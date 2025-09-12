¿Las damas toman el control?

Tuvimos como invitada a la Mesa Cancún a la ingeniera Flor Ayala Robles Linares, tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo. No hice preguntas esta vez; preferí observar. Conocía poco de Flor, solo que se ha desempeñado como diputada local por el XII Distrito de Hermosillo en la LIX y la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, y también fue diputada federal por representación proporcional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y desde 2021 en la Tesorería del municipio de Hermosillo.

Mientras escuchaba a los compañeros hacerle preguntas, más parecía que escuchaba a la alcaldesa de Hermosillo que a la tesorera. Y aunque le plantearon la pregunta de si estaba en sus planes candidatearse por Hermosillo, ella dijo que estaba concentrada en su trabajo y que el tiempo lo dirá.

O sea que sí pudiera ser que se va a lanzar a buscar la candidatura de la alcaldía de la capital sonorense y venía a mostrar sus conocimientos prácticos sobre el manejo de la ciudad y a recordarnos que ella está presente. Y, obviamente, cuenta con el apoyo del actual alcalde, Antonio Astiazarán.

Estos tiempos, las energías han venido cambiando y es muy palpable que son las damas las que tomarán en adelante las riendas de los principales puestos en el país. Y mientras reflexionaba esto, pensé: ¿quién podría dar el paso como oponente a Flor?

De inmediato se me vino a la cabeza Ely Sallard (Elia Sahara Sallard Hernández), quien fue diputada local por el Distrito VI de Hermosillo Sur, de 2021 a 2024. También ha sido directora general (2016-2021), oficial mayor (2015-2016) y ha ocupado puestos en el área de comercialización de vivienda y la gestión de créditos. Siempre una mujer muy activa y dinámica, y pensé: sería una elección muy interesante.

Pero bueno, esto solo son simples especulaciones mías. Ambas damas poseen una energía fuerte y vibrante; tal vez por eso, mientras observaba la sucesión de preguntas y respuestas, fue que se me vino a la mente, a ambas, Flor Ayala y Ely Sallard, compitiendo por la alcaldía de Hermosillo.

Como dije, en estos tiempos se favorece a la energía femenina; todo pareciera caminar hacia ese sentido y este país se encamina para allá. No lo digo por la presidenta Claudia Sheinbaum; ella no es quien provoca eso, es más bien ejemplo del efecto de esa energía femenina que avanza inexorablemente.

En cuanto a Flor, parece ir preparando el terreno. Aunque no acepta ir por la alcaldía, se expresa como si ya fuese la titular de la misma, demostrando a quienes la entrevistábamos que ella ya sabe cómo se hace el trabajo en la oficina grande de Hermosillo.

Ya veremos, el tiempo dirá si mis especulaciones eran solo eso o si pude vislumbrar ese escenario. A mi ver, sería muy interesante y reñido, ya que, lo que hemos visto en otras elecciones, las votaciones son por el o la menos peor, porque la verdad, a mi muy personal juicio, ha caído muchísimo la calidad de los actores políticos en todos los partidos... Sí, en todos.

No deja de llamarme la atención de quienes aún no han podido ni querido entender que el mundo cambió, que las personas cambiamos y, por lo mismo, ya no pensamos, decimos y actuamos de la misma forma que antes.

El mundo no es ni volverá a ser como fue... aunque la historia se repite, y me refiero a que desde pequeño he escuchado eso de la resistencia al cambio, y hay mucha gente resistiéndose a aceptar los cambios que estamos viviendo. Es algo así como aquellas personas que no querían aceptar el cambio traído por la Revolución Industrial, la revolución de los transistores y la entrada de la era digital que mandó a los recuerdos de la historia a la era análoga... Y al parecer, la democracia va en camino de desaparecer, pero la pregunta es: ¿Qué es lo que sigue? ¿El nuevo orden mundial con su gobierno planetario?

Quién sabe, pero sí veo que es mucha la gente que no quiere darse cuenta y no quiere abrazar la evolución que vivimos. Han estado sufriendo porque han perdido su zona de confort y su ofuscación no les permite ubicar su nueva zona de confort; solo pierden tiempo de preparación para adaptarse a la nueva realidad y algunos se quedarán perdidos.

El hecho de que se viene el tiempo de la energía femenina es por lo que sospecho que las damas tomarán un papel más protagonista que en tiempos pasados. Y, siempre, la energía femenina es más ordenada. Así que se vienen tiempos interesantes que hay que saber apreciar y abrazar las nuevas formas. ¿Quién se convertirá en la siguiente alcaldesa de Hermosillo? ¿Será Flor o será Ely? ¿O serán otras las damas que tomen el control?

