemente se mueva al alza en el siguiente reporte, luego de que los meses de junio y julio pasados fueron muy sangrientos en Hermosillo.

Hay rubros que reinciden en color rojo, como la movilidad, con miles de vehículos circulando en las calles y bulevares que registran una elevada saturación. El dato es contundente: Hermosillo se ubica como la segunda ciudad con más siniestros viales en México, solo detrás de Monterrey.

Suicidio, grave enfermedad mental

Justo el día miércoles 10 de septiembre fue la fecha en la que a nivel mundial hay un llamado de atención para concientizar sobre la gravedad del problema de salud mental que es el suicidio.

Hay cifras que espantan, ya que a nivel mundial hay registros de que ocurre un suicidio cada 40 segundos, de ese tamaño el problema de salud mental en todo el planeta.

México, como país, no está ajeno a este asunto, pues aquí también es muy elevada la cantidad de hombres y mujeres que deciden privarse de la vida al no encontrar apoyo emocional en sus entornos, y ni qué decir de la falta de atención especializada en nuestro flamante sistema de salud como el de Dinamarca.

La crisis económica, la falta de un trabajo, las decepciones amorosas y el consumo de alcohol y drogas de todo tipo son los factores que influyen muy determinantemente en el suicida.

Hay muchas formas de prevenirlo y de auxiliar a quien pudiera estar enfrentando una crisis emocional que lo lleve a esa fatal determinación, pero hay otro pequeño factor en contra, que todavía mucha gente no supera la vergüenza de acudir a consulta con un psicólogo y con un psiquiatra ‘por el qué dirán’, y eso los priva de la oportunidad de encontrar una salida a ese callejón oscuro.

Así como le hemos perdido el miedo a ir con el dentista o con el cirujano (y ni qué mencionar a los hombres mayores de 50 años cuando llega la hora de visitar al proctólogo), también debemos romper esa barrera y buscar ayuda con los especialistas en salud mental.

Lo que nos toca hacer cuando veamos que un amigo, un compañero de trabajo, un vecino o cualquier conocido está en peligro de cometer suicidio es acercarse, escucharlo, ser empático y convencerlo de que debe buscar y recibir ayuda.

Viene el Informe de Gobierno

Estamos a punto de recibir el cuarto informe de Gobierno de Alfonso Durazo Montaño, quien debe tener muy claro que este último tercio de su sexenio es cuando debe llegar con el motor bien asentado, porque justo al entrar al quinto y sexto año del mandato, empiezan a descomponerse las cosas que en los primeros cuatro años funcionaron de maravilla.

Sobre los hombros de Durazo Montaño está la enorme responsabilidad de garantizar que la elección a la gubernatura de tres años que viene tiene que ser ganada por su partido, y no puede dejar espacios para que la oposición saque a Morena del Palacio de Gobierno.

Faltan poco más de 24 meses para que llegue ese momento, pero todos sabemos, porque lo hemos visto, que el ambiente ya empieza a calentarse y es el tiempo en que los que tienen posibilidades ya buscan ir afianzando sus posiciones para esperar el momento oportuno.

El cuarto informe de Gobierno de Alfonso Durazo Montaño presentará un recuento de lo que se ha hecho en los meses recientes, pero, sin lugar a dudas, también dará señales que solo los muy duchos en la política podrán descifrar en cuanto al destino político de Sonora.

Pero como ya es viernes, mejor hasta aquí la dejamos porque viene mucha actividad con el Grito de Independencia, las famosas cenas mexicanas y, como grita el clásico, hay que prepararnos para, a todo pulmón, gritar: “¡Viva México…! Ca…britos!”.

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente es conductor de dos espacios noticiosos en la ciudad de Hermosillo, donde dirige el portal www.a40grados.mx.

