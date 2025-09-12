¡Una mexicana en la WNBA!

En abril de 2023, el basquetbol femenil de México hizo historia al darse a conocer que Lou López-Sénéchal sería la primera mujer nacida en territorio mexicano jugando en la WNBA. La basquetbolista de madre francesa (Sophie Sénéchal) y padre mexicano (Carlos López) fue la quinta selección global de las Dallas Wings.

Lou López-Sénéchal, de 27 años de edad, nació en Guadalajara, pero tras la separación de sus padres, se fue a vivir a Grenoble, Francia, a la edad de cinco años. Llevó a cabo sus estudios en Europa, donde comenzó a jugar basquetbol desde los ocho años, luego en la secundaria y en la Academia del Atlántico Norte (2017-2018) en Dublín, Irlanda, donde también vivió. La participación de la mexicana antes de llegar a la máxima categoría del deporte fue en el basquetbol colegial, lugar donde siempre sobresalió por la buena capacidad de adaptarse a cualquier posición y desarrolló habilidades para ser de las jugadoras más completas en la duela. Gracias a su estatura de 1.85 metros, siempre ha contado con una buena puntuación en conseguir bloqueos, además de las recuperaciones del esférico en la labor defensiva. Su mejor promedio en el basquetbol colegial fue de 47.6 de efectividad en los tiros al aro, con lo que, en comparación con sus campañas anteriores, aumentó su rendimiento en un 44 por ciento en la temporada 2022-2023. El brinco a la WNBA de López fue en la temporada 2024 desde las Huskies a las Dallas Wings, en donde en su primer duelo solamente disputó seis minutos. En este 2025, la jalisciense no ha jugado por motivos personales.

El nombre de Lou López se une al de Evina Westbrook, de Salem, Oregón, quien también es hija de madre mexicana y fue la primera mexicoestadounidense (en 2017) en pertenecer a la WNBA, específicamente a las Washington Mystics. Otras basquetbolistas mexicanas han intentado ser parte de la mejor liga de basquetbol del mundo, como Brisa Silva, pero a pesar de no debutar, estuvo en Los Ángeles Sparks; o Daniela Mendoza y Gizel Navarro, quienes, a su vez, formaron parte del campamento de Phoenix Mercury.

X: @BustamanteCarla